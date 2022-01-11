Kaan Tangöze’den ikinci solo akustik albüm

Divaların döneminin kapandığını söylüyor Sertab Erener. Haksız sayılmaz. Vokalin gücü, melodi ve sözlerin önemi geçmiş dönemlere kıyasla oldukça azaldı. Müzik endüstrisinde kartlar yeniden dağıtıldı. Gelişen teknoloji, sosyal medyanın öne çıkardığı isimler, değişen zevkler vs. derken çarşı pazar bana kalırsa fena karıştı.

Bu yeni dönem müzik dünyasında geçmişten kopmak istemeyen, sevdiği türü icra eden isimlerin yeni çalışmalarını takip edenler ise her şart ve koşulda kendi divalarından vazgeçmedi. Divaların dönemi kapanmamalı. Meydan çok boş bırakılmamalı. Ortam eskisine nazaran ne kadar zorlayıcı olsa da üretim devam etmeli. Herkesin bir devri olduğu konusunda hem fikiriz ama dönem değişti diyerek köşeye çekilmek olmamalı.

Sertab Erener tespitlerinde son derece haklı. Kendisinin müzikal kariyerine baktığımızda sektörün kötü yanlarına kafa tutan, sürekli yenilenen, eski çalışmalarını yeni düzene adapte ederek yoluna devam eden bir tavrı olduğunu görüyoruz. Sertab gibi olan sanatçıların çoğalması ve işlerine her zamankinden daha fazla asılmaları gerek. Bu arada gönül ister yeni dönem kendi divalarını yaratsın ama o iş o kadar kolay gözükmüyor.

Cem Yılmaz’ın gösterisi

Yeni yıl gecesi Cem Yılmaz’ın gösterisini izledim. Verdiği mesajlar, olayların kurgusu, cuk oturan tespitler derken ortaya şahane bir iş çıkmış. Gösteride anlatılan mevzuları aynı dönemlerde yaşamış biriyseniz izlemesi bir başka keyifli oluyor.

Cem Yılmaz, “Eskiden bir başkaydı” mevzusunun aslında gerçekten bir başka olduğunun altını gayet yerinde örneklerle çiziyor. Seçilen mesajlar gösteri boyunca çok güzel yerlerde yineleniyor.

Gülerken durup düşündüren anlar fazlasıyla mevcut. Yıllar içinde demlenen Cem Yılmaz’ı izlerken eski formundan hiç bir şey kaybetmediğini aksine daha eğlenceli olduğunu gördüm. Geçiniz o ‘Eski Cem Yılmaz gibi değil’ eleştirilerini. Eskisinden daha iyi kendileri.

Onurr’un sürprizleri

Onurr namıdiğer Onur Özdemir 2022’ye tatlı sürprizlerle merhaba dedi. İlk olarak üç yeni şarkıdan oluşan ‘Mavilerce’ çalışmasını paylaşan Onurr, ‘ Acısız Olmaz’ , ‘Mavi’ ve ‘Sek’ ile dinleyiciyi mavi bir yolculuğa çıkarıyor. Dümeni kırdığı rota yine sizi heyecanlandıracak.