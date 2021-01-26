Seni Soruyorlar

Damla’yı ilk olarak 2018 yılında çıkardığı “Çık Dışarıya Oynayalım” şarkısı ile tanıdım. O zamanlar köşemde yazmıştım. GTR müzik ailesi ile çıktığı yolculuk onun için yerinde bir karar olmuştu. Aynı müzik dilinden konuşulan bir ortamda şarkıları pişirip dinleyici ile paylaşmak şu zamanda bir hayli zorken, Damla bu imkana sahip biri olarak çalışmalarını dinleyici ile paylaşmaya ara vermeden devam etti.

2018’de çıkardığı “Çık Dışarıya Oynayalım” söz ve müziği kendisine , aranjesi ise Aytaç Özgümüş’e ait enerjisi gayet yüksek bir şarkıydı. Ardından yayınladığı tekliler ve ortak çalışmalarla müzikal yelpazesinden örnekleri sunmaya devam eden Damla, şimdi 2021 model şarkısı ‘Elim Kaydı’ ile rotayı pop , r&b semalarına doğru kırıyor.

‘Elim Kaydı’yı dinlerken 90’lardan 2000’lerin ortasına severek dinlediğim yabancı şarkıların tadını aldım. Özellikle düzenlemeyi yapan Orhun Sevindik’in bu hissiyattaki payı büyük. Melodisi, sözü ve enerjisi ile dinleyeni ikinci nakarat dönüşünde hemen kavrayan ‘Elim Kaydı’ benim pek hoşuma gitti.

Teoman Ve Piyano

Teoman’ın 1996 ile 2006 yılları arası yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlenip Teoman’ın vokali ile tekrar buluşarak geçtiğimiz Cuma piyasaya çıktı.