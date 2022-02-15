Sonsuza Dek

Sözü ve müziği Damla Durakçay’ın kendisine düzenlemesi Efe Yemez’e, prodüktörlüğü ise Gökhan Türkmen’e ait olan ‘Tam Zamanında’ bana göre tam kıvamında olan retro esintileri ile yağ gibi akan bir şarkı olmuş.
Her şarkısında farklı şeyler denemeyi seven Damla’nın bu yeni çalışması kendisine çok yakışmış. Bu tatlarda şarkılarla bir süre ilerlemesi yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Şarkıya Tayfun Çetinkaya’nın yönetmenliğinde çekilen klip bu perşembe yayında olacakmış.
Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları
Can Temiz’in 25 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak olan ilk solo albümü ‘Ahlaken Alçak’ın habercisi niteliği taşıyan ‘ Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları’ geçtiğimiz hafta dijital platformlardaki yerini aldı.
Söz ve müziği Can Temiz’e, düzenlemesi ise Ali Rıza Şahenk ve Can Temiz’e ait olan yeni şarkı, derin bir of çektiğimiz zamanların tercümanı olmaya gelmiş.
İnsanın sırtına binen duygusal yüklerin, açmaza giren durumların ve iç sıkılmalarının soundtrack çalışmasından fırlamış gibi olan ‘ Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları’ Temiz’in kendine has vokali sayesinde dinlerken mevzunun tam ortasına dinleyiciyi bırakıveriyor.
Minik Serçe
Madonna’nın geçtiğimiz yıl kendi hayatını film yapacağı haberi heyecan uyandırmıştı. Çalışmaları hala devam eden filmin her aşamasında yer alan Madonna, ‘ Biri hayatımı film yapacaksa o ancak ben olurum’ diyerek zamanında gelen tüm teklifleri geri çevirip, başlaması olası tüm projeleri sabote edip engellediğini söylemişti.
İsveçli söz yazarları Karl Folke Ingemar Ivert, Kian Sang, Hampus William Nerge ve Antoine Emanuel Catolino'nın tarafından yazılan, İlkay Şencan'ın prodüktörlüğünü yaptığı ‘Deals With The Devil’ , Buray’ın imza vokali ve kusursuz İngilizce aksanı ile birleşince ortaya dinlemesi keyifli bir şarkı çıkmış.
Buray ve İlkay Şencan’ın enerjisi sayesinde cillop bir elektro pop şarkısı olan ‘Deals With The Devil’ 92 ülkede aynı anda yayınlanmış. Şarkının video klip çalışmasına Cem Kılıç imza atmış. Buray, İngilizce şarkı konusundaki haklı iddiasını cümle aleme bu çalışma ile gösterdi. Devamının gelmesi ve yurtdışında da başarılarının devam etmesi dileğiyle.
Söz Ver
Ertunç, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ve miksi Ümit Kuzer’e ait olan yeni şarkısı ‘Söz Ver’ ile akustiği bol, duygusu yoğun bir çalışmayla karşımıza çıkıyor.
Ertunç, yapmak istediklerinden emin adımlarla müzikal yolculuğuna devam eden genç bir isim. Popüler olanın peşinden değil, gönlünün istediği yerden müziğini icra etmeyi tercih ediyor.
Kendi yapım şirketi ve stüdyosunda alabildiğine özgür üretimler yapan Ertunç’un bu çalışması olgunluk döneminin imza işlerinden biri olacak gibi gözüküyor.
Şarkının video klip çalışması Yerebatan Sarnıcı’nda İlay Alpgiray yönetmenliğinde gerçekleştirilmiş.
Gökhan Türkmen ile aynı sahnede düet
Sözleri Güliz Ayla’ya, müziği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş’a ait şarkıya Ata Bornova ile Mehmet Mutlu’dan oluşan Alaca’nın yaptığı düzenleme ile cillop bir dans şarkısı karşımıza çıkaran Güliz, 70’ler ve günümüzden öğeleri müziğinde güzelce yoğurmuş.
2 yıl önce yazılan şarkının ilk hali aslında akustik ve temposu düşükmüş. Güliz’in yolu şarkının düzenlemesi yapan Alaca'yla kesişince şarkının hem nakaratı hem de temposu değişmiş. Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen ‘Al Yorgun Kalbimi’ şarkısının video klip çalışması parçanın ruhunu yansıtan rengarenk bir çalışma olmuş.
Aklımda Hep Sen
Mert Carim yeni şarkısı ‘Aklımda Hep Sen’ ile gönül telimizi titretip, derin bir ah çekmemize neden oluyor. Sözü ve müziği Mert Carim’in kendisine, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen, Mert Carim ve Genco Arı birlikte üstlenmiş.
Şarkıyı dinler dinlemez anlatılan duyguların tam ortasında kendinizi buluyorsunuz. Söz melodi ve düzenlemenin dramasını iliklerinize kadar hissedip triplere girmek garanti. Herkesin az çok içine düştüğü açmazların, benzer duyguların düğmesine basan şarkıda Carim’in vokalindeki yoğun duygu direk karşı tarafa geçiyor.
Şarkının Akın Erdoğan yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasında Mert Carim oyuncu olmasının avantajını gayet güzel kullanarak, anlatılan hikayenin hakkını veriyor. Carim’e videoda Selin Red eşlik etmiş. İçinde bulunduğumuz melankolik havalarda dinleyince bir başka anlam kazanan şarkı dijital platformlarda sizi bekliyor.
Zamansız Yeni Türkü şarkıları
“Fırtına”, “Yeşilmişik”, “Karanfil”, “Yağmurun Elleri” ve “Olmasa Mektubun” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda yer eden Yeni Türkü grubunun en sevilen eserleri, farklı tarzlardaki 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanmış.
Evdeki Saat’in 2022 model ilk şarkısı ‘Sarmaşık’ sizi dans pistine davet ediyor. Temposu yüksek bir çalışma ile Evdeki Saat’in yeni döneminin fitilini ateşleyen ‘Sarmaşık’ın söz ve müziği Eren Alıcı imzası taşıyor. İlerleyen zamanda bu yeni dönemin sürprizlerinin neler olacağını bekleyip göreceğiz.
Anıl Durmuş’un yeni şarkısı ‘Kafayı Yaktım’ biraz pop biraz arabesk yağ gibi akıp giden nakaratıyla dikkat çekiyor. Şarkının sözleri Anıl Durmuş ve Mert Demir , müziği ve prodüktörlüğü ise Mert Demir’e ait. Her zaman yaptığı şarkılarda değişiklik arayan ve müzikal gelişmeleri takip edip, kendi işine uygulayan Anıl, ‘Kafayı Yaktım’ sonrası dinleyiciyi bekleyen diğer şarkıların yolda olduğunun notunu düşmüş.
Kara Elmas’ı yeniden keşfe çıkmak
Duygu Soylu’nun 2020 yılında çıkan ve daha önceki yazılarımda detaylıca bahsettiğim ‘Kara Elmas’ albümünün canlı konser kayıtlarından oluşan ‘Kara Elmas (Live)’ bu ara tekrar sıkça dinlediğim albümler arasında yer alıyor.
Geçen sene ekim ayında çıkan albümün canlı kayıtlarını dinlemek parçaların farklı yerlerini yeniden keşfe çıkartıyor. Albüm şarkılarına ek olarak ‘Baş Harfi Ben’in Kenan Doğulu ile olan düet versiyonun bu çalışmada yer alması ise hoş bir sürpriz olmuş.
Albümün performans videolarını Duygu Soylu’nun kendisine ait olan Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Soylu’nun bu yıl yeni bir çalışma ile tekrar kulaklarımızın pasını silmesi dileğiyle şimdilik ‘ Kara Elmas’ albümünün canlı kayıtları ile idare edeceğiz.
Dijital dünyadaki gizli savaş
Magazin dünyası dijitale düştüğünden beri sosyal medya hesaplarının altında ünlülerin mesajlarına sıkça rastlar olduk. Her magazin hesabının verdiği haberin altında ünlü yorumları mütemadiyen cirit atıyor. Çoğu karşı tarafa taş atmaya yönelik negatif şeyler.
Bu çalışmanın ilk ayak sesleri olan ‘Haşlayın Beni’ 17 Eylül 2021’de, ‘Gül Yüzlü Cananım’ ise 22 Ekim 2021’de dinleyici ile buluşmuştu. Tangöze’nin kendine has yorumu ile seçimini türkü dinlemekten yana kullanmayanların bile ilgisini çeken albüm diğer şarkılar ile birlikte artık tamamlanmış bulunuyor.
Tangöze’nin İstanbul'daki stüdyosunda kaydedilen albümün; vokal, akustik gitar ve aranjesi kendisine ait. Albümden ‘Boşu Boşuna’ ve ‘Divane Ettim Aklımı’ adlı eserlerin video klipleri önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacakmış.
Odalardan
Mavi’nin 2022’de dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaracak yeni şarkılarının yolda olduğundan sizlere daha önce bahsetmiştim. Renkli ve sürprizli yolculuğun ilk habercisi olan ‘Odalardan’ geçtiğimiz cuma günü çıktı.
‘Odalardan’ın demosunu ilk dinlediğimde içindeki elektronik dokunuşları ve indie tatları hissettiğim an Mavi’ye dönüp ‘Oh be!’ dediğimi hatırlıyorum. Mavi'nin yazıp bestelediği ve TNK grubunun solisti Caner Karamukluoğlu tarafından düzenlenen “Odalardan” dinlerken türlü duyguyu aynı anda yaşayıp aklınızın bir odasından diğerine yumuşak bir şekilde savrulmanıza neden oluyor.
Şarkının düzenlemesi ve en başta sizlere bahsettiğim kıvam elektronik dokunuşlar çok keyif verici. ‘Odalardan’ın Begüm Koçum imzası taşıyan video klip çalışması şarkıyı tamamlayan görsel bir yolculuğa çıkarıyor.
Bitmeyen kostüm demeçleri
Magazin gündeminden düşmüyor kadın şarkıcılarımızın giydiği kostümler ve üzerine yapılan yorumlar. Geçtiğimiz haftalarda bu konuya değinip şaşkınlığımı belirtmiştim.
Bu yeni dönem müzik dünyasında geçmişten kopmak istemeyen, sevdiği türü icra eden isimlerin yeni çalışmalarını takip edenler ise her şart ve koşulda kendi divalarından vazgeçmedi. Divaların dönemi kapanmamalı. Meydan çok boş bırakılmamalı. Ortam eskisine nazaran ne kadar zorlayıcı olsa da üretim devam etmeli. Herkesin bir devri olduğu konusunda hem fikiriz ama dönem değişti diyerek köşeye çekilmek olmamalı.
Sertab Erener tespitlerinde son derece haklı. Kendisinin müzikal kariyerine baktığımızda sektörün kötü yanlarına kafa tutan, sürekli yenilenen, eski çalışmalarını yeni düzene adapte ederek yoluna devam eden bir tavrı olduğunu görüyoruz. Sertab gibi olan sanatçıların çoğalması ve işlerine her zamankinden daha fazla asılmaları gerek. Bu arada gönül ister yeni dönem kendi divalarını yaratsın ama o iş o kadar kolay gözükmüyor.
Cem Yılmaz’ın gösterisi
Yeni yıl gecesi Cem Yılmaz’ın gösterisini izledim. Verdiği mesajlar, olayların kurgusu, cuk oturan tespitler derken ortaya şahane bir iş çıkmış. Gösteride anlatılan mevzuları aynı dönemlerde yaşamış biriyseniz izlemesi bir başka keyifli oluyor.
Cem Yılmaz, “Eskiden bir başkaydı” mevzusunun aslında gerçekten bir başka olduğunun altını gayet yerinde örneklerle çiziyor. Seçilen mesajlar gösteri boyunca çok güzel yerlerde yineleniyor.
Gülerken durup düşündüren anlar fazlasıyla mevcut. Yıllar içinde demlenen Cem Yılmaz’ı izlerken eski formundan hiç bir şey kaybetmediğini aksine daha eğlenceli olduğunu gördüm. Geçiniz o ‘Eski Cem Yılmaz gibi değil’ eleştirilerini. Eskisinden daha iyi kendileri.
Onurr’un sürprizleri
Onurr namıdiğer Onur Özdemir 2022’ye tatlı sürprizlerle merhaba dedi. İlk olarak üç yeni şarkıdan oluşan ‘Mavilerce’ çalışmasını paylaşan Onurr, ‘ Acısız Olmaz’ , ‘Mavi’ ve ‘Sek’ ile dinleyiciyi mavi bir yolculuğa çıkarıyor. Dümeni kırdığı rota yine sizi heyecanlandıracak.
Sosyal medyanın ve televizyon dünyasının hayatımıza kattığı isimlerden günü kurtarma, popülerliğin ekmeğini yeme adına piyasaya çıkan şarkılarına maruz kalacağız. İçlerinden yetenekli olanları belki ‘ Vay be!’ dedirtebilir ama ağırlıklı olarak ‘Bu neydi şimdi?’ tepkisi vermeye hazır olalım.
Gündemde popüler olan tür neyse ‘ Haydi bunu deniyoruz’ diyerek kendi müzik tarzına uyar mı uymaz mı hiç sorgulamadan farklı şeyler yapmaya kalkanların işleriyle kafamızı bolca karıştıracağız.
Olmayan seslerine güvenip, detonelerini teknolojiye emanet eden, işin pazarlama kısmında klişe olmuş magazin oyunlarına başvuran yeni isimlerin şarkılarını dinleyip ertesi gün unutacağız.
Başarılı olmanın yolunun sadece izlenme ve dinlenme sayılarının yüksek olmasından geçtiğine inananların dijital ortamda salına salına dolanırken günlük hayatta şarkılarından sadece akrabalarının haberdar olduğunu göreceğiz.
Yeni şeyler üretmekte zorluk çekenlerin cover şarkı her daim tutar mantığı ile hareket edip, orijinalini mumla aratmasına şahit olurken, TikTok’da eski şarkıların remixlerinin Z kuşağının videolarında yeniden şahlandığını görüp bit pazarına yine nur yağdıracağız.
Tüm bunlar olurken iyi müzik peşinde koşanlardan şanslı olanlarının ürettikleri şeylerin yukarıda bahsettiğim karmaşanın arasından sıyrılıp bizlerle buluşmasına sevineceğiz. Yeni yılda müzik dünyasının artık bizi iyi yönde şaşırtması dileğiyle.
2021’in Harbiye özeti
2021 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Yıldızlar Geçidi” konser serisi videoları Live From İstanbul YouTube kanalında yayınlanmaya başlamış. Konserlere gidemeyenler için şahane bir fırsat.
İrem, söylediği hit olmuş şarkıların aksine ağırlıklı olarak 90’lı ve 2000’li yıllara ait olan yabancı pop ve r&b şarkılarını dinleyen bir isim. Kendi müzik yelpazesi alabildiğine geniş olmasına rağmen kalbinin bir başka attığı ve vokalini daha rahat ortaya koyduğu şarkılar hep r&b türünde. Bu yüzden ‘Konu O Olunca’ İrem’e derin bir nefes alma imkanı sağladı diyebiliriz. Şarkının ilk demosunu dinlediği günden itibaren heyecanına şahit olduğum için İrem’in bu çalışmasıyla gurur duyduğunu ve arkasında sonuna kadar durduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
Genco Ecer’e gelecek olursak o da hep r&b ve hip hop şarkılar dinleyerek müziğini besleyen bir isim. ‘Konu O Olunca’ için kendini en rahat ve içine sinerek ifade ettiği çalışma desem yalan olmaz. Şu sıra hayatının üretim anlamında verimli zamanlarını yaşıyor. Çıkmayı bekleyen yeni şarkıları hazır. Başka şarkıcılara verdiği şarkılar da birer ikişer müzik piyasasında kendini göstermeye başladı.
Taşlar yerine oturunca ortaya dinlemesi keyifli bir iş çıkması kaçınılmaz oluyor tabi. Popüler isimlerin böyle şarkıları sunması ticari açıdan riskli gözükse de kitleyi eninde sonunda bir şekilde yakalıyor. Dinledikçe farklı şeyleri keşfe teşvik eden ‘Konu O Olunca’ , zaman içinde yerini bulacak bir şarkı.
Şarkının videosu 3 günlük yoğun bir çalışmanın ürünü. Murat Joker ve ekibinin titiz hareket etmesi, detaylarla tek tek ilgilenmesi sonucunda şarkının ruhunu olduğu gibi yansıtan kısa film tadında bir klip ortaya çıkmış. İşe sadece popüler olsun, sürümden kazanalım ve daha çok iş kapalım mantığından uzak yaklaşan İrem, Genco Ecer ile yaptığı bu düet çalışma ile ileride yapacaklarına bir ön hazırlık yapıyor aslında. Bu arada İrem’in Genco’dan aldığı ve sırasını bekleyen bir başka şarkı daha var ki tadından yenmez.
Yine Yine
Gizem, “Özel hayatımda yaşadığım sorunlar klipte canlandırdığım deli kadın rolüne bürünmemi kolaylaştırdı” diyerek oynadığı yeni şarkısı ‘ Yine Yine’de bir başka yönünü ortaya koymuş. Önceki şarkılarına baktığımızda hep farklı tarzlar denediğini gördüğümüz Gizem, müziğinde şaşırtmayı seviyor.
Belirli kalıplarda sıkışıp kalmayı sevmediğini çıkarttığı şarkılarla gösteren Gizem, bana kalırsa hala potansiyelini tam olarak ortaya koymuş değil. Bunu yaptığında adından sıkça söz ettireceğine ve daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim. 2022 bu açıdan Gizem’in atak yılı olabilir.
Haftanın yenisi
Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan “Mümkânsız”ı geçtiğimiz günlerde çıkaran Özgün, hip hop’a göz kırparak kendi tarzına güzel bir çeşitlilik katmış. Özgün’ün yeni şarkısı yine radyolarda sık çalınacak, enerjisi yüksek bir iş olmuş.
Ellerin Uzansa
Dünya olarak içinde bulunduğumuz zor zamanların bizi hayatı daha derinlemesine sorgulamaya ittiği şu dönemde Ufuk Beydemir’in son şarkısı ‘Ellerin Uzansa’ ile adını koyamadığımız duygulara tercüman olmaya gelmiş gibi.
İnsanın insandan gün geçtikçe uzaklaştığı, samimiyeti mumla aradığı bir ortamda ‘Ellerin Uzansa’ hem derde ortak oluyor hem de hayata bir yerinden tutunmanın gerekliliğinin altını çiziyor.
60’lar ve 70’ler ekipmanlarıyla kaydedilmiş olan şarkı o ruhu gayet güzel aktaran soundu ile ışıl ışıl parlıyor. Söz ve müziği Ufuk Beydemir’e ait olan ‘ Ellerin Uzansa’nın prodüktörlüğünü ise Ufuk Beydemir ve Abdulkadir Çığşar yapmış.
Haftanın yenisi
Aslı Sivri'nin ‘Yara’ isimli şarkısı bu haftanın yenilerinden. Söz ve müziği Oğuzhan Çarklı'ya, düzenlemesi ise Honey Wave'a ait olan şarkı Aslı’nın müzik dünyasına ilk merhaba dediği çalışma.
Her gün yeni bir şarkı ve ismin yer aldığı bu zorlu müzik dünyasında Aslı’nın şansı açık olsun diyelim. Müzik çalışmalarının yanında aynı zamansa bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan Aslı’nın r&b türünde olan yeni şarkısı ‘Yara’, yeni yorumlar duymak isteyenlere tavsiye edilir.
‘OF’ şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya düzenlemesi ise Erkan Güleryüz, A.Soner Kıvanç, Ömer Göktepeliler ve Can Güneş’ e ait. Şarkı bir solukta akıp gidiyor. Erkan Güleryüz’ün vokali bana her zaman 90’lı yılların müziğinin sevdiğimiz, sıcak ve samimi zamanlarını hatırlatır. Eski bir dostla dertleşir gibi hissettiğiniz yeni şarkı ‘OF’un düzenlemesi bir başka güzellikte olmuş.
Erkan Güleryüz’ün 2022 yılında yayınlamayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı şarkılardan dördüncüsü olan ‘OF’tan sonra bakalım bizi nasıl bir şarkı bekliyor?
Aşkın Mevsimi
Oğuzhan Koç, söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran’ a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran‘a ait olan yeni şarkısı ‘Aşkın Mevsimi’ ile biraz pop biraz alaturka efkar rüzgarları estirmeye gelmiş.
Oğuzhan Koç rotayı bu sefer daha akustik düzenlemeye sahip olan bir şarkıya kırmış. Kendisine pek yakışan nağmelerin uçuş uçuş savrulduğu şarkının nakaratı tam kalabalık sofralarda aşka gelip eşlik edilecek türden olmuş.
Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran işbirliği son sürat devam etmekte. Her türde şarkıyı gayet güzel kotaran ikili, yine insanın içine işleyen söz ve melodileri ustalıkla bulup dinleyicinin kalbini 12’den vurmayı başarmış gözüküyor.
Sen Lazım
Ayrıldığınız sevgilinizle aranızı düzeltmek ve gönlünü almak için bir şarkı arayışındaysanız sizlere bir önerim var. Eren Sandal’ın ‘Sen Lazım’ şarkısı en samimi anlatımı ve keyifli melodisiyle sevgiliye barış çağrısını yapan adrese teslim bir iş olmuş. Söz ve müziği Eren Sandal’a düzenlemesi ise Abdurrahman Şimşek’e ait olan ‘Sen Lazım’ dinler dinlemez akılda kalan melodisiyle dikkat çekiyor.
Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Albın Hasani'ye ait olan ‘Asla’ , Akademi Organizasyon ve Dmc etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenmiş. Kendine has vokali ile müzik dünyasına taze kan olmaya gelen Nilhan, tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Asla’ ile yeni şeyler dinlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.
Önceleri sosyal platformlarda yayınladığı coverlar ve beraberinde dj’ler ile yaptığı ortak çalışmalarla ismini duyuran Nilhan, farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyormuş. Hikayelerini müzik yelpazesini geniş tutup dinleyiciye anlatmak isteyen genç şarkıcının ismini ilerleyen zamanlarda daha çok duymak dileğiyle diyelim.
Gidip Gel
Son zamanlarda müzik dünyasında sevindirici değişimler yaşandığını görüyorum. Kendi üretimlerini popüler olma kaygısından uzak, tribünlere oynamadan özgürce icra eden gençler birer ikişer kendilerini göstermeye başladı. Selin Geçit bu isimlerden bir tanesi.
Dijital dünyada coverladığı şarkılar ve kendi besteleri ile sağlam bir dinleyici kitlesine ulaşan Selin, yeni çıkan şarkısı ‘Gidip Gel’ ile müzik kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. O da küçük yaştan müziğin kucağına doğanlardan biri. Baba müzisyen olunca Selin’in müzik kulağı ve vokali yıllar içinde gayet güzel gelişmiş. Londra’da alınan müzik eğitimi tüm bunların üzerine eklenince ortaya hem Türkçe hem de İngilizce şarkı söyleyebilen yetenekli bir genç kız çıkmış.
Selin’in Warner Music Türkiye etiketiyle çıkan yeni şarkısı ‘Gidip Gel’in söz ve bestesi kendisine ait. Düzenlemede Selin ve Kerem Akdağ’ın imzasını görüyoruz. Stephen Schmuldt’ın prodüksiyon ve mix’ini üstlendiği şarkının masteringini ise Grammy ödülü adayı Luca Pretolesi yapmış. Şarkısından videosuna özenli bir çalışmanın ürünü olan ‘Gidip Gel’ ile karşımızda olan Selin’in bundan sonra yapacağı şarkılar için beklemede kalın.
Atiye geri döndü
Ve Atiye nihayet sahalara geri döndü. 3 yıl uzak kaldığı müzik dünyasına görkemli bir dönüş yapan şarkıcı, yepyeni projelerini kendisini fazlasıyla özleyen sevenleri ile paylaşmaya hazırlanıyor. ‘Ses Seda Yok’ uzunca bir aradan sonra Atiye’nin bize ilk merhabası.
Selda Bağcan’ın ilk kez 45 yıl önce seslendirdiği "Yaz Gazeteci Yaz", bu kez rapçi Ramiz'in katılımıyla 2021 model haliyle yeniden müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ramiz, Bağcan’ın 1976 yılında çıkan şarkısının orijinal kayıtlarının üstüne beat yapıp, söz yazmış ve ortaya yeni nesil ile buluşan güzel bir çalışma çıkmış.
Kült olmuş isimlerin böyle projelerle eserlerinin kalıcılığını perçinlemesi çok güzel. Selda Bağcan yeni fikirlerle önceki çalışmalarını genç dinleyiciye tanıtma konusunda öncü isimlerden biri.
Bağcan’ın eski şarkılarını farklı sanatçılarla yeniden dinleyici ile buluşturduğu projesinin “ Yaz Gazeteci Yaz”dan sonra çıkacak ikinci çalışmasını 17 Aralık’ta dinleyeceğiz.
İllallah
Emrah Karaduman’ın yeni çıkan şarkısı ‘İllallah’, kendisinden yeni çalışma bekleyen dinleyicisinin yüzünü güldürdü. Söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkıda yorumcu olarak Emirhan Çakmak ile çalışan Karaduman, pandemi döneminde hazırladığı şarkıları hız kesmeden dinleyici ile paylaşmaya başlamış.
“İllallah” şarkısı yağ gibi akan, oturduğunuz yerde ufak ufak sallanmanıza neden olan şık bir çalışma olmuş. Genç ve yükselen bir isim olan Emirhan Çakmak’ın vokali şarkıda dikkat çeken bir diğer unsur.
Emrah Karaduman ile Emirhan’ın yollarının kesişmesi ileride yapılacak işler düşünüldüğünde heyecan verici. Karaduman’ın soundu Emirhan’a çok yakışmış. Bu ikiliden önümüzdeki zamanlarda temposu yüksek bir dans şarkısı etkileyici olur diye düşünüyorum.
Kendine Dünya
2000’li yılların Pop, Soul ve R&B tınılarını dibine kadar hissettiğiniz yeni şarkısında Gülçin yine bildiği yoldan şaşmamış ve hedefi 12’den vurmuş. Şarkının başarısındaki en önemli unsur Genco Ecer ile Gülçin’in yollarının kesişmesi diye düşünüyorum. Genco, özellikle 2000’li yılların R&B’sini yemiş yutmuş bir isim olarak gerek kendi müziğinde gerekse başka şarkıcılara verdiği şarkılarda bu tatları gayet kıvamında kullanan bir isim.
Gülçin’in vokal tarzı ve batı müziğine olan yatkınlığı, Genco’nun evrensel müzik anlayışı ile birleşince, ışıl ışıl parlayan bir Pop, R&B şarkısı ortaya çıkmış. Artık prodüksiyon anlamında kendi kanatları ile uçmayı isteyen ve kendi yapım şirketi Roka Müzik’i kuran Gülçin, kendi istediği tarzda şarkılarla aramızda olacak.
Genel olarak baktığımızda Gülçin zaten solo kariyerinin başından itibaren hep kendi çizgisini koruyup, vokaline ve müzik zevkine uyan işler ortaya çıkardı. Arada yaptığı konsept çalışmalar da bile o işe kendi tarzını monte etmesini bildi. Bundan sonraki işlerinde çıtayı yükseltip hayalini kurduğu şarkıları hız kesmeden dinleyicisi ile paylaşacağına hiç şüphe yok.
Umduğum Gibi
Geçtiğimiz ay Mavi ile İstanbul’da artık klasikleşen biraz kahve biraz ne olacak bu müzik dünyasının hali buluşmalarımızdan birinde fırından çıkmayı bekleyen yeni şarkılarını dinlemiştik.
Hepimizi sağlam sallayan pandemi döneminde heybesinde çokça şarkı biriktiren Mavi’nin yenilerinde bu sefer farklı bir tat vardı. Yaptığı müzikal işlerde her zaman hesapsız kitapsız hareket etmeyi seven Mavi, yeni oluşturduğu rotada dozu arttırıp işe daha çok renk katmaya kararlıydı.
Amatör ruhunu kaybetmemiş bir yetkinliğin ilk meyvesi olarak tanımladığı yeni şarkısı ‘Umduğum Gibi’ ile geçtiğimiz günlerde yeni döneminin kapılarını aralayan Mavi, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Caner Karamukluoğlu’na ait çalışmasında müziğine kattığı indie-pop, R&B, elektro pop ve neo soul elementleri ile bu sefer farklı bir lezzet sunuyor. Caner ile Mavi’nin işbirliğini bu yönde çok başarılı buldum. Kimyalar uyuşunca ortaya çıkan işin sonucu bir başka oluyor.
Mavi, bağımsız olarak çıkardığı bu çalışmada kendisinin dinlemekten zevk aldığı, daha özgür daha deneysel bir iş ortaya koymuş. Bağımsız olmanın hakkını her şekilde vermeye çalıştığını söyleyen Mavi’nin kafasında oluşturduğu müziği eskisinden daha cesur ortaya koyma fikri beni oldukça heyecanlandırdı. Yeni döneminin bundan sonraki duraklarında bizleri nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz. Her ay yeni bir şarkı ile dinleyici karşısına çıkmayı planlayan Mavi, daha sonra bu şarkıları bir albümle taçlandıracakmış.
Yeni şarkısı ‘ Kal Ya Da Git’ ile hız kesmeden kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devem eden Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine ile beraber Ateş Atilla ve Can Atayılmaz’a ait olan çalışması ile tekrar dinleyicisin karşısında.
Düzenlemesini Can Atayılmaz’ın yaptığı şarkı bana 80’ler popunun sevilen gruplarından AHA’nın tatlarını verdi. Ege Can Sal’ın tarzındaki istikrar ve her defasında üstüne yeni şeyler koyarak ilerlemesi gayet güzel. Bir sonraki işinde çıtayı nereye çıkaracağını merak ediyorum.
Çocuklara renkli etkinlikler
Geçtiğimiz ay Maximum Uniq’de gittiğim Yalın konserinden bahsederken, sizlere o mekanda yeni sezonda yapılacak yeni aktivitelerden bahsetmiştim. Şimdiki haberim 13-21 Kasım tarihleri arasında okulların ilk ara tatile girmesiyle birlikte eğitici ve eğlendirici etkinlik arayan çocuklara yönelik olacak.
Birçok farklı etkinlikle çocuklarınıza hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil dönemi yaşatmak istiyorsanız; Maximum Uniq’te yukarıda verdiğim tarihlerde gerçekleşecek olan aktivitelere bir göz gezdirin derim.
Matematik atölyesi, drama atölyeleri, müzik etkinlikleri, kukla atölyeleri, felsefe atölyeleri, ebeveyn katılımlı psikolog söyleşileri, dilsel gelişim atölyeleri, doğa ve sanat atölyeleri gibi pek çok atölye ara tatil boyunca her gün Maximum Uniq Lounge ve Maximum Uniq Box’ta olacakmış. Çocukları ve ailelerini buluşturacak olan “TAŞ KAĞIT MAKAS – DUYGU ATÖLYESİ” bu kapsamda yer alacak etkinlerde benim en çok dikkatimi çeken oldu.
Abartmayın
Son yıllarda özellikle müzik sektöründeki bazı isimlerin pazarlama stratejilerinde , basın bültenlerinde ve yaptıkları demeçlerde yoğun bir abartma ve yanlış yönlendirme söz konusu. Öyle desteksiz cümleler havada savruluyor ki izlerken hayretler içinde kalıyor insan.
Tarkan’ın Türkiye’ye gelip yeni şarkı çalışmalarına başlaması ve reklam filmi, Yonca Evcimik’in verdiği röportajlar ve şarkıları gündemin orta yerine bomba gibi düşüp konuşuluyor. O dönemin isimlerinin haber değeri her zaman ilk günkü gibi taze. En son Gülben Ergen ve Hülya Avşar’ın haberi hafta sonu herkesin dilindeydi.
Manzaraya şöyle bir baktığımızda o dönemi tekrar iliklerimize kadar hisseder olduk. ‘Demode o isim’ çıkışıyla tekrar haberlerin baş sırasına yerleşen Hülya Avşar aslında bu çıkışıyla gösterdi ki ne Gülben Ergen ne de bu muhabbetler asla demode değil. Söylenildiği gibi olsaydı sabah programlarında ve gazetelerde bu kadar yer alıp manşetlere taşınmazdı.
O dönemin isimleri temellerini öyle sağlam atmış ki inişli çıkışlı zamanlara rağmen her daim ünlerini perçinleyip günümüze taşımasını bildiler. 90’ların her zerresi bu yüzden hala moda ve ilgi görüyor. Gelelim çok konuşulan Gülben Ergen Hülya Avşar haberine. Demode olmayan tek şey Gülben Ergen’in sosyal medyasında paylaştığı gibi kendisi ile ilgili ara sıra ortaya atılan söylemler. Bu cevabı ile Ergen’in gayet güzel bir karşılık verdiğini düşünüyorum.
Gülben Ergen seversiniz sevmezsiniz gün sonunda sorulduğunda şu an en az 5 şarkısını ezbere bildiğiniz bir isimdir. Şarkıları, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile aktif olarak çalışan, üreten başarılı bir kadın. Hülya Avşar’ın bu çıkışını eski günlerde olduğu gibi tatlı bir atışma yaratmak için yaptığını düşünüyorum. Eminim o da bu çıkışlarının ve bahsedilen ismin demode olmadığının gayet farkında.
Söylediğim Şarkılarda Saklı
İlk çıktığı zamandan itibaren çalışmalarını severek takip ettiğim Türk Rock müziğinin ön planda olmayı sevmeyip sadece şarkılarının konuşulmasını tercih eden kadın vokali Aslı Gökyokuş güzel bir sürprizle tekrar aramızda.
2007 yılında yayımlanan ‘Söylediğim Şarkılarda Saklı’ albümü, içinde Dans Etmeye İhtiyacım Var ve Yardımcı Olmuyor gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındırsa da dijital platformlarda dinlemek istediğimizde bulunamıyordu. Bu tarz kült olmuş ama dijitalde yer almayan albümler çok var. Nedeni o zamanki plak şirketleri ve şarkıcılar arasında yapılan anlaşmaların beraberinde gelen anlaşmazlıklar diye düşünüyorum.
Aslı Gökyokuş dinleyicisinin yıllardır ulaşamadığı ‘ Söylediklerim Şarkılarda Saklı’ albümünün tüm haklarını, geçtiğimiz sene kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi üzerine almış ve 5 Kasım’da tüm dijital ortamlarda yayınlanacakmış.
Çıktığı zamanlar listelerin üst sıralarından inmeyen şarkı, Şahsenem’in duygu yüklü yorumu ile dönemin gençlerinin boynu bükük aşk hikayelerine fon müziği teşkil eden çalışmalardan biriydi. Şarkının daha sonra birçok cover versiyonu yapıldı ama orijinalinin yerini hiç bir zaman tutamadı.
Şahsenem şimdi ‘ Gözyaşlarım Anlatır’ı yeni nesille buluşturmak için gün sayıyor. Yıllar sonra şarkının 2021 dokunuşlarının nasıl olduğunu merakla bekliyorum. Sözü Vural Şahin, müziği Uluğbey Hekimoğlu imzası taşıyan şarkının stüdyo okumaları tamamlanmış. Yakında çıkacak olan çalışmanın yorumlarını ilerleyen zamanlarda tekrar ele alırız. Mevzu eski eserleri yeniden değerlendirmekse umarım Şahsenem ‘O Bu Gece Gelecek’ şarkısını da listeye alır. O şarkının da fazlasıyla seveni mevcut.
Çok Sev
Turaç Berkay’ın yeni single çalışması ‘Çok Sev’ geçtiğimiz hafta çıktı. Turaç’ı pandemi dönemi stüdyosunda ziyaret ettiğimde yeni çalışmalarını dinleme fırsatı bulmuştum.
Üretime ara vermeden devam eden tayfadan olan Turaç’ın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘Çok Sev’ şarkısında vokaller genç bir isim olan Su El Roman’a ait.
Tertemiz bir dans şarkısı olan ‘Çok Sev’de Su El Roman’ın vokalleri ışıl ışıl parlıyor. Şarkının aynı zamanda birde akustik versiyonu var. Dans etmekten yorulanları dinlendirip efkarlandırmayı hedefleyen bu versiyon en az orijinali kadar güzel olmuş.
Turaç’ın hazırda bekleyen projelerini ve çıkacak şarkılarının detaylarını ileride stüdyosuna yapacağım ziyaret sonrası detayları ile birlikte buradan sizlerle paylaşacağım. Eminim daha çok sürpriz eli kulağında dinleyici ile buluşmayı bekliyordur.
Kızıl Christina
Albümün çıkış şarkısı Pekkan’ın uzun yol arkadaşı Şehrazat’ın imzasını taşıyan "Bi Tık" olmuş. Orta tempolu bir aşk şarkısı olan ‘Bi Tık’ şimdiden radyolarda sık çalınan şarkılar arasındaki yerini almış bile. Şarkının birde gece yarısı versiyonu var ki tadı başka.
Benim yeni albümde en çok sevdiğim şarkı ise sözleri Özlem Argon, müziği Reşit Gözdanlı, düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait olan ‘ Bilebilirsin’ oldu. Dinler dinlemez Ajda’nın 1996 yılında çıkardığı albüme gittim. O yıllardaki bol nağmeli vokali ve Akdeniz esintileri ‘Bilebilirsin’de yeniden karşımıza çıkmış. Dinlerken insanın içi kaynıyor. Umarım bu güzel şarkı yakın zamanda kliplenir.
Günün sonunda üretime devam eden ve çalışma disiplinini hiç kaybetmeyen Ajda Pekkan sevenlerini memnun edecek bir çalışma ile yıllara meydan okuduğunu hem görsel hem de işitsel olarak bir kez daha kanıtlamış. Onun müzik dünyası içindeki bu duruşunun yeni çıkan isimlere örnek olması dileğiyle.
Neler görüyor bu gözler
Youtube’da hiç bilmediğim insanların şarkılarını keşfe çıkmak oldukça keyifli. Her gün o kadar çok video klip yükleniyor ki meğer ne çok müzik sevdalısı varmış demeden edemiyor insan. Adını hiç duymadığım ama bazılarının radarına çoktan girmiş ve izlenmeleri milyonları aşmış şarkılar farklı renkler barındırıyor.
Farklı şeyleri dinlemek üzere çıkılan yolculuk her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor tabi. Çoğunlukla amatör kaydedilen ve video klip çalışması düşük maliyetle kotarılan bazı işler hem görsel hem de işitsel olarak insanı hayrete düşürüyor. Öyle acayip söz ve melodilere rastlıyorsunuz ki nutkunuz tutuluyor. Ya bile isteye etkileşim almak için böyle şeyleri paylaşıyorlar ya da yaptıkları işlerin gerçekten kötü olduğunun farkında değiller.
Milyon izleyiciye ulaşan bu video kliplerin bir parodi olduğunu söylemek çok isterdim ama maalesef değiller. İzlerken eğleniyoruz orada hiç bir sıkıntı yok. Üzücü olan gerçek anlamda müziğini bu platformlarda duyurmak isteyenlerin o algoritmada bu tarz işlerin ön plana çıkması sebebiyle gümbürtüye gidiyor olması.
Bu festival kaçmaz
Zehra Toy bu yolda yeteneği ile gelecek vaat eden isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Katıldığı O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye yarışmasındaki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Toy’un, Youtube’ta paylaştığı coverlar onun dinleyici kitlesini epey genişletmiş.
Zehra, sözü ve müziği Cem Adrian’a ,düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan ilk solo çalışması ‘ Söz’ü geçtiğimiz haftalarda çıkardı. Tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Söz’ , Zehra’nın duru vokaliyle birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma ortaya çıkmış. İlk işinde önemli isimlerle çalışması onun en büyük şansı. Bu fırsatları iyi değerlendirirse ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyacağımızı düşünüyorum.
Real Love
Aleyna aradığı yeni enerjiyi Amerikalı dj/prodüktör Dillon Francis’in son çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısı ile bulmuşa benziyor.
Dans şarkılarında vokali bir başka parlayan Aleyna’nın bu şarkısını önceki çalışması ‘Retrograde’den daha çok beğendim. Enerjisi gayet yüksek olan şarkı, çekilen video ile birlikte tam bir hit adayı olmuş.
Dillon Francis şarkıyı piyasaya çıkmadan büyük bir festivalde çalarak seyirciden coşkulu bir reaksiyon almıştı. Aynı başarıyı dans listelerinde üst sıralarda görmek üzere diyelim.
Aldatıldık
En sevdiğim Sezen Aksu imzalı şarkılardan biri olan ‘ Aldatıldık’ için şu zamana kadar çok cover yapıldı. Her biri şarkının güzelliğini farklı bir biçimde yansıttı. Şimdi aynı şarkının Jabbar ve Deeperise işbirliğinden doğan yeni versiyonu gündemde.
‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’in söz ve müziğinde Gökcan Sanlıman, düzenlemesinde ise Gökcan Sanlıman, Alper Atakan, Tolga Görsev, Alexei Tintaru, Rıza Erekli’nin imzalarını görüyoruz. Elektronik alt yapıların içinde boğulduğumuz son zamanlarda şarkının akustik tatları derin bir nefes almamıza neden olmuş. Yaylılar ve gitarlar ahenk içinde dans ederken şarkının hikayesi bir başka vurucu olmuş.
Gökcan Sanlıman yeni çıkacak albümü için ‘ Her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.’ demiş. Albümün ilk haberci şarkısı “Bir Dokun Bin Aşk İşit” ile Sanlıman’ın bu dediklerini fazlasıyla yerine getirmiş olduğu ortada. Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Alper Atakan ile sound yelpazesini alabildiğine geniş tuttuklarını söyleyen Sanlıman’ın ‘ Loş Bir Sokakta’ albümü için geri sayım başladı.
Konser izlemeyi biliyor muyuz?
Son zamanlarda gittiğim tüm konserlerde dikkat ettiğim şey yoğun bir konuşma ve gülüşme sesinin şarkı esnasında dalga dalga arka koltuklardan sahneye doğru gelmesi. Sinemalarda sıklıkla denk düştüğümüz gürültülü bir şekilde yemek yeme mevzusunun ise konserlerde aynı şekilde hız kesmeden devam ettiğine şahit oldum.
Gayet romantik bir şarkı dinlerken arkadan telefonda evdeymiş gibi konuşan birinin muhabbetine maruz kalmanız gayet olası bir durum. Uyardığınız zaman ise oralı olmadan konuşmaya devam etmesine hiç şaşırmayın. Akıl alır gibi değil. Bu seslere takıldığınız anda ise zaten geçmiş olsun artık sadece onları duyar hale geliyorsunuz. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine ayamamış insanlarla bu tip organizasyonlarda aynı havayı solumak ciddi bir sinir kontrol deneyimi.
Hey Britney
Britney Spears davasının sonucu tüm sevenlerinin yüzünü güldürdü. Babasının yıllardır Britney üzerinde kurduğu kontrol mekanizması artık tarih oldu diyebiliriz. Hayranlarının başlattığı #FreeBritney hareketi başarıyla sonuçlanınca onların cephesinde tam bir bayram havası esti.
Bundan sonrası önemli. Britney, babasına para kazandırmamak için son birkaç yıldır gelen işleri geri çevirip, kendi özel hayatına odaklanarak kafayı dinlemeyi seçmişti. İstediği şeyi elde ettikten sonra ne gibi hamlelerde bulunacağını bekleyip göreceğiz.
Sonsuza Dek
İlk olarak Murat Boz’un 2016 yılında çıkardığı ‘Janti’ albümünde yer alan ‘Gün Ağardı’ şarkısında dinlediğimiz Ebru Gündeş ile Murat Boz düeti hatırı sayılır başarı elde etmişti. Şık bir dille sevgiliye sitem eden şarkı, o dönem ayrılan çiftlerin kırık aşk hikayelerinde önemli bir yer teşkil etmişti.
Yıllar sonra Boz ve Gündeş’in müzikal birlikteliğinin yeni ürünü ‘Sonsuza Dek’ yine yeni başarılara imza atmaya gelmiş gözüküyor. İlk günde 1 milyon izlenmeyi çabucak geçmesi bunun en büyük kanıtı.
‘Gün Ağardı’nın aksine yeni şarkı ‘Sonsuz Dek’ buram buram aşk kokan, sevgiliyi bir ömür mutlu olmaya davet eden, pozitif enerjilerin havada uçuştuğu bir çalışma olmuş. Şarkının 2022 ve devamındaki yıllarda çiftlerin mutlu anlarına fon müziği teşkil edeceği şimdiden kesinleşmiş gözüküyor.
Murat Boz ve Ebru Gündeş’in vokal uyumu ilk çalışmalarında olduğu gibi yine dört dörtlük bir şekilde duyuluyor. Pesler ve tizler iki usta yorumcudan çıkınca vokallerin şarkı boyunca ahenkle dans etmesi kaçınılmaz bir sonuç. Gün sonunda eli yüzü düzgün, verdiği mesajla tebessüm uyandıran güzel bir aşk şarkısı karşımızda.
‘Sonsuza Dek’e Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekilen video klip, şarkının ruhunu olduğu gibi yansıtan duru bir çalışma olmuş. Sevgililer günü mesaj içerikli paylaşımlarınıza veya evlilik tekliflerinize gönül rahatlığı ile bu şarkıyı iliştirebilirsiniz.
Kısaca Simge
Simge ile ‘Sevmek Yüzünden’ şarkısı çıktığı zamanlar röportaj için buluştuğumuzda ileride çıkaracağı işlerin farklı olması için çok çalıştığını söylemişti. Kendini tekrar eden işlerden hoşlanmadığını belirten Simge, üretiminin hep bir önceki işinin ötesinde olması yönünde olduğunun altını çizmişti.
Yazıp çizen ve kurduğu önemli söz yazarı, besteci ve müzisyenlerden oluşan ekip ile beyin fırtınasını hiç dindirmeyen Simge, yeni çalışması ‘Kısaca’ ile yine farklılıklar barındıran, duygu yüklü, akustik tatları başka diyarlara götüren bir işle dinleyicisinin karşısına çıktı.
Sözleri Sibel Algan’a, müziği Simge , Aytaç Özgümüş, Okay Barış ve Sibel Algan’a düzenlemesi ise Aytaç Özgümüş ve Atıl Aksoy’a ait olan şarkı daha sadeleşmiş, duygusu filtresiz bir Simge’yi ortaya çıkarmış. İnsanın ruhunu okşayan düzenlemesi ile şarkı sizi yavaş yavaş etkisi altına alıveriyor.
Kapak fotoğrafları Fethi Karaduman, basın fotoğrafları Seçkin Süngüç ve video klip çalışması Murat Joker tarafından çekilen Simge, demlendikçe güzelleşen yeni şarkısı ‘Kısaca’ ile tüm dijital platformlarda.