Divaların dönemi kapandı mı?

İrem Derici ve Genco Ecer düeti ‘Konu O Olunca’ geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluştu. Sözü ve müziği Genco Ecer’e düzenlemesi ise Negro’ya ait olan şarkı, r&b tarzıyla yeni çıkan şarkılar arasında dikkati en çok çekenlerden oldu.

İrem, söylediği hit olmuş şarkıların aksine ağırlıklı olarak 90’lı ve 2000’li yıllara ait olan yabancı pop ve r&b şarkılarını dinleyen bir isim. Kendi müzik yelpazesi alabildiğine geniş olmasına rağmen kalbinin bir başka attığı ve vokalini daha rahat ortaya koyduğu şarkılar hep r&b türünde. Bu yüzden ‘Konu O Olunca’ İrem’e derin bir nefes alma imkanı sağladı diyebiliriz. Şarkının ilk demosunu dinlediği günden itibaren heyecanına şahit olduğum için İrem’in bu çalışmasıyla gurur duyduğunu ve arkasında sonuna kadar durduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.

Genco Ecer’e gelecek olursak o da hep r&b ve hip hop şarkılar dinleyerek müziğini besleyen bir isim. ‘Konu O Olunca’ için kendini en rahat ve içine sinerek ifade ettiği çalışma desem yalan olmaz. Şu sıra hayatının üretim anlamında verimli zamanlarını yaşıyor. Çıkmayı bekleyen yeni şarkıları hazır. Başka şarkıcılara verdiği şarkılar da birer ikişer müzik piyasasında kendini göstermeye başladı.

Taşlar yerine oturunca ortaya dinlemesi keyifli bir iş çıkması kaçınılmaz oluyor tabi. Popüler isimlerin böyle şarkıları sunması ticari açıdan riskli gözükse de kitleyi eninde sonunda bir şekilde yakalıyor. Dinledikçe farklı şeyleri keşfe teşvik eden ‘Konu O Olunca’ , zaman içinde yerini bulacak bir şarkı.

Şarkının videosu 3 günlük yoğun bir çalışmanın ürünü. Murat Joker ve ekibinin titiz hareket etmesi, detaylarla tek tek ilgilenmesi sonucunda şarkının ruhunu olduğu gibi yansıtan kısa film tadında bir klip ortaya çıkmış. İşe sadece popüler olsun, sürümden kazanalım ve daha çok iş kapalım mantığından uzak yaklaşan İrem, Genco Ecer ile yaptığı bu düet çalışma ile ileride yapacaklarına bir ön hazırlık yapıyor aslında. Bu arada İrem’in Genco’dan aldığı ve sırasını bekleyen bir başka şarkı daha var ki tadından yenmez.

Yine Yine

Gizem, “Özel hayatımda yaşadığım sorunlar klipte canlandırdığım deli kadın rolüne bürünmemi kolaylaştırdı” diyerek oynadığı yeni şarkısı ‘ Yine Yine’de bir başka yönünü ortaya koymuş. Önceki şarkılarına baktığımızda hep farklı tarzlar denediğini gördüğümüz Gizem, müziğinde şaşırtmayı seviyor.

Belirli kalıplarda sıkışıp kalmayı sevmediğini çıkarttığı şarkılarla gösteren Gizem, bana kalırsa hala potansiyelini tam olarak ortaya koymuş değil. Bunu yaptığında adından sıkça söz ettireceğine ve daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim. 2022 bu açıdan Gizem’in atak yılı olabilir.

Haftanın yenisi