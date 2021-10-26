Gözyaşlarım Anlatır

Ajda Pekkan’ın uzunca bir süredir merakla beklenen mini albümü nihayet geçtiğimiz hafta dinleyici ile buluştu. Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan yeni Ajda albümünde yıllar sonra efsane şarkı ‘Düşünme Hiç’i dinlemek bir başka keyifli. Yıllardır şan derslerini aksatmadan devam ettiren Ajda Pekkan’ın yeni şarkılarındaki yorumunu dinleyince ilk günkü heyecanı ve tınıyı hala koruduğuna şahit oluyoruz.

Albümün çıkış şarkısı Pekkan’ın uzun yol arkadaşı Şehrazat’ın imzasını taşıyan "Bi Tık" olmuş. Orta tempolu bir aşk şarkısı olan ‘Bi Tık’ şimdiden radyolarda sık çalınan şarkılar arasındaki yerini almış bile. Şarkının birde gece yarısı versiyonu var ki tadı başka.

Benim yeni albümde en çok sevdiğim şarkı ise sözleri Özlem Argon, müziği Reşit Gözdanlı, düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait olan ‘ Bilebilirsin’ oldu. Dinler dinlemez Ajda’nın 1996 yılında çıkardığı albüme gittim. O yıllardaki bol nağmeli vokali ve Akdeniz esintileri ‘Bilebilirsin’de yeniden karşımıza çıkmış. Dinlerken insanın içi kaynıyor. Umarım bu güzel şarkı yakın zamanda kliplenir.

Günün sonunda üretime devam eden ve çalışma disiplinini hiç kaybetmeyen Ajda Pekkan sevenlerini memnun edecek bir çalışma ile yıllara meydan okuduğunu hem görsel hem de işitsel olarak bir kez daha kanıtlamış. Onun müzik dünyası içindeki bu duruşunun yeni çıkan isimlere örnek olması dileğiyle.

Neler görüyor bu gözler

Youtube’da hiç bilmediğim insanların şarkılarını keşfe çıkmak oldukça keyifli. Her gün o kadar çok video klip yükleniyor ki meğer ne çok müzik sevdalısı varmış demeden edemiyor insan. Adını hiç duymadığım ama bazılarının radarına çoktan girmiş ve izlenmeleri milyonları aşmış şarkılar farklı renkler barındırıyor.

Farklı şeyleri dinlemek üzere çıkılan yolculuk her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor tabi. Çoğunlukla amatör kaydedilen ve video klip çalışması düşük maliyetle kotarılan bazı işler hem görsel hem de işitsel olarak insanı hayrete düşürüyor. Öyle acayip söz ve melodilere rastlıyorsunuz ki nutkunuz tutuluyor. Ya bile isteye etkileşim almak için böyle şeyleri paylaşıyorlar ya da yaptıkları işlerin gerçekten kötü olduğunun farkında değiller.

Milyon izleyiciye ulaşan bu video kliplerin bir parodi olduğunu söylemek çok isterdim ama maalesef değiller. İzlerken eğleniyoruz orada hiç bir sıkıntı yok. Üzücü olan gerçek anlamda müziğini bu platformlarda duyurmak isteyenlerin o algoritmada bu tarz işlerin ön plana çıkması sebebiyle gümbürtüye gidiyor olması.

Bu festival kaçmaz