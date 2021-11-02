Demode olmayan 90’lar

90’lı yılların unutulmaz slow şarkılarından biri olan ve Şahsenem’in vokaliyle bütünleşmiş ‘Gözyaşlarım Anlatır’ yeniden dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyormuş.

Çıktığı zamanlar listelerin üst sıralarından inmeyen şarkı, Şahsenem’in duygu yüklü yorumu ile dönemin gençlerinin boynu bükük aşk hikayelerine fon müziği teşkil eden çalışmalardan biriydi. Şarkının daha sonra birçok cover versiyonu yapıldı ama orijinalinin yerini hiç bir zaman tutamadı.

Şahsenem şimdi ‘ Gözyaşlarım Anlatır’ı yeni nesille buluşturmak için gün sayıyor. Yıllar sonra şarkının 2021 dokunuşlarının nasıl olduğunu merakla bekliyorum. Sözü Vural Şahin, müziği Uluğbey Hekimoğlu imzası taşıyan şarkının stüdyo okumaları tamamlanmış. Yakında çıkacak olan çalışmanın yorumlarını ilerleyen zamanlarda tekrar ele alırız. Mevzu eski eserleri yeniden değerlendirmekse umarım Şahsenem ‘O Bu Gece Gelecek’ şarkısını da listeye alır. O şarkının da fazlasıyla seveni mevcut.

Çok Sev

Turaç Berkay’ın yeni single çalışması ‘Çok Sev’ geçtiğimiz hafta çıktı. Turaç’ı pandemi dönemi stüdyosunda ziyaret ettiğimde yeni çalışmalarını dinleme fırsatı bulmuştum.

Üretime ara vermeden devam eden tayfadan olan Turaç’ın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘Çok Sev’ şarkısında vokaller genç bir isim olan Su El Roman’a ait.

Tertemiz bir dans şarkısı olan ‘Çok Sev’de Su El Roman’ın vokalleri ışıl ışıl parlıyor. Şarkının aynı zamanda birde akustik versiyonu var. Dans etmekten yorulanları dinlendirip efkarlandırmayı hedefleyen bu versiyon en az orijinali kadar güzel olmuş.

Turaç’ın hazırda bekleyen projelerini ve çıkacak şarkılarının detaylarını ileride stüdyosuna yapacağım ziyaret sonrası detayları ile birlikte buradan sizlerle paylaşacağım. Eminim daha çok sürpriz eli kulağında dinleyici ile buluşmayı bekliyordur.

Kızıl Christina