Enerjisini pek sevdiğim ve severek izlediğim oyuncu Asuman Dabak geçtiğimiz günlerde güzel bir sürpriz yaparak yeni şarkısını dinleyici ile paylaştı.
İlk gördüğümde acaba bir filme mi özel diye düşündüğüm şarkı meğer bizzat kendisi için yazılmış.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tatsız bir sağlık sorunu nedeniyle ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesi hazırlamış Asuman Dabak. Şarkı söylemek ve bunu kalıcı bir çalışma ile taçlandırmak ise bu listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeymiş.
Okumakta karar kıldığı şarkının söz yazarı ve bestecisi benimde çok sevdiğim arkadaşım Murat Güneş’e ait. Güneş şarkıyı özel olarak Dabak’ın üzerine dikmiş. Yaşadığı olaylar , röportajlarında verdiği cevaplar “ Hayat bi gün “ şarkısının temel taşları olmuş.
Şarkı her gün soluduğumuz hayatın hakkını vermenin ve kendimizi sevmenin öneminin altını çiziyor. İnsana gaz verip silkelenmesini öğütlüyor Dabak bu şarkıyla.
Meslek oyunculuk olunca şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtmak çocuk oyuncağı oluyor. Asuman Dabak şarkıyı öyle güzel hissedip sıcacık bir vokal ile söylemiş ki dinlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme beliriyor.
İyi ki şarkı söylemiş ve bir hayalini gerçekleştirmiş. Tatlı bir hatıra olarak kalacak bu çalışmanın belki ilerleyen zamanlarda devamı gelir.
O zaman dans!
Zeynep Bastık hız kesmeden yeni şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ‘ Bir daha ‘ şarkısının tanıtımını ilk paylaştığında sağlam bir disko şarkısının geleceğinin sinyalini zaten vermişti.
Zeynep’in son çıkarmış olduğu “Ben her mevsim yazım” adlı çalışması hala müzik listelerinin üst sıralarda arzı endam ederken , disko pop türünde çıkardığı “Bir daha” ile bu başarının üzerine bir cila çekmeye gelmiş gibi duruyor.
“Cover şarkılar iyi güzel hoş da sıfır şarkı ile bu başarı sağlanabilecek mi?” sorusunun cevabını art arda çıkardığı ve hatırı sayılır başarı elde edip , kabul gören şarkılarla fazlasıyla veren Bastık , gayet sağlam oluşturduğu bu zemin üzerinde artık daha emin adımlarla ilerliyor.
Yeni şarkı ‘ Bir daha’ için hem kariyer yolunda kendi müziğini bulduğunu hissettirdiğini, hem de sonraki aylarda çıkacak ilk albümü için kendisine çok ilham verdiğini söyleyen Bastık, ilerleyen zamanda beğendiği türleri yeni şarkılarında sunmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkının klip yönetmenliğini Tolga Akış ve Mehmet Ali Ergin üstlenmiş. Ben bu tarz şarkıları Zeynep’e daha çok yakıştırıyorum. Akustik konulardaki başarısını artık cümle alem gördü. Şimdi gümbür gümbür disko pop şarkıları ile hareket zamanı. Bakalım sırada bizi hangi sürpriz şarkı bekliyor?
Dinleyiciyi memnun etmek çok zor
Her yeni şarkı çıktığında sosyal medya platformlarında yorumlar havada uçuşur. Bu durum artık kaçınılmaz.
Eskiden dost meclisinde konuşulanlar şimdi anında görüntü sosyal medyada ama anonim ama gerçek isimlerle yer alıyor.
‘Hiç olmamış’ , ‘ Bu mu?!’ , ‘Yakışmadı’ ... bu ve benzeri mesajlar şarkı çıkar çıkmaz hemen yorumlar kısmındaki yerini alır. Negatif tayfa 7/24 bu iş için vardır. Kimisi gaz vermek , ortalığı karıştırmak için yazarken kimisi cidden yeniliğe kapalı olduğundan otomatik olarak reddeder.
Sevdiğimiz isimlerin yeni şeyler denemesini yadırgamanın bencillik olduğunu düşünüyorum. Senin 10 yıl önce sevdiğin şarkıcı 2020’de aynı şeyleri yapmak istemiyor olabilir. Yeni türlere göz kırpması , farklı lezzetleri tatmasını desteklemeli ve bu deneyimine ortak olmalı diye düşünüyorum. Ha sevmediysek bunu yererek değil daha uygun yollarla ifade edebilmeyi bilmeliyiz. Bu konuya önümüzdeki hafta örneklerle devam edeceğim.
Hayat bi gün
Enerjisini pek sevdiğim ve severek izlediğim oyuncu Asuman Dabak geçtiğimiz günlerde güzel bir sürpriz yaparak yeni şarkısını dinleyici ile paylaştı.
İlk gördüğümde acaba bir filme mi özel diye düşündüğüm şarkı meğer bizzat kendisi için yazılmış.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği tatsız bir sağlık sorunu nedeniyle ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesi hazırlamış Asuman Dabak. Şarkı söylemek ve bunu kalıcı bir çalışma ile taçlandırmak ise bu listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeymiş.
Okumakta karar kıldığı şarkının söz yazarı ve bestecisi benimde çok sevdiğim arkadaşım Murat Güneş’e ait. Güneş şarkıyı özel olarak Dabak’ın üzerine dikmiş. Yaşadığı olaylar , röportajlarında verdiği cevaplar “ Hayat bi gün “ şarkısının temel taşları olmuş.
Şarkı her gün soluduğumuz hayatın hakkını vermenin ve kendimizi sevmenin öneminin altını çiziyor. İnsana gaz verip silkelenmesini öğütlüyor Dabak bu şarkıyla.
Meslek oyunculuk olunca şarkının ruhunu dinleyiciye yansıtmak çocuk oyuncağı oluyor. Asuman Dabak şarkıyı öyle güzel hissedip sıcacık bir vokal ile söylemiş ki dinlerken yüzünüzde kocaman bir gülümseme beliriyor.
İyi ki şarkı söylemiş ve bir hayalini gerçekleştirmiş. Tatlı bir hatıra olarak kalacak bu çalışmanın belki ilerleyen zamanlarda devamı gelir.
O zaman dans!
Zeynep Bastık hız kesmeden yeni şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ‘ Bir daha ‘ şarkısının tanıtımını ilk paylaştığında sağlam bir disko şarkısının geleceğinin sinyalini zaten vermişti.
Zeynep’in son çıkarmış olduğu “Ben her mevsim yazım” adlı çalışması hala müzik listelerinin üst sıralarda arzı endam ederken , disko pop türünde çıkardığı “Bir daha” ile bu başarının üzerine bir cila çekmeye gelmiş gibi duruyor.
“Cover şarkılar iyi güzel hoş da sıfır şarkı ile bu başarı sağlanabilecek mi?” sorusunun cevabını art arda çıkardığı ve hatırı sayılır başarı elde edip , kabul gören şarkılarla fazlasıyla veren Bastık , gayet sağlam oluşturduğu bu zemin üzerinde artık daha emin adımlarla ilerliyor.
Yeni şarkı ‘ Bir daha’ için hem kariyer yolunda kendi müziğini bulduğunu hissettirdiğini, hem de sonraki aylarda çıkacak ilk albümü için kendisine çok ilham verdiğini söyleyen Bastık, ilerleyen zamanda beğendiği türleri yeni şarkılarında sunmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkının klip yönetmenliğini Tolga Akış ve Mehmet Ali Ergin üstlenmiş. Ben bu tarz şarkıları Zeynep’e daha çok yakıştırıyorum. Akustik konulardaki başarısını artık cümle alem gördü. Şimdi gümbür gümbür disko pop şarkıları ile hareket zamanı. Bakalım sırada bizi hangi sürpriz şarkı bekliyor?
Dinleyiciyi memnun etmek çok zor
Her yeni şarkı çıktığında sosyal medya platformlarında yorumlar havada uçuşur. Bu durum artık kaçınılmaz.
Eskiden dost meclisinde konuşulanlar şimdi anında görüntü sosyal medyada ama anonim ama gerçek isimlerle yer alıyor.
‘Hiç olmamış’ , ‘ Bu mu?!’ , ‘Yakışmadı’ ... bu ve benzeri mesajlar şarkı çıkar çıkmaz hemen yorumlar kısmındaki yerini alır. Negatif tayfa 7/24 bu iş için vardır. Kimisi gaz vermek , ortalığı karıştırmak için yazarken kimisi cidden yeniliğe kapalı olduğundan otomatik olarak reddeder.
Sevdiğimiz isimlerin yeni şeyler denemesini yadırgamanın bencillik olduğunu düşünüyorum. Senin 10 yıl önce sevdiğin şarkıcı 2020’de aynı şeyleri yapmak istemiyor olabilir. Yeni türlere göz kırpması , farklı lezzetleri tatmasını desteklemeli ve bu deneyimine ortak olmalı diye düşünüyorum. Ha sevmediysek bunu yererek değil daha uygun yollarla ifade edebilmeyi bilmeliyiz. Bu konuya önümüzdeki hafta örneklerle devam edeceğim.