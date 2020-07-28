Buray devamlı üreten müzisyen tayfadan. Boş durmayı sevmeyen, iyi müzik peşinde koşan bir isim. Pandemi döneminde de hız kesmeyip evindeki stüdyosundan sık sık paylaşımlar yapan Buray, yeni pişen şarkılarının yakın zamanda geleceğinin ipuçlarını veriyordu. Geçtiğimiz günlerde bu yeni şarkılardan biri olan ‘Deli Kızı’ı dinleyicileriyle paylaştı.
Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a, düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait olan ‘Deli Kız’, Buray’ın şarkılarında çoğunlukla hissedilen 90’lı yılları bu sefer daha yoğun yaşatmış.
Buray ile yaptığımız röportajlarda kendisine hep söylerim. Onun müziğinin içinde 90’ların tadı hep vardır. O sıcaklık , samimiyet dinleyiciye direk geçer. O zamanlarda büyüdüğü , o müziği dinlediği için ister istemez 90’ların baharatını müziğine kattığını söyleyen Buray bu konuda gayet başarılı.
‘Deli Kız’ şarkısını dinlediğinizde düzenleme ve geri vokallerin nakış gibi işlendiğini fark edeceksiniz. Özellikle geri vokal konusunda Buray her zaman çok titiz. Bu şarkıda da kendisine yaptığı vokaller tadından yenmez kıvamda olmuş. Merak eden şarkıyı birde kulaklıkla dikkatlice dinlesin.
Şarkının video klip çalışması ayrı bir keyifli olmuş. Buray’ın uçak seyahatleri, konserleri ve balık tutması gibi aktivite ve hobilerini gösteren çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klip çalışması gayet başarılı. Benim klipte tek takıldığım nokta Buray’ın sahnede olmazsa olmaz kırmızı ayakkabı sevdasının altının çizilmemesi oldu. Gözler o kırmızı ayakkabıları aradı.
Kalbim Tatilde
‘’Ömrüm’’ ve ‘’Yara’’ adlı single’ları hala radyolarda çalan Ziynet Sali, arayı fazla açmadan ’Kalbim Tatilde’’ isimli yeni şarkısıyla yaz aylarını kaçırmak istememiş gözüküyor.
Söz ve müziği Emrah Karakuyu ’ ya ait olan şarkının 2 düzenlemesi var. Düzenlemelerden bir tanesi Mustafa Ceceli’ye ( ki video klip bu versiyona çekilmiş ) diğeri ise Tolga Erzurumlu’ya ait. Ben Ceceli’nin düzenlemesini bir tık yaz aylarına daha uygun buldum. Gayet enerjik ve modern olmuş. Kulağım beni yanıltmıyorsa şarkının introsundaki autotune’lu vokal de Mustafa Ceceli’nin kendisine ait.
Ziynet Sali iyi bir yorumcu. Her türü popüler müziğe uygun hale getirebilen bir vokali var. Ecnebilerin dediği ‘ Radio friendly’ yani radyoların sevdiği bir ses. Çıkardığı şarkılar hemen kabul görüp dinleyiciye kolaylıkla ulaşıyor.
‘Kalbim tatilde’ akılda kalıcı melodisi ve enerjik alt yapısı ile yazın keyifli anlarına fon müziği olacak şekerlikte. Ziynet Sali dinleyeni yakalayacak şarkıları hemen keşfedip kendi müziğine uygulayabiliyor. Yine neyin insanların içindeki ritmi harekete geçireceğinin kokusunu almış ve dinleyicisi ile paylaşmış. Sıradaki şarkılarının ne olacağını bekleyip göreceğiz.
Kara elmas
Geçtiğimiz hafta acayip keyifli bir albüm dinledim. Şarkılar art arda çaldıkça mest olma katsayım arttı. Uzunca bir süredir görüşmediğim , özlemle beklediğim bir dostumla muhabbet ediyormuşum hissi gibiydi bu albümü dinlemek. Özlenen tatları barındıran bu güzel çalışmanın başrolünde ise Duygu Soylu vardı.
Kişinin hamurunda caz, funk, r&b ve pop olunca ortaya nasıl bir vokal performansının çıkacağını kestirmek çok güç değil. Tüm bunların üzerine kişi besteci ve piyanist olunca çok renkli müzik ziyafeti oluyor.
Uzun yıllar bu sektörde yer alan Duygu Soylu , başta albümün yapımcılığını üstlenen Kenan Doğulu olmak üzere önemli isimlerle yıllarca çalışıp aynı sahneyi paylaşmış ve çıktığı mekanlarda hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinmiş.
Şimdi tüm bu tecrübeleri bir potada erittiği ilk albümü ‘Kara Elmas’ ile karşımızda. Bana göre albümün en güzel yanı her şeyin canlı çalınarak kaydedilmiş olması. Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu’ya ait olduğu ve dokuz şarkının yer aldığı albümde Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Sadettin Dayıoğlu, Evrencan Gündüz , Fikri Karayel’in imzaları bulunuyor.
İlk video klip çalışması ‘ Oldu Olacak’ için çekilmiş. Şarkının vokalleri size albümün genel gidişatını gayet güzel özetliyor aslında. Caz, funk, r&b , pop ve bazı yerlerde Tsm esintili vokaller ile dinlemesi gayet keyifli bir şarkı olan ‘Oldu Olacak’ Soylu’nun bizlere albümden ilk merhabası olmuş. Vakit kaybeden dinleyin.
Deli kız
Buray devamlı üreten müzisyen tayfadan. Boş durmayı sevmeyen, iyi müzik peşinde koşan bir isim. Pandemi döneminde de hız kesmeyip evindeki stüdyosundan sık sık paylaşımlar yapan Buray, yeni pişen şarkılarının yakın zamanda geleceğinin ipuçlarını veriyordu. Geçtiğimiz günlerde bu yeni şarkılardan biri olan ‘Deli Kızı’ı dinleyicileriyle paylaştı.
Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a, düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait olan ‘Deli Kız’, Buray’ın şarkılarında çoğunlukla hissedilen 90’lı yılları bu sefer daha yoğun yaşatmış.
Buray ile yaptığımız röportajlarda kendisine hep söylerim. Onun müziğinin içinde 90’ların tadı hep vardır. O sıcaklık , samimiyet dinleyiciye direk geçer. O zamanlarda büyüdüğü , o müziği dinlediği için ister istemez 90’ların baharatını müziğine kattığını söyleyen Buray bu konuda gayet başarılı.
‘Deli Kız’ şarkısını dinlediğinizde düzenleme ve geri vokallerin nakış gibi işlendiğini fark edeceksiniz. Özellikle geri vokal konusunda Buray her zaman çok titiz. Bu şarkıda da kendisine yaptığı vokaller tadından yenmez kıvamda olmuş. Merak eden şarkıyı birde kulaklıkla dikkatlice dinlesin.
Şarkının video klip çalışması ayrı bir keyifli olmuş. Buray’ın uçak seyahatleri, konserleri ve balık tutması gibi aktivite ve hobilerini gösteren çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klip çalışması gayet başarılı. Benim klipte tek takıldığım nokta Buray’ın sahnede olmazsa olmaz kırmızı ayakkabı sevdasının altının çizilmemesi oldu. Gözler o kırmızı ayakkabıları aradı.
Kalbim Tatilde
‘’Ömrüm’’ ve ‘’Yara’’ adlı single’ları hala radyolarda çalan Ziynet Sali, arayı fazla açmadan ’Kalbim Tatilde’’ isimli yeni şarkısıyla yaz aylarını kaçırmak istememiş gözüküyor.
Söz ve müziği Emrah Karakuyu ’ ya ait olan şarkının 2 düzenlemesi var. Düzenlemelerden bir tanesi Mustafa Ceceli’ye ( ki video klip bu versiyona çekilmiş ) diğeri ise Tolga Erzurumlu’ya ait. Ben Ceceli’nin düzenlemesini bir tık yaz aylarına daha uygun buldum. Gayet enerjik ve modern olmuş. Kulağım beni yanıltmıyorsa şarkının introsundaki autotune’lu vokal de Mustafa Ceceli’nin kendisine ait.
Ziynet Sali iyi bir yorumcu. Her türü popüler müziğe uygun hale getirebilen bir vokali var. Ecnebilerin dediği ‘ Radio friendly’ yani radyoların sevdiği bir ses. Çıkardığı şarkılar hemen kabul görüp dinleyiciye kolaylıkla ulaşıyor.
‘Kalbim tatilde’ akılda kalıcı melodisi ve enerjik alt yapısı ile yazın keyifli anlarına fon müziği olacak şekerlikte. Ziynet Sali dinleyeni yakalayacak şarkıları hemen keşfedip kendi müziğine uygulayabiliyor. Yine neyin insanların içindeki ritmi harekete geçireceğinin kokusunu almış ve dinleyicisi ile paylaşmış. Sıradaki şarkılarının ne olacağını bekleyip göreceğiz.
Kara elmas
Geçtiğimiz hafta acayip keyifli bir albüm dinledim. Şarkılar art arda çaldıkça mest olma katsayım arttı. Uzunca bir süredir görüşmediğim , özlemle beklediğim bir dostumla muhabbet ediyormuşum hissi gibiydi bu albümü dinlemek. Özlenen tatları barındıran bu güzel çalışmanın başrolünde ise Duygu Soylu vardı.
Kişinin hamurunda caz, funk, r&b ve pop olunca ortaya nasıl bir vokal performansının çıkacağını kestirmek çok güç değil. Tüm bunların üzerine kişi besteci ve piyanist olunca çok renkli müzik ziyafeti oluyor.
Uzun yıllar bu sektörde yer alan Duygu Soylu , başta albümün yapımcılığını üstlenen Kenan Doğulu olmak üzere önemli isimlerle yıllarca çalışıp aynı sahneyi paylaşmış ve çıktığı mekanlarda hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinmiş.
Şimdi tüm bu tecrübeleri bir potada erittiği ilk albümü ‘Kara Elmas’ ile karşımızda. Bana göre albümün en güzel yanı her şeyin canlı çalınarak kaydedilmiş olması. Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu’ya ait olduğu ve dokuz şarkının yer aldığı albümde Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Sadettin Dayıoğlu, Evrencan Gündüz , Fikri Karayel’in imzaları bulunuyor.
İlk video klip çalışması ‘ Oldu Olacak’ için çekilmiş. Şarkının vokalleri size albümün genel gidişatını gayet güzel özetliyor aslında. Caz, funk, r&b , pop ve bazı yerlerde Tsm esintili vokaller ile dinlemesi gayet keyifli bir şarkı olan ‘Oldu Olacak’ Soylu’nun bizlere albümden ilk merhabası olmuş. Vakit kaybeden dinleyin.