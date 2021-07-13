Gerisi Bende

Bu hafta art arda çıkan yeni şarkılar arasından göze çarpanları sizler için derledim. Yaz aylarında yeni melodi ve sözler keşfetmek isteyenler için işte 3 tane şarkı tavsiyem.

Kolay Gelir

Serenad Bayraktar genç bir müzisyen. Geçtiğimiz yıl Genco Arı’nın yaptığı düzenlemeler eşliğinde kendi yazıp bestelediği şarkıları dinleyici ile paylaşan Bayraktar, yaz aylarını es geçmek istememiş ve ‘Kolay Gelir’i çıkarmış. Genco Arı’nın lezzetli disko düzenlemesi ile ışıldayan şarkı, bu sıcak günlerde serinletiyor. Murat Joker yönetmenliğinde ‘Kolay gelir’e çekilen video klip ise şarkıya yakışır bir şekilde rengarenk olmuş.

Tek Vuruş

Reşat Saral, Buğrahan Çayır, Onur Atar, Özkan Zeki ve Çağrı Yüce’den oluşan Dengi Dengine grubunun yeni şarkısı ‘Tek Vuruş’ dünyadaki yozlaşma ve çarpıklıklara okkalı bir ayar veren sözleriyle dikkat çekiyor. Özellikle altyapısını çok başarılı bulduğum şarkıda etnik elektronik öğeler ön plana çıkarılmış. Gruba bu şarkıda Burak Irmak ve Bora Üzen eşlik etmiş. Yeni şeyler dinlemek, keşfetmek isteyenlere Dengi Dengine grubu özellikle tavsiye olunur.

Dünya

Çağrı Kaymak’ın ‘Dünya’ isimli şarkısı yeni çıkan işler arasında dikkat çekenlerden. Çağrı 20 yaşında genç bir isim. Bu şarkı onu geniş kitlelerle buluşturacak gibi gözüküyor. Çağrı’nın prodüktörlüğünü aynı zamanda ‘Dünya’nın söz ve müziğinin sahibi olan Murat Güneş üstlenmiş.

Müzik direktörlüğü ve aranjesini Asil Gök’ün, süpervizörlüğünü Habil Ceyhan'ın, klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen'in üstlendiği şarkı künyeden anlaşıldığı üzere işinin ehli ellerden çıkmış. Şarkının haricinde ben Çağrı’nın imaj çalışmasını gayet yerinde buldum. Yaşına uygun, abartıdan uzak bir kıyafet tarzıyla karşımıza çıkan genç şarkıcı, bu ekiple güzel işlere imza atar diye düşünüyorum.

Büyük kavuşma