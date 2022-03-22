Murat Dalkılıç ve Che

Murat Dalkılıç sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan yeni teklisi ‘Che’yi Gig Music etiketiyle geçtiğimiz hafta dinleyicisi ile buluşturdu. Mevzu müzik olunca özgür ruhuyla canının istediğini hesapsız kitapsız üretip paylaşan Dalkılıç, yine nevi şahsına münhasır bir işle karşımızda.
‘Che’, pandemi döneminin başlarında ortaya çıkmış ve şekillenmesi Dalkılıç’ın içine sinene kadar tam 2 seneyi bulmuş. Gayet neşeli bir şarkı olan ‘Che’nin aslında maneviyata vurgu yapan bir yönü olduğunun altını çizen Dalkılıç, Coşkun Turgut yönetmenliğinde çekilen video klipte bu vurguyu keyifli bir şekilde yansıtmış.
Bayıla bayıla izlediğimiz Şener Şen’in ‘Vecihi’ karakterine video klip çalışmasında selam çakan Dalkılıç, özgür ruhunun tadını çıkaran, para pul zenginliğinden ziyade anı yaşamanın lüksünün ve insana duyulan sevginin ne kadar değerli olduğunu anlatmak istemiş.
Günümüzde trend olan çalışmaların matematiğine uygun, fabrikasyon şarkı yapmak yerine içine sinen, kalbinin götürdüğü nota ve sözlerin peşine düşen Dalkılıç, ‘Che’ ile eğlenceli Murat’ın yüzünü göstermiş.
KÖFN’ün yenisi
‘Dinledikçe dinleyesim geliyor!’ dedirten şarkıların son zamanlarda seyrek olduğu güzide müzik piyasamızda sizlere dev bir hizmet veriyor ve ‘ KÖFN’ grubunun yeni şarkısı ‘ Bi’Tek Ben Anlarım’ı öneriyorum.
2020 yılından beri radarımda olan, yazılarımda çalışmalarından bahsettiğim Salman Tin ve Bilge Kağan Etil (BKE) birlikteliği ile kurulan ‘ KÖFN’ grubunun yeni şarkısı ‘Bi’Tek Ben Anlarım’ dinlerken tüy gibi hafifleyeceğiniz tertemiz bir çalışma olmuş.
Dinleyici kitlesi gün geçtikçe genişleyen KÖFN, her şarkısında farklı lezzetler sunmayı başararak mest ediyor. ‘Bi’Tek Ben Anlarım’a Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmenliğinde çekilen videonun genel havası ise şarkıyla pek güzel gitmiş.
Melek
Sosyal medyada yaptığı cover şarkılarla dikkat çekip, 17 yaşında ikinci teklisi ‘Melek’i çıkaran Rana Türkyılmaz, şu sıra pop ve rap istilasından ötürü duymaya hasret kalınan rock türünde şarkılar seslendiriyor.
İlk teklisi ‘Alamet’ ile profesyonel müzik yaşantısına adım atan Rana, ikinci teklisi ‘Melek'in söz ve müziğine Haktan Kabahel ile birlikte imza atmış. Düzenlemesini Sezer Dinç’in yaptığı şarkı bana 90’larda severek dinlediğimiz slow pop rock şarkılarının tadını verdi.
Murat Dalkılıç ve Che
Murat Dalkılıç sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan yeni teklisi ‘Che’yi Gig Music etiketiyle geçtiğimiz hafta dinleyicisi ile buluşturdu. Mevzu müzik olunca özgür ruhuyla canının istediğini hesapsız kitapsız üretip paylaşan Dalkılıç, yine nevi şahsına münhasır bir işle karşımızda.
‘Che’, pandemi döneminin başlarında ortaya çıkmış ve şekillenmesi Dalkılıç’ın içine sinene kadar tam 2 seneyi bulmuş. Gayet neşeli bir şarkı olan ‘Che’nin aslında maneviyata vurgu yapan bir yönü olduğunun altını çizen Dalkılıç, Coşkun Turgut yönetmenliğinde çekilen video klipte bu vurguyu keyifli bir şekilde yansıtmış.
Bayıla bayıla izlediğimiz Şener Şen’in ‘Vecihi’ karakterine video klip çalışmasında selam çakan Dalkılıç, özgür ruhunun tadını çıkaran, para pul zenginliğinden ziyade anı yaşamanın lüksünün ve insana duyulan sevginin ne kadar değerli olduğunu anlatmak istemiş.
Günümüzde trend olan çalışmaların matematiğine uygun, fabrikasyon şarkı yapmak yerine içine sinen, kalbinin götürdüğü nota ve sözlerin peşine düşen Dalkılıç, ‘Che’ ile eğlenceli Murat’ın yüzünü göstermiş.
KÖFN’ün yenisi
‘Dinledikçe dinleyesim geliyor!’ dedirten şarkıların son zamanlarda seyrek olduğu güzide müzik piyasamızda sizlere dev bir hizmet veriyor ve ‘ KÖFN’ grubunun yeni şarkısı ‘ Bi’Tek Ben Anlarım’ı öneriyorum.
2020 yılından beri radarımda olan, yazılarımda çalışmalarından bahsettiğim Salman Tin ve Bilge Kağan Etil (BKE) birlikteliği ile kurulan ‘ KÖFN’ grubunun yeni şarkısı ‘Bi’Tek Ben Anlarım’ dinlerken tüy gibi hafifleyeceğiniz tertemiz bir çalışma olmuş.
Dinleyici kitlesi gün geçtikçe genişleyen KÖFN, her şarkısında farklı lezzetler sunmayı başararak mest ediyor. ‘Bi’Tek Ben Anlarım’a Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmenliğinde çekilen videonun genel havası ise şarkıyla pek güzel gitmiş.
Melek
Sosyal medyada yaptığı cover şarkılarla dikkat çekip, 17 yaşında ikinci teklisi ‘Melek’i çıkaran Rana Türkyılmaz, şu sıra pop ve rap istilasından ötürü duymaya hasret kalınan rock türünde şarkılar seslendiriyor.
İlk teklisi ‘Alamet’ ile profesyonel müzik yaşantısına adım atan Rana, ikinci teklisi ‘Melek'in söz ve müziğine Haktan Kabahel ile birlikte imza atmış. Düzenlemesini Sezer Dinç’in yaptığı şarkı bana 90’larda severek dinlediğimiz slow pop rock şarkılarının tadını verdi.