Önceki yazılarımda şarkılarından bahsettiğim, kendine has vokali ile müzik dünyasına taze kan olmaya gelen Nilhan’ın yeni çalışması ‘Olmuyor’, batı soundlu işleri sevenler için biçilmiş kaftan.
Söz ve müziği Nilhan Gençoğlu'nun kendisine ait olan ‘Olmuyor’un düzenlemesinde Can Atayılmaz’ın imzası var. Nilhan şarkı için aşkın tatsız halini anlattığını söylemiş. Nakaratı hemen akılda kalan şarkı, özellikle biten ilişkilerinin ardından üzülenlerin yaralarına merhem olmaya gelmiş gibi.
Nilhan’ın slow şarkılardaki başarısını ileride çıkaracağı temposu yüksek şarkılarda görmek isterim. Bir dans şarkısında duygulu vokalini duymak enteresan olur diye düşünüyorum.
Evrende Yalnızız
Sözleri Esin İris’e, bestesi Esin İris ve Orhan Akın’a, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait olan “Evrende Yalnızız”, İris’in rengarenk müzikal yolculuğunun yeni bir durağı olarak karşımızda.
Biraz dans biraz elektro pop türünün güzelce kaynaştığı yeni şarkısında Esin, ötelediğimiz yalnızlık hallerini dinleyicinin yüzüne tokat gibi çarpıyor. Düzenleme, melodi ve vokalin ahenk içinde dans ettiği çalışma, bu haftanın dikkat çeken şarkılarından.
Felekten bir Gökçe
Gökçe “İmkansız aşklar, kaçan otobüsler, zengin olma hayalleri kuranlar, o hayallerden sevgilisini vazgeçirmeye çalışanların hepsi bu albümde.’ dediği 4 şarkıdan oluşan çalışması ‘ Felek’ ile karşımızda.
Gökçe albümde yer alan ‘Yaşamak Neye Yarar’ şarkısında Sattas grubunun solisti Orçun Leo Sünear ile düet yapmış. ‘ Felek’ şarkısı tam Gökçe’den beklenen eğlenceli bir şarkı olmuş. Özellikle son yıllarda herkesin ortak dertlerine, düştüğü trajikomik durumlara tercüman olan şarkının video klip çalışması ise gayet eğlenceli gözüküyor.
Taze çıktı fırından
Müzik dünyasında kendine has tarzıyla yolculuğuna devam eden genç şarkıcı Ragıb Narin, yeni çalışması ‘ Narin Narin’ ile pozitif enerjilerin havada uçuştuğu bir iş yapmış.
Söz ve müziğine Emir Çetin ile birlikte imza atan Narin’in ‘Narin Narin’ şarkısının düzenlemesini Semih Gönder yapmış. Parçanın video klip çalışması sürprizli olmuş. Bir göz atın derim.
Bir tweet yetiyor
Şu Twitter olmasa insanlar elemini kederini nereye dökecekmiş? Her konuda bilen bilmeyen türlü insanın görüşlerinin art arda sıralandığı bu mecrada özellikle bazı ünlülerin maksadını aşan tweetleri son zamanlarda fazlaca konuşulur oldu.
Kimi ünlü Twitter’ı gayet yerinde kullanırken kimisi paylaşımları ile adeta kendi kendini sabote ediyor. Düşünmeden atılan yazılar, niyet ne kadar iyi olursa olsun kaş yaparken göz çıkarabiliyor.
Twitter’ı hatıra defteri gibi kullanmaktansa farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmak ünlülerin kariyerleri için daha hayırlı olacak gibi geliyor.
Günümüzde sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin paylaşımlarını mercek altına alıp, açık kovaladığından, atılan bir yanlış tweet’in linçlenmeme ihtimali yok. Biraz daha dikkat. Güvenme şanına şöhretine, bir talihsiz tweet yeter.
Olmuyor
Önceki yazılarımda şarkılarından bahsettiğim, kendine has vokali ile müzik dünyasına taze kan olmaya gelen Nilhan’ın yeni çalışması ‘Olmuyor’, batı soundlu işleri sevenler için biçilmiş kaftan.
Söz ve müziği Nilhan Gençoğlu'nun kendisine ait olan ‘Olmuyor’un düzenlemesinde Can Atayılmaz’ın imzası var. Nilhan şarkı için aşkın tatsız halini anlattığını söylemiş. Nakaratı hemen akılda kalan şarkı, özellikle biten ilişkilerinin ardından üzülenlerin yaralarına merhem olmaya gelmiş gibi.
Nilhan’ın slow şarkılardaki başarısını ileride çıkaracağı temposu yüksek şarkılarda görmek isterim. Bir dans şarkısında duygulu vokalini duymak enteresan olur diye düşünüyorum.
Evrende Yalnızız
Sözleri Esin İris’e, bestesi Esin İris ve Orhan Akın’a, düzenlemesi ise Yiğit Avcı’ya ait olan “Evrende Yalnızız”, İris’in rengarenk müzikal yolculuğunun yeni bir durağı olarak karşımızda.
Biraz dans biraz elektro pop türünün güzelce kaynaştığı yeni şarkısında Esin, ötelediğimiz yalnızlık hallerini dinleyicinin yüzüne tokat gibi çarpıyor. Düzenleme, melodi ve vokalin ahenk içinde dans ettiği çalışma, bu haftanın dikkat çeken şarkılarından.
Felekten bir Gökçe
Gökçe “İmkansız aşklar, kaçan otobüsler, zengin olma hayalleri kuranlar, o hayallerden sevgilisini vazgeçirmeye çalışanların hepsi bu albümde.’ dediği 4 şarkıdan oluşan çalışması ‘ Felek’ ile karşımızda.
Gökçe albümde yer alan ‘Yaşamak Neye Yarar’ şarkısında Sattas grubunun solisti Orçun Leo Sünear ile düet yapmış. ‘ Felek’ şarkısı tam Gökçe’den beklenen eğlenceli bir şarkı olmuş. Özellikle son yıllarda herkesin ortak dertlerine, düştüğü trajikomik durumlara tercüman olan şarkının video klip çalışması ise gayet eğlenceli gözüküyor.
Taze çıktı fırından
Müzik dünyasında kendine has tarzıyla yolculuğuna devam eden genç şarkıcı Ragıb Narin, yeni çalışması ‘ Narin Narin’ ile pozitif enerjilerin havada uçuştuğu bir iş yapmış.
Söz ve müziğine Emir Çetin ile birlikte imza atan Narin’in ‘Narin Narin’ şarkısının düzenlemesini Semih Gönder yapmış. Parçanın video klip çalışması sürprizli olmuş. Bir göz atın derim.
Bir tweet yetiyor
Şu Twitter olmasa insanlar elemini kederini nereye dökecekmiş? Her konuda bilen bilmeyen türlü insanın görüşlerinin art arda sıralandığı bu mecrada özellikle bazı ünlülerin maksadını aşan tweetleri son zamanlarda fazlaca konuşulur oldu.
Kimi ünlü Twitter’ı gayet yerinde kullanırken kimisi paylaşımları ile adeta kendi kendini sabote ediyor. Düşünmeden atılan yazılar, niyet ne kadar iyi olursa olsun kaş yaparken göz çıkarabiliyor.
Twitter’ı hatıra defteri gibi kullanmaktansa farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmak ünlülerin kariyerleri için daha hayırlı olacak gibi geliyor.
Günümüzde sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin paylaşımlarını mercek altına alıp, açık kovaladığından, atılan bir yanlış tweet’in linçlenmeme ihtimali yok. Biraz daha dikkat. Güvenme şanına şöhretine, bir talihsiz tweet yeter.