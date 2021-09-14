Şivesi Sensin Aşkın

Cem Belevi, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Osman Taşdaş’a ait olan ‘Melekti Sanki’ ile kalp acısı çekenlerin duygularına tercüman olmaya gelmiş. Şarkı daha çıkmadan ilk dinlediğimde nakaratın direk dillere düşeceğini söylemiştim. Sosyal medyada dinleyenlerin paylaştıkları videolara bakılırsa tespitim doğru çıkmış.

‘Melekti Sanki’ boynu bükük bir aşk şarkısı. Ayrılık yaşayan ve acısı taze sevgililer kısa sürede şarkıyı benimser diye düşünüyorum. ‘Melekti Sanki’ye Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen video klip, yaz bitimi hüzünlü olduğumuz şu günlerde insanı tekrar tatile çıkmaya davet ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cem ile bir araya geldiğimizde bana hazırda bekleyen bitmiş şarkılarının yanı sıra, söz ve müziği kendisine ait olan yapım aşamasındaki çalışmalarını dinletti. Farklı türlerde çok güzel şarkılar dinleyiciyi bekliyor. Sahne çalışmalarına ve halk konserlerine ağırlık veren Cem, bu kış çeşitli sürprizlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beklemedeyiz.

Rubato’dan Sezen şarkıları

Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, yeni çıkacak albümlerinde Sezen Aksu şarkılarına yer vermiş. Rubato’nun efkara davetiye çıkaran stili, Sezen Aksu’nun hayatımıza fon müziği olmuş şarkıları ile birleşince ortaya çıkan duygu yoğunluğunu varın siz düşünün.

Yaz aylarının deli dolu enerjisinden sıyrılıp melankoli rüzgarlarının esmesinin kaçınılmaz olduğu kışa girerken yayınlanacak albümde Sezen Aksu şarkılarından Tutuklu, Perişanım Şimdi, Hata, Sorma, Sultanım, Gidiyorum, Yazık, Tükeneceğiz, Ahdım Olsun gibi hepimizin ezbere bildiği şarkılar bu sefer Rubato yorumuyla karşımızda olacak.

Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü olan ‘Rubato / Sezen Aksu Şarkıları’nın habercisi olarak ‘Tutuklu’yu geçtiğimiz hafta Bayhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. ‘Tutuklu’nun Rubato tarafından yorumunu dinleyince insan albümün geri kalanında efkar festivalinin en ön sırasında yer alacağını az çok kestirebiliyor.

Zor

Yaptıkları işleri zevkle takip edip dinlediğim Dolu Kadehi Ters Tut, Dilan Balkay’la birlikte ‘Zor’ adını verdikleri yeni bir single yayınlamış. Yine keyifli ve dinledikçe farklı güzelliği keşfedilen bir iş ile karşımızda olan DKTT grubunun Dilan Balkay ile olan uyumu her zamanki gibi dinleyeni mest ediyor.