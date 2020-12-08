Solmayan Şarkılar

Aydın Kurtoğlu şu zamana kadar hep istediği, keyif aldığı şarkıları söyledi. Tür konusunda hiç sınırları olmadı. Vokalini şarkı ne isterse ona göre şekillendirebilmesi onun artısı. Şu zamana kadar çıkardığı işlerde hiç ıskalamayan Aydın, bu sefer ‘Şahsiyet’ ile tempoyu arttırıyor.
Yaylıların ahenkle dans ettiği , dozunda nağmelerle pop çizgisinden çıkmadan , kıvam gideriyle gayet güzel bir iş ortaya koyan Aydın’ın sonuçtan memnun olduğu ortada.
Dinler dinlemez kendini sevdiren , akılda kalıcı nakaratı ile ikinci dönüşte kolayca kana karışan ‘ Şahsiyet ‘, konserin en enerjik yerinde eller havada cümbür cemaat eşlik edilecek türden bir şarkı olmuş.
Aydın ile yaptığımız son röportajda bana yapmak istediği şeyin insanlara keyif vermek olduğunu söylemişti. “Yaptığım müzik ya tutmazsa diye bir kaygım olmadı hiç. Hep bu algıyla hareket ettim, çok şükür şarkılarım sevildi. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum.” diyen Aydın, belki bu yüzden sağlam ve emin adımlarla ilerliyor.
Demet Evgar’ı yıllar önce bir Multitap şarkısında dinlediğimde yorumunu ve ses rengini çok beğenmiştim. ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’ isimli şarkıdaki performansından bu yana oynadığı müzikaller ve filmlerde seslendirdiği şarkıların ardından bu yıl ‘Nanay’ isimli yeni şarkısıyla rotayı tekrar şarkıcılığa kıran Demet Evgar’ın yola duayen müzik adamı Aykut Gürel prodüktörlüğünde devam etmesi bir başka sevindirici haber.
‘Nanay’ şarkısını seçme nedenini “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır.” sözleri ile açıklayan Evgar, tam da şu zamanda duruma gayet uygun bir şarkı seçmiş. Zamanımızın çoğunu evlerde geçirdiğimiz pandemi günlerinde kendimizi tanımak, biraz yalnız kalmak için bundan güzel fırsat olur mu?
Şarkının düzenlemesi Murat Acar’a ait. Parçaya çekilen renkli ve eğlenceli video klibin yönetmenliğini ise Yiğit Evgar yapmış. Demet Evgar’dan bir sonraki şarkısı esaslı bir slow olsa hiç fena olmaz. Umarım arayı fazla açmadan yeni şarkıları dinleyici ile paylaşır.
Bye Bye
Sevgili Ayla Çelik ile geçen sene ‘Daha Bi Aşık’ albümünün röportajı için buluştuğumuz günün sonunda laflarken bana ‘ Senin Hastan’ı dinletmişti. Parçayı duyar duymaz aklıma yeni şarkı arayışı içinde olan İrem geldi. Şarkıyı kafamda onun sesinden duyuyordum. İrem’e “Hemen Ayla’yı ara. Elindeki şarkı tam sana göre.” dedim. İrem şarkıyı dinler dinlemez vuruldu. Sözleri Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a ait olan şarkının ateş eden düzenlemesi ise Onur Özdemir’e ait. ‘Senin Hastan’ parçasının aynı zamanda Mustafa Ceceli’ye ait ve daha çok club müzik sevenler için bir versiyonu da mevcut.
Gelelim ‘ Güz Dönümü’ isimli diğer yeni şarkıya. Şarkının söz yazarı, bestecisi ve aranjörü Onur Özdemir ile gerçekleştirdiğimiz müzikal sohbetlerimizde Onur’un yeni yaptığı şarkıları gerek oluşum aşamasında gerekse fırından çıkar çıkmaz ilk dinleyen şanslı kesimden biriyim.
Yeni şarkıların dinlendiği, fikirlerinin havada uçuştuğu bir gün Onur bana ‘Güz Dönümü’nün demosunu dinlettiğinde yine İrem’in vokalini duydum ve şarkıyı dinlemesini istedim. İrem o zamanlar aynı sitede oturduğu için ışık hızıyla Onur’un evine gidip pilot okumasını gerçekleştirdi. Şarkının yapım aşamasında demlenen çaylarımız , eğlencesi bol sohbetlerimizle ‘Güz Dönümü’nün videosunun bile hayallerini kurmuştuk. Onur ile İrem’i bir hafta stüdyoya kapatsanız ortaya çok ilginç şarkılar çıkar. İkisinin bir araya gelince stüdyodaki hallerini görmeniz lazım.
Pop sularından ayrılmadan yenilikleri dozunda kucaklayıp sunan aranjeler ile dinlerken keyif veren şarkıları barındıran yeni İrem Derici çalışmasının video kliplerinin başarısını es geçmemek lazım. İlk olarak ‘Senin Hastan’a Murat Joker yönetmenliğinde çekilen video klip, şarkının ateşini fazlasıyla hissettirirken Görkem Öden’in stylingi ile ortaya alev alev bir İrem Derici çıkarıyor. Bir sonraki şarkı ‘Güz Dönümü’ için ilginç bir video klip geleceğinin teminatını şimdiden verebilirim.
2007 yılında kurulan Madrigal grubunun kurulduğu zamandan bu yana çoğalan sadık bir dinleyici kitlesi var. Son dönemde çıkardıkları ‘ Seni Dert Etmeler’ ve ‘ Kelebekler’ şarkıları ile hem müziklerini yenilediler hem de dinleyici kitlesine yeni sevenler kattılar. Şarkılarına ekledikleri yeni soslarla tadı başka işler yapan grubun şarkı sözleri sevilmelerindeki bir diğer önemli etken.
Vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Sanlı Akgün, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı’nın yer aldığı Madrigal’den şu an beklenen ise yeni bir albüm. Bahsettiğim sadık dinleyici yeni şarkılardan oluşan albüm çalışmasını dinlemek için sabırsızlanıyor. Bu yoğun isteği grubun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının altına yazılan mesajlardan görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bolca yeni şarkı yazma imkanına sahip olan Madrigal grubunun yine keyifli bir çalışma ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.
Kylie bizi diskoya götür
Kylie Minogue’un yeni albümü ‘Disco’yu heyecanla bekliyordum. Bir önceki çalışması ‘Golden’ ile country müzik hevesini yeterince alan Kylie rotayı tekrar en iyi bildiği dans müziğine çevirerek yeni albümü ‘Disco’yu dinleyenlerin beğenisine sundu.
Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı olan “İnandım” isimli şarkı adeta dara düşen , hevesi kırık insana destek olmaya gelmiş eski bir dost gibi.
Sıla ilk albümünün selam yazısında kurduğu cümlede "İçinde inandığın yola varacağına dair bir güç varsa, sakın vazgeçme. Çünkü bundan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir." demiş. Yıllar sonra ‘İnandım’ şarkısında o inancın , pes etmemenin , üstüne üstüne gitmenin altını kırmızı kalemle tekrar çiziyor. Özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda , kara kara düşünülen depresyon kıyılarında şifa olmaya gelmiş Sıla’nın şarkısı.
Parçanın diğer güzel yanı düzenlemesine imza atan Ozan Bayraşa olmuş. Yapılan aranjeden etkilenmemek mümkün değil. Duygusal bir filmin en hararetli sahnesinin ortasında bulunmanızı sağlayan yaylılar ‘İnandım’ şarkısının düzenlemesinde başrolde. Ozan Bayraşa daha önce Sıla’nın ‘Mürekkep ‘ albümünde yer alan ‘Can Dostum’ ve ‘ Münferit ‘ isimli şarkıların düzenlemelerini yapmıştı. Bundan sonra çıkacak albüm çalışmasında tüm aranjeler Bayraşa’ya teslim edilirse işin lezzeti daha çok artar diye düşünüyorum. Şarkıya Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da çekilen klip ayrı bir güzel olmuş. Sıla’ya siyah beyaz videolar çok yakışıyor. Nice müzik dolu yıllara Sıla.
Boulevard
Berrin Keklikler ve Zen-G’nin ortak şarkısı geçtiğimiz hafta yeni çıkan işler arasında dijital ortamda en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sözleri Berrin Keklikler ve Zen-G’e, müziği ise yine Berrin Keklikler’in kendisine ait olan “Boulevard” isimli şarkının düzenlemesinde Can VS ve Oster’in ortak imzalarını görüyoruz.
Berrin Keklikler’in ismini son yıllarda çok duyar olduk. Miss Universe Turkey 2013 ödülünü alan ve aynı sene yurtdışında düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Keklikler’in müzik sevdası yıllar içinde daha ağır basmış.
Tiraja değil kalbinin sesine oynayan albüm ve şarkılar yapan Dalkılıç,
şimdi ‘Orta Yol’ ile karşımızda. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Ozan Bayraşa tarafından yapılmış.
Vokalinden düzenlemesine trend olanı kendi müziğine ustalıkla yansıtan Dalkılıç, gayet havalı bir iş çıkarmış ortaya. Ozan Bayraşa’nın her zaman farklı ve yeni tınlayan düzenlemesi şarkıya çok yakışmış. Dalkılıç ve Bayraşa birlikteliği umarım bundan sonraki işlerde daha çok karşımıza çıkar.
Murat Dalkılıç’ın kendi yapım şirketi Gig Productions etiketiyle çıkan şarkı, pop ve funk semalarında gezen melodi ve vokaliyle ruhu şad olsun çok sevdiğim Prince şarkılarının tadında olmuş. Bundan sonraki müzikal rotasını nereye çevireceğini özellikle bu şarkıdan sonra daha bir merak ettiğim Dalkılıç’ın yenilerini hız kesmeden dinleyici ile buluşturması dileğiyle.
Aksiyondayım
Gökçe yeni şarkısı ‘Aksiyondayım’ çıkmadan önce sosyal medya hesaplarından şarkı için çekilen fotoğrafları paylaştığında ortaya enerjik bir işin çıkacağının sinyalini fazlasıyla vermişti.
Nitekim şarkı ve video klip paylaşılınca beklentilerin doğru çıktığı görülmüş oldu. Tam Gökçe’den beklendiği gibi enerjik bir şarkı olmuş. ‘Aksiyondayım’ şarkısının tanıtım fotoğrafları kadar rengarenk olan, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen videosu ise aksiyon filmi tadında.
“ Türkiye'deki şanslı şarkıcılardan biriyim. 2000 yılında başladığım müzik yolculuğunda, bazen, bazı kişilerin hiç tarzı olmayan müzikler yaptığımda bile beni silmediler. 'Hande'nin müzik aşkıdır. Tamam.' dediler. Hep kucaklandım ve merak edildim. Zaman çok çabuk geçiyor. Yaptıklarım birbirinin üstüne çıkıyor. Benim bütün albümlerim kariyerimin merdivenleri. “ bu sözler Hande ile 2012 yılında yaptığım bir röportajdan. Yıl 2020 ve müzik kariyerinin 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem’ dinleyiciye o ilk günkü heyecanın fazlasını yaşatıyor. Hande’nin enerjisi müzik piyasasını canlandırmaya son hız devam ediyor.
Albüm uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini yapan Misha’nın dokunuşu ‘Carpe Diem’in bel kemiğini oluşturuyor. Dünyada trend olan müzik türlerinin Hande’nin müziği ile harmanını gayet güzel yapan Misha’ya kocaman bir alkış. Öte yandan kısa bir aradan sonra müzikal birlikteliklerine tekrar devam eden Berksan ile Hande’nin uyumu albümün en lezzetli sosunu oluşturuyor. Mete Özgencil , Devrim Karayel , Deeperise ve Fikri Karayel ise ‘Carpe Diem’de müzikal dokunuşları ile yer alan diğer önemli müzisyenler arasında yer alıyor.
Hande ile albüm çıktıktan sonra duygularını almak üzere konuştuğumda karşımda en sonunda albümünü paylaşmanın verdiği rahatlıkla mutluluktan uçan bir kadın vardı. “ Uykularım albümün çıkmasına günler kala kaçmaya başlamıştı. Heyecan vermek için müzik yapıyorum. Her şeyi göze alıp bu ortamda albümü çıkardım. Sonuçtan çok memnunum. Tanıdık tanımadık herkesten inanılmaz tebrikler alıyorum. Emeği geçen herkesi arayıp tebrik ediyorlar. Çok mutluyum” diyen Hande, şu sıralar başarısının keyfini çıkarmakla meşgul.
Albüm ile alakalı sizler için aldığım kısa notlara gelince; Hande’nin albümünde farklı sevdiği 2 şarkı var. ‘Aşk Sandım’ ve ‘Bulut’. Bu iki şarkıyı ayrı bir yere koyuyormuş. Merakla edilen ‘Carpe Diem’ albümünün 2. bölümü ne zaman çıkar? soruma “ Bence sürpriz bir zamanda çıkmalı. Tarih vermek doğru olmayabilir. 2021 diye tahmin ediyorum ama sürpriz yapabilirim. Kafalar karışsın. Heyecanı arttırayım biraz.” cevabını veren Hande’nin o zamana kadar ‘Carpe Diem’ albümü iyice bir sindirilsin. İyi ki varsın Hande. Bizi her şart ve koşulda heyecanlandırmayı başardığın için teşekkürler.
Aslında her şey bundan 7 yıl önce ikilinin beraber bir sahne projesi yapmak istemesi üzerine başlamış. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve zengin diskografileri sayesinde keyifli bir konser serisine dönüşen ‘Akustik Şarkılar’ şimdi albüm formatında piyasada.
Benim albümde en hoşuma giden şey İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın ‘Akustik Hikayeler’in açılışında birbirlerinin şarkılarını seslendiriyor olması. Tertemiz bir kayıtla bu usta ikilinin şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde nostalji rüzgarları estirmek , uzaklara dalıp gitmek bu albüm ile gayet mümkün.
Damar
Mustafa Sandal’ın yeni şarkısının isminin ‘ Damar’ olduğunu duyduğumda aklıma ilk olarak ‘ Acaba arabesk mi okudu?’ sorusu geldi. Şarkıyı dinleyince cevabımı aldım.
90’lardan günümüze üretimi hiç durmayan, adından ve şarkılarından bahsettirmeyi her daim başaran isimlerden biri Mustafa Sandal. Güncel kalabilmek zor iş. Sandal, gayet akıllı kararlar ve düetlerle geçen yıllara inat her daim ismini müzikal arenada korudu.
Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Damar”ın düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Şarkı son yıllarda çıkan diğer Mustafa Sandal şarkıları gibi 90’ların ruhunu 2000’ler ile buluşturan bir köprü görevi görüyor.
90’ların çocuğuyuz. O yıllara ait şarkıcıların ve albümlerin enerjisi bir başkadır. Sandal’ın vokalini duyduğumda hep o yılların enerjisi yüklenir. Kıymetli tayfadandır bu yüzden.
Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Ayla Çelik ile Serdar Aslan'a ait olan ‘Ay Işığı’ isimli yeni şarkının düzenlemesinde Serkan Ölçer’i görüyoruz. Akdeniz havası aldığım şarkıyı dinlerken Ayla’nın vokali bu sefer bir başka dokundu.
Ayla anlattığı hikayeyi şarkının içine öyle güzel yerleştirip dinleyiciyi o atmosferin tam orta yerine bırakıyor ki , şarkı bittiğinde o adama gidip , ‘Üzme şu kızı! Bak seni ne özel seviyor.’ diyesi geliyor insanın.
Belli ki ‘ Ay Işığı’ Ayla için bir başka önem teşkil ediyor. Bunu şarkıyı bir an önce fazla beklemeden dinleyici ile paylaşmasından anlıyoruz.
‘Ay Işığı’nın video klip çalışması da göz alıcı olmuş. Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen video klipte Ayla Çelik bir başka güzel gözüküyor.
Makyajından kıyafetine yeni tarz ona çok yakışmış. Lara Sayılgan imzalı fotoğraflara ise ayrı bir alkış. Bakalım Ayla bize bu kış neler hazırlamış? Hem kendine hem de başka şarkıcılara verdiği şarkıları teker teker çıkınca dinleyeceğiz. Hele İrem Derici’ye verdiği bir şarkı var ki. Of diyorum.
Bir başka Ertunç
Ertunç, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Derin Uykum’ şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Ümit Kuzer’in imzası var.
‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.
8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
Delale fırtınası
2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Benzer işlerin cirit attığı zamanlarda yeni denemeler , farklı melodiler ve vokaller ilaç gibi geliyor. Martino farklı duruşu ve müziği ile buradan hareketle ileriki zamanlarda isminden fazlaca söz ettirecek gibi.
‘ Kül Olsun’ Martino’nun 7 şarkıdan oluşan ‘ 11:23’ isimli albümünden görücüye çıkan ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca bu albümden 3 tekli paylaşacakmış. 4 Eylül’de çıkması planlanan albümün prodüktörlüğünü ise VEYasin yapmış.
‘Kül Olsun’ ilk dinleyişte şaşırtan , ikinci dinleyişte kana karışıp nakaratı hafızaya kazınan bir şarkı olmuş. Ben Martino’nun şarkıyla beraber ortaya koyduğu stilini ve video klip çalışmasını gayet başarılı buldum. Yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi duruyor.
İtalya Milano doğumlu Martino , müzisyen aileden gelen bir isim olduğu için genetik kodlarında müzik aşkı hali hazırdaki yerini almış.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
“Dans Edelim Mi” şarkısı ile değişiminin fitilini ateşleyen Esin, ardından çıkardığı “Korkarsan Dur” ile alternatif ve yenilikçi müzik yolculuğunun güzelliklerini dinleyicisi ile paylaşmaya devam etmişti.
Belli kalıplarda olmak istemediğini , yenilik ve taze soundlar peşinde koştuğunu iyice hissettiren Esin , bana göre çok doğru ilerlediği bu yolda şimdi yeni şarkısı “Önce Aşk” ile karşımızda.
“Önce Aşk”ın şarkı sözleri Esin İris ve Ozan Bozdağ’a, bestesi ise yine Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ'a ait. Şarkının aranjesinde ise Ozan Bozdağ’ın imzasını görüyoruz. Esin ile Ozan’ın kimyası öyle güzel tutmuş ki bu değişimin başından itibaren bizleri hep nokta atışı söz ve melodilerle buluşturuyorlar.
İlkokulda bizim sınıfın şarkılardan sorumlu bakanı Zeynep Özyılmaz idi. Müzik derslerinde sesi güzel diye hep onu dinlerdik. Zeynep’in birde küçük kardeşi Ayşe vardı. O bizden bir alt sınıfta öğrenim görmekteydi. Kendisini sınıfa ablasını ziyarete geldiğinde görürdük. Ayşe’ye dair o zamanlardan aklımda kalan şey enerji saçan gözleriydi. O enerji yıllar içinde kendisinin önce basın sonra müzik dalında keyifli işler yapmasına neden oldu.
Müzik konusunda bana kalırsa çok hırslı değildi. Şarkı söylemeyi seven, hikayelerini bu yolla paylaşan bir yorumcu olarak kalmak onun için kafiydi. Yıllar önce yazdığı bir kitap vesilesi ile yaptığım röportajda konuyu müziğe getirip neden bu konuda hırslı olmadığını tekrar sorduğumda bana “ Hırslı durmak için ne yapmak lazım? Nasıl hırslı durulur? Müzikte hırsın işi olur mu? Hırsla müzik yapılır mı? “ soruları ile karşılık verip , derdinin sadece şarkılarını söylemek olduğunun altını çizmişti.
Uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına geri dönen Ayşe, cebinde biriktirdiği şarkılardan ilkini dinleyici ile paylaştı.
Sözleri ve bestesini Sezen Aksu ile birlikte hazırladığı ‘ Geri Dönülmüyor’ ile şarkıcı kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya karar veren Ayşe için yeniden doğmuş gibi desek yeridir.
Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a, düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait olan ‘Deli Kız’, Buray’ın şarkılarında çoğunlukla hissedilen 90’lı yılları bu sefer daha yoğun yaşatmış.
Buray ile yaptığımız röportajlarda kendisine hep söylerim. Onun müziğinin içinde 90’ların tadı hep vardır. O sıcaklık , samimiyet dinleyiciye direk geçer. O zamanlarda büyüdüğü , o müziği dinlediği için ister istemez 90’ların baharatını müziğine kattığını söyleyen Buray bu konuda gayet başarılı.
‘Deli Kız’ şarkısını dinlediğinizde düzenleme ve geri vokallerin nakış gibi işlendiğini fark edeceksiniz. Özellikle geri vokal konusunda Buray her zaman çok titiz. Bu şarkıda da kendisine yaptığı vokaller tadından yenmez kıvamda olmuş. Merak eden şarkıyı birde kulaklıkla dikkatlice dinlesin.
Şarkının video klip çalışması ayrı bir keyifli olmuş. Buray’ın uçak seyahatleri, konserleri ve balık tutması gibi aktivite ve hobilerini gösteren çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klip çalışması gayet başarılı. Benim klipte tek takıldığım nokta Buray’ın sahnede olmazsa olmaz kırmızı ayakkabı sevdasının altının çizilmemesi oldu. Gözler o kırmızı ayakkabıları aradı.
Kalbim Tatilde
‘’Ömrüm’’ ve ‘’Yara’’ adlı single’ları hala radyolarda çalan Ziynet Sali, arayı fazla açmadan ’Kalbim Tatilde’’ isimli yeni şarkısıyla yaz aylarını kaçırmak istememiş gözüküyor.
Söz ve müziği Emrah Karakuyu ’ ya ait olan şarkının 2 düzenlemesi var. Düzenlemelerden bir tanesi Mustafa Ceceli’ye ( ki video klip bu versiyona çekilmiş ) diğeri ise Tolga Erzurumlu’ya ait. Ben Ceceli’nin düzenlemesini bir tık yaz aylarına daha uygun buldum. Gayet enerjik ve modern olmuş. Kulağım beni yanıltmıyorsa şarkının introsundaki autotune’lu vokal de Mustafa Ceceli’nin kendisine ait.
İlk gördüğümde acaba bir filme mi özel diye düşündüğüm şarkı meğer bizzat kendisi için yazılmış.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tatsız bir sağlık sorunu nedeniyle ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesi hazırlamış Asuman Dabak. Şarkı söylemek ve bunu kalıcı bir çalışma ile taçlandırmak ise bu listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeymiş.
Okumakta karar kıldığı şarkının söz yazarı ve bestecisi benimde çok sevdiğim arkadaşım Murat Güneş’e ait. Güneş şarkıyı özel olarak Dabak’ın üzerine dikmiş. Yaşadığı olaylar , röportajlarında verdiği cevaplar “ Hayat bi gün “ şarkısının temel taşları olmuş.
Şarkı her gün soluduğumuz hayatın hakkını vermenin ve kendimizi sevmenin öneminin altını çiziyor. İnsana gaz verip silkelenmesini öğütlüyor Dabak bu şarkıyla.
Meslek oyunculuk olunca şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtmak çocuk oyuncağı oluyor. Asuman Dabak şarkıyı öyle güzel hissedip sıcacık bir vokal ile söylemiş ki dinlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme beliriyor.
İyi ki şarkı söylemiş ve bir hayalini gerçekleştirmiş. Tatlı bir hatıra olarak kalacak bu çalışmanın belki ilerleyen zamanlarda devamı gelir.
Solmayan Şarkılar
Cem Adrian geçtiğimiz hafta 40 yaşına bastı. O gün kendi sosyal medya hesabında ‘ Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim.
Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum. Minnettarım. Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim. Maddi meselelerin insana ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini anladığımdan beri o konudaki tüm kaygılarımı da yitirdim. Bir hedefim ya da ulaşmak istediğim bir yer yok. Bu bir tükenmişlik değil, tam tersi bir şey. Kendimi dingin akan bir nehire düşmüş bir yaprak gibi hissediyorum. Nehir nereye akarsa, nereye götürürse oraya gidiyorum. Ne beni nehire düşüren rüzgarla, ne beni dalından düşüren ağaçla, ne de üzerine düştüğüm nehirle bir derdim var. ’ mesajını paylaştı. Bu satırları okurken kendi hayatında yakaladığı huzuru hissettim.
Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian yeni yaşına aynı zamanda güzel bir proje albümüyle girdi. “Solmayan Şarkılar” isimli bu çalışmada Türk Sanat Müziği’nin sevilen 10 eserine yer veren Adrian, şarkıları kendi düzenlemesi ve yorumu ile birlikte dinleyicinin beğenisine sunmuş.
Albüm baştan sona yağ gibi akıp gidiyor. Cem Adrian şarkılara kendi yorumunu katarken eserlerin aslına sadık kalmaya özen göstermiş. Öyle nokta atışı şarkılar seçilmiş ki kendinizi her birine keyifle eşlik ederken buluyorsunuz. Düzenlemelerin sadeliği mevzuyu daha sıcak hale getirmiş. Bu tarz işlere ilk başta ön yargılı yaklaşırım ama Cem’in samimiyeti ve özeni işin her aşamasında hissediliyor. Kendisini dingin akan bir nehire düşmüş yaprak gibi hisseden Cem’in yolculuğunun bu durağından ben kendi adıma memnun olduğumu söyleyebilirim. ‘Solmayan Şarkılar’ arşivlik bir albüm olmuş.
Kanun Resitali Sezen Aksu Şarkıları
Dünyaca ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan "Kanun Resitali" serisinin üçüncüsünü geçtiğimiz ay çıkardı. Albümü baştan sona yeni dinleme fırsatı buldum. Dinlerken efkarlanmamak elde değil.
“Kanun Resitali” üçlemesinin finali Sezen Aksu şarkılarına ayrılmış. Hem Aytaç Doğan’ın kanunu hem de Sezen Aksu şarkıları birleşince ortaya çıkan işin lezzeti tarif edilemez olmuş. Albüm için seçilen 10 Sezen Aksu şarkısı gönül telini en çok titretenlerden desek yalan olmaz.
Sadece ülkemizde değil dünyada da büyük ilgi gören bu albüm serisinin ilk ikisini hala dinlemediyseniz hemen yapılacaklar listesine ekleyin. Aytaç Doğan kanununu konuştururken dinleyenleri farklı duygu geçişleri ile müzikal bir yolculuğa çıkartıyor.
Müdavim
Sesini ve kalemini çok sevdiğim Gülden, söz ve müziği kendisine ait 5 şarkıdan oluşan akustik ep çalışmasını çıkarttı. ’Müdavim’’ isimli bu mini albümde, her şarkıya temsilci olarak farklı enstrümanlar eşlik etmiş.
Gülden’in bu çalışması şarkılardan çekilen fotoğraf ve video kliplere bütünlüğü olan bir iş olmuş. 5 şarkının video klip çalışması İzzet Başlak yönetmenliğinde çekilirken , fotoğraflar ise Halil Güzel’in objektifinden yansımış.
Albümdeki şarkıların düzenlemelerinin sadeliği Gülden’in duygu yüklü vokalini iyice ön plana çıkarmış. Çok da güzel olmuş. Dinlerken yanı başınızda sizinle dertleşiyor gibi hissediyorsunuz.
Bu çalışmada benim için sürpriz çok sevdiğim bir Gülden şarkısı olan‘ Mektup’un akustik versiyonla geri dönüşü oldu. İlk çıktığında temposu yüksek düzenlemesine rağmen barındırdığı yoğun duyguyu dinleyiciye gayet güzel geçiren ‘Mektup’ şimdi akustik versiyonu ile hüzün katsayısını arttırmış bir şekilde direk kalbinize oynuyor. ‘Müdavim’in müdavimi olacağınız anlaşıldı.
Yalancı Dünya
Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Ozan Çolakoğlu Orkestrası, İzmir Kent Orkestrası gibi birçok sanatçı ve grup ile de uzun yıllar vokal olarak çalışan Ezgi Bıcılı geçen yıl yayınlamış olduğu ''Yaz Bitmeden'' şarkısının ardından şimdi bir Sezen Aksu şarkısının yeniden yorumu ile karşımızda.
Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ‘Yalancı Dünya’ ilk olarak Aksu’nun ‘Deliveren’ albümünde yer almıştı. Şimdi Ezgi’nin yorumu ile yeniden karşımızda. Düzenlemesini Can Ercan ve Ateş Berker Öngören’in yaptığı şarkı Ezgi’nin sesine yakışmış.
Ezgi yeni çalışması için “Yalancı Dünya, tam bu dönemdeki hislerimizin tercümanı olacak bir şarkı. Sözlerdeki isyanı ve başkaldırıyı herkesin benim kadar hissedeceğine inanıyorum.” demiş.
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