Birol Giray bir diğer adıyla BeeGee, vokallerinde Ankara’lı rapçi Efeyz (Efe Uçkan) 'ın yer aldığı yeni single çalışması ‘Flu’yu geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Bu çalışmanın bir diğer önemli yanı Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanıyor olması. Koza, elektronik müzik dünyasına özgür bir alanda yenilikçi fikirler ve yeni yetenekler kazandırma amacı ile yola çıkmış. Yakında buradan yeni ve heyecanlı çalışmalar dinlemeye hazır olalım.
BeeGee’nin tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan ‘Flu’, hem elektronik müzik hem de rap’in kaynaşması ile enerjisi yüksek bir iş olmuş. ‘Flu’da yer alan Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmış oluyor.
Birol Giray yeni işlerin , genç yeteneklerin hep peşinde olmuş bir isim. Giray’ın benim için ayrı bir önemi vardır. Yıllar önce Power FM’in bir Dj yarışması olmuştu. Bu yarışmaya bir heves bende kaset doldurup yollamıştım. Birkaç gün sonra telefondaki ses bana ‘ Birol Giray sizinle görüşmek istiyor ‘ demişti. Koşa koşa Taksim’de bir mağazanın tam ortasında yer alan cam stüdyonun olduğu yere gittim. Birol Giray o gün bana ‘ Seni yarışmadan alıyorum. Gel burada bizimle çalış. Burası bir okul gibi. Burada biraz piş’ dedi. 1 sene boyunca orada geceleri jukebox yerine çalmış , gündüzleri ise ofis işlerinde zamanın en önemli radyo dj’leri ile çalışma fırsatı bulmuştum. Demem o ki Birol Giray müzik aşkının kokusunu hemen alır ve onu değerlendirir. Yıllar sonra bugün yaptığı işlerde de genç yeteneklere fırsat tanıyıp onların hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. ‘Flu’ şarkısı 13 Temmuz’da dijital platformlarda yerini alıyor. Video klip ise yakında yayındaymış.
Müzik iyileştirir
Önceki yazılarımda her türde bir başka tınlayan vokali ile Şenay Lambaoğlu’nun çalışmalarından sizlere bahsetmiştim. Farklı müzik türlerinin altından ustalıkla kalkan bir ses rengine sahip olan Lambaoğlu bu sefer ‘ Müzik iyileştirir’ diyor.
Dünyaca yaşadığımız COVID-19 sürecinde hayatlarımızı mecburi kısıtlamalar içinde yaşadığımız şu zor dönemde müziğin önemi ve iyileştirici gücüne vurgu yapan müzisyen Şenay Lambaoğlu, “Müzik İyileştirir” isimli yeni şarkısını bir telkin tadında kulağımıza fısıldıyor.
Şenay Lambaoğlu, söz ve müziğinin yanı sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği şarkının düzenleme, mix ve mastering çalışmalarında Hakan Kurşun ile birlikte çalışmış. Projenin kapak fotoğrafı İsmail Acar, tasarımı ise Melek Boçoğlu tarafından yapılmış.
Dinlerken gözlerinizi kapatıp ılık yaz rüzgarına teslim olun ve müziğin iyileştiren enerjisinin sizi çevrelemesine izin verin.
Dibine dibine
Hem duruşunu hem müziğini bir başka sevdiğim Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Dibine Dibine ” kendi yapım şirketi PDND Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini aldı.
Pandemi sürecinde evde kaldığımız ilk günlerde sosyal medya hesaplarından hayranlarına moral konserleri veren Sarıkabadayı’nın Instagram hesabından yaptığı ve yeni yıldız keşfine çıktığı“Evdeki Ses” yarışması büyük ses getirmişti. Şimdi yeni şarkısını dinleyicisi ile paylaşan müzisyen yaz aylarında slow rüzgarları estirmek istemiş.
Söz ve müziği her zamanki gibi kendisine düzenlemesi ise Osman Çetin’e ait olan “Dibine Dibine ” şarkısının fotoğraf çekimleri ve klip yönetmenliği Selim Akar tarafından yapılmış. Sarıkabadayı ayrıca videodaki performansı için ünlü oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almış.
Yaz aylarında yüksek tempolu şarkılar ortada cirit atarken ‘ Dibine dibine’ slow şarkı kategorisindeki yerini alırken , şarkının yakın zamanda bir remix çalışması olursa club sevdalılarının da yüzü kolaylıkla güler diye düşünüyorum.
Flu
Birol Giray bir diğer adıyla BeeGee, vokallerinde Ankara’lı rapçi Efeyz (Efe Uçkan) 'ın yer aldığı yeni single çalışması ‘Flu’yu geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Bu çalışmanın bir diğer önemli yanı Giray’ın kurduğu plak şirketi Koza’dan yayınlanıyor olması. Koza, elektronik müzik dünyasına özgür bir alanda yenilikçi fikirler ve yeni yetenekler kazandırma amacı ile yola çıkmış. Yakında buradan yeni ve heyecanlı çalışmalar dinlemeye hazır olalım.
BeeGee’nin tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan ‘Flu’, hem elektronik müzik hem de rap’in kaynaşması ile enerjisi yüksek bir iş olmuş. ‘Flu’da yer alan Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmış oluyor.
Birol Giray yeni işlerin , genç yeteneklerin hep peşinde olmuş bir isim. Giray’ın benim için ayrı bir önemi vardır. Yıllar önce Power FM’in bir Dj yarışması olmuştu. Bu yarışmaya bir heves bende kaset doldurup yollamıştım. Birkaç gün sonra telefondaki ses bana ‘ Birol Giray sizinle görüşmek istiyor ‘ demişti. Koşa koşa Taksim’de bir mağazanın tam ortasında yer alan cam stüdyonun olduğu yere gittim. Birol Giray o gün bana ‘ Seni yarışmadan alıyorum. Gel burada bizimle çalış. Burası bir okul gibi. Burada biraz piş’ dedi. 1 sene boyunca orada geceleri jukebox yerine çalmış , gündüzleri ise ofis işlerinde zamanın en önemli radyo dj’leri ile çalışma fırsatı bulmuştum. Demem o ki Birol Giray müzik aşkının kokusunu hemen alır ve onu değerlendirir. Yıllar sonra bugün yaptığı işlerde de genç yeteneklere fırsat tanıyıp onların hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. ‘Flu’ şarkısı 13 Temmuz’da dijital platformlarda yerini alıyor. Video klip ise yakında yayındaymış.
Müzik iyileştirir
Önceki yazılarımda her türde bir başka tınlayan vokali ile Şenay Lambaoğlu’nun çalışmalarından sizlere bahsetmiştim. Farklı müzik türlerinin altından ustalıkla kalkan bir ses rengine sahip olan Lambaoğlu bu sefer ‘ Müzik iyileştirir’ diyor.
Dünyaca yaşadığımız COVID-19 sürecinde hayatlarımızı mecburi kısıtlamalar içinde yaşadığımız şu zor dönemde müziğin önemi ve iyileştirici gücüne vurgu yapan müzisyen Şenay Lambaoğlu, “Müzik İyileştirir” isimli yeni şarkısını bir telkin tadında kulağımıza fısıldıyor.
Şenay Lambaoğlu, söz ve müziğinin yanı sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği şarkının düzenleme, mix ve mastering çalışmalarında Hakan Kurşun ile birlikte çalışmış. Projenin kapak fotoğrafı İsmail Acar, tasarımı ise Melek Boçoğlu tarafından yapılmış.
Dinlerken gözlerinizi kapatıp ılık yaz rüzgarına teslim olun ve müziğin iyileştiren enerjisinin sizi çevrelemesine izin verin.
Dibine dibine
Hem duruşunu hem müziğini bir başka sevdiğim Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Dibine Dibine ” kendi yapım şirketi PDND Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini aldı.
Pandemi sürecinde evde kaldığımız ilk günlerde sosyal medya hesaplarından hayranlarına moral konserleri veren Sarıkabadayı’nın Instagram hesabından yaptığı ve yeni yıldız keşfine çıktığı“Evdeki Ses” yarışması büyük ses getirmişti. Şimdi yeni şarkısını dinleyicisi ile paylaşan müzisyen yaz aylarında slow rüzgarları estirmek istemiş.
Söz ve müziği her zamanki gibi kendisine düzenlemesi ise Osman Çetin’e ait olan “Dibine Dibine ” şarkısının fotoğraf çekimleri ve klip yönetmenliği Selim Akar tarafından yapılmış. Sarıkabadayı ayrıca videodaki performansı için ünlü oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almış.
Yaz aylarında yüksek tempolu şarkılar ortada cirit atarken ‘ Dibine dibine’ slow şarkı kategorisindeki yerini alırken , şarkının yakın zamanda bir remix çalışması olursa club sevdalılarının da yüzü kolaylıkla güler diye düşünüyorum.