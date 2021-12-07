Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen ve farklı tarzlarda coverlar yapan, işin mutfağına merak salıp prodüksiyon öğrenen, aranje ve mix alanlarında da kendini geliştiren Nilhan, yeni çıkan şarkısı ‘Asla’ ile müzik dinleyicisinin karşısında.

Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Albın Hasani'ye ait olan ‘Asla’ , Akademi Organizasyon ve Dmc etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenmiş. Kendine has vokali ile müzik dünyasına taze kan olmaya gelen Nilhan, tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Asla’ ile yeni şeyler dinlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.

Önceleri sosyal platformlarda yayınladığı coverlar ve beraberinde dj’ler ile yaptığı ortak çalışmalarla ismini duyuran Nilhan, farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyormuş. Hikayelerini müzik yelpazesini geniş tutup dinleyiciye anlatmak isteyen genç şarkıcının ismini ilerleyen zamanlarda daha çok duymak dileğiyle diyelim.

Gidip Gel

Son zamanlarda müzik dünyasında sevindirici değişimler yaşandığını görüyorum. Kendi üretimlerini popüler olma kaygısından uzak, tribünlere oynamadan özgürce icra eden gençler birer ikişer kendilerini göstermeye başladı. Selin Geçit bu isimlerden bir tanesi.

Dijital dünyada coverladığı şarkılar ve kendi besteleri ile sağlam bir dinleyici kitlesine ulaşan Selin, yeni çıkan şarkısı ‘Gidip Gel’ ile müzik kariyerinin basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. O da küçük yaştan müziğin kucağına doğanlardan biri. Baba müzisyen olunca Selin’in müzik kulağı ve vokali yıllar içinde gayet güzel gelişmiş. Londra’da alınan müzik eğitimi tüm bunların üzerine eklenince ortaya hem Türkçe hem de İngilizce şarkı söyleyebilen yetenekli bir genç kız çıkmış.

Selin’in Warner Music Türkiye etiketiyle çıkan yeni şarkısı ‘Gidip Gel’in söz ve bestesi kendisine ait. Düzenlemede Selin ve Kerem Akdağ’ın imzasını görüyoruz. Stephen Schmuldt’ın prodüksiyon ve mix’ini üstlendiği şarkının masteringini ise Grammy ödülü adayı Luca Pretolesi yapmış. Şarkısından videosuna özenli bir çalışmanın ürünü olan ‘Gidip Gel’ ile karşımızda olan Selin’in bundan sonra yapacağı şarkılar için beklemede kalın.

Atiye geri döndü

Ve Atiye nihayet sahalara geri döndü. 3 yıl uzak kaldığı müzik dünyasına görkemli bir dönüş yapan şarkıcı, yepyeni projelerini kendisini fazlasıyla özleyen sevenleri ile paylaşmaya hazırlanıyor. ‘Ses Seda Yok’ uzunca bir aradan sonra Atiye’nin bize ilk merhabası.