Karya Kayıtları

Cem Adrian geçtiğimiz hafta 40 yaşına bastı. O gün kendi sosyal medya hesabında ‘ Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim.

Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum. Minnettarım. Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim. Maddi meselelerin insana ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini anladığımdan beri o konudaki tüm kaygılarımı da yitirdim. Bir hedefim ya da ulaşmak istediğim bir yer yok. Bu bir tükenmişlik değil, tam tersi bir şey. Kendimi dingin akan bir nehire düşmüş bir yaprak gibi hissediyorum. Nehir nereye akarsa, nereye götürürse oraya gidiyorum. Ne beni nehire düşüren rüzgarla, ne beni dalından düşüren ağaçla, ne de üzerine düştüğüm nehirle bir derdim var. ’ mesajını paylaştı. Bu satırları okurken kendi hayatında yakaladığı huzuru hissettim.

Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian yeni yaşına aynı zamanda güzel bir proje albümüyle girdi. “Solmayan Şarkılar” isimli bu çalışmada Türk Sanat Müziği’nin sevilen 10 eserine yer veren Adrian, şarkıları kendi düzenlemesi ve yorumu ile birlikte dinleyicinin beğenisine sunmuş.

Albüm baştan sona yağ gibi akıp gidiyor. Cem Adrian şarkılara kendi yorumunu katarken eserlerin aslına sadık kalmaya özen göstermiş. Öyle nokta atışı şarkılar seçilmiş ki kendinizi her birine keyifle eşlik ederken buluyorsunuz. Düzenlemelerin sadeliği mevzuyu daha sıcak hale getirmiş. Bu tarz işlere ilk başta ön yargılı yaklaşırım ama Cem’in samimiyeti ve özeni işin her aşamasında hissediliyor. Kendisini dingin akan bir nehire düşmüş yaprak gibi hisseden Cem’in yolculuğunun bu durağından ben kendi adıma memnun olduğumu söyleyebilirim. ‘Solmayan Şarkılar’ arşivlik bir albüm olmuş.

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