Hande Yener: O iş bende!

Ve merakla beklenen yeni Hande Yener albümü 2 Ekim’de çıkıyor. Pandemi öncesi Hande ile birlikte yeni albümün tüm şarkılarını dinlemiş biri olarak en az onun kadar heyecanlıyım.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Bu kitabın çıkış noktası neydi?
‘Henüz Tanışmadık’ bir kadının kendini yeniden keşfetme macerasını anlatıyor. Bazen yeniden başlamak için her şeyden vazgeçmek gerektiğini, sıradan insanların nasıl sihirli bir dünya yaratabildiğini, görünenin ardında ne kadar büyük gizler olabileceği var satırlarımda. ‘Henüz Tanışmadık’ sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor.
Senin için ayrı bir önemi varmış bu kitabın. Anlatsana biraz.
‘Henüz Tanışmadık’ benim 11’nci kitabım. Hepsini çok severek yazdım. Hepsinin yazım aşamasında yaşadığım öyle hikayeler vardı ki. Bu kitabın yazım aşamasında ise bir türlü konsantre olamazken hayatıma biri girdi. Karnımda kelebekler uçuşup kalbim öyle bir çarptı ki. Aşkla yazdım bu kitabı. Bendeki o enerji kelimelere döküldü. Kitap bittikten sonra aşkta bitti. Hiçbir insan öylesine girmiyor hayatımıza. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan. Ben kendi hikayemde bunların hepsini aldım ve çıkan sonuç için şükrediyorum Allah’a.
Bundan sonra çıkaracağın kitap için planların var mı?
Böyle bir finalden sonra sende hak verirsin ki aklımda sevgiye , aşka inancını kaybetmiş cümleler uçuşuyor. Kızgın, kırgın veya dargın değilim. Ne olduğumu bilmediğim bir dönemdeyim. Aşk , sevgi... adı her neyse ona kapım her zaman açık. Allah bana yine ilham olacak birini yollayacaktır. O zaman ne yazarım ve o kitap nasıl olur bilemem.
Dünya Telaşı
2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla Sezen Aksu’nun dikkatini çeken Rümeysa yaklaşık 5 yıl boyunca stüdyo ve sahne çalışmalarında Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapmış. Bu süre içerisinde Sezen Aksu’nun kanatları altında ilk olarak “Yansın İstanbul” ile dinleyiciye merhaba demiş. Ardından yine Sezen Aksu imzalı ‘Anlasana’ isimli şarkıyı çıkaran Rümeysa , piyasanın nabzını ölçüp, ısınma turları atmış diyebiliriz.
Tecrübe ettikleri ve gözlemledikleri ile birlikte verdiği dört yıl aranın ardından “Dünya Telaşı” isimli yeni şarkısını geçtiğimiz hafta Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan Rümeysa yenilenmiş bir şekilde karşımızda.
‘Dünya Telaşı’, Ayla Çelik’in müzik prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü ve müziği Rümeysa’nın kendisine ait olan ve aranjesinde Serkan Ölçer’in imzası bulunan bir şarkı.
Emin ellerde pişen , önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan Rümeysa artık kendi kanatları ile uçuyor. Hem şarkıcılık hem de bestecilik yönünü geliştiren genç şarkıcıya bana kalırsa sarı saç yakışmış.
Azimli ve çalışkan olduğu her halinden belli olan Rümeysa’nın bu zorlu müzik piyasasında sabırlı bir şekilde istediği yere gelip , daha geniş kitlelere sesleneceğini ve adını daha çok duyuracağını düşünüyorum.
Hande Yener: O iş bende!
Ve merakla beklenen yeni Hande Yener albümü 2 Ekim’de çıkıyor. Pandemi öncesi Hande ile birlikte yeni albümün tüm şarkılarını dinlemiş biri olarak en az onun kadar heyecanlıyım.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Bu kitabın çıkış noktası neydi?
‘Henüz Tanışmadık’ bir kadının kendini yeniden keşfetme macerasını anlatıyor. Bazen yeniden başlamak için her şeyden vazgeçmek gerektiğini, sıradan insanların nasıl sihirli bir dünya yaratabildiğini, görünenin ardında ne kadar büyük gizler olabileceği var satırlarımda. ‘Henüz Tanışmadık’ sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor.
Senin için ayrı bir önemi varmış bu kitabın. Anlatsana biraz.
‘Henüz Tanışmadık’ benim 11’nci kitabım. Hepsini çok severek yazdım. Hepsinin yazım aşamasında yaşadığım öyle hikayeler vardı ki. Bu kitabın yazım aşamasında ise bir türlü konsantre olamazken hayatıma biri girdi. Karnımda kelebekler uçuşup kalbim öyle bir çarptı ki. Aşkla yazdım bu kitabı. Bendeki o enerji kelimelere döküldü. Kitap bittikten sonra aşkta bitti. Hiçbir insan öylesine girmiyor hayatımıza. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan. Ben kendi hikayemde bunların hepsini aldım ve çıkan sonuç için şükrediyorum Allah’a.
Bundan sonra çıkaracağın kitap için planların var mı?
Böyle bir finalden sonra sende hak verirsin ki aklımda sevgiye , aşka inancını kaybetmiş cümleler uçuşuyor. Kızgın, kırgın veya dargın değilim. Ne olduğumu bilmediğim bir dönemdeyim. Aşk , sevgi... adı her neyse ona kapım her zaman açık. Allah bana yine ilham olacak birini yollayacaktır. O zaman ne yazarım ve o kitap nasıl olur bilemem.
Dünya Telaşı
2011 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla Sezen Aksu’nun dikkatini çeken Rümeysa yaklaşık 5 yıl boyunca stüdyo ve sahne çalışmalarında Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapmış. Bu süre içerisinde Sezen Aksu’nun kanatları altında ilk olarak “Yansın İstanbul” ile dinleyiciye merhaba demiş. Ardından yine Sezen Aksu imzalı ‘Anlasana’ isimli şarkıyı çıkaran Rümeysa , piyasanın nabzını ölçüp, ısınma turları atmış diyebiliriz.
Tecrübe ettikleri ve gözlemledikleri ile birlikte verdiği dört yıl aranın ardından “Dünya Telaşı” isimli yeni şarkısını geçtiğimiz hafta Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan Rümeysa yenilenmiş bir şekilde karşımızda.
‘Dünya Telaşı’, Ayla Çelik’in müzik prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü ve müziği Rümeysa’nın kendisine ait olan ve aranjesinde Serkan Ölçer’in imzası bulunan bir şarkı.
Emin ellerde pişen , önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan Rümeysa artık kendi kanatları ile uçuyor. Hem şarkıcılık hem de bestecilik yönünü geliştiren genç şarkıcıya bana kalırsa sarı saç yakışmış.
Azimli ve çalışkan olduğu her halinden belli olan Rümeysa’nın bu zorlu müzik piyasasında sabırlı bir şekilde istediği yere gelip , daha geniş kitlelere sesleneceğini ve adını daha çok duyuracağını düşünüyorum.