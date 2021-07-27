Gülden, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Efe Demiryoğuran’a ait olan yeni şarkısı “Yandan Yandan” ile yaz aylarında dans pistinde kurtlarını dökmek isteyenlere dev bir hizmet sunuyor.

Malum Gülden’den şu zamana kadar ağırlıklı olarak kalp ağrılarımıza, gönül kırıklıklarımıza ve arızalı aşklarımıza tercüman olan şarkılar dinledik. Şimdi sıra hesapsız kitapsız vur patlasın çal oynasın kafasına geçmeye geldi. Şarkıdaki mevzu şölen kıvamında en hareketlisinden bir aşk.

Gülden ile geçmiş sohbetlerimizde bana “ Soğuk bir kadın değilim. Acıların kadını hiç değilim. Sürekli slow ve duygusu ağır şarkılar söylediğim için böyle bir algı oluşmuş olabilir. Ama ben acıların kadını değilim." demişti. İşte tam da fırsat bu fırsat diyerek eğlenceli ve matrak yanını gösteren keyifli bir şarkıyla Gülden karşımızda.

Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım

Gripin grubunun yeni çalışması bu yazın güzel işlerinden biri olmaya aday. ‘Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım’ isimli şarkı ile dertlere tasalara bir müddet ara verip, dansa davet eden Gripin , verdiği pozitif mesajla dinleyene dünya olarak içinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda moral olmayı hedefliyor.

Sözleri Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan, düzenlemesi ise Gripin grubunun imzasını taşıyan şarkı, yaza yakışır, temposu yüksek bir iş olmuş. Ben en çok Gripin’in bu şarkısındaki düzenlemede duyulan elektronik tınıları sevdim. Kendi klasik tarzlarına kattıkları bu yenilikler onların müziğine bir başka yakışıyor.

Yerle Yeksan

Merve Özbey, acılarla güçlenen, hayat mücadelesinde yara alsa bile tekrar ayağa kalkıp yaşamaya devam eden güçlü kadınların hislerini anlatan bir şarkı ile dinleyicisinin karşısında.

Söz ve müziği Can Tosun'a, düzenlemesi ise Celil Yavuz’a ait olan yeni şarkı ‘Yerle Yeksan’ , Merve Özbey’in insanın içine işleyen duygulu vokali ile hem giderini yapıyor hem de mesajını veriyor.