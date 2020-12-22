Senin Yüzünden 

Aşırı kıskandığım bir kararla Gümüşlük’e yerleşen Mavi’nin; Bodrum’un kendisine kattıklarından yola çıkarak hazırladığı, düzenlemeleri yine Bodrum çıkışlı olan ‘Karya Kayıtları’ isimli albümü 18 Aralık Cuma günü dinleyici ile buluşuyor.

Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumlamak istemiş. Yani hem sevdiğimiz Mavi şarkılarının taze demlenmiş hallerini dinleyeceğiz hem de Bodrum’un havasını ciğerlerimize çekeceğiz.

Mavi, albümün haberini kendi sosyal medyasından “Vakti geldi. Vakti gelince şaşkınlığı da geldi biraz. O kadar içindeyim ki aylardır, zaten çoktan paylaşmışım gibi. Ki paylaşıyorum aslında, Bodrum’a geldiğimden beri yaşadığım her şeyi, büyüme sancılarını, huzuru, fotoğrafların filtrelerine takılıp hiç görülmeyen zorlukları. “Burası alır insanı yere çarpar” demişti bir arkadaşım, “doğası aman vermez, değişmek zorunda kalırsın.” Ben de değiştim, bana daha çok benzeyen biri oldum. Her gün bir zar daha soyundum. Kalanlara baktım sonra. Ne güzel şeyler biriktirmişim aslında. 6 tane “aferin kız sana” şarkısı seçtim aralarından. “ sözleri ile verdi. ‘ Karya Kayıtları ‘ onun için hem bir Bodrum günlüğü hem de geçmişten günümüze Mavi’nin yolculuğuna çakılan bir selam niteliği taşıyor.

Berkant Çelen’in düzenlemeleri ve gitarı eşliğinde söz ve müziği Mavi’ye ait olan şarkıların Bodrum havasını içine iyice çekmiş hallerini dinleyeceğiniz ‘Karya Kayıtları’nın ilk video klip çalışması ‘ Silmesinler İzlerimi ‘ şarkısına gelecek. Şarkının videosunu Mavi’nin kendisi yönetmiş. Sonucun iyi olduğuna hiç şüphem yok. Cuma günü dijital ortamlara zıplayıp albümü dinleyin.

Moawk’ın ‘Kush’u

Bu cuma çıkacak ve merakla beklediğim işlerden biri Moawk’ın yeni şarkısı “Kush”. Dolu Kadehi Ters Tut ikilisinden tanıdığımız Mürsel Oğulcan Ava, elektronik projesi Moawk’ın yeni single’ı “Kush”ın üretimini ve kayıtlarını Antalya, Kaş’ta gerçekleştirmiş. Parçanın