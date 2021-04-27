Genç bir müzik aşığı olan Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise son zamanlarda listelerin üst sıralarında çoğu şarkıda isimlerine rastladığımız Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın kurduğu The Colony’e ait olan ‘Başa Sar’, taptaze sounduyla güzel bir pop şarkısı olmuş.
Ege Can Sal’ın genç dinleyici kitlesi bu şarkıyla birlikte katlanarak çoğalacak gibi duruyor. Ege Can eğer enerjisini ve kendisine yapılan desteği iyi değerlendirirse adını müzik dünyasında ilerleyen yıllarda sık sık duyarız diye düşünüyorum.
Gelin Canlar
Burcu Arı, Anadolu Halk Müziği ezgilerini genç nesillere aktarmak adına müzikal açıdan pırıl pırıl bir işe imza atmış. Triphop / Deep House tarzındaki Türküler Projesi’nin ilk çıkış şarkısı “Gelin Canlar”da ise kendisine Gökhan Türkmen eşlik etmiş. Ortaya çıkan iş büyüleyici.
‘Gelin Canlar’ın sözü ve müziği 16. Yüzyıl halk ozanımız Pir Sultan Abdal’a aranjesi ise Genco Arı’ya ait. Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın müzikseverlerle buluşacağı Triphop ve Deep House alt yapısına sahip albüm projesi, Kasım 2021’de tamamlanmayı hedefleyen keyifli bir yolculuk olacak anlayacağınız.
Gökhan Türkmen’in ardından Ersay Üner ve İsmail Tunçbilek gibi değerli müzisyenlerin eşlik edeceği diğer çalışmalar ise sırada bekleyenler arasında yer alıyormuş. Aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız keyifli bir deneyim sunacak bu çalışmanın ilk teklisi ile müzikal bir yolculuğa hemen çıkabilirsiniz.
Misafir
Esra Zeynep Yücel’in ‘Misafir’ isimli yeni albümü farklılık seven müzikseverlerin beğenisine sunulmuş, hem etnik hem de evrensel olmayı hedeflemiş bir çalışma.
Simge katıksız bir müzik aşığı. Yaptığı işi hayatının merkezine koyan, ince eleyip sık dokuyan, detay detay ortaya koyduğu şarkılar için çalışan biri. Kaliteli müzik için uğraş veren Simge, bu sefer yeni kararlar almış. Bu yeni kararlar öncesi herkesin sevdiği ve Simge’den duymayı istediği tarzda bir şarkıyla bir dönemi kapatırken yeni bir dönemin sayfasını açmaya hazırlanıyor. Simge yoğun bir tanıtım maratonu öncesi saç ve makyajı yapılırken, samimiyetle sorduğum soruları yanıtladı ve yeni planlarını anlattı.
‘Sevmek Yüzünden’ ile uzun süren sessizliğini bozdun. Bu şarkının anlamı ne senin için?
-‘Sevmek Yüzünden’ şarkısı ile ilgili Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa üçlüsünün son şarkılarından biri diyebilirim. O yüzden ayrı bir özelliği var. Şarkının sözlerini Sezen Aksu yazdı. Çok bekleyen bir şarkı aslında. Bizi eskiye götüren, 90’lardaki pop şarkılarını andıran ve şu an günümüzle alakası olmayan bir şarkı. Hatta şu son çıkan şarkılar arasında türünün son örneği diyebilirim. O yüzden bu kadar aranın ardından klasik bir Simge şarkısı ile geçiş yapıp, sonrasında artık hayal ettiğim yeni soundlarla yoluma devam edeceğim. Bu şarkının benim için önemi bu.
Şarkının düzenlemesini Genco Arı yaptı. Kendisiyle ilk çalışman.
Dijital dünyayı dibine kadar yaşadığımız şu ortamda, eskiye özlemini sık sık dile getiren Sali, cd olarak çıkan belki de son albümüm dediği çalışma için ince elemiş sık dokumuş. “Yaşam Çiçeği”, 9 tane yeni ve önceden çıkmış, hatırı sayılır başarılar elde etmiş 6 single ile tam 15 şarkıdan oluşan dolu dolu bir albüm olmuş.
Albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği "Yaralım" şarkısı güzel bir amaca hizmet ediyor. Ziynet Sali aynı zamanda "İçime Atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile gönül telini sızlatan bir düet yapmış. Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ‘Uyutmaz Bu Gece ‘ isimli şarkı ise yaz aylarında kliplenirse tadından yenmez diye düşünüyorum.
Ziynet Sali her zaman kendine yakışan ve içine sinen şarkıları seslendirdi. Yeri geldiğinde sırf trend diye bazı türleri yapmış olmak için yapmamak için elinin tersiyle itmesini bildi. Kendi tarzını koruyup, günceli müziğine adapte etmeyi iyi başardığını düşündüğüm Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ albümü yine güzel başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Gülben Ergen’in NFT’si
21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda bir araya gelerek, 200 yıllık Kova çağını başlattı. Bu Kova çağında bizi neler bekliyor diye araştırdığımda yapılan yorumlarda karşıma sıklıkla çıkan şey teknoloji ve dijital dönemin altın çağı olacağıydı. Dijital yaşama ve sunduklarına yavaş yavaş alışmamız gerektiğinin altı çiziliyordu.
‘DKTT’ albümü 10 şarkıdan oluşuyor. Künyeye baktığımızda vokalde Uğurhan Özay’ı, gitarda Mürsel Oğulcan Ava’yı ve geri vokallerde Billur Battal ve Dilan Balkay’ı görüyoruz. Şarkıların mix-masteringi Mürsel Oğulcan Ava’ya emanet edilmiş.
Demlenmiş, daha çok güçlenmiş ve gelişmiş bir Dolu Kadehi Ters Tut var karşımızda. Teklilerin cirit attığı ve albüm olayına çok yanaşılmadığı şu ortamda 10 şarkılık bir çalışma ile arz-ı endam etmek takdire şayan bir hareket.
Bu albümde her şey o kadar kıvam ve dozunda ki dinlerken bir eksiklik veya fazlalık hissetmiyorsunuz. Düzenlemeler, sözler ve vokal yağ gibi akan bir ‘DKTT’ ortaya koymuş. Yıllar içinde hem yerini hem de dinleyici kitlesini sağlamlaştıran grup, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Hala kendileri ile tanışmamış veya isimlerini duyup şarkılarını dinlemediyseniz bugün kendinize bir güzellik yapıp Dolu Kadehi Ters Tut’a vakit ayırın. Sonuçtan pişman olmayacağınıza eminim.
Ece, “Gözlerinizin önünde hıçkıra hıçkıra ağlayarak kırdığım duvarlarımı izleyeceksiniz.” dediği klip çekimi için Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçmiş. Videoyu izlerken Ece’nin gözlerindeki acıyı , mutluluğu ve içini dökmenin verdiği rahatlığını ben gayet net gördüm.
Yeni dönem, yeni kararlar bana kalırsa Ece’ye çok iyi gelmiş. İşindeki azim ve özen her zaman ortaya koyduğu çalışmalarda kendini gösteriyor. Güncel kalabilmeyi, yeniyi kendi tarzı ile yoğurmayı iyi beceren Ece’nin ‘Yastık’ şarkısı şimdiden dillere düştü bile.
Kapıldım Gitti
Nükhet Duru’nun yeni şarkısı ‘Kapıldım Gitti’ içinde bulunduğumuz yağmurlu günlere inat dinlerken bahar havası estirmeye gelmiş. ‘Kapıldım Gitti’nin müziği aslında eski bir Balkan türküsüymüş. Nükhet Duru türküyü dinler dinlemez vurulmuş ve söz yazması için Şebnem Sungur’a götürmüş. Bütün bu hikaye 4 sene öncesine dayanıyor. Şarkı iyice demlenip tamamlandıktan sonra dinleyici ile buluşmuş.
Hande’nin temposu yüksek şarkılardaki hünerini biliyoruz. Nokta atışı çıkardığı bu şarkılar radyoların her daim favorisi olmayı başardı. Önceki yazılarımda aynı başarıyı slow şarkılarında gösterdiğinden bahsettiğim Hande’nin ‘İyi misin’i buna iyi bir örnekti. Şimdi mid tempo bir çalışma ile tekrar hüzünlü bir rüzgar estiren Hande, ‘Çok Sevmekten’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.
Sözlerini Hande Ünsal'ın yazdığı, müziğini Hande Ünsal ve Mert Carim'in birlikte yaptığı şarkının düzenlemesinde her zaman olduğu gibi başarılı aranjör Serkan Balkan’ın imzasını görüyoruz. Hande Ünsal ile Mert Carim’in iş birliğinden ileride çıkacak şarkıları ayrıca merakla bekliyorum.
Şarkı için "Başımıza gelen bir çok şey insanlara çok değer vermekten, çok sevmekten... Şarkı da bunu anlatıyor. Herkese hak ettiği kadar değer vermek lazım" diyen Hande, ‘Çok Sevmekten’ ile yeni başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Miras
Rubato’nun 4. stüdyo albümü "Rubato 4 / Miras" yayınlandı. Grup bu albümde 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla sunmuş.
Hızla yayılan şarkının etkisi hiç azalmadı. Sosyal medyada ‘Dünyadan Uzak’ın fon müziği teşkil ettiği paylaşımlar hala devam etmekte. İçinde bulunduğumuz duruma öyle uyan bir şarkı seçmişler ki biz sustuk şarkı konuştu.
Sakiler şimdi arayı hiç açmadan ikinci teklisini dinleyenleri ile paylaştı. Derin bir of çektirecek yeni çalışmanın ismi ‘Adımız Ayyaş’ Yine dertlenip , uzaklara dalıp gideceğimiz bir şarkı ile arz-ı endam ediyorlar. Efkara biletimizi kesen ‘Adımız Ayyaş’ın sözleri Elif Nun’a, müziği Yücel Girgin’e düzenlemesi ise Sakiler grubunun kendisine ait.
Poyrazköy'de bir balıkçı teknesinde, denizde Emre Abi’nin yönetmenliğinde çekilen video klip ise şarkıyı dinlerken olmak istediğimiz yer ve mekanı yansıtmış. Sakiler tam gaz dinleyiciyi memnun etmeye devam ediyor.
Kendi Yolumuzda
Sözü ve müziği Zeynep Bastık, Serhat Şensesli, düzenlemesi yine Serhat Şensesli’ye ait olan ‘Kendi Yolumuzda’, azimle, yılmadan kendi yolunda ilerleyen cesur ve güçlü kadınların marşı olmaya gelmiş gibi.
‘Bir Şişe Aşk’ albümü ile 2015 yılında müzik dünyasına sağlam bir giriş yapan Buray, devamında nokta atışı işlerle müzikal kariyerini nakış gibi işledi. İlk çıktığı günkü heyecanını kaybetmeyen Buray, disiplini ve müzik aşkıyla üretime devam ederek müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.
İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde 10 şarkıdan oluşan bir albüm yapmak kolay iş değil. Buray ve ekibi zoru başarıp üzerinde titizlikle çalışıldığı her halinden belli olan dolu dolu bir albüm yapmış.
‘Başka Hikayeler’ albümünde sözler Buray’ın ilk albüm yolculuğundan itibaren yanında olan Gözde Ançel, besteler ise Buray ve Gözde Ançel’in imzasını taşıyor. Bu ikilinin kimyası öyle güzel tutmuş ki ortaya çıkan işlerin duygusu ilk günden beri hep çok yoğun. Müzikal konuda tek yürek olmayı başarabilmiş Gözde ve Buray’ın bu işbirliğine şapka çıkarıyorum.
Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel’e, düzenlemesi ise Buray’ın kendisine ait olan albümün çıkış şarkısı ‘Yüreksiz Tilki’ kademe kademe yükselen ve nakaratla bombayı patlatan sağlam bir slow olmuş. Buray ve Gözde can alıcı melodi ve sözleri harmanlama konusundaki hünerlerini bir kez daha göstermiş.
Sözlerini Yıldız Tilbe'nin yazdığı ‘Sevgilim’in müzik ve düzenlemesinde Devrim Karaoğlu’nun imzasını görüyoruz. İnsanın içine içine işleyen ve gayet efkarlı bir slow olan ‘Sevgilim’, Murat Boz’un tertemiz vokali ile pik yapmış.
İlk albümünden bu yana çıkardığı çalışmalarda slow şarkıları farklı yerde duran Boz’un bana kalırsa ilerleyen zamanlarda bu şarkılarını derlediği bir albüm hiç fena olmaz. Klip çekmediği slow ve mid tempolu şarkılar bu sayede tekrar değerlenmiş olur.
Yeni şarkı ‘Sevgilim’, romantik bir filmin soundtrack çalışmasının A1’i gibi vurucu bir iş olmuş. Boz’un pesinden tizine duyguyu dört dörtlük veren vokalinden söz etmeye gerek bile yok.
‘Sevgilim’e Murad Küçük'ün yönetmenliğinde çekilen ve çekimleri iki günde tamamlanan klip şarkıyı tamamlamış. Ben Murat Boz’un son yıllarda seçtiği şarkıları, denediği türleri ve bizden öğelerden kopmadan dünya müziğine yakınlaşmasını gayet başarılı buluyorum. Bu aralar yaydığı enerji yeniden doğmuş ve daha çok güçlenmiş gibi. Yeni yapacağı işleri ve çıkaracağı şarkıları bu varsayımdan hareketle merakla bekliyorum.
Yakında çıkacak olan ve toplam 9 şarkıdan oluşan albümden ‘Bitmezse Kış’ isimli şarkı önden girizgahı yaparak şimdi dinleyiciyi selamlıyor. Fikri Karayel’in söz ve bestesinde Ceren Deniz ve Serhan Bülbül ile ortak çalıştığı 'Bitmezse Kış' isimli mid tempo şarkı bana 2000’lerin başlarında sevdiğim pop r&b şarkılarının tadını verdi. Nakaratla birlikte sizi alıp götüren şarkının düzenlemesi Tolga Erzurumlu’ya ait.
Şarkı ve onun görsel anlatımına her zaman önem veren Fikri Karayel, ‘Bitmezse Kış’ın İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasında gayet şık bir işe imza atmış. Kapak ve imaj fotoğrafları için Fethi Karaduman ile çalışan Karayel, şarkısından videosuna yine özenli bir çalışma ile karşımızda. Heyecanla albümü beklerken, lapa lapa kar yağan şu günlerde fonda ‘Bitmezse Kış’ ile rüyalara dalacağız.
Kalpsiz
Efkar katsayınızı arttırmak istiyorsanız Cengiz Kurtoğlu ve Ayşen Birgör’ün birlikte seslendirdiği ‘ Kalpsiz’ isimli şarkıyı hiç düşünmeden dinleyebilirsiniz. Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Orçun Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu, Ferit Özkan ve Seçkin Özer'e ait olan şarkı sevgiliye duyulan öfkeyi ve sitemi nokta atışı sözlerle dile getirmiş.
Aşk söz konusu olunca kalpsiz kesilenlere mesaj niteliği taşıyan şarkı özellikle geçtiğimiz 14 Şubat günü ayrılan çiftlerin birbirine mesaj olarak yolladığı şarkılardan biri olmuştur diye düşünüyorum.
Dinler dinlemez yerinde sallanmana neden olan şarkının düzenlemesi ve mixi başarılı aranjör Sabi Saltiel’e ait. Saltiel’in hem retro hem de modern çizgisini yine çok iyi harmanladığı işlerinden biri olmuş. Kendisinin daha önce Yalın ve Mabel Matiz’e yaptığı çalışmaları beğendiğimden, Güliz Ayla’nın bu şarkısının düzenlemesinde imzasının olmasına ayrı bir sevindim.
‘Evdekilere Söyle’de her şey büyük bir uyum içinde. Şarkının ruhunu çok iyi yansıtan ve Melih Kun yönetmenliğinde çekilen videoda Güliz’e 15 kişilik profesyonel bir dans grubu eşlik etmiş. Styling Bedirhan Taşçı tarafından yapılırken, fotoğrafları Halil Güzel çekmiş.
Şarkıda tıpkı kendi gibi cesur, güçlü ve eğlenceli bir kadının duygularını anlatan Güliz, karşı tarafı harekete geçmeye davet ediyor. Madem seviyoruz, ne diye kasıyoruz duygularını sal gitsin mesajını veren şarkı, keyifle eşlik edeceğiniz türden.
Aşka Cezalı
Soner Arıca’nın söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan "Aşka Cezalı" isimli yeni single çalışması geçtiğimiz hafta çıktı. Soner Arıca denince akla duygu yoğunluğu yüksek şarkılar geliyor. Dinler dinlemez biraz efkar biraz romantizm derken tripten tribe girerken buluyorsunuz kendinizi.
Katıldığı bir ses yarışmasında birinci seçilen Gülşah Kömür’ün vokali ile ‘Çok Mu Zor’ şarkısı dinleyeni alıp götürüyor. Akıp giden melodiye lazım olan tertemiz vokal ihtiyacı Gülşah ile tamamlanmış diyebilirim. Müzik kariyerinin ilk teklisinde Onur ile çalışması bana kalırsa Gülşah için büyük bir şans. En nihayetinde ilk şarkı her zaman önem teşkil eder. Bunun usta bir elden çıkması isabet olmuş. Onur ile sosyal medyada şarkının çıktığı gün yaptığı canlı yayında gözlemlediğim kadarıyla Gülşah, işinin her detayıyla ilgilenen, disiplinli biri. ‘Çok Mu Zor’ şarkısının çıktığı bu müzikal yolculukta kendisine uğur getirmesi dileğiyle.
Begefendi
Berkcan Güven namı diğer BEGE’nin toplam on iki parçadan oluşan “BEGEFENDİ” isimli albümü geçtiğimiz cuma günü çıktı. Albüm öncesi haberci niteliğinde yayınlanan Harman, Nazar ve Eksi şarkılarının ses getirmesinin ardından gelecek yeni çalışmaların ne olacağı merakla beklenirken BEGEFENDİ albümü sürpriz bir şekilde geçen hafta dinleyici ile buluştu.
Çalışmalarının dört ay sürdüğü albümün ilk videosu BEGE’nin Emir Taha ile birlikte söylediği B.S.G’ye gelmiş. Mert Akay yönetmenliğinde çekilen video klip çok keyifli olmuş. Azılı bir Eurovision şarkı yarışması seveni iseniz videoyu tebessüm ederek izlemeniz garanti. Zeynep Bastık, Chaby, David ve Linçsquad tayfası şarkının videosuna misafir olarak renk katmış.
Söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘ Seni Soruyorlar ‘ 3 dakika 11 saniye boyunca hem dans ettiriyor hem de severek ayrılanların duygularına tercüman oluyor. Şarkıyı kulaklıkla dinleyince Ersay’ın katman katman nakış gibi işlediği düzenlemesini keşfe çıkıyorsunuz. Retro disco tatlarının üzerine serpilmiş efkarlı yaylılar ve trompet ‘ Seni Soruyorlar’ın güzel detaylarından sadece birkaçı. Şarkı biten bir ilişkinin ardından gelen sorulara isyanı ve o durumun yarattığı bunalımı anlatıyor.
Ersay ‘Seni Soruyorlar’ için, ‘ Biten bir ilişkinin ardından cevaplanması en zor şeylerden biri; Eşin, dostun ve çevrendeki insanların ilişkinin neden bittiğine dair sorduğu sorularıdır. Bu sorunun cevabını henüz kendine bile verememişken ve ilişkiyi hatırlamaya dahi çekinirken; günlük bir sohbetin içinde, aniden karşımıza çıkan bu sorular hepimizin hayatında yaşadığı ve bir gün yaşayabileceği bir durum.’ demiş. Bana kalırsa Ersay, şarkıda bu durumu ‘Hay ağzına sağlık’ dedirten nokta atışı cümlelerle gayet güzel anlatmış.
Projenin prodüktörlüğünü Büşra Pekin ve Ersay Üner’in kendisi üstlenmiş. Şarkının video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Elif Demiralp’i görüyoruz. O zaman Ersay’ın sıradaki şarkılarını beklerken ‘Seni Soruyorlar’ ile ısınma turlarına başlayalım.
Tabu
Gizem’in ‘Tabu’ şarkısı nihayet çıktı. Nihayet diyorum çünkü uzunca bir süredir Gizem’in heyecanını ve paylaşmak için ne kadar sabırsızlandığını yakından bilenlerdenim. Aslında bu projenin her şeyi hazırdı fakat kimsenin ajandasında olmayan pandemi ve devamındaki süreç tüm planları bozarak çıkışı geciktirdi. Geç olsun güç olmasın diyen Gizem, en nihayetinde ‘Tabu’yu müzikseverlerin beğenisine geçtiğimiz Cuma günü sundu.
2018’de çıkardığı “Çık Dışarıya Oynayalım” söz ve müziği kendisine , aranjesi ise Aytaç Özgümüş’e ait enerjisi gayet yüksek bir şarkıydı. Ardından yayınladığı tekliler ve ortak çalışmalarla müzikal yelpazesinden örnekleri sunmaya devam eden Damla, şimdi 2021 model şarkısı ‘Elim Kaydı’ ile rotayı pop , r&b semalarına doğru kırıyor.
‘Elim Kaydı’yı dinlerken 90’lardan 2000’lerin ortasına severek dinlediğim yabancı şarkıların tadını aldım. Özellikle düzenlemeyi yapan Orhun Sevindik’in bu hissiyattaki payı büyük. Melodisi, sözü ve enerjisi ile dinleyeni ikinci nakarat dönüşünde hemen kavrayan ‘Elim Kaydı’ benim pek hoşuma gitti.
Teoman Ve Piyano
Teoman’ın 1996 ile 2006 yılları arası yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlenip Teoman’ın vokali ile tekrar buluşarak geçtiğimiz Cuma piyasaya çıktı.
'Alayına' şarkısı dinler dinlemez nakaratıyla akılda kalıyor. Bir kere dinledikten sonra gün içinde söylemesi garanti dediğimiz parçalardan bir tanesi. Sözleri şu sıralar çok konuşuluyor. TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler yapan “Alayına”, bir nevi bu dünyaya meydan okuyor. Baştan söyleyeyim TikTok’un yabancısıysanız şarkıyı anlamak için bir kullanma kılavuzu şart. Olaylara vâkıf olunca dinlemesi daha keyifli oluyor.
Kürşat gördüğüm kadarıyla içinde bulunduğu TikTok dünyasına objektif eleştiri yapabilen, hoşuna gitmeyen noktaları açık açık söyleyen biri. Bu platformu kötü kullananlara karşı görüşlerini hiç esirgemiyor. Tiktok hem dünyada hem de ülkemizde çok rağbet gören bir platform. Şimdilerde oranın gücünü gören pop camiası akın akın buraya göç ediyor. Kaçı orada barınır ve platformun gerekliliklerini yerine getirir bunu zamanla göreceğiz. Kürşat’a gelecek olursak yükselen bir başarı grafiği var. Sevenleri gün geçtikçe artıyor.
Young Star
'Derdi Ne? ' isimli parçası ile listelerde başarı sağlayıp, sosyal medya platformlarındaki dinlenme rakamları ile dikkat çeken Samsunlu rapçi Sefo, 2020 yılında art arda çıkardığı teklilerle başarısını perçinlemiş genç bir isim. Bana göre Sefo’nun rapinin kendine has olması ve ‘Bu Sefo okuması!’ dedirten tarzı onu diğer isimler arasından sıyırıp farklı bir yere koyuyor.
Sefo şimdi yeni şarkısı 'Young Star' ile 2021 yılını selamlıyor. Şarkının söz ve müziğine de imza atan 22 yaşındaki rapçi, 'Young Star'ı kendisini yıldız hisseden herkes için yazdığını söylemiş. Hayallerinin peşinden koşup istediği başarıyı elde edenlerin ve ‘ Yapamazsın’ diyenlerin karşısına ‘ İşte buradayım’ diyerek eskisinden daha güçlü çıkanların marşı olmaya gelmiş “ Young Star “ şarkısı.
Benzer bir golü 2021’in ilk dakikalarında attı ve bir Sagopa Kajmer şarkısı olan ‘Vazgeçtim İnan’ı videosu ile birlikte dijital ortama saldı. Normal şartlarda kendisinden çıkardığı son maxi single’da yer alan ‘Güz Dönümü’ne klip beklenirken o rotayı bambaşka bir yere kırarak yine şaşırttı.
Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı ‘Sarkastik’ EP’sinde yer alan ‘Vazgeçtim İnan’ 2021’de İrem Derici yorumu ve Alper Atakan düzenlemesi ile karşımızda. Şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip ise İrem’in bana kalırsa şu zamana kadar çektiği en cool video klip.
Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.
Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.
Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.
Çek Vur
Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın ortaklığının ilk ürünü ‘’Rampapapam’’ı geçtiğimiz aylarda dinlemiştik. Oldukça ses getiren ve listelerde başarı gösteren bu çalışmanın ardından şimdi “Senin Yüzünden” adlı şarkı için tekrar bir araya gelen 3’lü yeni başarılara imza atacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz cuma günü çıkan ‘’Senin Yüzünden’’ şarkısının sözleri Buray ve Mertkan Erkan’a, müziği ise Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın’a ait. Rapçi Tepki şarkıya hem söz hem de melodi olarak ilham olmuş ve fikirler vermiş. Aşıksanız ve çıkmaza girdiyseniz geçmiş olsun bu şarkı tam size göre.
Yönetmenliğini Omid Saghafi’nin yaptığı video klibin sanat yönetmenliğini Tuğçe Akış üstlenmiş. Buray’ın klip sonrası vücudundaki boyaları çıkarması tam 45 dakika sürmüş. Klibin eğlenceli kamera arkası görüntüleri 1 hafta içinde yayında olacakmış.
Buray ve son zamanlarda isimlerini yaptıkları diğer başarılı işlerle sık sık duyduğumuz Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın işbirliğinin devamının gelmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ortaklığı bir 3’lü seri olarak düşünürsek diğer çalışmanın ne olacağını bekleyip göreceğiz.
‘ Senin Yüzünden’ , Gomma ve Wasp Entertainment ortaklığı ile tüm dijital mecralarda klip çalışması ile birlikte yerini aldı. Dinlemediyseniz hemen kulak verin.
Sokağın Sesi
Sokakta söyledikleri şarkılar ile sosyal medyada hatırı sayılır izlenme ve dinlenme sayısına imza atarak isimlerini duyuran ve daha sonra yaptıkları işlerle başarılarını devam ettiren Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk, 'Sokağın Sesi ' isimli keyifli ve enteresan bir proje için bir araya gelmiş.
Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumlamak istemiş. Yani hem sevdiğimiz Mavi şarkılarının taze demlenmiş hallerini dinleyeceğiz hem de Bodrum’un havasını ciğerlerimize çekeceğiz.
Mavi, albümün haberini kendi sosyal medyasından “Vakti geldi. Vakti gelince şaşkınlığı da geldi biraz. O kadar içindeyim ki aylardır, zaten çoktan paylaşmışım gibi. Ki paylaşıyorum aslında, Bodrum’a geldiğimden beri yaşadığım her şeyi, büyüme sancılarını, huzuru, fotoğrafların filtrelerine takılıp hiç görülmeyen zorlukları. “Burası alır insanı yere çarpar” demişti bir arkadaşım, “doğası aman vermez, değişmek zorunda kalırsın.” Ben de değiştim, bana daha çok benzeyen biri oldum. Her gün bir zar daha soyundum. Kalanlara baktım sonra. Ne güzel şeyler biriktirmişim aslında. 6 tane “aferin kız sana” şarkısı seçtim aralarından. “ sözleri ile verdi. ‘ Karya Kayıtları ‘ onun için hem bir Bodrum günlüğü hem de geçmişten günümüze Mavi’nin yolculuğuna çakılan bir selam niteliği taşıyor.
Berkant Çelen’in düzenlemeleri ve gitarı eşliğinde söz ve müziği Mavi’ye ait olan şarkıların Bodrum havasını içine iyice çekmiş hallerini dinleyeceğiniz ‘Karya Kayıtları’nın ilk video klip çalışması ‘ Silmesinler İzlerimi ‘ şarkısına gelecek. Şarkının videosunu Mavi’nin kendisi yönetmiş. Sonucun iyi olduğuna hiç şüphem yok. Cuma günü dijital ortamlara zıplayıp albümü dinleyin.
Moawk’ın ‘Kush’u
Bu cuma çıkacak ve merakla beklediğim işlerden biri Moawk’ın yeni şarkısı “Kush”. Dolu Kadehi Ters Tut ikilisinden tanıdığımız Mürsel Oğulcan Ava, elektronik projesi Moawk’ın yeni single’ı “Kush”ın üretimini ve kayıtlarını Antalya, Kaş’ta gerçekleştirmiş. Parçanın
Mucize
Ragıb Narin, yeni çıkardığı şarkısı “Mucize”yi dinleyicinin beğenisine sunmuş. Şarkının sözü ve müziği Narin’in kendisine, düzenlemesi ise Batu Çaldıran’a ait.
Ragıb Narin’in müzikal yolculuğunun hikayesi ilk olarak 2013 yılında Facebook’a yüklediği ve kendi bestelerini gitarıyla seslendirdiği amatör videolar ile başlamış. Bu sayede ufak ufak kendisine bir dinleyici kitlesi oluşturan Ragıb, müziğe olan ilgisi ve üretimde olup, bol bol şarkı yapması sayesinde daha çok tanınır olmuş.
2019 yılından bu yana çıkardığı “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem” ve “Menekşem” şarkılarıyla dijital platformlarda varlık gösteren Ragıb, şimdi ritmi ve enerjisiyle yaz aylarına hazırlık yapan yeni şarkısı ‘Mucize’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Ben Ragıb’ın adını ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Kendi şarkılarını yazıp besteliyor olması şu ortamda onun için büyük bir şans. Kumaşı bu sektör için uygun gözüken Ragıb’ın ilerleyen zamanlarda neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
Hissediyorum
Trompet sanatçısı Serenad Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk teklisi “Kabul Ettim” in ardından şimdi tempoyu yükselttiği ve kendisine başarılı prodüktör Genco Arı’nın eşlik ettiği şarkısı ‘Hissediyorum’ ile kah disco kah jazz rüzgarları estirerek dinleyiciyi dansa davet ediyor.
Söz ve müziği Serenad Bayraktar’a, düzenleme ise Genco Arı’ya ait olan şarkının enerjisi insana gayet iyi geliyor. Genco Arı düzenlemede tüm ustalığını yine konuşturmuş. Özellikle kulaklıkla dinlediğinizde katman katman düzenlemenin güzelliklerinin farkına varıyorsunuz. Şarkıya çekilen eğlenceli retro disko tatlardaki videonun yönetmenliğini ise Murat Joker üstlenmiş.
Barbar
Kaan Boşnak’ın 2020’nin Aralık ayında çıkardığı ‘Barbar’ isimli şarkısı 2021’in Nisan ayında yeniden şahlandı dersem yalan olmaz.
Söz, müzik ve bestesinde Kaan Boşnak imzası bulunan şarkı, dijital ortamda son aylarda ciddi bir başarı göstermiş. Spotify’ın dünyada en çok paylaşılan şarkılarının yer aldığı Global Viral 50 listesinde ilk 10’un içinde yer alan şarkı şu sıralar yeniden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Müzik dünyasında dinlemelere ve satın almalara yön veren yerler artık sosyal medya ortamları. Bunu kimse inkar edemez. Ne kadar çok paylaşılır ve dijital ortamlardaki videolarda kullanılırsa, çıkan işler o kadar çok ön planda oluyor ve insanların dikkatini çekiyor.
‘Barbar’ şarkısı gözlemlediğim kadarıyla özellikle TikTok uygulamasında Z kuşağı gençlerinin paylaşımlarında en çok kullanılan şarkılar arasında yer alıyor. Buradan hareketle başlayan dalgalanma şarkının tekrardan ön plana çıkmasına neden olmuş gözüküyor.