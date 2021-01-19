Elim Kaydı

Tiktok’un fenomen isimlerinden biri olan Kürşat Juan'ın 'Alayına' şarkısı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Tabiri caizse çıktığı an itibariyle fırtına gibi esti. Klip yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya ışık hızıyla yerleşti. En son baktığımda 6 milyon izlenmeyi geçmişti bile. Şu zamanda o rakamlara şarkı çıkar çıkmaz eskisi kadar kolay erişilemezken Kürşat, hatırı sayılır bir etkileşim sağlayarak kısa sürede iyi geri dönüşler aldı.

'Alayına' şarkısı dinler dinlemez nakaratıyla akılda kalıyor. Bir kere dinledikten sonra gün içinde söylemesi garanti dediğimiz parçalardan bir tanesi. Sözleri şu sıralar çok konuşuluyor. TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler yapan “Alayına”, bir nevi bu dünyaya meydan okuyor. Baştan söyleyeyim TikTok’un yabancısıysanız şarkıyı anlamak için bir kullanma kılavuzu şart. Olaylara vâkıf olunca dinlemesi daha keyifli oluyor.

Kürşat gördüğüm kadarıyla içinde bulunduğu TikTok dünyasına objektif eleştiri yapabilen, hoşuna gitmeyen noktaları açık açık söyleyen biri. Bu platformu kötü kullananlara karşı görüşlerini hiç esirgemiyor. Tiktok hem dünyada hem de ülkemizde çok rağbet gören bir platform. Şimdilerde oranın gücünü gören pop camiası akın akın buraya göç ediyor. Kaçı orada barınır ve platformun gerekliliklerini yerine getirir bunu zamanla göreceğiz. Kürşat’a gelecek olursak yükselen bir başarı grafiği var. Sevenleri gün geçtikçe artıyor.

Young Star

'Derdi Ne? ' isimli parçası ile listelerde başarı sağlayıp, sosyal medya platformlarındaki dinlenme rakamları ile dikkat çeken Samsunlu rapçi Sefo, 2020 yılında art arda çıkardığı teklilerle başarısını perçinlemiş genç bir isim. Bana göre Sefo’nun rapinin kendine has olması ve ‘Bu Sefo okuması!’ dedirten tarzı onu diğer isimler arasından sıyırıp farklı bir yere koyuyor.

Sefo şimdi yeni şarkısı 'Young Star' ile 2021 yılını selamlıyor. Şarkının söz ve müziğine de imza atan 22 yaşındaki rapçi, 'Young Star'ı kendisini yıldız hisseden herkes için yazdığını söylemiş. Hayallerinin peşinden koşup istediği başarıyı elde edenlerin ve ‘ Yapamazsın’ diyenlerin karşısına ‘ İşte buradayım’ diyerek eskisinden daha güçlü çıkanların marşı olmaya gelmiş “ Young Star “ şarkısı.