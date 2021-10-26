Gözyaşlarım Anlatır

Albümün çıkış şarkısı Pekkan’ın uzun yol arkadaşı Şehrazat’ın imzasını taşıyan "Bi Tık" olmuş. Orta tempolu bir aşk şarkısı olan ‘Bi Tık’ şimdiden radyolarda sık çalınan şarkılar arasındaki yerini almış bile. Şarkının birde gece yarısı versiyonu var ki tadı başka.
Benim yeni albümde en çok sevdiğim şarkı ise sözleri Özlem Argon, müziği Reşit Gözdanlı, düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait olan ‘ Bilebilirsin’ oldu. Dinler dinlemez Ajda’nın 1996 yılında çıkardığı albüme gittim. O yıllardaki bol nağmeli vokali ve Akdeniz esintileri ‘Bilebilirsin’de yeniden karşımıza çıkmış. Dinlerken insanın içi kaynıyor. Umarım bu güzel şarkı yakın zamanda kliplenir.
Günün sonunda üretime devam eden ve çalışma disiplinini hiç kaybetmeyen Ajda Pekkan sevenlerini memnun edecek bir çalışma ile yıllara meydan okuduğunu hem görsel hem de işitsel olarak bir kez daha kanıtlamış. Onun müzik dünyası içindeki bu duruşunun yeni çıkan isimlere örnek olması dileğiyle.
Neler görüyor bu gözler
Youtube’da hiç bilmediğim insanların şarkılarını keşfe çıkmak oldukça keyifli. Her gün o kadar çok video klip yükleniyor ki meğer ne çok müzik sevdalısı varmış demeden edemiyor insan. Adını hiç duymadığım ama bazılarının radarına çoktan girmiş ve izlenmeleri milyonları aşmış şarkılar farklı renkler barındırıyor.
Farklı şeyleri dinlemek üzere çıkılan yolculuk her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor tabi. Çoğunlukla amatör kaydedilen ve video klip çalışması düşük maliyetle kotarılan bazı işler hem görsel hem de işitsel olarak insanı hayrete düşürüyor. Öyle acayip söz ve melodilere rastlıyorsunuz ki nutkunuz tutuluyor. Ya bile isteye etkileşim almak için böyle şeyleri paylaşıyorlar ya da yaptıkları işlerin gerçekten kötü olduğunun farkında değiller.
Milyon izleyiciye ulaşan bu video kliplerin bir parodi olduğunu söylemek çok isterdim ama maalesef değiller. İzlerken eğleniyoruz orada hiç bir sıkıntı yok. Üzücü olan gerçek anlamda müziğini bu platformlarda duyurmak isteyenlerin o algoritmada bu tarz işlerin ön plana çıkması sebebiyle gümbürtüye gidiyor olması.
Bu festival kaçmaz
Zehra Toy bu yolda yeteneği ile gelecek vaat eden isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Katıldığı O Ses Çocuklar ve O Ses Türkiye yarışmasındaki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Toy’un, Youtube’ta paylaştığı coverlar onun dinleyici kitlesini epey genişletmiş.
Zehra, sözü ve müziği Cem Adrian’a ,düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait olan ilk solo çalışması ‘ Söz’ü geçtiğimiz haftalarda çıkardı. Tertemiz bir pop şarkısı olan ‘Söz’ , Zehra’nın duru vokaliyle birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma ortaya çıkmış. İlk işinde önemli isimlerle çalışması onun en büyük şansı. Bu fırsatları iyi değerlendirirse ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyacağımızı düşünüyorum.
Real Love
Aleyna aradığı yeni enerjiyi Amerikalı dj/prodüktör Dillon Francis’in son çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısı ile bulmuşa benziyor.
Dans şarkılarında vokali bir başka parlayan Aleyna’nın bu şarkısını önceki çalışması ‘Retrograde’den daha çok beğendim. Enerjisi gayet yüksek olan şarkı, çekilen video ile birlikte tam bir hit adayı olmuş.
Dillon Francis şarkıyı piyasaya çıkmadan büyük bir festivalde çalarak seyirciden coşkulu bir reaksiyon almıştı. Aynı başarıyı dans listelerinde üst sıralarda görmek üzere diyelim.
Aldatıldık
En sevdiğim Sezen Aksu imzalı şarkılardan biri olan ‘ Aldatıldık’ için şu zamana kadar çok cover yapıldı. Her biri şarkının güzelliğini farklı bir biçimde yansıttı. Şimdi aynı şarkının Jabbar ve Deeperise işbirliğinden doğan yeni versiyonu gündemde.
‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’in söz ve müziğinde Gökcan Sanlıman, düzenlemesinde ise Gökcan Sanlıman, Alper Atakan, Tolga Görsev, Alexei Tintaru, Rıza Erekli’nin imzalarını görüyoruz. Elektronik alt yapıların içinde boğulduğumuz son zamanlarda şarkının akustik tatları derin bir nefes almamıza neden olmuş. Yaylılar ve gitarlar ahenk içinde dans ederken şarkının hikayesi bir başka vurucu olmuş.
Gökcan Sanlıman yeni çıkacak albümü için ‘ Her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.’ demiş. Albümün ilk haberci şarkısı “Bir Dokun Bin Aşk İşit” ile Sanlıman’ın bu dediklerini fazlasıyla yerine getirmiş olduğu ortada. Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Alper Atakan ile sound yelpazesini alabildiğine geniş tuttuklarını söyleyen Sanlıman’ın ‘ Loş Bir Sokakta’ albümü için geri sayım başladı.
Konser izlemeyi biliyor muyuz?
Son zamanlarda gittiğim tüm konserlerde dikkat ettiğim şey yoğun bir konuşma ve gülüşme sesinin şarkı esnasında dalga dalga arka koltuklardan sahneye doğru gelmesi. Sinemalarda sıklıkla denk düştüğümüz gürültülü bir şekilde yemek yeme mevzusunun ise konserlerde aynı şekilde hız kesmeden devam ettiğine şahit oldum.
Gayet romantik bir şarkı dinlerken arkadan telefonda evdeymiş gibi konuşan birinin muhabbetine maruz kalmanız gayet olası bir durum. Uyardığınız zaman ise oralı olmadan konuşmaya devam etmesine hiç şaşırmayın. Akıl alır gibi değil. Bu seslere takıldığınız anda ise zaten geçmiş olsun artık sadece onları duyar hale geliyorsunuz. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine ayamamış insanlarla bu tip organizasyonlarda aynı havayı solumak ciddi bir sinir kontrol deneyimi.
Hey Britney
Britney Spears davasının sonucu tüm sevenlerinin yüzünü güldürdü. Babasının yıllardır Britney üzerinde kurduğu kontrol mekanizması artık tarih oldu diyebiliriz. Hayranlarının başlattığı #FreeBritney hareketi başarıyla sonuçlanınca onların cephesinde tam bir bayram havası esti.
Bundan sonrası önemli. Britney, babasına para kazandırmamak için son birkaç yıldır gelen işleri geri çevirip, kendi özel hayatına odaklanarak kafayı dinlemeyi seçmişti. İstediği şeyi elde ettikten sonra ne gibi hamlelerde bulunacağını bekleyip göreceğiz.
Konser öncesi mekanı dolaşınca üniversite yıllarıma geri döndüm. Ortamın enerjisi, çevredeki oluşumlar güzel bir kampüs hissi verdi. Yeni sezonda orada yapılacak işleri duyunca epey heyecanlandım. Sahne vakti gelip çatınca Maximum Uniq Açıkhava’daki seyircinin coşkulu katılımıyla Yalın, şarkılarını art arda sıraladı. ‘Ah Be Kardeşim’ ile başlayan hit festivali ‘Kasma’ ile sona erdi. Yalın’ın her şarkısına aynı oranda gösterilen ilgi ve katılıma şapka çıkarttım. Tansiyon konser boyunca hiç düşmedi.
Yalın, şarkı aralarında seyirci ile hep iletişim halindeydi. Onun sahnedeki bu eğlenceli yönünü daha önce canlı izlemediğimden hiç bilmiyordum. Espriler, minik hikayeler ve kahkahalar havada uçuştu. Yalın, sahne hakimiyeti ve iletişiminin sıcaklığı ile seyirciyi söylediği şarkılar haricinde de avcunun içinde tutmayı başardı.
Son Seslenişim
Temmuz ayında yayınlanan ‘Sen Varsın Diye’ şarkıları ile dinleyicisinin hasretini sona erdiren Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yılının baharında çıkaracağı yeni albümden ikinci şarkı “Son Seslenişim”i müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Şarkıyı dinledikten sonra yeni albümlerinin heyecanı iyice artmış oldu.
Şarkı çıktığı günden itibaren dinleyici tarafından hemen sevilip benimsendi. Bu sevgiyi listelerde hızla yükselmesinden ve YouTube trend videolarda günlerdir arz-ı endam etmesinden net bir şekilde görebiliyoruz.
Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkıyı ilk dinlediğimde Ayten Alpman slowlarını hatırladım. Yaşasaydı bu şarkıyı grupla birlikte seslendirse ne güzel olurdu diye düşünmeden edemedim. Bu düşüncemin üzerine Ayten Alpman’ın ‘Bu Sana Son Seslenişim’ isimli bir şarkısı olduğunu öğrenince yüzümde tatlı bir tebessüm oluştu.
Sanırım
Az eğlenmedik Altay’ın gece programlarında. Sahnede tüm enerjisini ortaya koyan, oraya gelen izleyiciye hayatının eğlencesini yaşatmaya yemin eden, şarkıcı kimliğinden önce başarılı bir sahne adamı Altay.
Şarkıyı dinleyenlerin etkisinden çıkamayıp mütemadiyen ‘ Ee daha daha nasılsınız ?’ dediğine şahit oluyorum. İşin enteresan tarafı herkesin diline takılan bu bölüm şarkıda sadece 2 kez geçiyor. ‘Yok’un videosunun altına yazılan yorumlara bakılırsa bu durum dinleyiciyi pek bir üzmüş. ‘ Ee daha daha nasılsınız?’ kısmının şarkının ikinci bölümünde bir kere daha dönmesi yönünde yoğun istekler göze çarpıyor.
Belki ileride dinleyicinin sesine kulak verip şarkıyı yeni bir editle tekrar servis ederler. Sabırsız olanlar kendi versiyonlarını yapıp şarkıyı sosyal medya platformlarında paylaşmış bile. Sura İskenderli’nin ortaya bırakıp kenara çekildiği bu şarkı, şu sıralar bol promosyon ve şaşalı söylemlerle servis edilen şarkılardan daha çok etkileşim almışa benziyor. Buradan çıkan sonuç ise hangi şarkının tutacağı, pazarlamasının nasıl yapılırsa başarılı olacağı konusunda net bir formülün olmadığı.
Heyecan
Gökhan Türkmen, 7 albümünden “Heyecan” şarkısına çektiği video klip ile izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Albümlerine olduğu kadar onlara çektiği video kliplere de ekstra özen gösteren Türkmen, anlayacağınız yine farklılığını ortaya koyup ezber bozan bir videoyu müzikseverlerin beğenisine sunmuş.
Sözleri Mert Carim, müziği Gökhan Türkmen, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan ‘Heyecan’ şarkısının videosunda, şehirden uzaklaşmak isteyen bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Gökhan ile birlikte kurulan o dünya içinde seyahat ederken karşımıza çıkan görsel şölen fazlasıyla cezbediyor.
Kapadokya Ortahisar’da çekimleri Murat Joker tarafından yapılan video klipte, yaratılan dünyaya insan ışınlanmak istiyor. Uzay temalı çalışmada hem doğal güzellikleri hem de fütüristik öğeleri dijital efektlerle harmanlanmış bir şekilde izlerken hayal kurmak tamamen serbest.
Türkmen video için ‘Her şarkımızda olduğu gibi yeni ve evrensel ne yapabiliriz, üstüne ne koyabiliriz diye düşünerek en ufak ayrıntısına kadar dikkat ettik.’ demiş. Ben izlerken videoda kurulan dünyanın içine fena daldım. Merak edenler şimdi hemen gidip videoyu izlesin.
Ne eksik?
‘Şivesi Sensin Aşkın’, Güliz Ayla’nın üzerine dikilmiş bir elbise gibi. Şarkıyı dinler dinlemez hiç yadırgamayıp, sanki hep Güliz’den dinliyormuş gibi benimsedim. İlk cover için çok doğru bir seçim olmuş.
Bu şarkıdan hareketle Güliz, kendi yorumuna ve müzikalitesine giden şarkılardan oluşturduğu bir repertuar ile keyifli bir cover projesi yapsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum.
Dijitalde yayınlayacağı mini bir konser eşliğinde seçtiği şarkıları dinleyicisi ile paylaşabilir. ‘Şivesi Sensin Aşkın’ gibi Güliz’e yakışan şarkılardan oluşan bir proje çok güzel olabilir.
Zengbej Müzikhol
Yaptığı işlerle farkını ortaya koymayı seven ve yıldızı gün geçtikçe parlayan rapçi Zen-G, üç bölümden oluşan canlı performans serisi ‘Zengbej Müzikhol’ ile dijital platformlarda karşımıza çıkıyor.
Fikir benim çok hoşuma gitti. Kurulan ambiyans ve görseller gayet başarılı olmuş. Proje ‘Zengbej’ albümünün devamı niteliğindeymiş. Önceden yayınlanan üç şarkının yeni düzenlemeleriyle hayata geçmiş. Zen-G farklılık peşinde olan, yeni şeyleri denemekten korkmayan biri. Kendisinden ilerleyen zamanlarda ne gibi projeler gelecek şimdiden meraklanmaya başladım.
Zen-G’nin canlı performans serisi, eylül ayının sonuna kadar her pazar günü dinleyiciyle buluşacakmış. Sözü ve müziği Zen-G’ye düzenlemesi ise Can VS’ye ait olan serinin ilk teklisi ‘Temizle’, Silvyo Behmoaras’ın yönetmenliğinde çekilen videosu ile dijital platformlardaki yerini aldı. Diğer iki şarkı için takipte kalın.
Tam 12’den
‘Melekti Sanki’ boynu bükük bir aşk şarkısı. Ayrılık yaşayan ve acısı taze sevgililer kısa sürede şarkıyı benimser diye düşünüyorum. ‘Melekti Sanki’ye Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen video klip, yaz bitimi hüzünlü olduğumuz şu günlerde insanı tekrar tatile çıkmaya davet ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Cem ile bir araya geldiğimizde bana hazırda bekleyen bitmiş şarkılarının yanı sıra, söz ve müziği kendisine ait olan yapım aşamasındaki çalışmalarını dinletti. Farklı türlerde çok güzel şarkılar dinleyiciyi bekliyor. Sahne çalışmalarına ve halk konserlerine ağırlık veren Cem, bu kış çeşitli sürprizlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Beklemedeyiz.
Rubato’dan Sezen şarkıları
Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, yeni çıkacak albümlerinde Sezen Aksu şarkılarına yer vermiş. Rubato’nun efkara davetiye çıkaran stili, Sezen Aksu’nun hayatımıza fon müziği olmuş şarkıları ile birleşince ortaya çıkan duygu yoğunluğunu varın siz düşünün.
Yaz aylarının deli dolu enerjisinden sıyrılıp melankoli rüzgarlarının esmesinin kaçınılmaz olduğu kışa girerken yayınlanacak albümde Sezen Aksu şarkılarından Tutuklu, Perişanım Şimdi, Hata, Sorma, Sultanım, Gidiyorum, Yazık, Tükeneceğiz, Ahdım Olsun gibi hepimizin ezbere bildiği şarkılar bu sefer Rubato yorumuyla karşımızda olacak.
Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü olan ‘Rubato / Sezen Aksu Şarkıları’nın habercisi olarak ‘Tutuklu’yu geçtiğimiz hafta Bayhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. ‘Tutuklu’nun Rubato tarafından yorumunu dinleyince insan albümün geri kalanında efkar festivalinin en ön sırasında yer alacağını az çok kestirebiliyor.
Zor
Yaptıkları işleri zevkle takip edip dinlediğim Dolu Kadehi Ters Tut, Dilan Balkay’la birlikte ‘Zor’ adını verdikleri yeni bir single yayınlamış. Yine keyifli ve dinledikçe farklı güzelliği keşfedilen bir iş ile karşımızda olan DKTT grubunun Dilan Balkay ile olan uyumu her zamanki gibi dinleyeni mest ediyor.
‘Adım Adım’ şarkısının söz ve bestesi İlyas Yalçıntaş’a , düzenlemesi ise Duhan Dönder’e ait. Sözlerinden düzenlemesine orta tempo güzel bir aşk şarkısı olan ‘Adım Adım’da, Ezgi Kosa ile İlyas Yalçıntaş’ın vokal uyumu bu çalışmayı başarılı kılan bir başka etken. İki vokal öyle güzel kaynaşmış ki şarkının hikayesinin içine dinlerken hemen giriveriyorsunuz.
Çıktığı günden beri Youtube trend listesinde yer alan ‘Adım Adım’ ilerleyen günlerde kendine daha çok dinleyici bulacak gibi. Şarkının kendisi kadar sıcak video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturmuş. Samimi ve sıcak işleri çok özlemişiz. ‘ Adım Adım’ enerjisi ile dinleyiciye iyi gelecek bir çalışma olmuş.
Kim?
Manitas grubunu ilk olarak 2020 yılında çıkarttıkları ‘ Olsun’ ile dinleme fırsatı buldum. O zamanki yazımda Alternatif ve Synth Pop Türkçe müziğe bambaşka bir soluk getireceklerini düşündüğümü yazdığım, Defne Angın ve Selin Dumlugöl’den oluşan Manitas, ilk çalışmaları ‘Olsun’ ile kendilerini ilk defa dinleyen müzik dinleyicisine güzel bir göz kırpmıştı.
Grup şimdi yeni şarkısı ‘ Kim?’ ile müzikal yolculuğuna devam ediyor. Sözleri Defne Angın, müziği ise Selin Dumlugöl imzası taşıyan projenin prodüktörlüğünü Mert Kasap üstlenmiş. Şarkının düzenlemesi ise Mert Kasap, Mert Sever ve Onur Taşkan tarafından yapılmış.
‘Kim?’in bana göre önceki Manitas şarkılarına göre farkı, etnik öğelerin ön planda olması. Farklı bir rengini dinleyici ile paylaşan Manitas, bu seçimiyle bundan sonra yapacağı şarkıların türünün ucunu açık bırakarak bana kalırsa şık bir heyecan yaratıyor.
Hayda
Erkin Arslan, aşkın türlü halini şarkılarında iyi anlatan bir isim. Arslan, yeni çıkan şarkısı ‘Hayda’ ile bu sefer ilk görüşte aşkın bizlere neler ettiğine değinmiş.
Şarkının mayası öyle güzel tutmuş ki her dinleyişte farklı şeyleri keşfediyorsunuz. Türkiye’nin Dolby Atmos mikslenmiş ilk şarkısı olma özelliğini taşıyan ‘Bumaya’ , sağlam bir ses sisteminiz varsa dinlerken keyfine varma katsayısını daha çok arttırıyor.
Yepyeni bir enerjiyle karşımıza çıkan Doğulu, ‘ Bumaya’ ile 2021 yazına kendi imzasını şık bir şekilde atmış. Yeniliklere, kolektif çalışmalara açık olması , risk alması, ezber bozması Kenan Doğulu’nun en büyük artısı. Doğulu’nun Onurr, Ozan Bayraşa ve Umur Doma ile ortaya çıkarttığı bu iş bana kalırsa gayet heyecan verici.
Kenan Doğulu 90’lı yılları dibine kadar yaşamış olanların kıymetlisidir. Kendisini ilk olarak ‘ Yaparım Bilirsin’ albümünün şarkılarını seslendirdiği Madonna’nın İstanbul İnönü Stadyumu konserinde izlemiştim. Yonca Evcimik ile konser öncesi sahne alan tek Türk şarkıcısıydı. Doğulu, o yıllardan bu zamana yaptığı sahne programları, albümler, prodüksiyonlar, projeler ve başka isimlere verdiği şarkılar ile hep üretimde kalıp, kendini yenileyen bir isim oldu.
‘Bumaya’ ile yenilenmeye devam eden Doğulu, son zamanların parlayan ismi Ecem Lawton yönetmenliğinde çekilen video klip ile ‘Bumaya’nın görsel tarafını çok güzel beslemiş. Edgar Allen Poe’nun 1842’de yazdığı “Kızıl Ölümün Maskesi” adlı kısa hikayesinden aldığı ilhamla yaratılan klibin kreatif yapımcılığını ve koreografisini Jennifer Lopez, Beyonce ve Dua Lipa gibi sanatçılarla çalışan Marvin Brown üstlenmiş.
Şarkıdan video klip çalışmasına mayası çok güzel tutmuş, rengarenk, heyecan veren bir işe imza atan Kenan Doğulu’yu ve ‘Bumaya’nın oluşmasında emekleri olan Onurr, Umur Doma ve Ozan Bayraşa’yı tebrik ediyor, yeni projeleri heyecanla bekliyorum.
Bon Voyage
Ece Seçkin ve Faruk Sabancı 2021 yazında bizi tropikal adalara gitmişçesine ferahlatacak şarkıları ‘ Bon Voyage’ ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Sözü Onurr , bestesi Faruk Sabancı ve Onurr imzası taşıyan, düzenlemesi ise Faruk Sabancı'ya ait olan “Bon Voyage”, Ece’nin yüksek enerjisi ile birleşince kan kaynatan güzel bir dans şarkısı olarak karşımıza çıkıyor.
Şarkı uzun yıllar Bonomo’nun sandığında duruyormuş. Hiç kayıt edilmemiş. Bir instagram canlı yayınında akla gelip çalınınca, dinleyenlerden şarkının kayıt edilmesi konusunda ısrarlar gelince Bonomo hemen işe koyulmuş.
Demet Evgar’ın şarkıya eşliği konusunda “Ne mutlu bize ki yıllar önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki benim canım, eski dostum Demet Evgar bize eşlik etmeyecekti.” yorumunu yapan Bonomo, ‘Rüyamda Buluttum’ şarkısı ile beraber sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Acı Kiraz’ı da dinleyici ile paylaşmış.
Kapak görselinden video klip çalışmasına yine özenli bir iş ile karşımızda olan Can Bonomo, bu iki yeni şarkısıyla dinleyicisini mutlu etmeye devam ediyor. Sıradaki şarkıları merakla bekliyorum.
İki nokta atışı şarkı
Geçtiğimiz hafta prodüktör ve aranjör Alper Atakan’ın yakında çıkacak olan ‘Aranjör’ isimli albümünden iki şarkı dijital platformlardaki yerini aldı.
İlk olarak İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Affeder Mi Aşk Bizi?’ ile dans pistine davet edildik. Söz ve bestesi Cem Adrian’a düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan şarkı , kan kaynatan disko aranjesinin içinde barındırdığı duygusal hikaye ile dikkat çekti. Dinledikçe kana karışan şarkı, İrem Derici’nin güçlü vokali ile radyoların sık sık çalacağı bir çalışma olmuş.
Seda Sayan’ın seslendirdiği söz ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait olan ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısı Alper Atakan düzenlemesi ile ‘Aranjör’ albümünden bizleri selamlayan ikinci şarkı oldu.
Yıllar önce Emel Müftüoğlu‘nun seslendirdiği ve severek dinlediğimiz şarkı Seda Sayan’ın vokali ile şimdi bir başka lezzetli olmuş. Şarkıyı kim Seda Sayan için seçtiyse kendisini tebrik etmek lazım. ‘Gel Günaha Girelim’ Seda Sayan’ın sesine ve müzikal tarzına gayet güzel yakışmış.
90’lar deyince o dönemin müziklerine aşık her insanın yüzünde tartışmasız güller açar. Her şarkı ezbere bilinir ve duygu seli hazırda bekler. Yeni albümün çıktığı haberi müzikseverlerin büyük ilgisini çekti ve dijitalde şarkı paylaşımları hemen başladı.
Prodüktörlüğünü Hakan Eren’in yaptığı ‘Şimdi 90’lar 2’ albümünde, Yonca Evcimik, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Hazal, Erdal Çelik, Jale, Boran, Uhde Seçil, Eda-Metin Özülkü, Oya-Bora ve Seyyal Taner yer alıyor.
Albümde en hoşuma giden şey tüm şarkıların yeniden seslendirilmiş olması. Yıllar sonra bu şarkıları daha farklı söyleyen, vurgularını bir başka yapan şarkıcıları dinlemek ve o nüansları yakalamak dinleyiciyi keyiflendiriyor.
Düzenlemelerin ağırlıklı olarak 90’lı yıllardaki haline yakın olması ise bir başka sevindiğim nokta. Orijinal düzenlemelerdeki o lezzeti çok bozmadan aslına sadık kalınmaya özen gösterilmiş. 90’lı yılların coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için arşivlik güzel bir çalışma.
Buray’ın Harbiye çıkarması
Buray’ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin yankıları hala sürüyor. Sevilen şarkılarını görsel ve işitsel bir ahenk içinde seslendiren müzisyen, izleyenlere güzel dakikalar yaşatmış.
Çok istesem de konsere gidemedim ama geceye dair izlediğim görüntüler ve dinlediğim yorumlar beni o ortama gitmiş kadar yaptı. Buray her detayla ince ince ilgilenmiş. Başarılı bir albümün ardından yeni eski şarkılarından hazırladığı repertuar tansiyonu hep yüksek tutmuş.
Konser sırasında kendisine eşlik eden dansçılar, arkada dönen görüntüler, ışık ve sahne düzeni göz kamaştırmış. Buray’ın Çiğdem Karavit'in tasarladığı ve üzerinde gezdiği ülkelerin haritasının yer aldığı kostümü geceye ait güzel detaylardan biri olmuş.
Uzun yıllardır ağaçlandırma projelerinde yer alan Gökhan Türkmen ve yapım şirketi GTR Müzik, “Vay Halimize”, "Yüzüme Vurma" ve “İnsanız Ayıbı Yok” şarkılarının dijital gelirleri ile Ege Orman Vakfı aracılığıyla iki ormanı dinleyenleriyle birlikte tamamlamıştı.
İlk olarak Melike Turgut Ormanı’nı tamamlayan müzisyen, ikinci proje Melis Özsoysal Ormanı’nın 20 Eylül’deki açılışının ardından talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay anısına üçüncü orman projesi için Eylül ayında çalışmalara başlıyor. Yaşadığı müddetçe bu orman zincirini sürdüreceğini söyleyen Gökhan Türkmen’e kocaman bir alkış.
KÖFN ve yeni albümü ‘Rockstar’
"Yaptığımız şey tam olarak dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek." diyen Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den kurulu KÖFN grubunun ‘Rockstar’ albümü geçtiğimiz günlerde çıktı.
Albüm öncesi haberci olarak ‘ Olan Olmuş’ ve ‘Rockstar’ı dinleyip keyiflenmiştik. Şimdi diğer yeni şarkılarla beraber çıkan albüm, müzikseverleri güzel bir yolculuğa çıkarıyor.
"Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Çöllerinde" ve "Ben Seni Arayamam" isimli şarkıları ile kalpleri kazanıp, "Dans" EP’sinin leziz soundu ile kendini iyice sevdiren KÖFN, üretimine ara vermeden devam ediyor.
Yeni albümde farklı türlerden tatları kendi müziğinin içine ustalıkla katıp dinleyici ile paylaşan grup yine bıkmadan dinlenecek güzel bir işe imza atmış.
''Fren'' isimli parçada Xir ile işbirliği yapan KÖFN, bence kendi matematiğini çözmüş ve güzel bir rotada emin adımlarla ilerliyor. Kitlesini zaman içinde daha çok genişleteceğine inandığım bu ikili, keşmekeş müzik ortamında yaptıkları güzel işler ile aradan sıyrılıp ışıl ışıl parlıyor.
Dila Uzun, daha önce Febyo Taşel‘in ‘Ev Yapımı Müzik’ isimli albümünde yer alan Tual’in “Tiryakinim” adlı şarkısını yeniden yorumlamış. İlerleyen zamanlarda ise Emrah Karaduman ile çalışması “Güllerim Soldu” ve ardından “Kovala” isimli filmin soundtrack albümünde Sansar Salvo ile yaptığı şarkıyla yer almış.
19 yaşından beri kendi yaptığı alt yapılar üzerine İngilizce sözler yazıp, besteleyen ve söyleyen Dila’nın ‘İlkbahar’ isimli şarkısı Nurettin Çolak’ın yağ gibi akan aranjesi ile dinlerken insanı bambaşka yerlere götürüyor.
Umarım her gün yeni bir ismin çıktığı ama güzel olan işlerin dinleyici ile zar zor buluştuğu günümüz müzik dünyasında Dila’nın şarkısı yerine ulaşır.
Sen Varsın Diye
Yüzyüzeyken Konuşuruz bir buçuk yıllık mecburi pandemi arasının ardından sevenleri ile arasındaki hasrete bir son verip yeni şarkıları ‘Sen Varsın Diye’yi bu ayın başında çıkarmıştı. Şarkıya olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor.
Grup ‘Sen Varsın Diye’ şarkısında ilk yıllarındaki akustik havayı yeniden estirirken, son yıllardaki elektro tatları koruyup, her iki tarzı seven dinleyiciyi fazlasıyla memnun etmiş gözüküyor.
Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkı, gruba yeni hayranlar kazandırmayı ihmal etmiyor. Bu yazıyı yazarken şarkı kaçıncı tekrardaydı saymadım. Umarım bundan sonra uzun bir ara vermezler ve biz grubun daha çok yeni şarkısını dinleriz.
Gökhan Türkmen konseri ardından
Malum Gülden’den şu zamana kadar ağırlıklı olarak kalp ağrılarımıza, gönül kırıklıklarımıza ve arızalı aşklarımıza tercüman olan şarkılar dinledik. Şimdi sıra hesapsız kitapsız vur patlasın çal oynasın kafasına geçmeye geldi. Şarkıdaki mevzu şölen kıvamında en hareketlisinden bir aşk.
Gülden ile geçmiş sohbetlerimizde bana “ Soğuk bir kadın değilim. Acıların kadını hiç değilim. Sürekli slow ve duygusu ağır şarkılar söylediğim için böyle bir algı oluşmuş olabilir. Ama ben acıların kadını değilim." demişti. İşte tam da fırsat bu fırsat diyerek eğlenceli ve matrak yanını gösteren keyifli bir şarkıyla Gülden karşımızda.
Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım
Gripin grubunun yeni çalışması bu yazın güzel işlerinden biri olmaya aday. ‘Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım’ isimli şarkı ile dertlere tasalara bir müddet ara verip, dansa davet eden Gripin , verdiği pozitif mesajla dinleyene dünya olarak içinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda moral olmayı hedefliyor.
Sözleri Birol Namoğlu, müziği Murat Başdoğan, düzenlemesi ise Gripin grubunun imzasını taşıyan şarkı, yaza yakışır, temposu yüksek bir iş olmuş. Ben en çok Gripin’in bu şarkısındaki düzenlemede duyulan elektronik tınıları sevdim. Kendi klasik tarzlarına kattıkları bu yenilikler onların müziğine bir başka yakışıyor.
Yerle Yeksan
Merve Özbey, acılarla güçlenen, hayat mücadelesinde yara alsa bile tekrar ayağa kalkıp yaşamaya devam eden güçlü kadınların hislerini anlatan bir şarkı ile dinleyicisinin karşısında.
Söz ve müziği Can Tosun'a, düzenlemesi ise Celil Yavuz’a ait olan yeni şarkı ‘Yerle Yeksan’ , Merve Özbey’in insanın içine işleyen duygulu vokali ile hem giderini yapıyor hem de mesajını veriyor.
Aşka açık davetiye çıkaran, her şart ve koşulda sevmeye hazır olanların hislerine tercüman olan şarkı, Funda Arar’ın güçlü vokali ile birleşince bir başka güzel olmuş. İlk dinleyişte dinleyiciyi içine alan şarkının nakaratı ikinci dönüşte hemen dile yapışıyor.
Sözleri Febyo Taşel ve Funda Arar imzalı olan şarkının müziği ve düzenlemesi ise yine Febyo Taşel tarafından yapılmış. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Murat Joker üstlenmiş. Bu yaz aşık olmak sizden gerisi güzel şarkısı ile Funda Arar’dan.
Allı Turnam
Burcu Arı’nın türküler albüm projesinden önceki yazılarımda bahsetmiştim. Türkü ve deyişleri genç nesil ile paylaşmayı, özümüzü keşfetme yolunda yeni nesil gençlerin de bu yola eşlik etmesini amaçlayan bu çalışmadan çıkan ilk iki şarkı Gökhan Türkmen eşliğinde “Gelin Canlar” ve Fettah Can’ın eşliğinde “Mecnunum Leylamı Gördüm” olmuştu.
Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın dinleyici ile buluştuğu projenin üçüncü teklisi “Allı Turnam” için Burcu Arı’ya bu sefer Ersay Üner eşlik ediyor. Söz ve müziği anonim olan şarkının düzenlemesinde Genco Arı’nın imzası yer alıyor.
Güzel bir amaçla yola çıkılan bu proje albümünün, enerjisi, şarkıların nakış gibi işlenmesi ve iştirak eden isimlerin şarkılara kattıkları ruh, günümüz müzik dünyasında yapılan işlerde artık zor bulunan şeyler. Kasım 2021’de tamamlanacak olan albümün diğer şarkılarını ve misafirlerini merakla bekliyorum.
Çünkü
İdo Tatlıses’in ilk albümü ‘Çünkü’ derli toplu, gayet güzel bir iş olmuş. İdo şu vakte kadar çıkardığı teklilerden sonra ilk albüm çalışması için çok sıkı çalışmış ve tüm enerjisini şarkılara vermiş gözüküyor. Baştan sona dinlendiğinde bir bütünlüğü olan ve şarkı atlamadan akıp giden bir albüm olmuş.
Kolay Gelir
Serenad Bayraktar genç bir müzisyen. Geçtiğimiz yıl Genco Arı’nın yaptığı düzenlemeler eşliğinde kendi yazıp bestelediği şarkıları dinleyici ile paylaşan Bayraktar, yaz aylarını es geçmek istememiş ve ‘Kolay Gelir’i çıkarmış. Genco Arı’nın lezzetli disko düzenlemesi ile ışıldayan şarkı, bu sıcak günlerde serinletiyor. Murat Joker yönetmenliğinde ‘Kolay gelir’e çekilen video klip ise şarkıya yakışır bir şekilde rengarenk olmuş.
Tek Vuruş
Reşat Saral, Buğrahan Çayır, Onur Atar, Özkan Zeki ve Çağrı Yüce’den oluşan Dengi Dengine grubunun yeni şarkısı ‘Tek Vuruş’ dünyadaki yozlaşma ve çarpıklıklara okkalı bir ayar veren sözleriyle dikkat çekiyor. Özellikle altyapısını çok başarılı bulduğum şarkıda etnik elektronik öğeler ön plana çıkarılmış. Gruba bu şarkıda Burak Irmak ve Bora Üzen eşlik etmiş. Yeni şeyler dinlemek, keşfetmek isteyenlere Dengi Dengine grubu özellikle tavsiye olunur.
Dünya
Çağrı Kaymak’ın ‘Dünya’ isimli şarkısı yeni çıkan işler arasında dikkat çekenlerden. Çağrı 20 yaşında genç bir isim. Bu şarkı onu geniş kitlelerle buluşturacak gibi gözüküyor. Çağrı’nın prodüktörlüğünü aynı zamanda ‘Dünya’nın söz ve müziğinin sahibi olan Murat Güneş üstlenmiş.
Müzik direktörlüğü ve aranjesini Asil Gök’ün, süpervizörlüğünü Habil Ceyhan'ın, klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen'in üstlendiği şarkı künyeden anlaşıldığı üzere işinin ehli ellerden çıkmış. Şarkının haricinde ben Çağrı’nın imaj çalışmasını gayet yerinde buldum. Yaşına uygun, abartıdan uzak bir kıyafet tarzıyla karşımıza çıkan genç şarkıcı, bu ekiple güzel işlere imza atar diye düşünüyorum.
Büyük kavuşma
Albüm yapım aşamasında yakın arkadaş kontenjanından çoğu şarkının oluşum sürecine şahit olduğum için kendini pek şanslı hissettiğim ‘ Ağlak Disko’, yoğun duyguların, gelgitlerin, hesaplaşmaların müzikal arenası olarak karşımızda. Söz müzik ve aranje tek elden çıkınca tüm bu duygular daha sahici dinleyiciye ulaşıyor.
‘Ağlak Disko’da şarkılar duygudan duyguya geçerken kimi zaman sizi tokatlıyor kimi zaman şefkatle saçınızı okşuyor. Özellikle sancılı aşk durumlarına fon müziği teşkil edecek birçok şarkı mevcut.
‘Hazırlık sürecinde bazı ressamlardan kendimce öğrendiğim şahane bir mottom oldu; her seferinde de dostum oldu: “Abart Onur’cum abart, korkmadan abart canım!” Yine kendi zarafetimle abarttığım kadar abartmaya çalıştım. Umarım gereğinden fazla abartabilmişimdir! ’ diyen Onurr, albümde İrem Derici’ye verdiği ‘Güz Dönümü’ ve Gülşah Kömür’ün seslendirdiği ‘ Çok Mu Zor’u repertuarına almış.
Yine doyurucu yine keyifli bir iş ile dinleyici karşısına çıkan Onurr, hem kendisinden bekleneni hem de paşa gönlünün istediğini güzelce harmanlayıp sunmuş. Dinleyiciye düşen görev ilk şarkıyı açıp dans pistine doğru yol olmak.
Ne Güzel Oldu
Fikri Karayel’in söz ve müziği kendisine ait olan ‘Ne Güzel Oldu’ şarkısı yaz aylarında romantik bir rüzgar estirmeye gelmiş.
Yeni çıkacak ikinci solo albümün ilk habercisi olma özelliği taşıyan parça, sade ama etkileyici düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Kemanlar , viyolalar, piyano ve gitar şarkıya öyle güzel yakışmış ki, bu akustik hava dinlerken sizi tüy gibi hafif hissettiriyor.
Düzenlemesi Tolga Erzurumlu, mix ve masteringi Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan "Ne Güzel Oldu", Fikri Karayel’in kalbe dokunan sözleri ve vokaliyle tamamlanan çok şık bir şarkı olmuş.
Hadise, söz, müzik ve aranjesi Ersay Üner’e ait olan şarkının ruhuna öyle güzel girmiş ki, bir dinleyici olarak parça esnasında anlatılan hikayenin tam ortasına düşüp, duygu yoğunluğu içinde kayboluyorsunuz.
‘Hayatında her anlamda sürekli mücadele içinde olan, zaman zaman düşen ve kalkan, her başlangıcın bitişinden sonra yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden, yürüyen ve sonra koşan kadınların hikayesi…’ notuyla paylaşılan şarkı bence Hadise’nin müzikal kataloğunda ilerleyen zamanlarda değeri katlanarak artacak imza bir iş olmuş.
Ersay Üner ile kimyalarının gayet güzel tuttuğuna inandığım Hadise, umarım ilerleyen zamanlarda bu müzikal işbirliğinin devamını getirir. Müzik konusunda kendini geliştirmeyi seven, sınırlarını zorlayan ve tek bir türe bağlı kalmadan farklı şeyler deneyen Hadise’nin bu azmine ve çalışkanlığına yıldızlı bir 10 puan.
Gönder Gelsin
Hande Ünsal, yaz aylarında eller havaya eşlik edilecek şarkılara gayet güzel bir örnek
teşkil eden tempolu parçası ‘Gönder Gelsin’i geçtiğimiz günlerde çıkarttı.
Müzik kariyerinin başından beri ağırlıklı olarak kendi söz ve bestelerini dinleyici ile paylaşan Hande, bu sefer bir Murat Güneş söz ve bestesi ile karşımızda. Şarkının düzenlemesi ise her zamanki gibi Serkan Balkan imzası taşıyor.
Yediği darbelerden, hayal kırıklıklarından sonra yara alsa bile yılmayanların marşı olmaya gelmiş olan ‘Gönder Gelsin’, sırtındaki bıçakları satmaya kalksa yeni bir ev alacakları şu hayatta daha fazla ne şaşırtabilir ki diyor.
Çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren ‘1977’ albümü için ince eleyip sık dokuyan Ersoy’a bu projede Gülse Birsel, Leyla Lydia Tuğutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçim Bilgin konuk olmuş.
Olmaz Olsun, Aldatıldık, Çakkıdı, Başka Bahar,Hepsi Senin Mi, Şarkı Söylemek Lazım, Seni İstiyorum, Kaçın Kurası ve Aşktan Ne Haber albüm için seçilen şarkılar. 1977 yılından başlayarak Sezen Aksu'nun yorumladığı ve yazdığı şarkılardan bir repertuar hazırlayan Ersoy, albüm genelinde 70’li yılların havasını estirmek istemiş.
25 Haziranda çıkacak olan albümden ilk video klip Gülse Birsel’in seslendirdiği ‘Olmaz Olsun’ şarkısına gelmiş. Hem görsel hem işitsel keyifli bir iş olduğu her halinden belli olan ‘1977’ albümü bize bu yaz fonda nostaljik rüzgarlar estirecek gibi gözüküyor.
Hit var mı?
Bu yazın hit şarkısı ne olacak? Haziran itibarıyla yaz ayına özel şarkılar birer ikişer çıkmaya başladı. Bu seneki yarış nasıl olacak ve ipi hangi şarkı göğüsleyecek bekleyip göreceğiz.
Yaz geldiğinde şarkı çıkarması beklenenlerin en başında tartışmasız hep Demet Akalın yer alır. Demet Akalın şarkısı dinleyici ile buluştuğunda yaz geldi demektir. Bu yaz söz ve müziği Sinan Akçıl’a düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Bi Daha Bi Daha’ ile karşımıza çıkacak olan Akalın, 21 Haziran’da yarışı başlatıyor.
Hadise’nin Ersay Üner imzalı şarkısı ‘Hay Hay’ merak edilen şarkılar arasında. Cuma günü yayınlanacak olan şarkı hakkında kapak görselleri haricinde başka bir ipucu yok. Ben bu müzikal birliktelikten güzel bir şarkı çıktığına inanıyorum.
Serdar Ortaç’ın uzunca bir süredir üzerinde çalışılan albümü bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Geçmişten günümüze dillere dolanmış şarkılarının başka şarkıcılar tarafından okunmuş hallerinin ilgi göreceğinden emin olduğum proje albümü bakalım ne zaman dinleyici ile buluşacak.
Gözyaşlarım Anlatır
90’lı yılların unutulmaz slow şarkılarından biri olan ve Şahsenem’in vokaliyle bütünleşmiş ‘Gözyaşlarım Anlatır’ yeniden dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyormuş.
Çıktığı zamanlar listelerin üst sıralarından inmeyen şarkı, Şahsenem’in duygu yüklü yorumu ile dönemin gençlerinin boynu bükük aşk hikayelerine fon müziği teşkil eden çalışmalardan biriydi. Şarkının daha sonra birçok cover versiyonu yapıldı ama orijinalinin yerini hiç bir zaman tutamadı.
Şahsenem şimdi ‘ Gözyaşlarım Anlatır’ı yeni nesille buluşturmak için gün sayıyor. Yıllar sonra şarkının 2021 dokunuşlarının nasıl olduğunu merakla bekliyorum. Sözü Vural Şahin, müziği Uluğbey Hekimoğlu imzası taşıyan şarkının stüdyo okumaları tamamlanmış. Yakında çıkacak olan çalışmanın yorumlarını ilerleyen zamanlarda tekrar ele alırız. Mevzu eski eserleri yeniden değerlendirmekse umarım Şahsenem ‘O Bu Gece Gelecek’ şarkısını da listeye alır. O şarkının da fazlasıyla seveni mevcut.
Çok Sev
Turaç Berkay’ın yeni single çalışması ‘Çok Sev’ geçtiğimiz hafta çıktı. Turaç’ı pandemi dönemi stüdyosunda ziyaret ettiğimde yeni çalışmalarını dinleme fırsatı bulmuştum.
Üretime ara vermeden devam eden tayfadan olan Turaç’ın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘Çok Sev’ şarkısında vokaller genç bir isim olan Su El Roman’a ait.
Tertemiz bir dans şarkısı olan ‘Çok Sev’de Su El Roman’ın vokalleri ışıl ışıl parlıyor. Şarkının aynı zamanda birde akustik versiyonu var. Dans etmekten yorulanları dinlendirip efkarlandırmayı hedefleyen bu versiyon en az orijinali kadar güzel olmuş.
Turaç’ın hazırda bekleyen projelerini ve çıkacak şarkılarının detaylarını ileride stüdyosuna yapacağım ziyaret sonrası detayları ile birlikte buradan sizlerle paylaşacağım. Eminim daha çok sürpriz eli kulağında dinleyici ile buluşmayı bekliyordur.
Kızıl Christina
Vokali ile yeri göğü inleten Christina Aguilera, uzun süredir müzik listelerinde boy göstermiyordu. Bu durum kendisinin de dikkatini çekmiş olacak ki cayır cayır yakan Latin melodilerle bezeli yeni şarkısı "Pa' Mis Muchachas" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış.
Christina’ya şarkıda Latin Grammy Ödülü adayları Becky G. , Nicki Nicole ve Nathy Peluso eşlik etmiş. Latin kültürü ile büyümenin avantajını şarkının ruhuna fazlasıyla yansıtan Christina gayet doğru bir hamle ile eskisinden daha güçlü geri dönmüş diyebiliriz.
Video klip en az şarkı kadar dikkat çekiyor. Christina’nın yeni kızıl saçları ile arzı endam ettiği videonun stili kelimenin tam anlamıyla ateş ediyor. Kısa film tadında olan videonun devamı da gelecekmiş.
Kısa Kısa
Tuğçe Kandemir sözü ve müziği kendisine, aranjesi ise Yiğit Mahzuni’ye ait olan “Sakın Ola” ile dijital platformlardaki yerini aldı. Şu sıralar oldukça fazla konser veren Tuğçe’nin yeni şarkısı müzik listelerinde kısa sürede yükselişe geçmiş durumda.
Mela Bedel söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Segah’a ait olan yeni şarkısı ‘Kendine İnan’ ile dinleyicisini güçlü olmaya ve içlerindeki potansiyeli keşfetmeye davet ediyor. Derinliği olan şarkılar yazmaya her zaman özen gösteren Mela’nın bu çalışmasına bir kulak verin.
Deniz Seki sözü ve müziği Ayla Çelik imzalı yeni şarkısının hazırlıklarını tamamlamak üzereymiş. Okumaları geçen hafta biten şarkının düzenlemesini geçmişte Seki’nin birçok başarılı şarkısında imzası olan Murat Yeter yapmış. Seki, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilecek video klip çalışması tamamlandıktan sonra yeni şarkısını dinleyenleri ile paylaşacakmış.