Hande’nin Carpe Diem başarısı  

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman şarkılarından oluşan ‘Akustik Hikayeler’ albümü müzikseverlerin arşivindeki yerini almak üzere piyasaya çıktı. İkilinin klasikleşmiş 10 şarkısından oluşan repertuarı ile geçmişe keyifli bir yolculuk vaat eden albüm, akustik kayıtlar sayesinde dinleyicinin evinde konser ortamı yaratıyor.

Aslında her şey bundan 7 yıl önce ikilinin beraber bir sahne projesi yapmak istemesi üzerine başlamış. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve zengin diskografileri sayesinde keyifli bir konser serisine dönüşen ‘Akustik Şarkılar’ şimdi albüm formatında piyasada.

Benim albümde en hoşuma giden şey İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın ‘Akustik Hikayeler’in açılışında birbirlerinin şarkılarını seslendiriyor olması. Tertemiz bir kayıtla bu usta ikilinin şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde nostalji rüzgarları estirmek , uzaklara dalıp gitmek bu albüm ile gayet mümkün.

Damar

Mustafa Sandal’ın yeni şarkısının isminin ‘ Damar’ olduğunu duyduğumda aklıma ilk olarak ‘ Acaba arabesk mi okudu?’ sorusu geldi. Şarkıyı dinleyince cevabımı aldım.

90’lardan günümüze üretimi hiç durmayan, adından ve şarkılarından bahsettirmeyi her daim başaran isimlerden biri Mustafa Sandal. Güncel kalabilmek zor iş. Sandal, gayet akıllı kararlar ve düetlerle geçen yıllara inat her daim ismini müzikal arenada korudu.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Damar”ın düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Şarkı son yıllarda çıkan diğer Mustafa Sandal şarkıları gibi 90’ların ruhunu 2000’ler ile buluşturan bir köprü görevi görüyor.

90’ların çocuğuyuz. O yıllara ait şarkıcıların ve albümlerin enerjisi bir başkadır. Sandal’ın vokalini duyduğumda hep o yılların enerjisi yüklenir. Kıymetli tayfadandır bu yüzden.