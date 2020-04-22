Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı solo albümünden ilk şarkıyı dinleyici ile paylaşan müzisyen Çağrı Telkıvıran, pop, r&b ve jazz tatlarını bir potada erittiği şarkısı ‘ Kırmızı Karlar ‘ ile evde hepimizi dansa davet ediyor.
Aranjesinin nakış gibi işlendiği , geri vokallerin zengin ve keyifli olduğu ‘ Kırmızı Karlar ‘ Çağrı’nın yaparken eğlenip içine sindiği her halinden belli bir şarkı olmuş. Karantina günlerinde eldeki imkanların ev ile kısıtlı olduğu şu günlerde şarkıya oyuncu Seda Türkmen yönetmenliğinde çekilen klip gayet renkli ve sıcak olmuş.
Diğer şarkıcılara verdiği şarkılar ve aranjeler haricinde kendi çalışmalarını merakla beklediğim Çağrı’nın kendi albümü için yaptığı şarkıları kısa aralıklarla çıkarması dileğiyle.
Dip
Çağrı sürpriz yapıp yenilenmiş bir şekilde dinleyici karşısına çıkmış. ‘Dip’ isimli Sezen Aksu imzalı yeni şarkısına bakacak olursak değişim her alanda kendini göstermiş. Ben ortaya çıkan sonucu beğendim.
Çağrı ile müzik kariyeri boyunca sık sık buluşup röportaj yaptık. İlk zamanlardan bu yana sadece müziğini yapıp geri planda durmayı tercih eden Çağrı , istediği kadarını dinleyici ile paylaşarak gözlerden uzak kaldı.
Kendi şarkılarını söylemekten zevk alan Çağrı bu geleneği bozmuş ve Sezen Aksu’nun fırınından taze çıkmış bir şarkısını seslendirmiş. Sözleri Sezen Aksu’ya , bestesi Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan şarkının aranjesinde yine Ozan Bayraşa imzasını görüyoruz. Çağrı’nın yenilenen vokali bu sefer bir başka tınlıyor. Okuyuşu , sesinin rengi yıllar içinde olgunlaşırken , tınısı daha bir gizemli olmuş.
Saç, makyaj ve kıyafet 2020 model Çağrı’nın ışıldayan noktalar. Bu değişimi fotoğraf ve videoya dökmek ise usta isim Nihat Odabaşı ile gerçekleşmiş. Çağrı’nın eskisinden daha güçlü enerji verdiği bu çalışmanın devamı umarım hız kesmeden gelir.
İyi geliyor
Fikri Karayel’in yeni şarkısı ‘ İyi Geliyor ‘ dinleyince gerçekten iyi gelecek şarkılardan olmuş.
Özellikle yurt dışı müzik piyasasında birçok şarkıda geri dönüşüne şahit olduğumuz 80’lerin synth pop esintilerini gayet tadında duyduğumuz ‘ İyi Geliyor’ şarkısının aranjesindeki usta isim Ümit Kuzer imzasını es geçmemek lazım. Özlediğimiz soundları böyle şarkılarla dinlemek insana keyif veriyor.
Sözleri Fikri Karayel, müziği Uğur Güçlü ve Fikri Karayel’e ait olan şarkı dinler dinlemez playlistinizin üst sırasına alınması gerektiğinin sinyalini veriyor. Dinlemeden geçmeyin bu şarkıyı.
Canlı yayın var ama nasıl var?
Karantina zamanı sosyal medyada adeta bir canlı yayın patlaması yaşanıyor. Kimisi konuk alıyor kimisi tek başına konuşuyor kimi kendi çalıp kendi oynuyor. Ortaya karışık hallere şahit oluyoruz. İyisi de var kötüsü de. Kötü örnekler gördüğüm kadarıyla bir hayli fazla. Onları kendi haline bırakalım. Benim vereceğim örnek iyilerden.
Gökhan Türkmen sosyal medyayı gayet yerinde kullanan isimlerden biri. Sosyal farkındalık , eğlence, müzik ve mizahın dozunu öyle güzel ayarlayıp paylaşımlar yapıyor ki takdire şayan. Tüm bunlara ek olarak aile hayatını kendi istediği sınırlarda paylaşması insanın yüzünde tatlı tebessümler bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında kendisine gelen istek şarkıları seslendirdi. Onun bu yayınını diğerlerinden ayıran fark ise görsel ve işitsel yanıydı. Evden yaptığı yayın adeta bir televizyon programı kalitesindeydi. Özellikle ses kalitesi seçilen mikrofonlar ile benzer yayınlardan farklı bir keyif verdi. Ben izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.
Telefonu önümüze koyup canlı yayın yapmak kolay. Marifet şu canlı yayın bolluğu içinde sizin içeriğinizin kalitesinde bitiyor. Sunumu sağlam tutan ve özenen yayınlar benzerleri içinden öne çıkıp sivriliyor. Gökhan Türkmen’in izlediğim yayını buna çok iyi bir örnekti. Kendisinin hem sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlara hem de youtube kanalındaki performanslara bir bakın.
Kırmızı Karlar
Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı solo albümünden ilk şarkıyı dinleyici ile paylaşan müzisyen Çağrı Telkıvıran, pop, r&b ve jazz tatlarını bir potada erittiği şarkısı ‘ Kırmızı Karlar ‘ ile evde hepimizi dansa davet ediyor.
Aranjesinin nakış gibi işlendiği , geri vokallerin zengin ve keyifli olduğu ‘ Kırmızı Karlar ‘ Çağrı’nın yaparken eğlenip içine sindiği her halinden belli bir şarkı olmuş. Karantina günlerinde eldeki imkanların ev ile kısıtlı olduğu şu günlerde şarkıya oyuncu Seda Türkmen yönetmenliğinde çekilen klip gayet renkli ve sıcak olmuş.
Diğer şarkıcılara verdiği şarkılar ve aranjeler haricinde kendi çalışmalarını merakla beklediğim Çağrı’nın kendi albümü için yaptığı şarkıları kısa aralıklarla çıkarması dileğiyle.
Dip
Çağrı sürpriz yapıp yenilenmiş bir şekilde dinleyici karşısına çıkmış. ‘Dip’ isimli Sezen Aksu imzalı yeni şarkısına bakacak olursak değişim her alanda kendini göstermiş. Ben ortaya çıkan sonucu beğendim.
Çağrı ile müzik kariyeri boyunca sık sık buluşup röportaj yaptık. İlk zamanlardan bu yana sadece müziğini yapıp geri planda durmayı tercih eden Çağrı , istediği kadarını dinleyici ile paylaşarak gözlerden uzak kaldı.
Kendi şarkılarını söylemekten zevk alan Çağrı bu geleneği bozmuş ve Sezen Aksu’nun fırınından taze çıkmış bir şarkısını seslendirmiş. Sözleri Sezen Aksu’ya , bestesi Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait olan şarkının aranjesinde yine Ozan Bayraşa imzasını görüyoruz. Çağrı’nın yenilenen vokali bu sefer bir başka tınlıyor. Okuyuşu , sesinin rengi yıllar içinde olgunlaşırken , tınısı daha bir gizemli olmuş.
Saç, makyaj ve kıyafet 2020 model Çağrı’nın ışıldayan noktalar. Bu değişimi fotoğraf ve videoya dökmek ise usta isim Nihat Odabaşı ile gerçekleşmiş. Çağrı’nın eskisinden daha güçlü enerji verdiği bu çalışmanın devamı umarım hız kesmeden gelir.
İyi geliyor
Fikri Karayel’in yeni şarkısı ‘ İyi Geliyor ‘ dinleyince gerçekten iyi gelecek şarkılardan olmuş.
Özellikle yurt dışı müzik piyasasında birçok şarkıda geri dönüşüne şahit olduğumuz 80’lerin synth pop esintilerini gayet tadında duyduğumuz ‘ İyi Geliyor’ şarkısının aranjesindeki usta isim Ümit Kuzer imzasını es geçmemek lazım. Özlediğimiz soundları böyle şarkılarla dinlemek insana keyif veriyor.
Sözleri Fikri Karayel, müziği Uğur Güçlü ve Fikri Karayel’e ait olan şarkı dinler dinlemez playlistinizin üst sırasına alınması gerektiğinin sinyalini veriyor. Dinlemeden geçmeyin bu şarkıyı.
Canlı yayın var ama nasıl var?
Karantina zamanı sosyal medyada adeta bir canlı yayın patlaması yaşanıyor. Kimisi konuk alıyor kimisi tek başına konuşuyor kimi kendi çalıp kendi oynuyor. Ortaya karışık hallere şahit oluyoruz. İyisi de var kötüsü de. Kötü örnekler gördüğüm kadarıyla bir hayli fazla. Onları kendi haline bırakalım. Benim vereceğim örnek iyilerden.
Gökhan Türkmen sosyal medyayı gayet yerinde kullanan isimlerden biri. Sosyal farkındalık , eğlence, müzik ve mizahın dozunu öyle güzel ayarlayıp paylaşımlar yapıyor ki takdire şayan. Tüm bunlara ek olarak aile hayatını kendi istediği sınırlarda paylaşması insanın yüzünde tatlı tebessümler bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında kendisine gelen istek şarkıları seslendirdi. Onun bu yayınını diğerlerinden ayıran fark ise görsel ve işitsel yanıydı. Evden yaptığı yayın adeta bir televizyon programı kalitesindeydi. Özellikle ses kalitesi seçilen mikrofonlar ile benzer yayınlardan farklı bir keyif verdi. Ben izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.
Telefonu önümüze koyup canlı yayın yapmak kolay. Marifet şu canlı yayın bolluğu içinde sizin içeriğinizin kalitesinde bitiyor. Sunumu sağlam tutan ve özenen yayınlar benzerleri içinden öne çıkıp sivriliyor. Gökhan Türkmen’in izlediğim yayını buna çok iyi bir örnekti. Kendisinin hem sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlara hem de youtube kanalındaki performanslara bir bakın.