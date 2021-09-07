Melekti Sanki

İlk dinleyişte enerjisi geçen şarkılar kendini hemen sevdiriyor. İlyas Yalçıntaş ve Ezgi Kosa’nın birlikte seslendirdiği ‘Adım Adım’, bu söylediğime güzel bir örnek teşkil ediyor. Şarkı başlar başlamaz kendinizi yerinizde sallanıp, eşlik eder bir şekilde buluyorsunuz.

‘Adım Adım’ şarkısının söz ve bestesi İlyas Yalçıntaş’a , düzenlemesi ise Duhan Dönder’e ait. Sözlerinden düzenlemesine orta tempo güzel bir aşk şarkısı olan ‘Adım Adım’da, Ezgi Kosa ile İlyas Yalçıntaş’ın vokal uyumu bu çalışmayı başarılı kılan bir başka etken. İki vokal öyle güzel kaynaşmış ki şarkının hikayesinin içine dinlerken hemen giriveriyorsunuz.

Çıktığı günden beri Youtube trend listesinde yer alan ‘Adım Adım’ ilerleyen günlerde kendine daha çok dinleyici bulacak gibi. Şarkının kendisi kadar sıcak video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturmuş. Samimi ve sıcak işleri çok özlemişiz. ‘ Adım Adım’ enerjisi ile dinleyiciye iyi gelecek bir çalışma olmuş.

Kim?

Manitas grubunu ilk olarak 2020 yılında çıkarttıkları ‘ Olsun’ ile dinleme fırsatı buldum. O zamanki yazımda Alternatif ve Synth Pop Türkçe müziğe bambaşka bir soluk getireceklerini düşündüğümü yazdığım, Defne Angın ve Selin Dumlugöl’den oluşan Manitas, ilk çalışmaları ‘Olsun’ ile kendilerini ilk defa dinleyen müzik dinleyicisine güzel bir göz kırpmıştı.

Grup şimdi yeni şarkısı ‘ Kim?’ ile müzikal yolculuğuna devam ediyor. Sözleri Defne Angın, müziği ise Selin Dumlugöl imzası taşıyan projenin prodüktörlüğünü Mert Kasap üstlenmiş. Şarkının düzenlemesi ise Mert Kasap, Mert Sever ve Onur Taşkan tarafından yapılmış.

‘Kim?’in bana göre önceki Manitas şarkılarına göre farkı, etnik öğelerin ön planda olması. Farklı bir rengini dinleyici ile paylaşan Manitas, bu seçimiyle bundan sonra yapacağı şarkıların türünün ucunu açık bırakarak bana kalırsa şık bir heyecan yaratıyor.

Hayda

Erkin Arslan, aşkın türlü halini şarkılarında iyi anlatan bir isim. Arslan, yeni çıkan şarkısı ‘Hayda’ ile bu sefer ilk görüşte aşkın bizlere neler ettiğine değinmiş.