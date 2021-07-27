Malum Gülden’den şu zamana kadar ağırlıklı olarak kalp ağrılarımıza, gönül kırıklıklarımıza ve arızalı aşklarımıza tercüman olan şarkılar dinledik. Şimdi sıra hesapsız kitapsız vur patlasın çal oynasın kafasına geçmeye geldi. Şarkıdaki mevzu şölen kıvamında en hareketlisinden bir aşk.
Gülden ile geçmiş sohbetlerimizde bana “ Soğuk bir kadın değilim. Acıların kadını hiç değilim. Sürekli slow ve duygusu ağır şarkılar söylediğim için böyle bir algı oluşmuş olabilir. Ama ben acıların kadını değilim." demişti. İşte tam da fırsat bu fırsat diyerek eğlenceli ve matrak yanını gösteren keyifli bir şarkıyla Gülden karşımızda.
Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım
Gripin grubunun yeni çalışması bu yazın güzel işlerinden biri olmaya aday. ‘Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım’ isimli şarkı ile dertlere tasalara bir müddet ara verip, dansa davet eden Gripin , verdiği pozitif mesajla dinleyene dünya olarak içinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda moral olmayı hedefliyor.
Sözleri Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan, düzenlemesi ise Gripin grubunun imzasını taşıyan şarkı, yaza yakışır, temposu yüksek bir iş olmuş. Ben en çok Gripin’in bu şarkısındaki düzenlemede duyulan elektronik tınıları sevdim. Kendi klasik tarzlarına kattıkları bu yenilikler onların müziğine bir başka yakışıyor.
Yerle Yeksan
Merve Özbey, acılarla güçlenen, hayat mücadelesinde yara alsa bile tekrar ayağa kalkıp yaşamaya devam eden güçlü kadınların hislerini anlatan bir şarkı ile dinleyicisinin karşısında.
Söz ve müziği Can Tosun'a, düzenlemesi ise Celil Yavuz’a ait olan yeni şarkı ‘Yerle Yeksan’ , Merve Özbey’in insanın içine işleyen duygulu vokali ile hem giderini yapıyor hem de mesajını veriyor.
Aşka açık davetiye çıkaran, her şart ve koşulda sevmeye hazır olanların hislerine tercüman olan şarkı, Funda Arar’ın güçlü vokali ile birleşince bir başka güzel olmuş. İlk dinleyişte dinleyiciyi içine alan şarkının nakaratı ikinci dönüşte hemen dile yapışıyor.
Sözleri Febyo Taşel ve Funda Arar imzalı olan şarkının müziği ve düzenlemesi ise yine Febyo Taşel tarafından yapılmış. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Murat Joker üstlenmiş. Bu yaz aşık olmak sizden gerisi güzel şarkısı ile Funda Arar’dan.
Allı Turnam
Burcu Arı’nın türküler albüm projesinden önceki yazılarımda bahsetmiştim. Türkü ve deyişleri genç nesil ile paylaşmayı, özümüzü keşfetme yolunda yeni nesil gençlerin de bu yola eşlik etmesini amaçlayan bu çalışmadan çıkan ilk iki şarkı Gökhan Türkmen eşliğinde “Gelin Canlar” ve Fettah Can’ın eşliğinde “Mecnunum Leylamı Gördüm” olmuştu.
Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın dinleyici ile buluştuğu projenin üçüncü teklisi “Allı Turnam” için Burcu Arı’ya bu sefer Ersay Üner eşlik ediyor. Söz ve müziği anonim olan şarkının düzenlemesinde Genco Arı’nın imzası yer alıyor.
Güzel bir amaçla yola çıkılan bu proje albümünün, enerjisi, şarkıların nakış gibi işlenmesi ve iştirak eden isimlerin şarkılara kattıkları ruh, günümüz müzik dünyasında yapılan işlerde artık zor bulunan şeyler. Kasım 2021’de tamamlanacak olan albümün diğer şarkılarını ve misafirlerini merakla bekliyorum.
Çünkü
İdo Tatlıses’in ilk albümü ‘Çünkü’ derli toplu, gayet güzel bir iş olmuş. İdo şu vakte kadar çıkardığı teklilerden sonra ilk albüm çalışması için çok sıkı çalışmış ve tüm enerjisini şarkılara vermiş gözüküyor. Baştan sona dinlendiğinde bir bütünlüğü olan ve şarkı atlamadan akıp giden bir albüm olmuş.
Kolay Gelir
Serenad Bayraktar genç bir müzisyen. Geçtiğimiz yıl Genco Arı’nın yaptığı düzenlemeler eşliğinde kendi yazıp bestelediği şarkıları dinleyici ile paylaşan Bayraktar, yaz aylarını es geçmek istememiş ve ‘Kolay Gelir’i çıkarmış. Genco Arı’nın lezzetli disko düzenlemesi ile ışıldayan şarkı, bu sıcak günlerde serinletiyor. Murat Joker yönetmenliğinde ‘Kolay gelir’e çekilen video klip ise şarkıya yakışır bir şekilde rengarenk olmuş.
Tek Vuruş
Reşat Saral, Buğrahan Çayır, Onur Atar, Özkan Zeki ve Çağrı Yüce’den oluşan Dengi Dengine grubunun yeni şarkısı ‘Tek Vuruş’ dünyadaki yozlaşma ve çarpıklıklara okkalı bir ayar veren sözleriyle dikkat çekiyor. Özellikle altyapısını çok başarılı bulduğum şarkıda etnik elektronik öğeler ön plana çıkarılmış. Gruba bu şarkıda Burak Irmak ve Bora Üzen eşlik etmiş. Yeni şeyler dinlemek, keşfetmek isteyenlere Dengi Dengine grubu özellikle tavsiye olunur.
Dünya
Çağrı Kaymak’ın ‘Dünya’ isimli şarkısı yeni çıkan işler arasında dikkat çekenlerden. Çağrı 20 yaşında genç bir isim. Bu şarkı onu geniş kitlelerle buluşturacak gibi gözüküyor. Çağrı’nın prodüktörlüğünü aynı zamanda ‘Dünya’nın söz ve müziğinin sahibi olan Murat Güneş üstlenmiş.
Müzik direktörlüğü ve aranjesini Asil Gök’ün, süpervizörlüğünü Habil Ceyhan'ın, klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen'in üstlendiği şarkı künyeden anlaşıldığı üzere işinin ehli ellerden çıkmış. Şarkının haricinde ben Çağrı’nın imaj çalışmasını gayet yerinde buldum. Yaşına uygun, abartıdan uzak bir kıyafet tarzıyla karşımıza çıkan genç şarkıcı, bu ekiple güzel işlere imza atar diye düşünüyorum.
Büyük kavuşma
Albüm yapım aşamasında yakın arkadaş kontenjanından çoğu şarkının oluşum sürecine şahit olduğum için kendini pek şanslı hissettiğim ‘ Ağlak Disko’, yoğun duyguların, gelgitlerin, hesaplaşmaların müzikal arenası olarak karşımızda. Söz müzik ve aranje tek elden çıkınca tüm bu duygular daha sahici dinleyiciye ulaşıyor.
‘Ağlak Disko’da şarkılar duygudan duyguya geçerken kimi zaman sizi tokatlıyor kimi zaman şefkatle saçınızı okşuyor. Özellikle sancılı aşk durumlarına fon müziği teşkil edecek birçok şarkı mevcut.
‘Hazırlık sürecinde bazı ressamlardan kendimce öğrendiğim şahane bir mottom oldu; her seferinde de dostum oldu: “Abart Onur’cum abart, korkmadan abart canım!” Yine kendi zarafetimle abarttığım kadar abartmaya çalıştım. Umarım gereğinden fazla abartabilmişimdir! ’ diyen Onurr, albümde İrem Derici’ye verdiği ‘Güz Dönümü’ ve Gülşah Kömür’ün seslendirdiği ‘ Çok Mu Zor’u repertuarına almış.
Yine doyurucu yine keyifli bir iş ile dinleyici karşısına çıkan Onurr, hem kendisinden bekleneni hem de paşa gönlünün istediğini güzelce harmanlayıp sunmuş. Dinleyiciye düşen görev ilk şarkıyı açıp dans pistine doğru yol olmak.
Ne Güzel Oldu
Fikri Karayel’in söz ve müziği kendisine ait olan ‘Ne Güzel Oldu’ şarkısı yaz aylarında romantik bir rüzgar estirmeye gelmiş.
Yeni çıkacak ikinci solo albümün ilk habercisi olma özelliği taşıyan parça, sade ama etkileyici düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Kemanlar , viyolalar, piyano ve gitar şarkıya öyle güzel yakışmış ki, bu akustik hava dinlerken sizi tüy gibi hafif hissettiriyor.
Düzenlemesi Tolga Erzurumlu, mix ve masteringi Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan "Ne Güzel Oldu", Fikri Karayel’in kalbe dokunan sözleri ve vokaliyle tamamlanan çok şık bir şarkı olmuş.
Hadise, söz, müzik ve aranjesi Ersay Üner’e ait olan şarkının ruhuna öyle güzel girmiş ki, bir dinleyici olarak parça esnasında anlatılan hikayenin tam ortasına düşüp, duygu yoğunluğu içinde kayboluyorsunuz.
‘Hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen ve kalkan, her başlangıcın bitişinden sonra yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesi…’ notuyla paylaşılan şarkı bence Hadise’nin müzikal kataloğunda ilerleyen zamanlarda değeri katlanarak artacak imza bir iş olmuş.
Ersay Üner ile kimyalarının gayet güzel tuttuğuna inandığım Hadise, umarım ilerleyen zamanlarda bu müzikal işbirliğinin devamını getirir. Müzik konusunda kendini geliştirmeyi seven, sınırlarını zorlayan ve tek bir türe bağlı kalmadan farklı şeyler deneyen Hadise’nin bu azmine ve çalışkanlığına yıldızlı bir 10 puan.
Gönder Gelsin
Hande Ünsal, yaz aylarında eller havaya eşlik edilecek şarkılara gayet güzel bir örnek
teşkil eden tempolu parçası ‘Gönder Gelsin’i geçtiğimiz günlerde çıkarttı.
Müzik kariyerinin başından beri ağırlıklı olarak kendi söz ve bestelerini dinleyici ile paylaşan Hande, bu sefer bir Murat Güneş söz ve bestesi ile karşımızda. Şarkının düzenlemesi ise her zamanki gibi Serkan Balkan imzası taşıyor.
Yediği darbelerden, hayal kırıklıklarından sonra yara alsa bile yılmayanların marşı olmaya gelmiş olan ‘Gönder Gelsin’, sırtındaki bıçakları satmaya kalksa yeni bir ev alacakları şu hayatta daha fazla ne şaşırtabilir ki diyor.
Çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren ‘1977’ albümü için ince eleyip sık dokuyan Ersoy’a bu projede Gülse Birsel, Leyla Lydia Tuğutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçim Bilgin konuk olmuş.
Olmaz Olsun, Aldatıldık, Çakkıdı, Başka Bahar,Hepsi Senin Mi, Şarkı Söylemek Lazım, Seni İstiyorum, Kaçın Kurası ve Aşktan Ne Haber albüm için seçilen şarkılar. 1977 yılından başlayarak Sezen Aksu'nun yorumladığı ve yazdığı şarkılardan bir repertuar hazırlayan Ersoy, albüm genelinde 70’li yılların havasını estirmek istemiş.
25 Haziranda çıkacak olan albümden ilk video klip Gülse Birsel’in seslendirdiği ‘Olmaz Olsun’ şarkısına gelmiş. Hem görsel hem işitsel keyifli bir iş olduğu her halinden belli olan ‘1977’ albümü bize bu yaz fonda nostaljik rüzgarlar estirecek gibi gözüküyor.
Hit var mı?
Bu yazın hit şarkısı ne olacak? Haziran itibarıyla yaz ayına özel şarkılar birer ikişer çıkmaya başladı. Bu seneki yarış nasıl olacak ve ipi hangi şarkı göğüsleyecek bekleyip göreceğiz.
Yaz geldiğinde şarkı çıkarması beklenenlerin en başında tartışmasız hep Demet Akalın yer alır. Demet Akalın şarkısı dinleyici ile buluştuğunda yaz geldi demektir. Bu yaz söz ve müziği Sinan Akçıl’a düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Bi Daha Bi Daha’ ile karşımıza çıkacak olan Akalın, 21 Haziran’da yarışı başlatıyor.
Hadise’nin Ersay Üner imzalı şarkısı ‘Hay Hay’ merak edilen şarkılar arasında. Cuma günü yayınlanacak olan şarkı hakkında kapak görselleri haricinde başka bir ipucu yok. Ben bu müzikal birliktelikten güzel bir şarkı çıktığına inanıyorum.
Serdar Ortaç’ın uzunca bir süredir üzerinde çalışılan albümü bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Geçmişten günümüze dillere dolanmış şarkılarının başka şarkıcılar tarafından okunmuş hallerinin ilgi göreceğinden emin olduğum proje albümü bakalım ne zaman dinleyici ile buluşacak.
‘Gidiyorsun’un söz, müzik, düzenleme ve mixinde Ersay Üner’in imzasını görüyoruz. 717 Digital isimli kendi yapım firmasından yayınladığı şarkının video klip çalışması ise yönetmen Can Özen’e emanet edilmiş.
Şarkıyı çıkardıktan sonra tatil için soluğu Bodrum’da alan Ersay, sosyal medya paylaşımlarından görülüyor ki müzikal karargahını şimdi orada kurmuş. Tatilini yaparken yeni şarkıların çalışmalarını eş zamanlı olarak Bodrum’da yürütmek isteyen Ersay, kışın dinleyeceğimiz şarkıları şimdiden pişirmeye başlamış bile.
Heyecanlı bekleyiş
Müzik ve eğlence sektörü normalleşme sürecine girdiğinde eskisinden daha fazla ilgi gösterip her türlü etkinlikte var gücümüzle destek olmalıyız diye düşünüyorum.
Eminim kültür sanat seyircisi bu açığı kapatmaya dünden hazır. Uzunca bir süredir çalışmayan ve maddi anlamda zarara uğrayan sektörün ve çalışanlarının faaliyete geçildiği anda yoğun bir ilgi ve katılıma ihtiyacı var.
Özellikle müzik sektöründeki normalleşme sürecini heyecanla bekliyorum. Konserlerde buluşmayı bekleyen şarkıcı ve müzisyenlerin coşkusunu, heyecanını tahmin etmek hiç zor değil. Yapılacak organizasyonların karnaval tadında olacağı kesin. Merakla o coşkulu sahneleri görmek ümidiyle.
Hadise’den yeni şarkı
Hadise sosyal medya hesabından bombayı patlattı. 18 Haziran Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısının kapak fotoğrafını paylaşan Hadise, hayranlarını heyecanlandırdı.
Pandemi dönemi yeni albümün çalışmalarını aksatmadan yürüten Gökhan Türkmen, bir başak burcuna yakışır şekilde ince eleyip sık dokumuş ve ortaya dinlemesi keyifli, keşfi heyecanlı bir albüm sunmuş. Yeni albüm ‘7’de Gökhan Türkmen , Mert Carim ve Genco Arı öyle güzel ekip bir olmuş ki, bu uyum albüm boyunca akıp giden şarkılarda net bir şekilde hissediliyor.
Yeni albüm ‘7’nin mottosu ‘İyi yaşa!’. Albümü dinlerken kendinizi iyi hissedeceğiniz, müzikal açıdan oldukça zengin şarkılar sizi bekliyor. Beni bu çalışmada en çok etkileyen şey ise özgürlük. Hesap kitap yapmadan , ne tutar ne tutmaz matematiğine girmeden tamamen gönlün akışına göre müzik yapılmış.
Disco, house, rock, funk türlerinin ahenk içinde sunulduğu albümde Mert Carim’in sözleri ve Genco Arı’nın düzenlemeleri ışıl ışıl parlıyor. Analog kaydedilen albümde canlı enstrümanların lezzetine fazlasıyla varıyorsunuz.
Geçen yaz çıkan ‘Deli’ ile birlikte toplam 7 şarkının yer aldığı albümden ilk video klip Murat Joker yönetmenliğinde ‘Şerefine’ye çekilmiş. Şarkının pozitifliği, altyapısının güzelliği tam yaza yakışır bir açılış olmuş. Dansa davet eden ‘Şerefine’de bas gitar ve synthler dinlerken uçuruyor.
Albümdeki ‘Nanay’ benim favorilerimden biri. Cayır cayır funky olan parça, Prince şarkılarından aldığım hazzı yaşattı. Her zaman yaptığının üzerine yeni şeyler katmayı başaran Gökhan yine şaşırtmadı ve kaliteli bir iş ile dinleyicisinin karşısına çıktı. Müzikal açıdan rengarenk ve doyurucu bir albüm olan ‘7’ye emek verenlere kocaman bir alkış.
Yeni Çıkanlar
Evelallah
Özellikle sahne performansları ve hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan zengin repertuarı ile nam salmış başarılı yorumcu Barbaros, Barış Manço’nun ‘Evelallah’ şarkısını yeniden yorumlamış.
İlk single çalışması 'Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaşan Didomido, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu şarkı onu geniş kitlelere tanıtmada büyük rol oynadı. O dönem Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan Didomido, genç yaşında güzel bir başarıya imza atmış oldu.
Şimdi söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan yeni şarkısı ‘Yarım’ ile tekrar sevenlerinin karşısına çıkan Didomido, müzikal kariyerini inşa etmeye devam ediyor. ‘Yarım’ şarkısında duygusal yanının altını daha çok çizen Didomido yarım kalmış bir aşk hikayesini anlatıyor.
Didomido tanındığı günden itibaren yüzünün yarısını göstermiyor. Bu gizemli durum bana kalırsa ona yakışıyor. Said Ateş yönetmenliğinde ‘Yarım’ şarkısına çekilen video klipte kullandığı maskelerle yüzünün yarısını gizlemeye devam eden Didomido, bu maskeleri ilerleyen zamanlarda konserlerinde kullanırsa çok şık olur ve onunla özdeşleşir diye düşünüyorum.
Eurovision özlemişiz
Geçtiğimiz hafta sonu Eurovision şarkı yarışmasını izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Meğer ne kadar özlemişim televizyon başındaki heyecanlı dakikaları, şarkıları oylamayı ve yakın arkadaşlarla kritik yapmayı. Aynı duygulara sahip çok kişi olacak ki o gece sosyal medyada gördüğüm kadarıyla herkes Eurovision şarkı yarışmasına kitlenmişti.
Yarışma süresince favorilerimiz, eleştirilerimiz ve özlemlerimiz havada uçuştu. Beni en çok etkileyen şey ise yarışmanın yapıldığı yerdeki kalabalık seyirci kitlesi oldu. Şu pandemi bizde öyle bir travma yaratmış ki nerede bir kalabalık görsek irkilir hale geldik. Ama bu sefer o kalabalık seyircinin coşkusu ve eğlenceli hallerine bir hayli özendim. Umarım her şey yoluna girer de böyle konser ve organizasyonlarda keyifle yer alır ve anın tadını çıkarırız.
Gecenin kritiğine gelecek olursak bu sene katılımcıların şarkıları tür açısından çeşitlilik gösteriyordu. Ne ararsanız fazlasıyla mevcuttu. Görsel şölen hadisesi teknoloji ilerledikçe daha şaşalı hale gelmişti. Her şarkıda sahnenin şekilden şekle girmesi gayet etkileyiciydi.
Gönüller yarışmayı bu sene Azerbaycan’ın kazanmasından yanaydı. Gerek şarkının enerjisi gerekse koreografinin güzelliği ortaya ateş gibi bir performans çıkarmıştı. Gelgelelim puan açısından yüzler gülmedi ve geceyi İtalya birincilikle kapattı. İtalya’nın yarışmacısı hakkında çıkan iddialar ise Eurovision’a ayrı bir damga vurdu.
Yeni dönemde sık sık karşımıza örnekleri çıkan ve oldukça sevilen bir trap müzik durumu var. Bu türün arabesk ile kardeşliğinden ortaya çıkan ‘Trabesk’ ise bahsedeceğim yeni albümün adını oluşturuyor.
Albümde arabesk müziğin sevilen şarkıları trap altyapısıyla yeniden düzenlenmiş. 22 şarkıdan oluşan ‘Trabesk’ albümünde Mustafa Ceceli, Hakan Taşıyan, Ece Mumay, Yaşar İpek, Ekin Uzunlar gibi tanınmış isimlerin yanı sıra belki ilk defa dinleyeceğiniz yeni isimler yer alıyor.
Projede yer alan 22 şarkının 22'sine de klip çekilmiş bile. 'Mutlu ol yeter', 'Hatıran Yeter', 'Nereden Sevdim O Zalimi', 'Mavi Mavi' gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındıran albüm, arabesk sevenleri yeni bir anlayışla buluşturan güzel bir çalışma olmuş.
Bir Ömür Daha
Melis Fis yeni şarkısı ‘Bir Ömür Daha’ ile müzikal yolculuğuna eskisinden daha güçlü devam ediyor. Melis’in genç yaşında çizgisini bozmadan çıkardığı işleri, duruşunu ve müzikalitesini beğendiğimi yazılarımda fırsat buldukça hep söylerim.
Sosyal medya’da söylediği coverlar ve kendi yazdığı şarkılar ile elde ettiği dinleyici kitlesini her geçen yıl genişleten Melis, gözümüzün önünde büyürken üretmeye ve kendini geliştirmeye devam etti.
Söz ve müziği Melis Fis ve Mert Çalışkan'a düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait olan yeni şarkı ‘Bir Ömür Daha’ya sosyal platformlarda ilgi büyük. Melis aynı zamanda bu şarkı ve görselleri ile daha olgun ve büyümüş bir Melis’i dinleyicisine göstermek istemiş.
Ben gerek şarkıyı gerekse Can Özen yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasını çok beğendim. Şarkı ve video Melis’in yeni dönemine geçişi gayet güzel yansıtmış. Her çalışmada farklı yönlerini keşfeden ve bunu dinleyici ile paylaşan Melis’in bu yolculuğunda yeni neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
‘Marlon Brando’, ‘Zeyno Disco’ albümü tamamlandıktan sonra projeye son anda dahil olmuş. Tek gitar ile 1.5 saat içerisinde ortaya çıkan şarkı, Serhat Şensesli’nin yağ gibi akan düzenlemesinin ardından tamamlanmış. Albümdeki nazar boncuğu orta tempolu şarkılardan biri. Yaz aylarına tam anlamıyla girmeden ve ‘Zeyno Disco’ albümünün yüksek enerjisini hissetmeden önce ‘Marlon Brando’ ile bu mevsimin son melankoli rüzgarları estirilmiş.
Şarkının isminin neden ‘Marlon Brando’ olduğuna gelince; öyle özel bir hikaye ya da Marlon Bey’e tribute durumları söz konusu değilmiş. Sözlerin gidişatı içinde melodiye Marlon Brando cuk oturduğundan bu isim seçilmiş. Zeynep’in şarkıya Mali Ergin yönetmenliğinde çekilen videosu ise tamamen ev yapımı olmuş. Saç ve makyajını bile kendisi yapmış.
İlk albüm ‘Zeyno Disco’ nun çıkmasına 2 haftadan az bir süre kalmışken önce ‘Bana Sorma’ ardından ‘Marlon Brando’ ile ısınma turları atan Zeynep’in diğer şarkıları ile tempo yükselecek ve dans edeceğiz. Şimdilik çılgın dans figürleri öncesi ‘Marlon Brando’nun tatlı orta temposu eşliğinde ufak ufak sallanarak mevzuya hazırlanalım.
Kanunlar Gibi
2 yıllık bir aranın ardından Derya Uluğ’un sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök’e ait olan "Kanunlar Gibi" isimli şarkısı geçtiğimiz hafta çıktı. Her geçen gün seveni artan şarkı, Derya’nın yeni yapacağı işlerin habercisi olma özelliği taşıyor.
Yeni şarkı çıkarmadığı süreçte ‘SöylüyorDU’ adı altında kendi youtube kanalında başlattığı akustik seri ile beğeni toplayan Derya, seçtiği şarkılara kattığı soslarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı. Eş zamanlı olarak şarkılarının çalışmalarına devam eden Derya, şimdi yeni döneminin kapılarını aralıyor ve mutfakta pişen işleri teker teker dinleyici ile paylaşıyor.
‘Kanunlar Gibi’ dinledikçe sizi etkisi altına alıyor ve dile dolanıyor.
Şarkının sosyal medya platformlarında çeşitli versiyonlarına rastlamak mümkün. Dinleyicilerden kimisi akapella kimisi akustik olarak şarkıyı yorumlayıp paylaşıyor. ‘Kanunlar Gibi’nin kısa sürede ne kadar etkili olduğunu bu paylaşımların çokluğundan anlayabiliyoruz.
Yedi parçadan oluşan ‘Sakin’ isimli albümde, sözü ve müziği Düzağaç’a ait olan şarkılar, İsimsiz Orkestra’nın senfonik düzenlemeleri ile karşımıza çıkıyor. Seyrüsefer, Biçare, Özledim, Gönül, Çok Aşık, Beni Unutma, F.D. gibi akıllarda yer etmiş, sevilen şarkıların yer aldığı ‘Sakin’ albümünü dinlerken sakin sakin her bir şarkının döneminde yaşadığınız anılara yolculuk yapıyorsunuz.
Ben albümü dinlerken epey duygulandım. Feridun Düzağaç’ın İsimsiz Orkestra eşliğinde yeniden seslendirdiği şarkılar şu dönemde bana pek iyi geldi. Keza kendisi de ‘Sakin’ albümü için ‘Bu zor zamanlarda bana bir çeşit oksijen çadırı oldu’ demiş.
‘Sakin’ albümü aynı zamanda bir üçlemenin ilki olma özelliği taşıyor. Düzağaç bu üçleme için “ Şarkılarımla ilgili bütün bir hikayenin içinde kendimce bir üçlememdi bu. İlki “Sakin”, bir sonraki “Saf” ve nihayetinde “Sek” olmak üzere.” demiş. Sırada bizi bekleyen diğer iki albümde bakalım hangi şarkılar olacak.
Sözü ve müziği Feridun Düzağaç’a, düzenlemesi ise aynı zamanda İsimsiz Orkestra’nın şefi Özgür Ulusoy’a ait olan şarkının ‘ Seyrüsefer’, albümden kliplenen ilk şarkı olmuş. Video klip yönetmenliğini İlkay Muratoğlu’nun üstlendiği ‘Seyrüsefer’ şarkıya çok yakışmış.
Çölde Bi’ Vaha
Ne zaman yeni bir şarkı çıkarsa dinleyicisini bambaşka diyarlara götüren Göksel, yeni çıkan çalışmasıyla yine şaşırtmamış.
Sözü Göksel, müziği Göksel ve Osman Şahin’e ait olan “ Çölde Bi’ Vaha”nın enfes düzenlemesinde ise Sabi Saltiel ile Osman Şahin’in imzalarını görüyoruz.
‘Çölde Bi’Vaha’ şarkıdan videosuna bütünlüğü olan ışıl ışıl bir çalışma olmuş. Özellikle synthlerin insanı göklere uçurduğu şarkıda Göksel’in yenilikleri kendi müziğine ustalıkla kattığı görülüyor. Ben bu şarkıda aynı zamanda her dönemine göz kırpan bir Göksel buldum. Dinler dinlemez sizi farklı bir atmosferin içine sokan şarkı, iyi güzel işlere ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde bana göre tıpkı şarkının ismi gibi çölde bir vaha etkisi yarattı.
Ragıb Narin’in müzikal yolculuğunun hikayesi ilk olarak 2013 yılında Facebook’a yüklediği ve kendi bestelerini gitarıyla seslendirdiği amatör videolar ile başlamış. Bu sayede ufak ufak kendisine bir dinleyici kitlesi oluşturan Ragıb, müziğe olan ilgisi ve üretimde olup, bol bol şarkı yapması sayesinde daha çok tanınır olmuş.
2019 yılından bu yana çıkardığı “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem” ve “Menekşem” şarkılarıyla dijital platformlarda varlık gösteren Ragıb, şimdi ritmi ve enerjisiyle yaz aylarına hazırlık yapan yeni şarkısı ‘Mucize’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Ben Ragıb’ın adını ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Kendi şarkılarını yazıp besteliyor olması şu ortamda onun için büyük bir şans. Kumaşı bu sektör için uygun gözüken Ragıb’ın ilerleyen zamanlarda neler yapacağını bekleyip göreceğiz.
Hissediyorum
Trompet sanatçısı Serenad Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk teklisi “Kabul Ettim” in ardından şimdi tempoyu yükselttiği ve kendisine başarılı prodüktör Genco Arı’nın eşlik ettiği şarkısı ‘Hissediyorum’ ile kah disco kah jazz rüzgarları estirerek dinleyiciyi dansa davet ediyor.
Söz ve müziği Serenad Bayraktar’a, düzenleme ise Genco Arı’ya ait olan şarkının enerjisi insana gayet iyi geliyor. Genco Arı düzenlemede tüm ustalığını yine konuşturmuş. Özellikle kulaklıkla dinlediğinizde katman katman düzenlemenin güzelliklerinin farkına varıyorsunuz. Şarkıya çekilen eğlenceli retro disko tatlardaki videonun yönetmenliğini ise Murat Joker üstlenmiş.
Barbar
Genç bir müzik aşığı olan Ege Can Sal, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise son zamanlarda listelerin üst sıralarında çoğu şarkıda isimlerine rastladığımız Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın kurduğu The Colony’e ait olan ‘Başa Sar’, taptaze sounduyla güzel bir pop şarkısı olmuş.
Ege Can Sal’ın genç dinleyici kitlesi bu şarkıyla birlikte katlanarak çoğalacak gibi duruyor. Ege Can eğer enerjisini ve kendisine yapılan desteği iyi değerlendirirse adını müzik dünyasında ilerleyen yıllarda sık sık duyarız diye düşünüyorum.
Gelin Canlar
Burcu Arı, Anadolu Halk Müziği ezgilerini genç nesillere aktarmak adına müzikal açıdan pırıl pırıl bir işe imza atmış. Triphop / Deep House tarzındaki Türküler Projesi’nin ilk çıkış şarkısı “Gelin Canlar”da ise kendisine Gökhan Türkmen eşlik etmiş. Ortaya çıkan iş büyüleyici.
‘Gelin Canlar’ın sözü ve müziği 16. Yüzyıl halk ozanımız Pir Sultan Abdal’a aranjesi ise Genco Arı’ya ait. Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın müzikseverlerle buluşacağı Triphop ve Deep House alt yapısına sahip albüm projesi, Kasım 2021’de tamamlanmayı hedefleyen keyifli bir yolculuk olacak anlayacağınız.
Gökhan Türkmen’in ardından Ersay Üner ve İsmail Tunçbilek gibi değerli müzisyenlerin eşlik edeceği diğer çalışmalar ise sırada bekleyenler arasında yer alıyormuş. Aynı şeyleri dinlemekten sıkıldıysanız keyifli bir deneyim sunacak bu çalışmanın ilk teklisi ile müzikal bir yolculuğa hemen çıkabilirsiniz.
Misafir
Esra Zeynep Yücel’in ‘Misafir’ isimli yeni albümü farklılık seven müzikseverlerin beğenisine sunulmuş, hem etnik hem de evrensel olmayı hedeflemiş bir çalışma.
Simge katıksız bir müzik aşığı. Yaptığı işi hayatının merkezine koyan, ince eleyip sık dokuyan, detay detay ortaya koyduğu şarkılar için çalışan biri. Kaliteli müzik için uğraş veren Simge, bu sefer yeni kararlar almış. Bu yeni kararlar öncesi herkesin sevdiği ve Simge’den duymayı istediği tarzda bir şarkıyla bir dönemi kapatırken yeni bir dönemin sayfasını açmaya hazırlanıyor. Simge yoğun bir tanıtım maratonu öncesi saç ve makyajı yapılırken, samimiyetle sorduğum soruları yanıtladı ve yeni planlarını anlattı.
‘Sevmek Yüzünden’ ile uzun süren sessizliğini bozdun. Bu şarkının anlamı ne senin için?
-‘Sevmek Yüzünden’ şarkısı ile ilgili Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa üçlüsünün son şarkılarından biri diyebilirim. O yüzden ayrı bir özelliği var. Şarkının sözlerini Sezen Aksu yazdı. Çok bekleyen bir şarkı aslında. Bizi eskiye götüren, 90’lardaki pop şarkılarını andıran ve şu an günümüzle alakası olmayan bir şarkı. Hatta şu son çıkan şarkılar arasında türünün son örneği diyebilirim. O yüzden bu kadar aranın ardından klasik bir Simge şarkısı ile geçiş yapıp, sonrasında artık hayal ettiğim yeni soundlarla yoluma devam edeceğim. Bu şarkının benim için önemi bu.
Şarkının düzenlemesini Genco Arı yaptı. Kendisiyle ilk çalışman.
Dijital dünyayı dibine kadar yaşadığımız şu ortamda, eskiye özlemini sık sık dile getiren Sali, cd olarak çıkan belki de son albümüm dediği çalışma için ince elemiş sık dokumuş. “Yaşam Çiçeği”, 9 tane yeni ve önceden çıkmış, hatırı sayılır başarılar elde etmiş 6 single ile tam 15 şarkıdan oluşan dolu dolu bir albüm olmuş.
Albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği "Yaralım" şarkısı güzel bir amaca hizmet ediyor. Ziynet Sali aynı zamanda "İçime Atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile gönül telini sızlatan bir düet yapmış. Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ‘Uyutmaz Bu Gece ‘ isimli şarkı ise yaz aylarında kliplenirse tadından yenmez diye düşünüyorum.
Ziynet Sali her zaman kendine yakışan ve içine sinen şarkıları seslendirdi. Yeri geldiğinde sırf trend diye bazı türleri yapmış olmak için yapmamak için elinin tersiyle itmesini bildi. Kendi tarzını koruyup, günceli müziğine adapte etmeyi iyi başardığını düşündüğüm Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ albümü yine güzel başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Gülben Ergen’in NFT’si
21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda bir araya gelerek, 200 yıllık Kova çağını başlattı. Bu Kova çağında bizi neler bekliyor diye araştırdığımda yapılan yorumlarda karşıma sıklıkla çıkan şey teknoloji ve dijital dönemin altın çağı olacağıydı. Dijital yaşama ve sunduklarına yavaş yavaş alışmamız gerektiğinin altı çiziliyordu.
‘DKTT’ albümü 10 şarkıdan oluşuyor. Künyeye baktığımızda vokalde Uğurhan Özay’ı, gitarda Mürsel Oğulcan Ava’yı ve geri vokallerde Billur Battal ve Dilan Balkay’ı görüyoruz. Şarkıların mix-masteringi Mürsel Oğulcan Ava’ya emanet edilmiş.
Demlenmiş, daha çok güçlenmiş ve gelişmiş bir Dolu Kadehi Ters Tut var karşımızda. Teklilerin cirit attığı ve albüm olayına çok yanaşılmadığı şu ortamda 10 şarkılık bir çalışma ile arz-ı endam etmek takdire şayan bir hareket.
Bu albümde her şey o kadar kıvam ve dozunda ki dinlerken bir eksiklik veya fazlalık hissetmiyorsunuz. Düzenlemeler, sözler ve vokal yağ gibi akan bir ‘DKTT’ ortaya koymuş. Yıllar içinde hem yerini hem de dinleyici kitlesini sağlamlaştıran grup, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Hala kendileri ile tanışmamış veya isimlerini duyup şarkılarını dinlemediyseniz bugün kendinize bir güzellik yapıp Dolu Kadehi Ters Tut’a vakit ayırın. Sonuçtan pişman olmayacağınıza eminim.
Ece, “Gözlerinizin önünde hıçkıra hıçkıra ağlayarak kırdığım duvarlarımı izleyeceksiniz.” dediği klip çekimi için Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçmiş. Videoyu izlerken Ece’nin gözlerindeki acıyı , mutluluğu ve içini dökmenin verdiği rahatlığını ben gayet net gördüm.
Yeni dönem, yeni kararlar bana kalırsa Ece’ye çok iyi gelmiş. İşindeki azim ve özen her zaman ortaya koyduğu çalışmalarda kendini gösteriyor. Güncel kalabilmeyi, yeniyi kendi tarzı ile yoğurmayı iyi beceren Ece’nin ‘Yastık’ şarkısı şimdiden dillere düştü bile.
Kapıldım Gitti
Nükhet Duru’nun yeni şarkısı ‘Kapıldım Gitti’ içinde bulunduğumuz yağmurlu günlere inat dinlerken bahar havası estirmeye gelmiş. ‘Kapıldım Gitti’nin müziği aslında eski bir Balkan türküsüymüş. Nükhet Duru türküyü dinler dinlemez vurulmuş ve söz yazması için Şebnem Sungur’a götürmüş. Bütün bu hikaye 4 sene öncesine dayanıyor. Şarkı iyice demlenip tamamlandıktan sonra dinleyici ile buluşmuş.
Hande’nin temposu yüksek şarkılardaki hünerini biliyoruz. Nokta atışı çıkardığı bu şarkılar radyoların her daim favorisi olmayı başardı. Önceki yazılarımda aynı başarıyı slow şarkılarında gösterdiğinden bahsettiğim Hande’nin ‘İyi misin’i buna iyi bir örnekti. Şimdi mid tempo bir çalışma ile tekrar hüzünlü bir rüzgar estiren Hande, ‘Çok Sevmekten’i geçtiğimiz günlerde çıkardı.
Sözlerini Hande Ünsal'ın yazdığı, müziğini Hande Ünsal ve Mert Carim'in birlikte yaptığı şarkının düzenlemesinde her zaman olduğu gibi başarılı aranjör Serkan Balkan’ın imzasını görüyoruz. Hande Ünsal ile Mert Carim’in iş birliğinden ileride çıkacak şarkıları ayrıca merakla bekliyorum.
Şarkı için "Başımıza gelen bir çok şey insanlara çok değer vermekten, çok sevmekten... Şarkı da bunu anlatıyor. Herkese hak ettiği kadar değer vermek lazım" diyen Hande, ‘Çok Sevmekten’ ile yeni başarılar elde edecek gibi gözüküyor.
Miras
Rubato’nun 4. stüdyo albümü "Rubato 4 / Miras" yayınlandı. Grup bu albümde 10 yöreden 11 türküyü kendi yorumlarıyla sunmuş.
İlkbahar
Sözü ve müziği Dila Uzun’a, düzenlemesi ise Nurettin Çolak’a ait olan ‘İlkbahar’ isimli şarkıyı geçtiğimiz günlerde dinledim ve çok beğendim. Hep aynı isimlerden sıkılmış ve yeni birilerini keşfetmek istiyorsanız Dila Uzun’a kulak verebilirsiniz.
Dila Uzun, daha önce Febyo Taşel‘in ‘Ev Yapımı Müzik’ isimli albümünde yer alan Tual’in “Tiryakinim” adlı şarkısını yeniden yorumlamış. İlerleyen zamanlarda ise Emrah Karaduman ile çalışması “Güllerim Soldu” ve ardından “Kovala” isimli filmin soundtrack albümünde Sansar Salvo ile yaptığı şarkıyla yer almış.
19 yaşından beri kendi yaptığı alt yapılar üzerine İngilizce sözler yazıp, besteleyen ve söyleyen Dila’nın ‘İlkbahar’ isimli şarkısı Nurettin Çolak’ın yağ gibi akan aranjesi ile dinlerken insanı bambaşka yerlere götürüyor.
Umarım her gün yeni bir ismin çıktığı ama güzel olan işlerin dinleyici ile zar zor buluştuğu günümüz müzik dünyasında Dila’nın şarkısı yerine ulaşır.
Sen Varsın Diye
Yüzyüzeyken Konuşuruz bir buçuk yıllık mecburi pandemi arasının ardından sevenleri ile arasındaki hasrete bir son verip yeni şarkıları ‘Sen Varsın Diye’yi bu ayın başında çıkarmıştı. Şarkıya olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor.
Grup ‘Sen Varsın Diye’ şarkısında ilk yıllarındaki akustik havayı yeniden estirirken, son yıllardaki elektro tatları koruyup, her iki tarzı seven dinleyiciyi fazlasıyla memnun etmiş gözüküyor.
Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkı, gruba yeni hayranlar kazandırmayı ihmal etmiyor. Bu yazıyı yazarken şarkı kaçıncı tekrardaydı saymadım. Umarım bundan sonra uzun bir ara vermezler ve biz grubun daha çok yeni şarkısını dinleriz.
Gökhan Türkmen konseri ardından
Geçen hafta Gökhan Türkmen’in Harbiye Açıkhava konserindeydim. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını zımba gibi orkestrası ile seslendiren Gökhan’a seyircinin ilgisi görülmeye değerdi.
İlk çıktığı zamandan şu güne müziğini hep geliştiren, tekrardan uzak duran ve yenilikleri takip eden Gökhan’ın dinleyicisi değişimleri her zaman kabul edip benimsedi. Bunun en önemli kanıtı seyircinin konser boyunca farklı dönemlere ait şarkılara aynı coşkuyla verdiği tepkilerdeydi.
Normal şartlarda konser esnasında tansiyon yeni döneme ait şarkılarda düşer. Seyirci hep ilk döneme ait işlerde şahlanır. Gökhan’da ise bu böyle olmadı. Enerji baştan sona konser boyunca tavandı. İzleyici her şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Bunu başarabilmek zordur. Gökhan yıllar içinde dinleyicisi ile güçlü bir bağ kurup, müziğini her şart ve koşulda sevenlerine yeniliklerle aktarıp sevdirmesini bildi.
Orkestra , dansçılar, ışık gösterileri ve arka plandaki güzel görüntüler eşliğinde Harbiye Açıkhava’da enerjisi yüksek bir Gökhan Türkmen konserine şahit olduk. Konserler son sürat devam ediyor. Size en yakın olanını bulup izlemeyi ihmal etmeyin.