Buray müzisyenliğinin yanında konser ve stüdyo çalışmalarından fırsat buldukça görmediği yerleri keşfetmeye meraklı bir gezgin.
Hem ülkemizin hem de dünyanın birçok yerini keyfini çıkararak gezen Buray’ın bu anlarını sosyal medya paylaşımlarında gördükçe ‘Gel şunları bir program yap.’ dediğim çok olmuştur.
Sonunda beklenen gerçekleşti ve Buray müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde verdi. Bundan böyle her cumartesi pazar ‘Ne Gezdin Be Buray’ isimli program, Buray’ın Youtube kanalında izleyicilerle birlikte olacak. Buray’ın bayıla bayıla izlediğimiz dünyanın çeşitli yerlerinden paylaştığı videolarını artık orada doya doya keyifle seyredebileceğiz.
Buray, 8 Nisan’da ilk bölümü yayınlanacak olan ‘ Ne Gezdin Be Buray’ için, “Öncelikle, bu bir tur veya gezi programı değildir. Tamamen doğal ortamım, en sevdiğim dostlarım, biraz merak, bir gitar ve bir kamera. Çoğu zaman uykusuz, yol yorgunu, yüzümüz gözümüz şiş olsa da keyfimiz hep mi yerinde? Hep yerinde! Bu dünyada 200 küsur memleket varmış. Hepsini görmeye ömrümüz yeter mi? Onu da bilmiyoruz. Ama hiç tatmadığımız lezzetler, duymadığımız sesler, kokular varken, bu kısacık hayatta öbür dünyaya götüreceğimiz tek şey anılarımız, bundan %100 eminim.” demiş.
Hem dünya görüşünü hem de müzikal duruşunu her zaman takdir ettiğim Buray’ın bu yeni programını merakla bekliyorum.
Sen Ben Aşk
Işın Karaca’nın yeni pop albümü ‘Sen Ben Aşk’ geçtiğimiz hafta dijital platformlardaki yerini aldı. Daha önce çıkan yeni albüm habercisi teklilerinin de içinde yer aldığı çalışmada Karaca’nın geçmiş albümlerine selam çakan detaylar var.
‘Rest’ ile açılış yapan Karaca, eskiden yaptığı dans şarkılarının tadında bir sound yakalamak istemiş. Hemen ardından gelen Sezen Aksu cover’ı ‘ Bu Gece’ albümün ışıldayan işlerinden biri. Umarım ikinci video klip bu şarkıya gelir. Albümde yer alan bir diğer Sezen cover’ı olan ‘Tükeneceğiz’in yeni orkestrasyonu eski romantik Hollywood filmlerinden fırlamış gibi. Işın Karaca’yı yeniden Sezen şarkıları ile dinlemek bir hayli gülümsetti.
Albüm genel olarak elektronik altyapılardan oluşuyor. Ne zamanki canlı enstrümanlar işin içine giriyor o vakit Işın’ın vokali daha çok anlam kazanıyor. Buradan hareketle uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve sırada çıkmayı bekleyen senfoni albümüne olan merak artıyor. O albüm çıktığında duygular şelale olacak gibi.
Madonna’nın TikTok ile imtihanı
Bir kariyer yanlış sosyal medya kullanımı ile nasıl baltalanır sorusunun en güzel cevabı Madonna olabilir. Hafta sonu TikTok hesabından paylaştığı videolar başta hayranları olmak üzere izleyen herkesi bir hayli şaşırttı. Kimi videoda filtreli kiminde filtresiz halleri ile karşımıza çıkan Madonna, videoları sanki yanlışlıkla çekip, farkında olmadan yayınlamış gibi gözüküyordu. Kameraya atılan baygın bakışlar, ardından gelen öpücükler kısa sürede milyonları bulan izlenme rakamlarına ulaştı.
Ben ünlülerin sosyal medya kullanımı konusunda tutucu olan taraftayım. Sevenleri ile aralarındaki gizemi korumalı ve paylaşımlarını biraz daha dikkatli yapmaları taraftarıyım. Bu düşüncem 2022’nin dünyasında biraz geri kafalı kaçabilir ama bana kalırsa olması gereken tam olarak bu. Ben şimdi Madonna’nın telefon karşısında kendinden geçmiş hallerini görüp, onu tanımayan Z kuşağının dalga geçen yorumlarını okuyunca üzülüyorum.
Madonna’nın son yıllarda çalıştığı sosyal medyacıları onu hiç mi uyarmaz? Mevzu bolca izlenme olsun içerik önemli değil kafası ile hareket ediyorlarsa işin rengi değişir ama öte yandan bir kariyeri fena şekilde zedeleyen durumlar olduğu su götürmez bir gerçek.
Ne Gezdin Be Buray
Buray müzisyenliğinin yanında konser ve stüdyo çalışmalarından fırsat buldukça görmediği yerleri keşfetmeye meraklı bir gezgin.
Hem ülkemizin hem de dünyanın birçok yerini keyfini çıkararak gezen Buray’ın bu anlarını sosyal medya paylaşımlarında gördükçe ‘Gel şunları bir program yap.’ dediğim çok olmuştur.
Sonunda beklenen gerçekleşti ve Buray müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde verdi. Bundan böyle her cumartesi pazar ‘Ne Gezdin Be Buray’ isimli program, Buray’ın Youtube kanalında izleyicilerle birlikte olacak. Buray’ın bayıla bayıla izlediğimiz dünyanın çeşitli yerlerinden paylaştığı videolarını artık orada doya doya keyifle seyredebileceğiz.
Buray, 8 Nisan’da ilk bölümü yayınlanacak olan ‘ Ne Gezdin Be Buray’ için, “Öncelikle, bu bir tur veya gezi programı değildir. Tamamen doğal ortamım, en sevdiğim dostlarım, biraz merak, bir gitar ve bir kamera. Çoğu zaman uykusuz, yol yorgunu, yüzümüz gözümüz şiş olsa da keyfimiz hep mi yerinde? Hep yerinde! Bu dünyada 200 küsur memleket varmış. Hepsini görmeye ömrümüz yeter mi? Onu da bilmiyoruz. Ama hiç tatmadığımız lezzetler, duymadığımız sesler, kokular varken, bu kısacık hayatta öbür dünyaya götüreceğimiz tek şey anılarımız, bundan %100 eminim.” demiş.
Hem dünya görüşünü hem de müzikal duruşunu her zaman takdir ettiğim Buray’ın bu yeni programını merakla bekliyorum.
Sen Ben Aşk
Işın Karaca’nın yeni pop albümü ‘Sen Ben Aşk’ geçtiğimiz hafta dijital platformlardaki yerini aldı. Daha önce çıkan yeni albüm habercisi teklilerinin de içinde yer aldığı çalışmada Karaca’nın geçmiş albümlerine selam çakan detaylar var.
‘Rest’ ile açılış yapan Karaca, eskiden yaptığı dans şarkılarının tadında bir sound yakalamak istemiş. Hemen ardından gelen Sezen Aksu cover’ı ‘ Bu Gece’ albümün ışıldayan işlerinden biri. Umarım ikinci video klip bu şarkıya gelir. Albümde yer alan bir diğer Sezen cover’ı olan ‘Tükeneceğiz’in yeni orkestrasyonu eski romantik Hollywood filmlerinden fırlamış gibi. Işın Karaca’yı yeniden Sezen şarkıları ile dinlemek bir hayli gülümsetti.
Albüm genel olarak elektronik altyapılardan oluşuyor. Ne zamanki canlı enstrümanlar işin içine giriyor o vakit Işın’ın vokali daha çok anlam kazanıyor. Buradan hareketle uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve sırada çıkmayı bekleyen senfoni albümüne olan merak artıyor. O albüm çıktığında duygular şelale olacak gibi.
Madonna’nın TikTok ile imtihanı
Bir kariyer yanlış sosyal medya kullanımı ile nasıl baltalanır sorusunun en güzel cevabı Madonna olabilir. Hafta sonu TikTok hesabından paylaştığı videolar başta hayranları olmak üzere izleyen herkesi bir hayli şaşırttı. Kimi videoda filtreli kiminde filtresiz halleri ile karşımıza çıkan Madonna, videoları sanki yanlışlıkla çekip, farkında olmadan yayınlamış gibi gözüküyordu. Kameraya atılan baygın bakışlar, ardından gelen öpücükler kısa sürede milyonları bulan izlenme rakamlarına ulaştı.
Ben ünlülerin sosyal medya kullanımı konusunda tutucu olan taraftayım. Sevenleri ile aralarındaki gizemi korumalı ve paylaşımlarını biraz daha dikkatli yapmaları taraftarıyım. Bu düşüncem 2022’nin dünyasında biraz geri kafalı kaçabilir ama bana kalırsa olması gereken tam olarak bu. Ben şimdi Madonna’nın telefon karşısında kendinden geçmiş hallerini görüp, onu tanımayan Z kuşağının dalga geçen yorumlarını okuyunca üzülüyorum.
Madonna’nın son yıllarda çalıştığı sosyal medyacıları onu hiç mi uyarmaz? Mevzu bolca izlenme olsun içerik önemli değil kafası ile hareket ediyorlarsa işin rengi değişir ama öte yandan bir kariyeri fena şekilde zedeleyen durumlar olduğu su götürmez bir gerçek.