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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Kül olsun

25 Ağustos 2020

Geçtiğimiz hafta ‘ Kül Olsun’ şarkısı ile arzı endam eden Martino, müzik dünyasına yeni bir soluk olmaya gelmiş gibi görünüyor.

Benzer işlerin cirit attığı zamanlarda yeni denemeler , farklı melodiler ve vokaller ilaç gibi geliyor. Martino farklı duruşu ve müziği ile buradan hareketle ileriki zamanlarda isminden fazlaca söz ettirecek gibi.

 

‘ Kül Olsun’ Martino’nun 7 şarkıdan oluşan ‘ 11:23’ isimli albümünden görücüye çıkan ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca bu albümden 3 tekli paylaşacakmış. 4 Eylül’de çıkması planlanan albümün prodüktörlüğünü ise VEYasin yapmış.

 

‘Kül Olsun’ ilk dinleyişte şaşırtan , ikinci dinleyişte kana karışıp nakaratı hafızaya kazınan bir şarkı olmuş. Ben Martino’nun şarkıyla beraber ortaya koyduğu stilini ve video klip çalışmasını gayet başarılı buldum. Yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi duruyor.

 

İtalya Milano doğumlu Martino , müzisyen aileden gelen bir isim olduğu için genetik kodlarında müzik aşkı hali hazırdaki yerini almış.

 

5 yaşında keman çalmaya başlayan genç müzisyenin şarkıcı ve söz yazarı olarak geçmişten günümüze birikimlerini aktardığı ilk albümünün nasıl olduğunu ilerleyen zamanlarda çıkaracağı şarkılarla hep birlikte göreceğiz.

 

Nostalji Sendromu

Kaan Ekenler, Enes Yüce, Yunus Akbaş ve Mert Kesepara'dan oluşan MYFO, 2016 yılında kurulmuş. Türkçe ve yabancı parçaları kendi tarzlarında yorumlamaya başlayan grup, opera bölümünde öğrendikleri vokal tekniklerini popüler müziğin içine taşıyarak yeni bir tarz oluşturmak istemişler.

 

Pop Opera alanında daha önce ilk olarak "Rafine" albümü ile dinleyici ile buluşan MYFO, şimdi "Nostalji Sendromu" isimli dört şarkıdan oluşan EP'lerini yayınlamışlar.

 

Kendileri için nostaljik parçaları yenilemenin ve yorumlamanın artık vazgeçilmez bir hal aldığını söyleyen grup zaten ilk albümlerinde yer alan Sezen Aksu’ya ait ‘ Bile bile’ye yaptıkları cover ile dikkat çekmişti.

 

Hümeyra'nın Sessiz Gemi, Ayten Alpman'ın Ben Böyleyim, Bora Öztoprak'ın Seni Seviyorum ve Tual Grubu'nun seslendirdiği Pencereler isimli Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarının yer aldığı ‘Nostalji Sendromu’ isimli çalışmada düzenlemeler Soner Kırmızıgül ile Alperen Gören’e ait.

 

Grup üyelerinden Mert Kesepera aynı zamanda ilk solo çalışmasını geçtiğimiz günlerde çıkarmış. Opera ve konser şarkıcılığı bölümü mezunu olan Kesepera tarzını "Yeni Romantik" olarak adlandırmış. Söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Bir Kadın Var’ isimli ilk solo şarkısının düzenlemesi Soner Kırmızıgül ve Alperen Gören imzası taşıyor.

 

Yine grup üyelerinden Kaan Ekenler’in dijital platformlarda yayınlanan ‘ Oceans’ isimli şarkısına bir kulak verin derim. Ekenler’in Soner Kırmızıgül ile beraber hazırladıkları şarkı elektronik dans müziği dünyasında kendine farklı bir yer edinmeyi planlıyormuş.

 

 

Bu hafta dikkatimi çekenler

Bu hafta çıkan şarkılardan dikkatimi çekenleri aşağıda sıraladım. Her ay yeni bir şarkı çıkarmayı hedefleyen şarkıcı ve grupları tebrik ediyorum. Piyasayı canlı tutan bu hamleler aynı zamanda üretimin sürekliliğini sağlıyor.

 

Oğuzhan Koç – Heyecandan

 

Mustafa Ceceli - Rüyalara Sor

 

İkiye on kala - Kafamda kentsel dönüşümler

 

Blackpink - How you like that ( Grup yeni şarkı çıkaracak ben buna daha yeni alıştım)

 

Mudı - Warde

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