Seni Dert Etmeler

23 Ekim 2007’de dinleyicisi ile ilk buluşmasını gerçekleştiren Sıla, 23 Ekim 2020’de sanat hayatının 13. yılını kutlarken, kendisi için önem teşkil eden bu günde müzikseverlere yeni bir şarkı armağan etmiş.

Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı olan “İnandım” isimli şarkı adeta dara düşen , hevesi kırık insana destek olmaya gelmiş eski bir dost gibi.

Sıla ilk albümünün selam yazısında kurduğu cümlede "İçinde inandığın yola varacağına dair bir güç varsa, sakın vazgeçme. Çünkü bundan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir." demiş. Yıllar sonra ‘İnandım’ şarkısında o inancın , pes etmemenin , üstüne üstüne gitmenin altını kırmızı kalemle tekrar çiziyor. Özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda , kara kara düşünülen depresyon kıyılarında şifa olmaya gelmiş Sıla’nın şarkısı.

Parçanın diğer güzel yanı düzenlemesine imza atan Ozan Bayraşa olmuş. Yapılan aranjeden etkilenmemek mümkün değil. Duygusal bir filmin en hararetli sahnesinin ortasında bulunmanızı sağlayan yaylılar ‘İnandım’ şarkısının düzenlemesinde başrolde. Ozan Bayraşa daha önce Sıla’nın ‘Mürekkep ‘ albümünde yer alan ‘Can Dostum’ ve ‘ Münferit ‘ isimli şarkıların düzenlemelerini yapmıştı. Bundan sonra çıkacak albüm çalışmasında tüm aranjeler Bayraşa’ya teslim edilirse işin lezzeti daha çok artar diye düşünüyorum. Şarkıya Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da çekilen klip ayrı bir güzel olmuş. Sıla’ya siyah beyaz videolar çok yakışıyor. Nice müzik dolu yıllara Sıla.

Boulevard

Berrin Keklikler ve Zen-G’nin ortak şarkısı geçtiğimiz hafta yeni çıkan işler arasında dijital ortamda en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sözleri Berrin Keklikler ve Zen-G’e, müziği ise yine Berrin Keklikler’in kendisine ait olan “Boulevard” isimli şarkının düzenlemesinde Can VS ve Oster’in ortak imzalarını görüyoruz.

Berrin Keklikler’in ismini son yıllarda çok duyar olduk. Miss Universe Turkey 2013 ödülünü alan ve aynı sene yurtdışında düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Keklikler’in müzik sevdası yıllar içinde daha ağır basmış.