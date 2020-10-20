Orta Yol  

Hande Yener’in ‘Carpe Diem’ albümü için beklentiler yüksekti. 2 Ekim günü aranan enerji kaynağı halka açıldı ve ‘Carpe Diem’ ışık hızıyla etkisini müzikseverler üzerinde gösterdi. Listelerdeki dinlenme ve indirme oranlarındaki başarısı , en çok aratılan albüm ve şarkı listelerinde isminin en başlarda yer alması ilginin büyüklüğünün göstergesiydi.

“ Türkiye'deki şanslı şarkıcılardan biriyim. 2000 yılında başladığım müzik yolculuğunda, bazen, bazı kişilerin hiç tarzı olmayan müzikler yaptığımda bile beni silmediler. 'Hande'nin müzik aşkıdır. Tamam.' dediler. Hep kucaklandım ve merak edildim. Zaman çok çabuk geçiyor. Yaptıklarım birbirinin üstüne çıkıyor. Benim bütün albümlerim kariyerimin merdivenleri. “ bu sözler Hande ile 2012 yılında yaptığım bir röportajdan. Yıl 2020 ve müzik kariyerinin 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem’ dinleyiciye o ilk günkü heyecanın fazlasını yaşatıyor. Hande’nin enerjisi müzik piyasasını canlandırmaya son hız devam ediyor.

Albüm uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini yapan Misha’nın dokunuşu ‘Carpe Diem’in bel kemiğini oluşturuyor. Dünyada trend olan müzik türlerinin Hande’nin müziği ile harmanını gayet güzel yapan Misha’ya kocaman bir alkış. Öte yandan kısa bir aradan sonra müzikal birlikteliklerine tekrar devam eden Berksan ile Hande’nin uyumu albümün en lezzetli sosunu oluşturuyor. Mete Özgencil , Devrim Karayel , Deeperise ve Fikri Karayel ise ‘Carpe Diem’de müzikal dokunuşları ile yer alan diğer önemli müzisyenler arasında yer alıyor.

Hande ile albüm çıktıktan sonra duygularını almak üzere konuştuğumda karşımda en sonunda albümünü paylaşmanın verdiği rahatlıkla mutluluktan uçan bir kadın vardı. “ Uykularım albümün çıkmasına günler kala kaçmaya başlamıştı. Heyecan vermek için müzik yapıyorum. Her şeyi göze alıp bu ortamda albümü çıkardım. Sonuçtan çok memnunum. Tanıdık tanımadık herkesten inanılmaz tebrikler alıyorum. Emeği geçen herkesi arayıp tebrik ediyorlar. Çok mutluyum” diyen Hande, şu sıralar başarısının keyfini çıkarmakla meşgul.

Albüm ile alakalı sizler için aldığım kısa notlara gelince; Hande’nin albümünde farklı sevdiği 2 şarkı var. ‘Aşk Sandım’ ve ‘Bulut’. Bu iki şarkıyı ayrı bir yere koyuyormuş. Merakla edilen ‘Carpe Diem’ albümünün 2. bölümü ne zaman çıkar? soruma “ Bence sürpriz bir zamanda çıkmalı. Tarih vermek doğru olmayabilir. 2021 diye tahmin ediyorum ama sürpriz yapabilirim. Kafalar karışsın. Heyecanı arttırayım biraz.” cevabını veren Hande’nin o zamana kadar ‘Carpe Diem’ albümü iyice bir sindirilsin. İyi ki varsın Hande. Bizi her şart ve koşulda heyecanlandırmayı başardığın için teşekkürler.