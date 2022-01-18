Fırından taze çıkmış şarkılar

Kaan Tangöze tarafından yeniden yorumlanan Aşık Mahzuni Şerif’in 10 bestesinin yer aldığı ‘Aşık Mahzuni Şerif Türküleri’ albümü geçtiğimiz hafta çıktı.

Bu çalışmanın ilk ayak sesleri olan ‘Haşlayın Beni’ 17 Eylül 2021’de, ‘Gül Yüzlü Cananım’ ise 22 Ekim 2021’de dinleyici ile buluşmuştu. Tangöze’nin kendine has yorumu ile seçimini türkü dinlemekten yana kullanmayanların bile ilgisini çeken albüm diğer şarkılar ile birlikte artık tamamlanmış bulunuyor.

Tangöze’nin İstanbul'daki stüdyosunda kaydedilen albümün; vokal, akustik gitar ve aranjesi kendisine ait. Albümden ‘Boşu Boşuna’ ve ‘Divane Ettim Aklımı’ adlı eserlerin video klipleri önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacakmış.

Odalardan

Mavi’nin 2022’de dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaracak yeni şarkılarının yolda olduğundan sizlere daha önce bahsetmiştim. Renkli ve sürprizli yolculuğun ilk habercisi olan ‘Odalardan’ geçtiğimiz cuma günü çıktı.

‘Odalardan’ın demosunu ilk dinlediğimde içindeki elektronik dokunuşları ve indie tatları hissettiğim an Mavi’ye dönüp ‘Oh be!’ dediğimi hatırlıyorum. Mavi'nin yazıp bestelediği ve TNK grubunun solisti Caner Karamukluoğlu tarafından düzenlenen “Odalardan” dinlerken türlü duyguyu aynı anda yaşayıp aklınızın bir odasından diğerine yumuşak bir şekilde savrulmanıza neden oluyor.

Şarkının düzenlemesi ve en başta sizlere bahsettiğim kıvam elektronik dokunuşlar çok keyif verici. ‘Odalardan’ın Begüm Koçum imzası taşıyan video klip çalışması şarkıyı tamamlayan görsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Bitmeyen kostüm demeçleri

Magazin gündeminden düşmüyor kadın şarkıcılarımızın giydiği kostümler ve üzerine yapılan yorumlar. Geçtiğimiz haftalarda bu konuya değinip şaşkınlığımı belirtmiştim.