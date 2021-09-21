Ee daha daha nasılsınız?

Güliz Ayla müzik kariyerinde ilk defa bir cover şarkı seslendirerek müzikseverlere sürpriz yapmış. Ayla’nın coverlamak için seçtiği şarkı ise sözü ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Şivesi Sensin Aşkın’ olmuş. Düzenlemesi Deeperise’a emanet edilen şarkının video klip çalışmasını ise Gökhan Özdemir yönetmiş.

‘Şivesi Sensin Aşkın’, Güliz Ayla’nın üzerine dikilmiş bir elbise gibi. Şarkıyı dinler dinlemez hiç yadırgamayıp, sanki hep Güliz’den dinliyormuş gibi benimsedim. İlk cover için çok doğru bir seçim olmuş.

Bu şarkıdan hareketle Güliz, kendi yorumuna ve müzikalitesine giden şarkılardan oluşturduğu bir repertuar ile keyifli bir cover projesi yapsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum.

Dijitalde yayınlayacağı mini bir konser eşliğinde seçtiği şarkıları dinleyicisi ile paylaşabilir. ‘Şivesi Sensin Aşkın’ gibi Güliz’e yakışan şarkılardan oluşan bir proje çok güzel olabilir.

Zengbej Müzikhol

Yaptığı işlerle farkını ortaya koymayı seven ve yıldızı gün geçtikçe parlayan rapçi Zen-G, üç bölümden oluşan canlı performans serisi ‘Zengbej Müzikhol’ ile dijital platformlarda karşımıza çıkıyor.

Fikir benim çok hoşuma gitti. Kurulan ambiyans ve görseller gayet başarılı olmuş. Proje ‘Zengbej’ albümünün devamı niteliğindeymiş. Önceden yayınlanan üç şarkının yeni düzenlemeleriyle hayata geçmiş. Zen-G farklılık peşinde olan, yeni şeyleri denemekten korkmayan biri. Kendisinden ilerleyen zamanlarda ne gibi projeler gelecek şimdiden meraklanmaya başladım.

Zen-G’nin canlı performans serisi, eylül ayının sonuna kadar her pazar günü dinleyiciyle buluşacakmış. Sözü ve müziği Zen-G’ye düzenlemesi ise Can VS’ye ait olan serinin ilk teklisi ‘Temizle’, Silvyo Behmoaras’ın yönetmenliğinde çekilen videosu ile dijital platformlardaki yerini aldı. Diğer iki şarkı için takipte kalın.

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