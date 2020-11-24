Demet Evgar’ı yıllar önce bir Multitap şarkısında dinlediğimde yorumunu ve ses rengini çok beğenmiştim. ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’ isimli şarkıdaki performansından bu yana oynadığı müzikaller ve filmlerde seslendirdiği şarkıların ardından bu yıl ‘Nanay’ isimli yeni şarkısıyla rotayı tekrar şarkıcılığa kıran Demet Evgar’ın yola duayen müzik adamı Aykut Gürel prodüktörlüğünde devam etmesi bir başka sevindirici haber. ‘Nanay’ şarkısını seçme nedenini “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır.” sözleri ile açıklayan Evgar, tam da şu zamanda duruma gayet uygun bir şarkı seçmiş. Zamanımızın çoğunu evlerde geçirdiğimiz pandemi günlerinde kendimizi tanımak, biraz yalnız kalmak için bundan güzel fırsat olur mu? Şarkının düzenlemesi Murat Acar’a ait. Parçaya çekilen renkli ve eğlenceli video klibin yönetmenliğini ise Yiğit Evgar yapmış. Demet Evgar’dan bir sonraki şarkısı esaslı bir slow olsa hiç fena olmaz. Umarım arayı fazla açmadan yeni şarkıları dinleyici ile paylaşır. Bye ByeSinan Akçıl sürprizli bir müzisyendir. Belirli kalıplar içinde kalmayı sevmez. Yeni, trend olan şeyleri kendi müziğinin içine yine kendi tarzıyla yerleştirip sunma konusunda oldukça başarılıdır. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Bye Bye’ şarkısı ile yine farklı bir sound ile karşımıza çıkan Akçıl, ‘Bye Bye’ için ‘ Bu şarkının tarzı yok, bu belki de dünyada bir ilk denemedir, hem damar var hem hip hop ben bu tarza şu ismi koydum DamarHop ’ demiş. Şarkıda Akçıl’a yeni bir isim eşlik ediyor. Bağlama ve ud sanatçısı olan Enes Yolcu, ‘Bye Bye’ şarkısına farklı bir lezzet katmış. Farklılık sadece şarkı ile kalmıyor. ‘Bye Bye’ın Mert Akay yönetmenliğinde çekilen video klip çalışması bana kalırsa Sinan’ın en cool videosu olmuş. Sinan’ın sırada diğer sanatçılara verdiği şarkılar ve kendisi için hazırladığı sürprizlere hazır olun. Z Kuşağı MagazinDünya değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak ayrı bir yetenek ve çaba gerektiriyor. Kuşaklar değiştikçe ortaya çıkan yeni kavram ve oluşumlar var olan tüm ezberleri bozuyor. Geçtiğimiz günlerde birçok sosyal medya platformunu inceleme fırsatı buldum. Her platformun raconu ve karakterleri ayrı. Hani bizim televizyon ve gazetelerde ‘ünlü’ olarak adlandırdığımız kişiler var ya işte o dünyada bu isimlerin hiç birinin adı esamesi okunmuyor. Her platformun kendi ünlü isimleri var. Z kuşağının ünlüleri bambaşka. Her birinin magazin olayları , polemikleri bile ayrı. Oturdum hepsini ağzım açık izledim. Hızla geçen zaman ve bu dünyanın ortaya çıkardığı yeni isimleri gördükçe bir sonraki aşamada neler olacağını merak eder oldum. Her şey çok hızlı değişmeye başlamadı mı? Bi ZahmetReyhan Karaca’nın yeni şarkısı ‘ Bi Zahmet’ çıktı. Üretime hız kesmeden devam Reyhan’ın bundan önce çıkardığı ‘Laga Luga’ ve ‘Aşk Tutulması’ ( ki hala bu şarkıdan vazgeçemedim) şarkılarının dumanı hala üstünde tüterken şimdi yeni şarkısı ‘ Bi Zahmet’ ile karşımızda olan Karaca’nın eminim bundan sonra çıkaracağı şarkısının yolu yarılanmıştır bile. Reyhan Karaca, son iki single'ında devam eden müzikal birlikteliği bu şarkısında da sürdürüyor ve sözü Sadettin Dayıoğlu'na, müziği kendisine ve Sadettin Dayıoğlu'na, düzenlemesi Emre Gören'e ait olan ‘Bi Zahmet’i müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Ben Reyhan Karaca ve Sadettin Dayıoğlu’nun kimyasının çok tuttuğuna ve bundan sonra bu şekilde devam etmeleri gerektiğine inanıyorum. Hem 90’ların ruhunu ve samimiyetini hem de günümüzün soundunu gayet iyi harmanlayan işler yapan bu ikilinin müzikal birlikteliği devam etmeli. Ossi Müzik etiketiyle çıkan yeni Reyhan Karaca şarkısı ‘Bi Zahmet’in Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen video klip ise gayet havalı olmuş.