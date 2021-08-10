Şimdi 90’lar

Gökhan Türkmen, doğayı korumaya yönelik çalışmaları ile farkındalık yaratmak isteyen isimlerin başında gelir. Mesela 2016 yılında çıkardığı ‘Vay Halimize' şarkısının video klip çalışmasında vurguladığı küresel ısınma ve yeşil alanların kayıpları, şimdi izlendiğinde daha çok anlam kazanıyor ve bir başka etkiliyor insanı. Klipte özel sırt çantasında taşıdığı fideyi dikecek verimli bir toprak arayışında olan Türkmen, şimdi içinde bulunduğumuz zor zamanlarda güzel bir amaç için kolları sıvamış.

Uzun yıllardır ağaçlandırma projelerinde yer alan Gökhan Türkmen ve yapım şirketi GTR Müzik, “Vay Halimize”, "Yüzüme Vurma" ve “İnsanız Ayıbı Yok” şarkılarının dijital gelirleri ile Ege Orman Vakfı aracılığıyla iki ormanı dinleyenleriyle birlikte tamamlamıştı.

İlk olarak Melike Turgut Ormanı’nı tamamlayan müzisyen, ikinci proje Melis Özsoysal Ormanı’nın 20 Eylül’deki açılışının ardından talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay anısına üçüncü orman projesi için Eylül ayında çalışmalara başlıyor. Yaşadığı müddetçe bu orman zincirini sürdüreceğini söyleyen Gökhan Türkmen’e kocaman bir alkış.

KÖFN ve yeni albümü ‘Rockstar’

"Yaptığımız şey tam olarak dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek." diyen Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den kurulu KÖFN grubunun ‘Rockstar’ albümü geçtiğimiz günlerde çıktı.

Albüm öncesi haberci olarak ‘ Olan Olmuş’ ve ‘Rockstar’ı dinleyip keyiflenmiştik. Şimdi diğer yeni şarkılarla beraber çıkan albüm, müzikseverleri güzel bir yolculuğa çıkarıyor.

"Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Çöllerinde" ve "Ben Seni Arayamam" isimli şarkıları ile kalpleri kazanıp, "Dans" EP’sinin leziz soundu ile kendini iyice sevdiren KÖFN, üretimine ara vermeden devam ediyor.

Yeni albümde farklı türlerden tatları kendi müziğinin içine ustalıkla katıp dinleyici ile paylaşan grup yine bıkmadan dinlenecek güzel bir işe imza atmış.

''Fren'' isimli parçada Xir ile işbirliği yapan KÖFN, bence kendi matematiğini çözmüş ve güzel bir rotada emin adımlarla ilerliyor. Kitlesini zaman içinde daha çok genişleteceğine inandığım bu ikili, keşmekeş müzik ortamında yaptıkları güzel işler ile aradan sıyrılıp ışıl ışıl parlıyor.