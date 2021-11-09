Ege Can Sal’ın yenisi

90’ların müziği ve magazini asla peşimizi bırakmıyor. O dönemleri yaşamış biri olarak bu durumdan ben şahsen pek memnunum. 90’lar tarihe öyle bir damga vurmuş ki 2021’de bile etkisini göstermeye her alanda devam ediyor.

Tarkan’ın Türkiye’ye gelip yeni şarkı çalışmalarına başlaması ve reklam filmi, Yonca Evcimik’in verdiği röportajlar ve şarkıları gündemin orta yerine bomba gibi düşüp konuşuluyor. O dönemin isimlerinin haber değeri her zaman ilk günkü gibi taze. En son Gülben Ergen ve Hülya Avşar’ın haberi hafta sonu herkesin dilindeydi.

Manzaraya şöyle bir baktığımızda o dönemi tekrar iliklerimize kadar hisseder olduk. ‘Demode o isim’ çıkışıyla tekrar haberlerin baş sırasına yerleşen Hülya Avşar aslında bu çıkışıyla gösterdi ki ne Gülben Ergen ne de bu muhabbetler asla demode değil. Söylenildiği gibi olsaydı sabah programlarında ve gazetelerde bu kadar yer alıp manşetlere taşınmazdı.

O dönemin isimleri temellerini öyle sağlam atmış ki inişli çıkışlı zamanlara rağmen her daim ünlerini perçinleyip günümüze taşımasını bildiler. 90’ların her zerresi bu yüzden hala moda ve ilgi görüyor. Gelelim çok konuşulan Gülben Ergen Hülya Avşar haberine. Demode olmayan tek şey Gülben Ergen’in sosyal medyasında paylaştığı gibi kendisi ile ilgili ara sıra ortaya atılan söylemler. Bu cevabı ile Ergen’in gayet güzel bir karşılık verdiğini düşünüyorum.

Gülben Ergen seversiniz sevmezsiniz gün sonunda sorulduğunda şu an en az 5 şarkısını ezbere bildiğiniz bir isimdir. Şarkıları, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile aktif olarak çalışan, üreten başarılı bir kadın. Hülya Avşar’ın bu çıkışını eski günlerde olduğu gibi tatlı bir atışma yaratmak için yaptığını düşünüyorum. Eminim o da bu çıkışlarının ve bahsedilen ismin demode olmadığının gayet farkında.

Söylediğim Şarkılarda Saklı

İlk çıktığı zamandan itibaren çalışmalarını severek takip ettiğim Türk Rock müziğinin ön planda olmayı sevmeyip sadece şarkılarının konuşulmasını tercih eden kadın vokali Aslı Gökyokuş güzel bir sürprizle tekrar aramızda.

2007 yılında yayımlanan ‘Söylediğim Şarkılarda Saklı’ albümü, içinde Dans Etmeye İhtiyacım Var ve Yardımcı Olmuyor gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındırsa da dijital platformlarda dinlemek istediğimizde bulunamıyordu. Bu tarz kült olmuş ama dijitalde yer almayan albümler çok var. Nedeni o zamanki plak şirketleri ve şarkıcılar arasında yapılan anlaşmaların beraberinde gelen anlaşmazlıklar diye düşünüyorum.

Aslı Gökyokuş dinleyicisinin yıllardır ulaşamadığı ‘ Söylediklerim Şarkılarda Saklı’ albümünün tüm haklarını, geçtiğimiz sene kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi üzerine almış ve 5 Kasım’da tüm dijital ortamlarda yayınlanacakmış.