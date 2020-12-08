Solmayan Şarkılar

Aydın Kurtoğlu yeni şarkısı ‘ Şahsiyet ‘ ile eski sevgiliye nasıl meydan okunur gayet güzel anlatmış. Şarkının sözlerinde “Aşk nasıl yaşanırmış gelip yakından seyret. Hadi beni tebrik et ama nerde sende o şahsiyet “ diyen Aydın’ın bu şarkısı, biten ilişkinin ardından sinirini alamayan taraflar arasında iyi bir giderli mesaj trafiğine sebep olabilir.

Aydın Kurtoğlu şu zamana kadar hep istediği, keyif aldığı şarkıları söyledi. Tür konusunda hiç sınırları olmadı. Vokalini şarkı ne isterse ona göre şekillendirebilmesi onun artısı. Şu zamana kadar çıkardığı işlerde hiç ıskalamayan Aydın, bu sefer ‘Şahsiyet’ ile tempoyu arttırıyor.

Yaylıların ahenkle dans ettiği , dozunda nağmelerle pop çizgisinden çıkmadan , kıvam gideriyle gayet güzel bir iş ortaya koyan Aydın’ın sonuçtan memnun olduğu ortada.

Dinler dinlemez kendini sevdiren , akılda kalıcı nakaratı ile ikinci dönüşte kolayca kana karışan ‘ Şahsiyet ‘, konserin en enerjik yerinde eller havada cümbür cemaat eşlik edilecek türden bir şarkı olmuş.

Aydın ile yaptığımız son röportajda bana yapmak istediği şeyin insanlara keyif vermek olduğunu söylemişti. “Yaptığım müzik ya tutmazsa diye bir kaygım olmadı hiç. Hep bu algıyla hareket ettim, çok şükür şarkılarım sevildi. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum.” diyen Aydın, belki bu yüzden sağlam ve emin adımlarla ilerliyor.