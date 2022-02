Sonsuza Dek

Damla Durakçay’ın yeni şarkısı ‘Tam Zamanında’ synth pop aşıklarının yüzünü güldüren keyifli bir çalışma olarak karşımızda. Damla’nın dinlendirici vokali bu sefer 80’lerin sevilen yorumlarını hatırlatıyor. Kademe kademe yükselen şarkı vurguladığı mesaj ile güç vermeyi ihmal etmiyor.

Sözü ve müziği Damla Durakçay’ın kendisine düzenlemesi Efe Yemez’e, prodüktörlüğü ise Gökhan Türkmen’e ait olan ‘Tam Zamanında’ bana göre tam kıvamında olan retro esintileri ile yağ gibi akan bir şarkı olmuş.

Her şarkısında farklı şeyler denemeyi seven Damla’nın bu yeni çalışması kendisine çok yakışmış. Bu tatlarda şarkılarla bir süre ilerlemesi yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Şarkıya Tayfun Çetinkaya’nın yönetmenliğinde çekilen klip bu perşembe yayında olacakmış.

Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları

Can Temiz’in 25 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak olan ilk solo albümü ‘Ahlaken Alçak’ın habercisi niteliği taşıyan ‘ Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları’ geçtiğimiz hafta dijital platformlardaki yerini aldı.

Söz ve müziği Can Temiz’e, düzenlemesi ise Ali Rıza Şahenk ve Can Temiz’e ait olan yeni şarkı, derin bir of çektiğimiz zamanların tercümanı olmaya gelmiş.

İnsanın sırtına binen duygusal yüklerin, açmaza giren durumların ve iç sıkılmalarının soundtrack çalışmasından fırlamış gibi olan ‘ Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları’ Temiz’in kendine has vokali sayesinde dinlerken mevzunun tam ortasına dinleyiciyi bırakıveriyor.

Minik Serçe

Madonna’nın geçtiğimiz yıl kendi hayatını film yapacağı haberi heyecan uyandırmıştı. Çalışmaları hala devam eden filmin her aşamasında yer alan Madonna, ‘ Biri hayatımı film yapacaksa o ancak ben olurum’ diyerek zamanında gelen tüm teklifleri geri çevirip, başlaması olası tüm projeleri sabote edip engellediğini söylemişti.