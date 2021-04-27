Sosyal medya hesaplarında paylaştığı cover şarkılarla adını duyuran Ege Can Sal, müzik yolculuğunun ilk teklisi ile şimdi daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Genç bir müzik aşığı olan Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise son zamanlarda listelerin üst sıralarında çoğu şarkıda isimlerine rastladığımız Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın kurduğu The Colony’e ait olan ‘Başa Sar’, taptaze sounduyla güzel bir pop şarkısı olmuş.

Ege Can Sal’ın genç dinleyici kitlesi bu şarkıyla birlikte katlanarak çoğalacak gibi duruyor. Ege Can eğer enerjisini ve kendisine yapılan desteği iyi değerlendirirse adını müzik dünyasında ilerleyen yıllarda sık sık duyarız diye düşünüyorum.

Gelin Canlar

Burcu Arı, Anadolu Halk Müziği ezgilerini genç nesillere aktarmak adına müzikal açıdan pırıl pırıl bir işe imza atmış. Triphop / Deep House tarzındaki Türküler Projesi’nin ilk çıkış şarkısı “Gelin Canlar”da ise kendisine Gökhan Türkmen eşlik etmiş. Ortaya çıkan iş büyüleyici.

‘Gelin Canlar’ın sözü ve müziği 16. Yüzyıl halk ozanımız Pir Sultan Abdal’a aranjesi ise Genco Arı’ya ait. Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın müzikseverlerle buluşacağı Triphop ve Deep House alt yapısına sahip albüm projesi, Kasım 2021’de tamamlanmayı hedefleyen keyifli bir yolculuk olacak anlayacağınız.

Gökhan Türkmen’in ardından Ersay Üner ve İsmail Tunçbilek gibi değerli müzisyenlerin eşlik edeceği diğer çalışmalar ise sırada bekleyenler arasında yer alıyormuş. Aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız keyifli bir deneyim sunacak bu çalışmanın ilk teklisi ile müzikal bir yolculuğa hemen çıkabilirsiniz.

Misafir

Esra Zeynep Yücel’in ‘Misafir’ isimli yeni albümü farklılık seven müzikseverlerin beğenisine sunulmuş, hem etnik hem de evrensel olmayı hedeflemiş bir çalışma.