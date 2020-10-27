Murat Dalkılıç’ın yeni şarkısı ‘ Orta Yol’ geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu. 2016 yılında çıkardığı ‘Epik’ albümüyle müzikal açıdan yüzünü daha çok batıya döndüğünü düşündüğüm Dalkılıç, o zamandan bu zamana daha özgür , kendi istediği müziği yapan , klişe matematik işlerden uzaklaşmayı tercih edenlerden oldu.

Tiraja değil kalbinin sesine oynayan albüm ve şarkılar yapan Dalkılıç,

şimdi ‘Orta Yol’ ile karşımızda. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Ozan Bayraşa tarafından yapılmış.

Vokalinden düzenlemesine trend olanı kendi müziğine ustalıkla yansıtan Dalkılıç, gayet havalı bir iş çıkarmış ortaya. Ozan Bayraşa’nın her zaman farklı ve yeni tınlayan düzenlemesi şarkıya çok yakışmış. Dalkılıç ve Bayraşa birlikteliği umarım bundan sonraki işlerde daha çok karşımıza çıkar.

Murat Dalkılıç’ın kendi yapım şirketi Gig Productions etiketiyle çıkan şarkı, pop ve funk semalarında gezen melodi ve vokaliyle ruhu şad olsun çok sevdiğim Prince şarkılarının tadında olmuş. Bundan sonraki müzikal rotasını nereye çevireceğini özellikle bu şarkıdan sonra daha bir merak ettiğim Dalkılıç’ın yenilerini hız kesmeden dinleyici ile buluşturması dileğiyle.

Aksiyondayım

Gökçe yeni şarkısı ‘Aksiyondayım’ çıkmadan önce sosyal medya hesaplarından şarkı için çekilen fotoğrafları paylaştığında ortaya enerjik bir işin çıkacağının sinyalini fazlasıyla vermişti.

Nitekim şarkı ve video klip paylaşılınca beklentilerin doğru çıktığı görülmüş oldu. Tam Gökçe’den beklendiği gibi enerjik bir şarkı olmuş. ‘Aksiyondayım’ şarkısının tanıtım fotoğrafları kadar rengarenk olan, İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen videosu ise aksiyon filmi tadında.