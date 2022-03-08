Harbi güzelmiş

Özlemişiz saf, katıksız pop şarkıları dinlemeyi.
Murat Boz’un doğum gününde dinleyicisi ile paylaştığı ‘Harbi Güzel’, bu özlemi bana kalırsa fazlasıyla giderecek bir çalışma olmuş.
İlk albümünden şu zamana dönemin gereksinimlerini müziğine kıvam ölçüde yansıtan ve kendi zevkine uygun şarkıları tiraj gözetmeksizin vitrine koymasını bilen Boz, sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan ‘Harbi Güzel’ ile enerjisi yüksek, ışıl ışıl parlayan bir işe imza atmış.
Kademe kademe sizi coşkulu bir nakarata bağlayan ‘ Harbi Güzel’ , ‘ Dön başa şarkıyı tekrar dinleyelim!’ dedirten türden. Kulaklıkla dinlediğinizde katmanlarını ve geri vokallerini daha bir keyifle keşfettiğiniz şarkı, nakış gibi işlenmiş.
Şarkının Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen videosunda Murat Boz’u yeniden dans ederken görmek sevindirici. Önceden temposu yüksek şarkılarının video kliplerinde sık sık dans eden Boz, yeniden pistteki yerini almış gözüküyor. Koreografisini Ömer Yeşilbaş’ın yaptığı , baş dansçılığını ise Çisil Sıkı’nın üstlendiği videodaki sıkı dans rutinleri şarkıyı ekstra şahlandırmış.
Kendi kurduğu müzik şirketi Boz Prodüksiyon’un ilk işi olan “Harbi Güzel” ile Murat Boz müzik kariyerinin yepyeni döneminin ilk sayfasını açmış bulunuyor. Arayı çok uzatmadan diğer yeni şarkılarının dinleyici ile buluşması dileğiyle.
Belki
Cem Belevi’nin ‘ Cemiyet Gazinosu’ konseptinin özel bölümünde İrem Derici ile düet yaptığı ‘ Belki’ şarkısı geçtiğimiz hafta dinleyici ile buluştu.
‘Belki’nin sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Aşık çiftlerin seve seve listelerine ekleyeceği şarkının yapım aşamasına yakından şahit olmuş biri olarak İrem ve Cem’in şu dönemki heyecanını çok iyi anlıyorum.
Cem’in evinin terasında İrem ile birlikte şarkıyı çalıp söylediği andan bugüne kadar geçen sürede şarkının sözleri daha çok anlam kazandı diyebilirim.
Cem, ‘Cemiyet Gazinosu’ projesi ve tanıtımı için çıktığı televizyon programlarında gösterdiği performanslarla dinleyici kitlesinin yaş aralığını gelen yorumlara bakılırsa bir hayli genişletmiş gözüküyor. İleriki zamanlarda bu projenin daha çok büyüyüp farklı şekillerde dinleyici ile buluşacağının haberini buradan sizlere vereyim.
Duysun
Ersay Üner yeni şarkısı ‘Duysun’ ile sevenlerini alıp yoğun duyguların tam orta yerine bıraktı. Söz, müzik ve aranjesi her zamanki gibi kendisine ait olan şarkıda klasik Ersay Üner tarzı sabit kalırken, farklı tatların eklendiği şarkı enfes bir şekilde harmanlanmış.
Yeni çalışmasına bu sefer 70’lerin soundunu serpiştiren Ersay, hem batıyı hem de bizden alaturka esintileri ustalıkla yoğurup, yine taze, farklı ve tekrardan uzak bir şarkıya imza atmış.
‘Duysun’ şarkısının hikayesini "Aşk bittikten sonra geçmişte yaşananların geri alınamayacağı, düzeltilemeyeceğini anlatan, aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerde tükendiğini anlatan bir şarkı oldu" sözleri ile açıklayan Ersay’a yine hedefi tam 12’den vurduğu için en ışıldayanından bir 5 yıldız.
Harbi güzelmiş
Özlemişiz saf, katıksız pop şarkıları dinlemeyi.
Murat Boz’un doğum gününde dinleyicisi ile paylaştığı ‘Harbi Güzel’, bu özlemi bana kalırsa fazlasıyla giderecek bir çalışma olmuş.
İlk albümünden şu zamana dönemin gereksinimlerini müziğine kıvam ölçüde yansıtan ve kendi zevkine uygun şarkıları tiraj gözetmeksizin vitrine koymasını bilen Boz, sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan ‘Harbi Güzel’ ile enerjisi yüksek, ışıl ışıl parlayan bir işe imza atmış.
Kademe kademe sizi coşkulu bir nakarata bağlayan ‘ Harbi Güzel’ , ‘ Dön başa şarkıyı tekrar dinleyelim!’ dedirten türden. Kulaklıkla dinlediğinizde katmanlarını ve geri vokallerini daha bir keyifle keşfettiğiniz şarkı, nakış gibi işlenmiş.
Şarkının Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen videosunda Murat Boz’u yeniden dans ederken görmek sevindirici. Önceden temposu yüksek şarkılarının video kliplerinde sık sık dans eden Boz, yeniden pistteki yerini almış gözüküyor. Koreografisini Ömer Yeşilbaş’ın yaptığı , baş dansçılığını ise Çisil Sıkı’nın üstlendiği videodaki sıkı dans rutinleri şarkıyı ekstra şahlandırmış.
Kendi kurduğu müzik şirketi Boz Prodüksiyon’un ilk işi olan “Harbi Güzel” ile Murat Boz müzik kariyerinin yepyeni döneminin ilk sayfasını açmış bulunuyor. Arayı çok uzatmadan diğer yeni şarkılarının dinleyici ile buluşması dileğiyle.
Belki
Cem Belevi’nin ‘ Cemiyet Gazinosu’ konseptinin özel bölümünde İrem Derici ile düet yaptığı ‘ Belki’ şarkısı geçtiğimiz hafta dinleyici ile buluştu.
‘Belki’nin sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Aşık çiftlerin seve seve listelerine ekleyeceği şarkının yapım aşamasına yakından şahit olmuş biri olarak İrem ve Cem’in şu dönemki heyecanını çok iyi anlıyorum.
Cem’in evinin terasında İrem ile birlikte şarkıyı çalıp söylediği andan bugüne kadar geçen sürede şarkının sözleri daha çok anlam kazandı diyebilirim.
Cem, ‘Cemiyet Gazinosu’ projesi ve tanıtımı için çıktığı televizyon programlarında gösterdiği performanslarla dinleyici kitlesinin yaş aralığını gelen yorumlara bakılırsa bir hayli genişletmiş gözüküyor. İleriki zamanlarda bu projenin daha çok büyüyüp farklı şekillerde dinleyici ile buluşacağının haberini buradan sizlere vereyim.
Duysun
Ersay Üner yeni şarkısı ‘Duysun’ ile sevenlerini alıp yoğun duyguların tam orta yerine bıraktı. Söz, müzik ve aranjesi her zamanki gibi kendisine ait olan şarkıda klasik Ersay Üner tarzı sabit kalırken, farklı tatların eklendiği şarkı enfes bir şekilde harmanlanmış.
Yeni çalışmasına bu sefer 70’lerin soundunu serpiştiren Ersay, hem batıyı hem de bizden alaturka esintileri ustalıkla yoğurup, yine taze, farklı ve tekrardan uzak bir şarkıya imza atmış.
‘Duysun’ şarkısının hikayesini "Aşk bittikten sonra geçmişte yaşananların geri alınamayacağı, düzeltilemeyeceğini anlatan, aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerde tükendiğini anlatan bir şarkı oldu" sözleri ile açıklayan Ersay’a yine hedefi tam 12’den vurduğu için en ışıldayanından bir 5 yıldız.