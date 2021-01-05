İrem Derici: Müzikte bağnazlık olmaz!

Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.
Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.
Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.
Çek Vur
Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın ortaklığının ilk ürünü ‘’Rampapapam’’ı geçtiğimiz aylarda dinlemiştik. Oldukça ses getiren ve listelerde başarı gösteren bu çalışmanın ardından şimdi “Senin Yüzünden” adlı şarkı için tekrar bir araya gelen 3’lü yeni başarılara imza atacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz cuma günü çıkan ‘’Senin Yüzünden’’ şarkısının sözleri Buray ve Mertkan Erkan’a, müziği ise Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın’a ait. Rapçi Tepki şarkıya hem söz hem de melodi olarak ilham olmuş ve fikirler vermiş. Aşıksanız ve çıkmaza girdiyseniz geçmiş olsun bu şarkı tam size göre.
Yönetmenliğini Omid Saghafi’nin yaptığı video klibin sanat yönetmenliğini Tuğçe Akış üstlenmiş. Buray’ın klip sonrası vücudundaki boyaları çıkarması tam 45 dakika sürmüş. Klibin eğlenceli kamera arkası görüntüleri 1 hafta içinde yayında olacakmış.
Buray ve son zamanlarda isimlerini yaptıkları diğer başarılı işlerle sık sık duyduğumuz Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın işbirliğinin devamının gelmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ortaklığı bir 3’lü seri olarak düşünürsek diğer çalışmanın ne olacağını bekleyip göreceğiz.
‘ Senin Yüzünden’ , Gomma ve Wasp Entertainment ortaklığı ile tüm dijital mecralarda klip çalışması ile birlikte yerini aldı. Dinlemediyseniz hemen kulak verin.
Sokağın Sesi
Sokakta söyledikleri şarkılar ile sosyal medyada hatırı sayılır izlenme ve dinlenme sayısına imza atarak isimlerini duyuran ve daha sonra yaptıkları işlerle başarılarını devam ettiren Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk, 'Sokağın Sesi ' isimli keyifli ve enteresan bir proje için bir araya gelmiş.
Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumlamak istemiş. Yani hem sevdiğimiz Mavi şarkılarının taze demlenmiş hallerini dinleyeceğiz hem de Bodrum’un havasını ciğerlerimize çekeceğiz.
Mavi, albümün haberini kendi sosyal medyasından “Vakti geldi. Vakti gelince şaşkınlığı da geldi biraz. O kadar içindeyim ki aylardır, zaten çoktan paylaşmışım gibi. Ki paylaşıyorum aslında, Bodrum’a geldiğimden beri yaşadığım her şeyi, büyüme sancılarını, huzuru, fotoğrafların filtrelerine takılıp hiç görülmeyen zorlukları. “Burası alır insanı yere çarpar” demişti bir arkadaşım, “doğası aman vermez, değişmek zorunda kalırsın.” Ben de değiştim, bana daha çok benzeyen biri oldum. Her gün bir zar daha soyundum. Kalanlara baktım sonra. Ne güzel şeyler biriktirmişim aslında. 6 tane “aferin kız sana” şarkısı seçtim aralarından. “ sözleri ile verdi. ‘ Karya Kayıtları ‘ onun için hem bir Bodrum günlüğü hem de geçmişten günümüze Mavi’nin yolculuğuna çakılan bir selam niteliği taşıyor.
Berkant Çelen’in düzenlemeleri ve gitarı eşliğinde söz ve müziği Mavi’ye ait olan şarkıların Bodrum havasını içine iyice çekmiş hallerini dinleyeceğiniz ‘Karya Kayıtları’nın ilk video klip çalışması ‘ Silmesinler İzlerimi ‘ şarkısına gelecek. Şarkının videosunu Mavi’nin kendisi yönetmiş. Sonucun iyi olduğuna hiç şüphem yok. Cuma günü dijital ortamlara zıplayıp albümü dinleyin.
Moawk’ın ‘Kush’u
Bu cuma çıkacak ve merakla beklediğim işlerden biri Moawk’ın yeni şarkısı “Kush”. Dolu Kadehi Ters Tut ikilisinden tanıdığımız Mürsel Oğulcan Ava, elektronik projesi Moawk’ın yeni single’ı “Kush”ın üretimini ve kayıtlarını Antalya, Kaş’ta gerçekleştirmiş. Parçanın
Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum. Minnettarım. Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim. Maddi meselelerin insana ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini anladığımdan beri o konudaki tüm kaygılarımı da yitirdim. Bir hedefim ya da ulaşmak istediğim bir yer yok. Bu bir tükenmişlik değil, tam tersi bir şey. Kendimi dingin akan bir nehire düşmüş bir yaprak gibi hissediyorum. Nehir nereye akarsa, nereye götürürse oraya gidiyorum. Ne beni nehire düşüren rüzgarla, ne beni dalından düşüren ağaçla, ne de üzerine düştüğüm nehirle bir derdim var. ’ mesajını paylaştı. Bu satırları okurken kendi hayatında yakaladığı huzuru hissettim.
Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian yeni yaşına aynı zamanda güzel bir proje albümüyle girdi. “Solmayan Şarkılar” isimli bu çalışmada Türk Sanat Müziği’nin sevilen 10 eserine yer veren Adrian, şarkıları kendi düzenlemesi ve yorumu ile birlikte dinleyicinin beğenisine sunmuş.
Albüm baştan sona yağ gibi akıp gidiyor. Cem Adrian şarkılara kendi yorumunu katarken eserlerin aslına sadık kalmaya özen göstermiş. Öyle nokta atışı şarkılar seçilmiş ki kendinizi her birine keyifle eşlik ederken buluyorsunuz. Düzenlemelerin sadeliği mevzuyu daha sıcak hale getirmiş. Bu tarz işlere ilk başta ön yargılı yaklaşırım ama Cem’in samimiyeti ve özeni işin her aşamasında hissediliyor. Kendisini dingin akan bir nehire düşmüş yaprak gibi hisseden Cem’in yolculuğunun bu durağından ben kendi adıma memnun olduğumu söyleyebilirim. ‘Solmayan Şarkılar’ arşivlik bir albüm olmuş.
Kanun Resitali Sezen Aksu Şarkıları
Aydın Kurtoğlu şu zamana kadar hep istediği, keyif aldığı şarkıları söyledi. Tür konusunda hiç sınırları olmadı. Vokalini şarkı ne isterse ona göre şekillendirebilmesi onun artısı. Şu zamana kadar çıkardığı işlerde hiç ıskalamayan Aydın, bu sefer ‘Şahsiyet’ ile tempoyu arttırıyor.
Yaylıların ahenkle dans ettiği , dozunda nağmelerle pop çizgisinden çıkmadan , kıvam gideriyle gayet güzel bir iş ortaya koyan Aydın’ın sonuçtan memnun olduğu ortada.
Dinler dinlemez kendini sevdiren , akılda kalıcı nakaratı ile ikinci dönüşte kolayca kana karışan ‘ Şahsiyet ‘, konserin en enerjik yerinde eller havada cümbür cemaat eşlik edilecek türden bir şarkı olmuş.
Aydın ile yaptığımız son röportajda bana yapmak istediği şeyin insanlara keyif vermek olduğunu söylemişti. “Yaptığım müzik ya tutmazsa diye bir kaygım olmadı hiç. Hep bu algıyla hareket ettim, çok şükür şarkılarım sevildi. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum.” diyen Aydın, belki bu yüzden sağlam ve emin adımlarla ilerliyor.
Demet Evgar’ı yıllar önce bir Multitap şarkısında dinlediğimde yorumunu ve ses rengini çok beğenmiştim. ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’ isimli şarkıdaki performansından bu yana oynadığı müzikaller ve filmlerde seslendirdiği şarkıların ardından bu yıl ‘Nanay’ isimli yeni şarkısıyla rotayı tekrar şarkıcılığa kıran Demet Evgar’ın yola duayen müzik adamı Aykut Gürel prodüktörlüğünde devam etmesi bir başka sevindirici haber.
‘Nanay’ şarkısını seçme nedenini “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır.” sözleri ile açıklayan Evgar, tam da şu zamanda duruma gayet uygun bir şarkı seçmiş. Zamanımızın çoğunu evlerde geçirdiğimiz pandemi günlerinde kendimizi tanımak, biraz yalnız kalmak için bundan güzel fırsat olur mu?
Şarkının düzenlemesi Murat Acar’a ait. Parçaya çekilen renkli ve eğlenceli video klibin yönetmenliğini ise Yiğit Evgar yapmış. Demet Evgar’dan bir sonraki şarkısı esaslı bir slow olsa hiç fena olmaz. Umarım arayı fazla açmadan yeni şarkıları dinleyici ile paylaşır.
Bye Bye
Sevgili Ayla Çelik ile geçen sene ‘Daha Bi Aşık’ albümünün röportajı için buluştuğumuz günün sonunda laflarken bana ‘ Senin Hastan’ı dinletmişti. Parçayı duyar duymaz aklıma yeni şarkı arayışı içinde olan İrem geldi. Şarkıyı kafamda onun sesinden duyuyordum. İrem’e “Hemen Ayla’yı ara. Elindeki şarkı tam sana göre.” dedim. İrem şarkıyı dinler dinlemez vuruldu. Sözleri Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a ait olan şarkının ateş eden düzenlemesi ise Onur Özdemir’e ait. ‘Senin Hastan’ parçasının aynı zamanda Mustafa Ceceli’ye ait ve daha çok club müzik sevenler için bir versiyonu da mevcut.
Gelelim ‘ Güz Dönümü’ isimli diğer yeni şarkıya. Şarkının söz yazarı, bestecisi ve aranjörü Onur Özdemir ile gerçekleştirdiğimiz müzikal sohbetlerimizde Onur’un yeni yaptığı şarkıları gerek oluşum aşamasında gerekse fırından çıkar çıkmaz ilk dinleyen şanslı kesimden biriyim.
Yeni şarkıların dinlendiği, fikirlerinin havada uçuştuğu bir gün Onur bana ‘Güz Dönümü’nün demosunu dinlettiğinde yine İrem’in vokalini duydum ve şarkıyı dinlemesini istedim. İrem o zamanlar aynı sitede oturduğu için ışık hızıyla Onur’un evine gidip pilot okumasını gerçekleştirdi. Şarkının yapım aşamasında demlenen çaylarımız , eğlencesi bol sohbetlerimizle ‘Güz Dönümü’nün videosunun bile hayallerini kurmuştuk. Onur ile İrem’i bir hafta stüdyoya kapatsanız ortaya çok ilginç şarkılar çıkar. İkisinin bir araya gelince stüdyodaki hallerini görmeniz lazım.
Pop sularından ayrılmadan yenilikleri dozunda kucaklayıp sunan aranjeler ile dinlerken keyif veren şarkıları barındıran yeni İrem Derici çalışmasının video kliplerinin başarısını es geçmemek lazım. İlk olarak ‘Senin Hastan’a Murat Joker yönetmenliğinde çekilen video klip, şarkının ateşini fazlasıyla hissettirirken Görkem Öden’in stylingi ile ortaya alev alev bir İrem Derici çıkarıyor. Bir sonraki şarkı ‘Güz Dönümü’ için ilginç bir video klip geleceğinin teminatını şimdiden verebilirim.
2007 yılında kurulan Madrigal grubunun kurulduğu zamandan bu yana çoğalan sadık bir dinleyici kitlesi var. Son dönemde çıkardıkları ‘ Seni Dert Etmeler’ ve ‘ Kelebekler’ şarkıları ile hem müziklerini yenilediler hem de dinleyici kitlesine yeni sevenler kattılar. Şarkılarına ekledikleri yeni soslarla tadı başka işler yapan grubun şarkı sözleri sevilmelerindeki bir diğer önemli etken.
Vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Sanlı Akgün, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı’nın yer aldığı Madrigal’den şu an beklenen ise yeni bir albüm. Bahsettiğim sadık dinleyici yeni şarkılardan oluşan albüm çalışmasını dinlemek için sabırsızlanıyor. Bu yoğun isteği grubun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının altına yazılan mesajlardan görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bolca yeni şarkı yazma imkanına sahip olan Madrigal grubunun yine keyifli bir çalışma ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.
Kylie bizi diskoya götür
Kylie Minogue’un yeni albümü ‘Disco’yu heyecanla bekliyordum. Bir önceki çalışması ‘Golden’ ile country müzik hevesini yeterince alan Kylie rotayı tekrar en iyi bildiği dans müziğine çevirerek yeni albümü ‘Disco’yu dinleyenlerin beğenisine sundu.
Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı olan “İnandım” isimli şarkı adeta dara düşen , hevesi kırık insana destek olmaya gelmiş eski bir dost gibi.
Sıla ilk albümünün selam yazısında kurduğu cümlede "İçinde inandığın yola varacağına dair bir güç varsa, sakın vazgeçme. Çünkü bundan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir." demiş. Yıllar sonra ‘İnandım’ şarkısında o inancın , pes etmemenin , üstüne üstüne gitmenin altını kırmızı kalemle tekrar çiziyor. Özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda , kara kara düşünülen depresyon kıyılarında şifa olmaya gelmiş Sıla’nın şarkısı.
Parçanın diğer güzel yanı düzenlemesine imza atan Ozan Bayraşa olmuş. Yapılan aranjeden etkilenmemek mümkün değil. Duygusal bir filmin en hararetli sahnesinin ortasında bulunmanızı sağlayan yaylılar ‘İnandım’ şarkısının düzenlemesinde başrolde. Ozan Bayraşa daha önce Sıla’nın ‘Mürekkep ‘ albümünde yer alan ‘Can Dostum’ ve ‘ Münferit ‘ isimli şarkıların düzenlemelerini yapmıştı. Bundan sonra çıkacak albüm çalışmasında tüm aranjeler Bayraşa’ya teslim edilirse işin lezzeti daha çok artar diye düşünüyorum. Şarkıya Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da çekilen klip ayrı bir güzel olmuş. Sıla’ya siyah beyaz videolar çok yakışıyor. Nice müzik dolu yıllara Sıla.
Boulevard
Berrin Keklikler ve Zen-G’nin ortak şarkısı geçtiğimiz hafta yeni çıkan işler arasında dijital ortamda en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sözleri Berrin Keklikler ve Zen-G’e, müziği ise yine Berrin Keklikler’in kendisine ait olan “Boulevard” isimli şarkının düzenlemesinde Can VS ve Oster’in ortak imzalarını görüyoruz.
Berrin Keklikler’in ismini son yıllarda çok duyar olduk. Miss Universe Turkey 2013 ödülünü alan ve aynı sene yurtdışında düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Keklikler’in müzik sevdası yıllar içinde daha ağır basmış.
Tiraja değil kalbinin sesine oynayan albüm ve şarkılar yapan Dalkılıç,
şimdi ‘Orta Yol’ ile karşımızda. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Ozan Bayraşa tarafından yapılmış.
Vokalinden düzenlemesine trend olanı kendi müziğine ustalıkla yansıtan Dalkılıç, gayet havalı bir iş çıkarmış ortaya. Ozan Bayraşa’nın her zaman farklı ve yeni tınlayan düzenlemesi şarkıya çok yakışmış. Dalkılıç ve Bayraşa birlikteliği umarım bundan sonraki işlerde daha çok karşımıza çıkar.
Murat Dalkılıç’ın kendi yapım şirketi Gig Productions etiketiyle çıkan şarkı, pop ve funk semalarında gezen melodi ve vokaliyle ruhu şad olsun çok sevdiğim Prince şarkılarının tadında olmuş. Bundan sonraki müzikal rotasını nereye çevireceğini özellikle bu şarkıdan sonra daha bir merak ettiğim Dalkılıç’ın yenilerini hız kesmeden dinleyici ile buluşturması dileğiyle.
Aksiyondayım
Gökçe yeni şarkısı ‘Aksiyondayım’ çıkmadan önce sosyal medya hesaplarından şarkı için çekilen fotoğrafları paylaştığında ortaya enerjik bir işin çıkacağının sinyalini fazlasıyla vermişti.
Nitekim şarkı ve video klip paylaşılınca beklentilerin doğru çıktığı görülmüş oldu. Tam Gökçe’den beklendiği gibi enerjik bir şarkı olmuş. ‘Aksiyondayım’ şarkısının tanıtım fotoğrafları kadar rengarenk olan, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen videosu ise aksiyon filmi tadında.
“ Türkiye'deki şanslı şarkıcılardan biriyim. 2000 yılında başladığım müzik yolculuğunda, bazen, bazı kişilerin hiç tarzı olmayan müzikler yaptığımda bile beni silmediler. 'Hande'nin müzik aşkıdır. Tamam.' dediler. Hep kucaklandım ve merak edildim. Zaman çok çabuk geçiyor. Yaptıklarım birbirinin üstüne çıkıyor. Benim bütün albümlerim kariyerimin merdivenleri. “ bu sözler Hande ile 2012 yılında yaptığım bir röportajdan. Yıl 2020 ve müzik kariyerinin 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem’ dinleyiciye o ilk günkü heyecanın fazlasını yaşatıyor. Hande’nin enerjisi müzik piyasasını canlandırmaya son hız devam ediyor.
Albüm uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini yapan Misha’nın dokunuşu ‘Carpe Diem’in bel kemiğini oluşturuyor. Dünyada trend olan müzik türlerinin Hande’nin müziği ile harmanını gayet güzel yapan Misha’ya kocaman bir alkış. Öte yandan kısa bir aradan sonra müzikal birlikteliklerine tekrar devam eden Berksan ile Hande’nin uyumu albümün en lezzetli sosunu oluşturuyor. Mete Özgencil , Devrim Karayel , Deeperise ve Fikri Karayel ise ‘Carpe Diem’de müzikal dokunuşları ile yer alan diğer önemli müzisyenler arasında yer alıyor.
Hande ile albüm çıktıktan sonra duygularını almak üzere konuştuğumda karşımda en sonunda albümünü paylaşmanın verdiği rahatlıkla mutluluktan uçan bir kadın vardı. “ Uykularım albümün çıkmasına günler kala kaçmaya başlamıştı. Heyecan vermek için müzik yapıyorum. Her şeyi göze alıp bu ortamda albümü çıkardım. Sonuçtan çok memnunum. Tanıdık tanımadık herkesten inanılmaz tebrikler alıyorum. Emeği geçen herkesi arayıp tebrik ediyorlar. Çok mutluyum” diyen Hande, şu sıralar başarısının keyfini çıkarmakla meşgul.
Albüm ile alakalı sizler için aldığım kısa notlara gelince; Hande’nin albümünde farklı sevdiği 2 şarkı var. ‘Aşk Sandım’ ve ‘Bulut’. Bu iki şarkıyı ayrı bir yere koyuyormuş. Merakla edilen ‘Carpe Diem’ albümünün 2. bölümü ne zaman çıkar? soruma “ Bence sürpriz bir zamanda çıkmalı. Tarih vermek doğru olmayabilir. 2021 diye tahmin ediyorum ama sürpriz yapabilirim. Kafalar karışsın. Heyecanı arttırayım biraz.” cevabını veren Hande’nin o zamana kadar ‘Carpe Diem’ albümü iyice bir sindirilsin. İyi ki varsın Hande. Bizi her şart ve koşulda heyecanlandırmayı başardığın için teşekkürler.
Aslında her şey bundan 7 yıl önce ikilinin beraber bir sahne projesi yapmak istemesi üzerine başlamış. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve zengin diskografileri sayesinde keyifli bir konser serisine dönüşen ‘Akustik Şarkılar’ şimdi albüm formatında piyasada.
Benim albümde en hoşuma giden şey İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın ‘Akustik Hikayeler’in açılışında birbirlerinin şarkılarını seslendiriyor olması. Tertemiz bir kayıtla bu usta ikilinin şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde nostalji rüzgarları estirmek , uzaklara dalıp gitmek bu albüm ile gayet mümkün.
Damar
Mustafa Sandal’ın yeni şarkısının isminin ‘ Damar’ olduğunu duyduğumda aklıma ilk olarak ‘ Acaba arabesk mi okudu?’ sorusu geldi. Şarkıyı dinleyince cevabımı aldım.
90’lardan günümüze üretimi hiç durmayan, adından ve şarkılarından bahsettirmeyi her daim başaran isimlerden biri Mustafa Sandal. Güncel kalabilmek zor iş. Sandal, gayet akıllı kararlar ve düetlerle geçen yıllara inat her daim ismini müzikal arenada korudu.
Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Damar”ın düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Şarkı son yıllarda çıkan diğer Mustafa Sandal şarkıları gibi 90’ların ruhunu 2000’ler ile buluşturan bir köprü görevi görüyor.
90’ların çocuğuyuz. O yıllara ait şarkıcıların ve albümlerin enerjisi bir başkadır. Sandal’ın vokalini duyduğumda hep o yılların enerjisi yüklenir. Kıymetli tayfadandır bu yüzden.
Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Ayla Çelik ile Serdar Aslan'a ait olan ‘Ay Işığı’ isimli yeni şarkının düzenlemesinde Serkan Ölçer’i görüyoruz. Akdeniz havası aldığım şarkıyı dinlerken Ayla’nın vokali bu sefer bir başka dokundu.
Ayla anlattığı hikayeyi şarkının içine öyle güzel yerleştirip dinleyiciyi o atmosferin tam orta yerine bırakıyor ki , şarkı bittiğinde o adama gidip , ‘Üzme şu kızı! Bak seni ne özel seviyor.’ diyesi geliyor insanın.
Belli ki ‘ Ay Işığı’ Ayla için bir başka önem teşkil ediyor. Bunu şarkıyı bir an önce fazla beklemeden dinleyici ile paylaşmasından anlıyoruz.
‘Ay Işığı’nın video klip çalışması da göz alıcı olmuş. Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen video klipte Ayla Çelik bir başka güzel gözüküyor.
Makyajından kıyafetine yeni tarz ona çok yakışmış. Lara Sayılgan imzalı fotoğraflara ise ayrı bir alkış. Bakalım Ayla bize bu kış neler hazırlamış? Hem kendine hem de başka şarkıcılara verdiği şarkıları teker teker çıkınca dinleyeceğiz. Hele İrem Derici’ye verdiği bir şarkı var ki. Of diyorum.
Bir başka Ertunç
Ertunç, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Derin Uykum’ şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Ümit Kuzer’in imzası var.
‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.
8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
Delale fırtınası
2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Benzer işlerin cirit attığı zamanlarda yeni denemeler , farklı melodiler ve vokaller ilaç gibi geliyor. Martino farklı duruşu ve müziği ile buradan hareketle ileriki zamanlarda isminden fazlaca söz ettirecek gibi.
‘ Kül Olsun’ Martino’nun 7 şarkıdan oluşan ‘ 11:23’ isimli albümünden görücüye çıkan ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca bu albümden 3 tekli paylaşacakmış. 4 Eylül’de çıkması planlanan albümün prodüktörlüğünü ise VEYasin yapmış.
‘Kül Olsun’ ilk dinleyişte şaşırtan , ikinci dinleyişte kana karışıp nakaratı hafızaya kazınan bir şarkı olmuş. Ben Martino’nun şarkıyla beraber ortaya koyduğu stilini ve video klip çalışmasını gayet başarılı buldum. Yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi duruyor.
İtalya Milano doğumlu Martino , müzisyen aileden gelen bir isim olduğu için genetik kodlarında müzik aşkı hali hazırdaki yerini almış.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
İrem Derici: Müzikte bağnazlık olmaz!
İrem Derici sürprizlidir. Hem iş hem de özel hayatında verdiği ani kararlarla sizi şaşırtabilir. Bu özelliğinin altını özellikle son yıllarda daha çok çizer oldu. Rutinde hareket etmeyi sevmediğini üç sene önce çıkardığı “ Sabıka Kaydı “ albümünde yer alan “ Yazsın Bana”ya 2020 yılında klip çekmesinden anlayabilirsiniz.
Benzer bir golü 2021’in ilk dakikalarında attı ve bir Sagopa Kajmer şarkısı olan ‘Vazgeçtim İnan’ı videosu ile birlikte dijital ortama saldı. Normal şartlarda kendisinden çıkardığı son maxi single’da yer alan ‘Güz Dönümü’ne klip beklenirken o rotayı bambaşka bir yere kırarak yine şaşırttı.
Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı ‘Sarkastik’ EP’sinde yer alan ‘Vazgeçtim İnan’ 2021’de İrem Derici yorumu ve Alper Atakan düzenlemesi ile karşımızda. Şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip ise İrem’in bana kalırsa şu zamana kadar çektiği en cool video klip.
Klip için buz gibi havada Şile yollarına düştüğünü duyduğumda ‘ Çıldırdın mı? Bu havada oralara ne gidiyorsun? Çek stüdyoda bir klip’ dediğimde ‘Bir iş yaptım ve devamını yakışır bir biçimde getirmeliyim’ cevabını veren İrem, ince detaylarla bezeli bir klibe imza atarak sanırım kafasına koyduğunu fazlasıyla gerçekleştirdi. Sonrasında 3 gün yatak döşek ateşler içinde yatsa da klibin son halini seyrettiğinde mutluluktan çektiği ızdırabı bir kalemde silmesini bildi.
Mevzu geniş kitlesi olan önemli bir rapçinin şarkısını seslendirmeye geldiğinde sonrasında neler olacağını insan haliyle merak ediyor. Sevenleri ne der? Şarkıya yorumlar ne yönde olur? Bunların hepsini şarkının ilk tanıtımını paylaşır paylaşmaz İrem’le konuştum.
Nerden aklına geldi bir Sagopa Kajmer şarkısı okumak?
-Sagopa’yı yönetmen Murat Joker sayesinde tanıdım. Çok sevdiğim ve benim için dünyada müziği en iyi bilen insanlardan biri. Hem kendi yaptığı müziğe hem de müzik görüşüne hayranım. Ben arkadaşlarıma doğum günlerinde klasik hediyeler almayı sevmem. Ağustos ayında Sagopa’nın doğum gününde ona kendi şarkısıyla bir sürpriz yapmak istedim. Aylar geçti aradan ve biz bu şarkıyı çok sevdik. Single olarak çıkartmaya karar verdik. Sago çok sevdi ve onay verdi. Aranjesini Alper Atakan yaptı. O esnada Sagopa stüdyoya geldi Alper ile tanıştılar. Aranjesinde fikirlerini sundu. Klip çalışmasından stüdyosuna her aşamada bizim yanımızdaydı. Sonuçtan çok mutluyuz.
Daha şarkı çıkmadan tanıtımı yapıldığında tepki aldın. Senin Sagopa Kajmer ile beraber düet yaptığını düşündüler ve ortalık birbirine girdi. Hemen ‘Popçu rap yapar mı?’ tartışmaları başladı.
-Bu tarz tepkilerin geleceğini biliyor ve bekliyorduk. Şöyle bir durum var ki o çok bayıldığınız Beyonce, Jay Z. ile evli. Rihanna’nın ‘Good Girl Gone Bad’ albümünün prodüktörü Jay Z. Baktığınızda bu kadınlar pop müzik yapıyor. Fakat bizdeki gibi bir müzik bağnazlığı dünyanın hiç bir yerinde yok. Rap, ‘Ritmik Amerikan Şiiri’ demek. Rap’in doğduğu yerde bile rapçiler ile popçular iş birliği içinde üretimler yaparken, ülkemizde bu tarz işlerin hala tartışılıyor olması çok acı verici, üzücü ve cahilce. Bu bana kalırsa müzikte bağnazlık. Buna gerek yok. Pop müzik popüler müzik demektir. Popüler müziğin içinde her şey vardır ve tüm türler bir potada erir. Bu tarz ortak çalışmalara alışmak lazım. Böyle şeyler her zaman oldu ve olmaya devam edecek. Müzik birleştiricidir ayrıştırmaz.
Şarkı hakkında eleştirilere takılıyor musun?
-Asla takılmıyorum. Çünkü ben kitleyi biliyorum. 12 yaşından beri rap müzik dinliyorum. Rap müzik dinleyicisinin ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Ben müzisyenim. Günün sonunda müzik için iyi bir şey yapıldığında hiç bir şeye takılmam. Herkesin eleştirmeye hakkı var ama bana kalıplaşmış cümlelerle gelinirse, 20 kişi aynı şeyi twit atarsa bu benim için hiç bir şey ifade etmez. Müzik konuşalım , müziği eleştirelim , yorumumu eleştirsinler hepsine varım ama mevzu hariçten gazel okumaksa İrem binayı terk eder.
Şarkının adından hareketle soruyorum; işte ve aşkta kolay vazgeçer misin?
-İş olarak asla. Beni hiçbir şey yıldıramaz. Çünkü kendimi ve potansiyelimi çok iyi biliyorum. Güzel emek verdim kendime. Aşk olarak?.. Kolay vazgeçerim. Eğer ortada bir ayıp varsa bağrıma taş basar vazgeçerim. Ki geçmişliğim vardır. Benim kırmızı çizgim dostlarımdır. Erkek arkadaş ya da eş sıfatını taşıyanlar gelir gider; kiracıdırlar.
Haftanın İsyanı
Bundan böyle köşemde beni rahatsız eden şeyleri yazmaya karar verdim. Hep pozitif olmak bir yere kadar. Dönemsel popülerliği yakalamış insanlara kabiliyeti olup olmadığına bakılmaksızın açılan kapılar ve beraberinde ‘Sen yaparsın! Neyin eksik?’ gazıyla ortaya sunulan işlerden bıkmadınız mı?
Evet herkes her istediğini yapmakta özgür ama bazen bunu evinin sınırları içerisinde gerçekleştirmesi onlar için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Öteki türlü kendini şarkıcı, oyuncu, istediği sektörün efesi sananların ortada 7/24 cirit attığı çember daha çok genişleyip etrafa ızdırap olmaya devam edecek.
Nafile bir istek bu. Gayet farkındayım. Bu devran hep böyle döndü ve dönmeye devam edecek. Ama kim bilir belki 2021’de benim gibi düşünenlerin bu isteği daha çok dillendirmesi bir işe yarayabilir. Ne de olsa inanmak başarmanın yarısı değil mi?
Ne olur her işe zıplamayın. Herkesin kendi yalanına inandığı, akıl tutulmasının en yüksek seviyesini yaşadığımız şu zamanlarda bu cahil cesaretinizle atladığınız sektörde tutunma süreniz zaten çok az. Bir salın lütfen. Uymayın çevrenizde sizi gazlayanlara. Ha bu arada istisnalar tabi ki kaideyi bozmaz. Kendini yetiştirmiş, gerçekten yeteneği olup işini çiçek gibi yapan insanlar var. Benim lafım günü kurtarmacı zihniyetle öne atılan ‘Ben yaptım oldu!’culara. O iş öyle olmuyor çünkü.
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