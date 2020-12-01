Şahsiyet  

Demet Evgar yeni şarkısı ‘Nanay’ ile hoş bir sürpriz yaptı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Nanay”, Aykut Gürel’in yapımcılığında, İremrecords etiketiyle geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. Single haberini ilk aldığımda oldukça heyecanlandım. Oyuncuların müzikal çalışmaları her zaman daha renkli ve dinlemesi keyifli oluyor.

Demet Evgar’ı yıllar önce bir Multitap şarkısında dinlediğimde yorumunu ve ses rengini çok beğenmiştim. ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’ isimli şarkıdaki performansından bu yana oynadığı müzikaller ve filmlerde seslendirdiği şarkıların ardından bu yıl ‘Nanay’ isimli yeni şarkısıyla rotayı tekrar şarkıcılığa kıran Demet Evgar’ın yola duayen müzik adamı Aykut Gürel prodüktörlüğünde devam etmesi bir başka sevindirici haber.

‘Nanay’ şarkısını seçme nedenini “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır.” sözleri ile açıklayan Evgar, tam da şu zamanda duruma gayet uygun bir şarkı seçmiş. Zamanımızın çoğunu evlerde geçirdiğimiz pandemi günlerinde kendimizi tanımak, biraz yalnız kalmak için bundan güzel fırsat olur mu?

Şarkının düzenlemesi Murat Acar’a ait. Parçaya çekilen renkli ve eğlenceli video klibin yönetmenliğini ise Yiğit Evgar yapmış. Demet Evgar’dan bir sonraki şarkısı esaslı bir slow olsa hiç fena olmaz. Umarım arayı fazla açmadan yeni şarkıları dinleyici ile paylaşır.

Bye Bye