Tiraja değil kalbinin sesine oynayan albüm ve şarkılar yapan Dalkılıç,
şimdi ‘Orta Yol’ ile karşımızda. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Ozan Bayraşa tarafından yapılmış.
Vokalinden düzenlemesine trend olanı kendi müziğine ustalıkla yansıtan Dalkılıç, gayet havalı bir iş çıkarmış ortaya. Ozan Bayraşa’nın her zaman farklı ve yeni tınlayan düzenlemesi şarkıya çok yakışmış. Dalkılıç ve Bayraşa birlikteliği umarım bundan sonraki işlerde daha çok karşımıza çıkar.
Murat Dalkılıç’ın kendi yapım şirketi Gig Productions etiketiyle çıkan şarkı, pop ve funk semalarında gezen melodi ve vokaliyle ruhu şad olsun çok sevdiğim Prince şarkılarının tadında olmuş. Bundan sonraki müzikal rotasını nereye çevireceğini özellikle bu şarkıdan sonra daha bir merak ettiğim Dalkılıç’ın yenilerini hız kesmeden dinleyici ile buluşturması dileğiyle.
Aksiyondayım
Gökçe yeni şarkısı ‘Aksiyondayım’ çıkmadan önce sosyal medya hesaplarından şarkı için çekilen fotoğrafları paylaştığında ortaya enerjik bir işin çıkacağının sinyalini fazlasıyla vermişti.
Nitekim şarkı ve video klip paylaşılınca beklentilerin doğru çıktığı görülmüş oldu. Tam Gökçe’den beklendiği gibi enerjik bir şarkı olmuş. ‘Aksiyondayım’ şarkısının tanıtım fotoğrafları kadar rengarenk olan, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen videosu ise aksiyon filmi tadında.
“ Türkiye'deki şanslı şarkıcılardan biriyim. 2000 yılında başladığım müzik yolculuğunda, bazen, bazı kişilerin hiç tarzı olmayan müzikler yaptığımda bile beni silmediler. 'Hande'nin müzik aşkıdır. Tamam.' dediler. Hep kucaklandım ve merak edildim. Zaman çok çabuk geçiyor. Yaptıklarım birbirinin üstüne çıkıyor. Benim bütün albümlerim kariyerimin merdivenleri. “ bu sözler Hande ile 2012 yılında yaptığım bir röportajdan. Yıl 2020 ve müzik kariyerinin 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem’ dinleyiciye o ilk günkü heyecanın fazlasını yaşatıyor. Hande’nin enerjisi müzik piyasasını canlandırmaya son hız devam ediyor.
Albüm uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini yapan Misha’nın dokunuşu ‘Carpe Diem’in bel kemiğini oluşturuyor. Dünyada trend olan müzik türlerinin Hande’nin müziği ile harmanını gayet güzel yapan Misha’ya kocaman bir alkış. Öte yandan kısa bir aradan sonra müzikal birlikteliklerine tekrar devam eden Berksan ile Hande’nin uyumu albümün en lezzetli sosunu oluşturuyor. Mete Özgencil , Devrim Karayel , Deeperise ve Fikri Karayel ise ‘Carpe Diem’de müzikal dokunuşları ile yer alan diğer önemli müzisyenler arasında yer alıyor.
Hande ile albüm çıktıktan sonra duygularını almak üzere konuştuğumda karşımda en sonunda albümünü paylaşmanın verdiği rahatlıkla mutluluktan uçan bir kadın vardı. “ Uykularım albümün çıkmasına günler kala kaçmaya başlamıştı. Heyecan vermek için müzik yapıyorum. Her şeyi göze alıp bu ortamda albümü çıkardım. Sonuçtan çok memnunum. Tanıdık tanımadık herkesten inanılmaz tebrikler alıyorum. Emeği geçen herkesi arayıp tebrik ediyorlar. Çok mutluyum” diyen Hande, şu sıralar başarısının keyfini çıkarmakla meşgul.
Albüm ile alakalı sizler için aldığım kısa notlara gelince; Hande’nin albümünde farklı sevdiği 2 şarkı var. ‘Aşk Sandım’ ve ‘Bulut’. Bu iki şarkıyı ayrı bir yere koyuyormuş. Merakla edilen ‘Carpe Diem’ albümünün 2. bölümü ne zaman çıkar? soruma “ Bence sürpriz bir zamanda çıkmalı. Tarih vermek doğru olmayabilir. 2021 diye tahmin ediyorum ama sürpriz yapabilirim. Kafalar karışsın. Heyecanı arttırayım biraz.” cevabını veren Hande’nin o zamana kadar ‘Carpe Diem’ albümü iyice bir sindirilsin. İyi ki varsın Hande. Bizi her şart ve koşulda heyecanlandırmayı başardığın için teşekkürler.
Aslında her şey bundan 7 yıl önce ikilinin beraber bir sahne projesi yapmak istemesi üzerine başlamış. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve zengin diskografileri sayesinde keyifli bir konser serisine dönüşen ‘Akustik Şarkılar’ şimdi albüm formatında piyasada.
Benim albümde en hoşuma giden şey İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın ‘Akustik Hikayeler’in açılışında birbirlerinin şarkılarını seslendiriyor olması. Tertemiz bir kayıtla bu usta ikilinin şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde nostalji rüzgarları estirmek , uzaklara dalıp gitmek bu albüm ile gayet mümkün.
Damar
Mustafa Sandal’ın yeni şarkısının isminin ‘ Damar’ olduğunu duyduğumda aklıma ilk olarak ‘ Acaba arabesk mi okudu?’ sorusu geldi. Şarkıyı dinleyince cevabımı aldım.
90’lardan günümüze üretimi hiç durmayan, adından ve şarkılarından bahsettirmeyi her daim başaran isimlerden biri Mustafa Sandal. Güncel kalabilmek zor iş. Sandal, gayet akıllı kararlar ve düetlerle geçen yıllara inat her daim ismini müzikal arenada korudu.
Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Damar”ın düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Şarkı son yıllarda çıkan diğer Mustafa Sandal şarkıları gibi 90’ların ruhunu 2000’ler ile buluşturan bir köprü görevi görüyor.
90’ların çocuğuyuz. O yıllara ait şarkıcıların ve albümlerin enerjisi bir başkadır. Sandal’ın vokalini duyduğumda hep o yılların enerjisi yüklenir. Kıymetli tayfadandır bu yüzden.
Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Ayla Çelik ile Serdar Aslan'a ait olan ‘Ay Işığı’ isimli yeni şarkının düzenlemesinde Serkan Ölçer’i görüyoruz. Akdeniz havası aldığım şarkıyı dinlerken Ayla’nın vokali bu sefer bir başka dokundu.
Ayla anlattığı hikayeyi şarkının içine öyle güzel yerleştirip dinleyiciyi o atmosferin tam orta yerine bırakıyor ki , şarkı bittiğinde o adama gidip , ‘Üzme şu kızı! Bak seni ne özel seviyor.’ diyesi geliyor insanın.
Belli ki ‘ Ay Işığı’ Ayla için bir başka önem teşkil ediyor. Bunu şarkıyı bir an önce fazla beklemeden dinleyici ile paylaşmasından anlıyoruz.
‘Ay Işığı’nın video klip çalışması da göz alıcı olmuş. Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen video klipte Ayla Çelik bir başka güzel gözüküyor.
Makyajından kıyafetine yeni tarz ona çok yakışmış. Lara Sayılgan imzalı fotoğraflara ise ayrı bir alkış. Bakalım Ayla bize bu kış neler hazırlamış? Hem kendine hem de başka şarkıcılara verdiği şarkıları teker teker çıkınca dinleyeceğiz. Hele İrem Derici’ye verdiği bir şarkı var ki. Of diyorum.
Bir başka Ertunç
Ertunç, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Derin Uykum’ şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Ümit Kuzer’in imzası var.
‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.
8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
Delale fırtınası
2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Benzer işlerin cirit attığı zamanlarda yeni denemeler , farklı melodiler ve vokaller ilaç gibi geliyor. Martino farklı duruşu ve müziği ile buradan hareketle ileriki zamanlarda isminden fazlaca söz ettirecek gibi.
‘ Kül Olsun’ Martino’nun 7 şarkıdan oluşan ‘ 11:23’ isimli albümünden görücüye çıkan ilk şarkı olma özelliği taşıyor. Martino, önümüzdeki üç hafta boyunca bu albümden 3 tekli paylaşacakmış. 4 Eylül’de çıkması planlanan albümün prodüktörlüğünü ise VEYasin yapmış.
‘Kül Olsun’ ilk dinleyişte şaşırtan , ikinci dinleyişte kana karışıp nakaratı hafızaya kazınan bir şarkı olmuş. Ben Martino’nun şarkıyla beraber ortaya koyduğu stilini ve video klip çalışmasını gayet başarılı buldum. Yaptıkları yapacaklarının garantisi gibi duruyor.
İtalya Milano doğumlu Martino , müzisyen aileden gelen bir isim olduğu için genetik kodlarında müzik aşkı hali hazırdaki yerini almış.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
“Dans Edelim Mi” şarkısı ile değişiminin fitilini ateşleyen Esin, ardından çıkardığı “Korkarsan Dur” ile alternatif ve yenilikçi müzik yolculuğunun güzelliklerini dinleyicisi ile paylaşmaya devam etmişti.
Belli kalıplarda olmak istemediğini , yenilik ve taze soundlar peşinde koştuğunu iyice hissettiren Esin , bana göre çok doğru ilerlediği bu yolda şimdi yeni şarkısı “Önce Aşk” ile karşımızda.
“Önce Aşk”ın şarkı sözleri Esin İris ve Ozan Bozdağ’a, bestesi ise yine Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ'a ait. Şarkının aranjesinde ise Ozan Bozdağ’ın imzasını görüyoruz. Esin ile Ozan’ın kimyası öyle güzel tutmuş ki bu değişimin başından itibaren bizleri hep nokta atışı söz ve melodilerle buluşturuyorlar.
İlkokulda bizim sınıfın şarkılardan sorumlu bakanı Zeynep Özyılmaz idi. Müzik derslerinde sesi güzel diye hep onu dinlerdik. Zeynep’in birde küçük kardeşi Ayşe vardı. O bizden bir alt sınıfta öğrenim görmekteydi. Kendisini sınıfa ablasını ziyarete geldiğinde görürdük. Ayşe’ye dair o zamanlardan aklımda kalan şey enerji saçan gözleriydi. O enerji yıllar içinde kendisinin önce basın sonra müzik dalında keyifli işler yapmasına neden oldu.
Müzik konusunda bana kalırsa çok hırslı değildi. Şarkı söylemeyi seven, hikayelerini bu yolla paylaşan bir yorumcu olarak kalmak onun için kafiydi. Yıllar önce yazdığı bir kitap vesilesi ile yaptığım röportajda konuyu müziğe getirip neden bu konuda hırslı olmadığını tekrar sorduğumda bana “ Hırslı durmak için ne yapmak lazım? Nasıl hırslı durulur? Müzikte hırsın işi olur mu? Hırsla müzik yapılır mı? “ soruları ile karşılık verip , derdinin sadece şarkılarını söylemek olduğunun altını çizmişti.
Uzunca bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına geri dönen Ayşe, cebinde biriktirdiği şarkılardan ilkini dinleyici ile paylaştı.
Sözleri ve bestesini Sezen Aksu ile birlikte hazırladığı ‘ Geri Dönülmüyor’ ile şarkıcı kimliğini tekrar ön plana çıkarmaya karar veren Ayşe için yeniden doğmuş gibi desek yeridir.
Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a, düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait olan ‘Deli Kız’, Buray’ın şarkılarında çoğunlukla hissedilen 90’lı yılları bu sefer daha yoğun yaşatmış.
Buray ile yaptığımız röportajlarda kendisine hep söylerim. Onun müziğinin içinde 90’ların tadı hep vardır. O sıcaklık , samimiyet dinleyiciye direk geçer. O zamanlarda büyüdüğü , o müziği dinlediği için ister istemez 90’ların baharatını müziğine kattığını söyleyen Buray bu konuda gayet başarılı.
‘Deli Kız’ şarkısını dinlediğinizde düzenleme ve geri vokallerin nakış gibi işlendiğini fark edeceksiniz. Özellikle geri vokal konusunda Buray her zaman çok titiz. Bu şarkıda da kendisine yaptığı vokaller tadından yenmez kıvamda olmuş. Merak eden şarkıyı birde kulaklıkla dikkatlice dinlesin.
Şarkının video klip çalışması ayrı bir keyifli olmuş. Buray’ın uçak seyahatleri, konserleri ve balık tutması gibi aktivite ve hobilerini gösteren çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klip çalışması gayet başarılı. Benim klipte tek takıldığım nokta Buray’ın sahnede olmazsa olmaz kırmızı ayakkabı sevdasının altının çizilmemesi oldu. Gözler o kırmızı ayakkabıları aradı.
Kalbim Tatilde
‘’Ömrüm’’ ve ‘’Yara’’ adlı single’ları hala radyolarda çalan Ziynet Sali, arayı fazla açmadan ’Kalbim Tatilde’’ isimli yeni şarkısıyla yaz aylarını kaçırmak istememiş gözüküyor.
Söz ve müziği Emrah Karakuyu ’ ya ait olan şarkının 2 düzenlemesi var. Düzenlemelerden bir tanesi Mustafa Ceceli’ye ( ki video klip bu versiyona çekilmiş ) diğeri ise Tolga Erzurumlu’ya ait. Ben Ceceli’nin düzenlemesini bir tık yaz aylarına daha uygun buldum. Gayet enerjik ve modern olmuş. Kulağım beni yanıltmıyorsa şarkının introsundaki autotune’lu vokal de Mustafa Ceceli’nin kendisine ait.
İlk gördüğümde acaba bir filme mi özel diye düşündüğüm şarkı meğer bizzat kendisi için yazılmış.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tatsız bir sağlık sorunu nedeniyle ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesi hazırlamış Asuman Dabak. Şarkı söylemek ve bunu kalıcı bir çalışma ile taçlandırmak ise bu listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeymiş.
Okumakta karar kıldığı şarkının söz yazarı ve bestecisi benimde çok sevdiğim arkadaşım Murat Güneş’e ait. Güneş şarkıyı özel olarak Dabak’ın üzerine dikmiş. Yaşadığı olaylar , röportajlarında verdiği cevaplar “ Hayat bi gün “ şarkısının temel taşları olmuş.
Şarkı her gün soluduğumuz hayatın hakkını vermenin ve kendimizi sevmenin öneminin altını çiziyor. İnsana gaz verip silkelenmesini öğütlüyor Dabak bu şarkıyla.
Meslek oyunculuk olunca şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtmak çocuk oyuncağı oluyor. Asuman Dabak şarkıyı öyle güzel hissedip sıcacık bir vokal ile söylemiş ki dinlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme beliriyor.
İyi ki şarkı söylemiş ve bir hayalini gerçekleştirmiş. Tatlı bir hatıra olarak kalacak bu çalışmanın belki ilerleyen zamanlarda devamı gelir.
Aylık , yıllık müzik portallarına üye olan müzikseverlerin özellikle 90’lı yıllara ait kült olmuş Türkçe albümleri dinlemeye kalktığında özensizce kasetten aktarılmış kayıtlarla ile karşı karşıya kaldığında hevesleri kursaklarında kalıyor.
Şarkının orta yerinden başlaması mı dersiniz ya da intronun 35 saniye bekleme sonrası girmesi mi. Ne ararsanız var. İşin komik tarafı bu albümlerin cillop gibi cd kayıtları dijital ortamda kol gezerken , neden bu portallarda kaset kayıtlarının yer aldığı koca bir soru işareti.
Bu problemin sorumlusu albümlerin yapım şirketleri. Hepsinin elinde orijinal kayıtlar dururken neden böyle bir yola baş vurduklarını anlamak mümkün değil. Ya kolaylarına geliyor ya da ellerindeki orijinal kayıtlar buhar olmuş.
Bir başka can sıkıcı durum albümlerin kapak görselleri ile alakalı. Yüksek kalite kapakların yerini bazen bambaşka grafikler alabiliyor. Cd’lerin tarih olduğu ve kolleksiyonerlerin boynunun bükük kaldığı şu dönemde , o cdlerin kartonetlerini dijital ortama iyi çözünürlükte aktarıp albümlere dijital bootleg olarak eklemek o kadar zor olmasa gerek.
Buradan yapım şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki albümlerin dijital ortama layıkıyla aktarılmasını sağlayın. Bunlar sizin müzik dünyasına bıraktığınız kıymetli projeler ve imzalar.
Üstün körü yapılmış aktarımlar müzik dinleyicisini üzüyor. Böyle yapmayın.
Bu çalışmanın bir diğer önemli yanı Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanıyor olması. Koza, elektronik müzik dünyasına özgür bir alanda yenilikçi fikirler ve yeni yetenekler kazandırma amacı ile yola çıkmış. Yakında buradan yeni ve heyecanlı çalışmalar dinlemeye hazır olalım.
BeeGee’nin tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan ‘Flu’, hem elektronik müzik hem de rap’in kaynaşması ile enerjisi yüksek bir iş olmuş. ‘Flu’da yer alan Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmış oluyor.
Birol Giray yeni işlerin , genç yeteneklerin hep peşinde olmuş bir isim. Giray’ın benim için ayrı bir önemi vardır. Yıllar önce Power FM’in bir Dj yarışması olmuştu. Bu yarışmaya bir heves bende kaset doldurup yollamıştım. Birkaç gün sonra telefondaki ses bana ‘ Birol Giray sizinle görüşmek istiyor ‘ demişti. Koşa koşa Taksim’de bir mağazanın tam ortasında yer alan cam stüdyonun olduğu yere gittim. Birol Giray o gün bana ‘ Seni yarışmadan alıyorum. Gel burada bizimle çalış. Burası bir okul gibi. Burada biraz piş’ dedi. 1 sene boyunca orada geceleri jukebox yerine çalmış , gündüzleri ise ofis işlerinde zamanın en önemli radyo dj’leri ile çalışma fırsatı bulmuştum. Demem o ki Birol Giray müzik aşkının kokusunu hemen alır ve onu değerlendirir. Yıllar sonra bugün yaptığı işlerde de genç yeteneklere fırsat tanıyıp onların hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. ‘Flu’ şarkısı 13 Temmuz’da dijital platformlarda yerini alıyor. Video klip ise yakında yayındaymış.
Müzik iyileştirir
Önceki yazılarımda her türde bir başka tınlayan vokali ile Şenay Lambaoğlu’nun çalışmalarından sizlere bahsetmiştim. Farklı müzik türlerinin altından ustalıkla kalkan bir ses rengine sahip olan Lambaoğlu bu sefer ‘ Müzik iyileştirir’ diyor.
Dünyaca yaşadığımız COVID-19 sürecinde hayatlarımızı mecburi kısıtlamalar içinde yaşadığımız şu zor dönemde müziğin önemi ve iyileştirici gücüne vurgu yapan müzisyen Şenay Lambaoğlu, “Müzik İyileştirir” isimli yeni şarkısını bir telkin tadında kulağımıza fısıldıyor.
Son çıkardığı şarkıların slow türde olmasından sonra yaz aylarında tempoyu biraz arttırmak isteyen Yüreyi , ‘Bomboş Kalbine’ ile hareketli yaz şarkıları arenasında yerini aldı.
Sözü, müziği ve aranjesi son dönemdeki şarkılarda sık sık ismine rastladığımız genç müzisyen Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı Yüreyi’ye gayet yakışmış. Bu ikilinin iş birliğinin uzun soluklu olmasından yanayım. İlerleyen zamanlarda daha farklı işler çıkabileceğini düşünüyorum. Bence kimyaları çok iyi tutmuş.
Video klip çalışması Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen ‘Bomboş Kalbine’ , Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında.
Yazsın bana
İrem Derici ile geçen gün beraberdik. Elinin altında dinleyici ile buluşmayı bekleyen fazlaca yeni şarkı var. Hepsi güzel isimlerden ve hit olma potansiyeli oldukça yüksek şarkılar.
Normal şartlarda bu şarkıların çıkışı için bir plan program yapılır. Söz konusu İrem Derici olunca ise her an her şey olabilir. Nitekim kendileri önümüzdeki günlerde yeni bir klip çekmeye karar verdi. 2018 yılında çıkan ‘Sabıka Kaydı’ isimli albümde yer alan Sinan Akçıl imzalı ‘ Yazsın Bana’ şarkısına çekilecek bu klip aslında İrem’in uzunca bir süredir aklındaydı.
Bu kararı ile ilgili ‘İçimde kaldı bu şarkı. ‘Sabıka Kaydı’ albümünün hit potansiyeli en yüksek hareketli şarkısıydı kesinlikle. Ve basiretim mi bağlandı ne oldu bilemiyorum, o dönem çekmedim gül gibi şarkıya klip. E madem bir geçiş dönemindeyiz, bu dönemi ‘Yazsın Bana’yla geçireyim. Hem tevekkeli değil, pandemi başladığından beri herkese “Birbirinize dm’den yürüyün” diyorum, e buyurun işte, ‘ “Yazsın bana, belki dönerim” ’ diyen Derici, hem şarkıya klip çekme nedenini açıkladı hem de mesajını evrene iletmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde klip toplantısı için yönetmen Murat Joker ile buluşan Derici, bakalım bizlerin karşısına bu klipte nasıl çıkacak.
Aslında bu Ezginin Günlüğü’nün yaptığı ikinci tribute albüm. Bir önceki çalışmada Sezen Aksu, Candan Erçetin, Feridun Düzağaç, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Mirkelam, Gündoğarken, Bulutsuzluk Özlemi, Bülent Ortaçgil gibi isimler yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bu ikinci tribute albümde benim en sevdiğim yorumlardan biri olan Fikri Karayel’in payına düşen şarkı ‘ Düşler Sokağı’ video kliplendi. Sözleri Hüsnü Arkan , müziği Nadir Göktürk’e ait şarkının yeni düzenlemesi Kart’a ait. Parçada tuşlu çalgıları Semih Tuncer , elektrik gitarı Emirhan Pekdemir ve bas gitarı Şentürk Öztaş yazmış.
Fikri Karayel’in kendi tarzını şarkıya çok iyi uyarladığı çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlanan video klip ile beğeni topladı.
Said Dağdeviren ve İdil Dizdar imzası taşıyan video klip, şarkının ruhuna uygun bir iş olmuş. Karayel’in klip performansı ise gayet başarılı. Kendisinin yer yer yaptığı dans figürleri bana Roisin Murphy’den keyifli rüzgarlar estirdi. Karayel’in kendine has figürleri tıpkı Roisin’in dansı gibi imza olur bana sorarsanız.
Ezginin Günlüğü ile ilgili Karayel; "Bence Ezginin Günlüğü naif sözleri ve melodileri ile hepimize güzel zamanları çağrıştırıyor. Mesajlar bence bu dönemde de eskisinden farklı değil. Ezginin Günlüğü gerçek duyguların ne kadar kalıcı olduğunu gösteriyor bizlere." demiş. Şarkının yeni jenerasyonla buluşmasında çok doğru bir seçim olduğunu düşündüğüm Fikri Karayel, bu video klip ile birlikte projedeki misyonunu bana göre başarı ile tamamladı.
Kırgınım Ona
Söz yazarı , besteci ve yıllar içinde katlanarak çoğalan izleyici kitlesi ile başarılı bir sahne adamı olan Berkay’ın yeni şarkısı “Kırgınım Ona” nokta atışı bir iş olmuş.
2 sene önce çıkardığı ‘Estrella’ albümünü konuşmak üzere buluştuğumuzda ondaki farklılığı kendi yüzüne de söylemiştim. Daha mutlu daha özgür bir Yasemin vardı karşımda. Bu durum onun müziğine yansırken, enerji değişikliği kendisini anlamaya hazır dinleyicisine direk geçiyordu. Yerinde sayıp ilk çıkan albüm tadında işler bekleyen ve yeniye kayıtsız şartsız kapalı diğer dinleyici kitlesi ise tarihin tozlu raflarında yerini alırken , Yasemin kaynayan kazanından farklı yemekler servis etmeye devam ediyordu.
Albüm sonrası çıkardığı ‘Rampa Stampa’ şarkısı ile tekrar şaşırtan ve ortaya müziğinin yanında video klip çalışması ile de farklı bir iş sunan Mori, belirli kalıplarda olmadan özgürce hikayesini anlatmaya devam etti. Hikayelerini anlatış biçimi aynı kalırken soundunu değişmesi yaptığı müziğin sürekli taze kalmasını sağlıyordu. Sevdiği türleri müziğinin içine ticari kaygı gözetmeden monte etmesi bu yüzden bana göre takdire şayan.
Bu keyifli yolculuk şimdi yeni şarkısı ‘ Beni bana bırak ‘ ile devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkı dinler dinlemez beni sardı.
Tüm bu kaos içinde kendine dönebilmenin , kendine kalabilmenin önemini dile getiren şarkının kademe kademe yükselen aranjesi dinlerken keyif veriyor. Video klip çalışmasında yine enerjilerinin çok iyi tuttuğuna inandığım Irmak Altıner ile çalışan Mori’nin şarkıyı dibine kadar yaşatan performansı yıldızlı 10 puan olmuş.
Özgür , mutlu ve müzik aşığı bir kadın Yasemin Mori. Her çalışmasının üzerine titremesi , görselinden sunumuna kurgusu için kafa patlatması fabrikasyon işlerin kol gezdiği şu ortamda aradığımız şeylerden. Her daim değişen , değişimini müziğine yansıtmaktan korkmayan Mori’nin bu alev alev yanan işlerinin tükenmemesi dileğiyle.
Gerek Yok
İnandım
23 Ekim 2007’de dinleyicisi ile ilk buluşmasını gerçekleştiren Sıla, 23 Ekim 2020’de sanat hayatının 13. yılını kutlarken, kendisi için önem teşkil eden bu günde müzikseverlere yeni bir şarkı armağan etmiş.
Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı olan “İnandım” isimli şarkı adeta dara düşen , hevesi kırık insana destek olmaya gelmiş eski bir dost gibi.
Sıla ilk albümünün selam yazısında kurduğu cümlede "İçinde inandığın yola varacağına dair bir güç varsa, sakın vazgeçme. Çünkü bundan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir." demiş. Yıllar sonra ‘İnandım’ şarkısında o inancın , pes etmemenin , üstüne üstüne gitmenin altını kırmızı kalemle tekrar çiziyor. Özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda , kara kara düşünülen depresyon kıyılarında şifa olmaya gelmiş Sıla’nın şarkısı.
Parçanın diğer güzel yanı düzenlemesine imza atan Ozan Bayraşa olmuş. Yapılan aranjeden etkilenmemek mümkün değil. Duygusal bir filmin en hararetli sahnesinin ortasında bulunmanızı sağlayan yaylılar ‘İnandım’ şarkısının düzenlemesinde başrolde. Ozan Bayraşa daha önce Sıla’nın ‘Mürekkep ‘ albümünde yer alan ‘Can Dostum’ ve ‘ Münferit ‘ isimli şarkıların düzenlemelerini yapmıştı. Bundan sonra çıkacak albüm çalışmasında tüm aranjeler Bayraşa’ya teslim edilirse işin lezzeti daha çok artar diye düşünüyorum. Şarkıya Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da çekilen klip ayrı bir güzel olmuş. Sıla’ya siyah beyaz videolar çok yakışıyor. Nice müzik dolu yıllara Sıla.
Boulevard
Berrin Keklikler ve Zen-G’nin ortak şarkısı geçtiğimiz hafta yeni çıkan işler arasında dijital ortamda en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sözleri Berrin Keklikler ve Zen-G’e, müziği ise yine Berrin Keklikler’in kendisine ait olan “Boulevard” isimli şarkının düzenlemesinde Can VS ve Oster’in ortak imzalarını görüyoruz.
Berrin Keklikler’in ismini son yıllarda çok duyar olduk. Miss Universe Turkey 2013 ödülünü alan ve aynı sene yurtdışında düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Keklikler’in müzik sevdası yıllar içinde daha ağır basmış.
Normal şartlarda güzellik yarışmasında derece almış isimlerin müzik adına yaptığı işlerde önyargılı davranılır ve çok fazla ciddiye alınmaz. Berrin’i bu listenin dışında tutmak lazım. Her şeyden önce sahneyi seven, gayet güzel dans eden, müzik kulağı olan azimli bir isim.
Önceden katıldığı programlardaki performanslarına bakıldığında sahnede olmaktan keyif aldığını görmek mümkün. Kendine has ses rengi olan Berrin, şu zamana kadar trend olan müzik türlerinde ortaklaşa çalıştığı isimlerle tekliler çıkarmış. Kademe kademe müzikal kariyerini inşa ederken, genç dinleyici ve takipçi kitlesini yanına almış. Geçtiğimiz hafta son yılların rap alanında yükselen ismi Zen G ile ortaklaşa çıkardığı ‘Boulevard’ ile müzik çalışmalarına son hız devam eden Berrin’in adını ileride daha çok duyacağız gibi gözüküyor.
Dibi Ne Kadar
Karantina döneminde sıkı bir ‘Mücbir Sebepler’ takipçisi olarak ilk defa programda adını duyduğum ‘ Evdeki Saat’in müzikal kataloğunu zaman içinde incelemeye başladım. Grup 2014 yılında Eren Alıcı ve Sunguralp Esat tarafından kurulmuş. Kazdıkça ortaya çıkan albüm ve şarkılardan keyiflendiğim ve artık takipçisi olduğum ‘Evdeki Saat’in yeni şarkısı ‘Dibi Ne Kadar ’geçtiğimiz günlerde çıktı.
Bu yıl özellikle ‘ Uzunlar ‘ şarkısıyla sağlam sükse yapan ‘ Evdeki Saat’ , alternatif sularda gezen tarzına kattığı pop , funk ve elektronik soslar ile dinlemesi keyifli, sizi sizden alan şarkılara sahip.
‘Evdeki Saat’in beyni Eren Alıcı genç yaşına rağmen yaptığı müzikte oldukça olgun ve bilinçli. Kaleminin ve müziğinin sahiciliği dinleyicinin sevgisini hemen kazanmış olacak ki ‘Evdeki Saat’in yolun en başından itibaren kemik, sahiplenen bir takipçi kitlesi oluşmuş.
2017 yılında çıkan ilk albüm ‘ Bizi Orada Arama’ gitar ağırlıklı bir çalışma olmasına rağmen yıllar içinde ‘Evdeki Saat’in müzikal yelpazesi genişlemiş ve şu anki halini almış. Eren’in sevdiği müzik türleri, o yılların detayları dinledikçe tanıdık duygular uyandırdığı için beni bir başka etkiledi. 70’ler , 80’ler ve 90’ların esintilerini günümüzle buluşturan , yer yer folk müzik tatları aldığınız grup ile hala tanışmadıysanız vakit kaybetmeden kulak verin. Şarkılarının enerjisinin iyi geleceğinin garantisini verebilirim.
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