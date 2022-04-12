Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı ‘Mahşer’ gönülleri dağlamaya gelmiş bir çalışma olarak karşımızda.
Haftalar önce şarkıyı dinlediğimde azılı Gökhan Türkmen takipçilerinin ‘Mahşer’i bir başka sahipleneceğini söylemiştim. Tespitimin doğru çıktığını şarkı ile ilgili yazılan yorumları okuyunca gördüm.
Gökhan’ın müzikal yolculuğu her zaman önce kendi beğenisi ve istekleri doğrultusunda ilerlemiştir. “ Ne popülerse oradan gidelim abi” durumu hiç bir zaman olmamıştır. Dinleyenleri onun yaptığı her işi bağrına sıkı sıkı basmayı bilmiştir. Gelgelelim hepsinin gönlünde yatan aslan aslında hep o ilk çıkış şarkılarının tadında işlerden yana olmuştur.
‘Mahşer’ Gökhan’ı kitlelerle buluşturan çıkış şarkılarının tadında sağlam bir slow olarak karşımızda. Ben en çok ‘En Baştan’ albümünün rüzgarlarının yeniden estiğini gördüm. Duygusal yoğunluğu, düzenlemesindeki yanık melodiler tüm Gökhan Türkmen sevenleri şu aralar mest etmiş durumda.
Sözleri Mert Carim’e müziği Gökhan Türkmen’e düzenlemesi ise Alper Anık’a ait olan şarkının Murat Joker yönetmenliğinde çekilen ve şarkının ruhunu gayet güzel tamamlayan ‘ Mahşer’ video klip çalışması ile birlikte dijital platformlarda sizleri bekliyor.
Al Sevgilim
Funda Arar’ın Semicenk ile birlikte seslendirdiği ‘ Al Sevgilim’ geçtiğimiz haftanın en sürpriz şarkılarından biri oldu. Funda Arar’ın genç jenerasyondan Semicenk ile yaptığı bu işbirliğinin yakın zamanda ses getirecek bir çalışma olacağına eminim. ‘Al Sevgilim’in Youtube müzik trend listesinde üst sıralarda olması ve sosyal medyada şarkı ile ilgili çekilen videolar şarkının kısa sürede benimsendiğinin en büyük kanıtı.
Söz ve müziği Semicenk’e ait olan ‘Al Sevgilim’in düzenlemesini İlkan Günüç yapmış. Şarkının tarzı Funda Arar’ın bugüne kadar söylediği şarkılardan bir tık farklı. Bu farklılık Arar’a çok yakışmış. Arar’ın gençliğin nabzını tutan işleri kendi müziğine katmasını ayrıca tebrik etmek lazım.
Yaza doğru 4 şarkıdan oluşan bir maxi single çıkarmayı planlayan Arar, sonbaharda ise yeni albümünü piyasaya sürecekmiş.
Festival zamanı
“Live From İstanbul Fest”, Bayhan Müzik Organizasyonuyla İlk Kez 16 Nisan'da gerçekleşiyormuş.
Türkiye’nin YouTube konser kanalı “Live From İstanbul”un ilk festivali “Live From İstanbul Fest”de Sena Şener, Gripin ve Teoman, 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde performanslarını sergileyecekmiş.
Ben Anlarım
Damla Durakçay, geçtiğimiz haftalarda köşemde bahsettiğim ‘Tam Zamanında’ adlı teklisinin hemen ardından şimdi ‘Ben Anlarım’ ile karşımızda.
Söz ve müziği Damla Durakçay’a, düzenlemesi ise Efe Yemez’e ait olan yeni şarkıda Durakçay, 80’lerin pop müzik esintilerini yine günümüzün soundu ile güzelce harmanlamış.
Önceki şarkısı ile müzikal olarak bir bütünlük içinde olan bu yeni çalışma için Durakçay,‘ Bir kadının yeni yolunu bulmasını anlatıyorum. İlk itiraflarını, hayatında olan insana bir bir seslenirken duyacaksınız. Artık kalbinin kırılmasından yorulan kadın, içinde bulunduğu kısır döngüden bir bırakma manifestosu ile çıkıyor. Sözlere derin, oyunbaz ve salınımlı ritimler eşlik ediyor. Dinleyicinin dans ederek bu duygulara eşlik etmesini istedim.” demiş.
Mahşer
Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı ‘Mahşer’ gönülleri dağlamaya gelmiş bir çalışma olarak karşımızda.
Haftalar önce şarkıyı dinlediğimde azılı Gökhan Türkmen takipçilerinin ‘Mahşer’i bir başka sahipleneceğini söylemiştim. Tespitimin doğru çıktığını şarkı ile ilgili yazılan yorumları okuyunca gördüm.
Gökhan’ın müzikal yolculuğu her zaman önce kendi beğenisi ve istekleri doğrultusunda ilerlemiştir. “ Ne popülerse oradan gidelim abi” durumu hiç bir zaman olmamıştır. Dinleyenleri onun yaptığı her işi bağrına sıkı sıkı basmayı bilmiştir. Gelgelelim hepsinin gönlünde yatan aslan aslında hep o ilk çıkış şarkılarının tadında işlerden yana olmuştur.
‘Mahşer’ Gökhan’ı kitlelerle buluşturan çıkış şarkılarının tadında sağlam bir slow olarak karşımızda. Ben en çok ‘En Baştan’ albümünün rüzgarlarının yeniden estiğini gördüm. Duygusal yoğunluğu, düzenlemesindeki yanık melodiler tüm Gökhan Türkmen sevenleri şu aralar mest etmiş durumda.
Sözleri Mert Carim’e müziği Gökhan Türkmen’e düzenlemesi ise Alper Anık’a ait olan şarkının Murat Joker yönetmenliğinde çekilen ve şarkının ruhunu gayet güzel tamamlayan ‘ Mahşer’ video klip çalışması ile birlikte dijital platformlarda sizleri bekliyor.
Al Sevgilim
Funda Arar’ın Semicenk ile birlikte seslendirdiği ‘ Al Sevgilim’ geçtiğimiz haftanın en sürpriz şarkılarından biri oldu. Funda Arar’ın genç jenerasyondan Semicenk ile yaptığı bu işbirliğinin yakın zamanda ses getirecek bir çalışma olacağına eminim. ‘Al Sevgilim’in Youtube müzik trend listesinde üst sıralarda olması ve sosyal medyada şarkı ile ilgili çekilen videolar şarkının kısa sürede benimsendiğinin en büyük kanıtı.
Söz ve müziği Semicenk’e ait olan ‘Al Sevgilim’in düzenlemesini İlkan Günüç yapmış. Şarkının tarzı Funda Arar’ın bugüne kadar söylediği şarkılardan bir tık farklı. Bu farklılık Arar’a çok yakışmış. Arar’ın gençliğin nabzını tutan işleri kendi müziğine katmasını ayrıca tebrik etmek lazım.
Yaza doğru 4 şarkıdan oluşan bir maxi single çıkarmayı planlayan Arar, sonbaharda ise yeni albümünü piyasaya sürecekmiş.
Festival zamanı
“Live From İstanbul Fest”, Bayhan Müzik Organizasyonuyla İlk Kez 16 Nisan'da gerçekleşiyormuş.
Türkiye’nin YouTube konser kanalı “Live From İstanbul”un ilk festivali “Live From İstanbul Fest”de Sena Şener, Gripin ve Teoman, 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde performanslarını sergileyecekmiş.
Ben Anlarım
Damla Durakçay, geçtiğimiz haftalarda köşemde bahsettiğim ‘Tam Zamanında’ adlı teklisinin hemen ardından şimdi ‘Ben Anlarım’ ile karşımızda.
Söz ve müziği Damla Durakçay’a, düzenlemesi ise Efe Yemez’e ait olan yeni şarkıda Durakçay, 80’lerin pop müzik esintilerini yine günümüzün soundu ile güzelce harmanlamış.
Önceki şarkısı ile müzikal olarak bir bütünlük içinde olan bu yeni çalışma için Durakçay,‘ Bir kadının yeni yolunu bulmasını anlatıyorum. İlk itiraflarını, hayatında olan insana bir bir seslenirken duyacaksınız. Artık kalbinin kırılmasından yorulan kadın, içinde bulunduğu kısır döngüden bir bırakma manifestosu ile çıkıyor. Sözlere derin, oyunbaz ve salınımlı ritimler eşlik ediyor. Dinleyicinin dans ederek bu duygulara eşlik etmesini istedim.” demiş.