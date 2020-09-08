Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek’in merakla beklenen ‘Dargın’ isimli düeti geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İlk dinleyişte ‘Tamamdır’ dedirten efkar dozu , Zeynep’in şarkıyı bu sefer bir başka sahiplenişi ve Emir Can İğrek ile uyumları ‘Dargın’ı başarılı kılmış
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Bu sefer başka bir Hadise var
Müzik kariyeri boyunca Hadise ile defalarca bir araya gelip keyifli sohbetler gerçekleştirdim. Her defasında çıkardığı işin bütün detayları ile tek tek ilgilenen, çalışkan bir kadın vardı karşımda. Şarkılara , video kliplere ve bunların sunumuna önem veren Hadise , zaman içinde bulunduğu yeri bu disiplini sayesinde sağlamlaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni şarkısı ‘Küçük bir yol’ ile bana kalırsa kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Daha güçlü , ne istediğini bilen , olgunluğun getirdiği sakinlik ile farklı bir enerji yayan Hadise var müzikseverlerin karşısında.
Devrim Karaoğlu’nun müzik ve düzenlemesini yaptığı, sözlerini Mete Özgencil ile birlikte yazdığı “Küçük Bir Yol” , Hadise’nin yeni döneminin ilk meyvesi olma özelliği taşıyor. Şarkının ruhu , düzenlemesi ve Hadise’nin vokali birbirini gayet güzel tamamlamış. Tüm taşlar yerine oturunca dinleyici tarafından gelen eleştiriler olumlu yönde olmuş.
Aynı zamanda üç şarkıdan oluşan yeni Hadise EP'sinin ilk teklisi olan 'Küçük Bir Yol', çıktığı andan itibaren kısa sürede büyük ilgi görürken milyonlarca beğeni alıp trend listesinde birinci sıraya yerleşmiş.
Hadise şarkının görsel tarafını her zamanki gibi sıkı tutmuş. Video klibinin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yapmış. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlenmiş. Fotoğraflar ise Emre Ünal tarafından çekilmiş.
Slow şarkıların kendisine bir başka yakıştığını düşündüğüm Hadise’nin bu vesile ile geçmiş slow ve mid tempo şarkılarına bir göz gezdirin derim. Özellikle Onur Özdemir ve Alper Narman imzalı ‘Tokat’ şarkısı benim favorilerim arasında yer alır.
Uzun lafın kısası Hadise paket halinde gayet başarılı bir iş ile karşımızda. Bundan sonra gelecek şarkılar için heyecanlıyım. Bizi şaşırtacağı konusunda ise hiç şüphem yok.
Köfn ile dans edelim
Türkiye’de pop mu rap mi hengamesi içinde geri planda kalmış gibi dursa da üretimin son hız devam ettiği elektronik/dans türünde yıldızı parlayan, Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den kurulu KÖFN grubundan bahsetmek istiyorum sizlere.
Müzikal yolculuklarında daha önce "Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Çöllerinde" ve "Ben Seni Arayamam" isimli şarkıları ile dikkat çekip kendilerine güzel bir dinleyici edinen KÖFN grubunun ilerleyen zamanlarda dinleyici kitlesini genişletip daha çok seven kazanacağını düşünüyorum.
Elektronik müziğin akustik enstrümanlar ile buluştuğu, keyifli şarkılardan oluşan ve geçtiğimiz günlerde çıkan "Dans" ep’sinin tüm şarkıları KÖFN'e ait. Ben şarkıları dinlerken 90’lı yıllarda severek dinlediğim Deee-Lite grubunun tatlarını aldım ve bu beni çok mutlu etti.
"Yaptığımız şey tam olarak dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek." diyen grup dediklerini gayet güzel uygulamış. Hem yeni hem de bizden, uzak olmayan ve dinleyicinin kolay kabul edeceği türde bir çalışma olmuş. Dinlerken çok keyif aldığım yeni KÖFN ep’si ‘Dans’a ve grubun diğer çalışmalarına bir kulak verin.
Dargın
Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek’in merakla beklenen ‘Dargın’ isimli düeti geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İlk dinleyişte ‘Tamamdır’ dedirten efkar dozu , Zeynep’in şarkıyı bu sefer bir başka sahiplenişi ve Emir Can İğrek ile uyumları ‘Dargın’ı başarılı kılmış
Pandeminin ilk zamanları Emir, Zeynep’e şarkıyı önermiş ve sevip beğenirse hediye etmek istemiş. Şarkının tek bir gitarla yapılmış demosuna hayran kalan Zeynep, Emir’in isteğini düet yapmak şartıyla kabul etmiş ve 3 ay sonunda şarkının pişme işlemleri tamamlanınca geçtiğimiz günlerde çıkmış.
Zeynep şarkıya ayrı bir sevdalı. Ne zaman dinlese ağlayası geliyormuş. ‘Dargın’, Emir’in 2019 yazında yaptığı bir aşk ve ayrılık şarkısı. O dönem ‘Nalan’ şarkısı beğenildikten hemen sonra ‘Dargın’nın yayınlanması düşünülmüş fakat Emir, ‘Nalan’nın ardından bir ayrılık şarkısı daha çıkarmak istemediği için beklemede kalmış. İşin özü insanın kısmetinde ne varsa o oluyor. Bu şarkı Zeynep ile Emir’in beraber okuması için kodlanmış adeta.
Şarkının tam 12’den vurma sebebi bana göre sitemin ve ayrılık acısının çok can alıcı sözlerle anlatılmış olması. ‘Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları’ sözünü duyunca insanın derin bir ah çekip ufuklara dalası geliyor.
Düet zor iştir. Seslerin uyumu , yorumlayanların kimyası , inandırıcılığı... her şey birbirini tetikler. Ben Zeynep ve Emir’in düetinden mutlu ayrılanlardanım. Dinlemediyseniz bir dinleyin. Bakalım göz pınarlarınız şarkıya nasıl tepki verecek.
Bu sefer başka bir Hadise var
Müzik kariyeri boyunca Hadise ile defalarca bir araya gelip keyifli sohbetler gerçekleştirdim. Her defasında çıkardığı işin bütün detayları ile tek tek ilgilenen, çalışkan bir kadın vardı karşımda. Şarkılara , video kliplere ve bunların sunumuna önem veren Hadise , zaman içinde bulunduğu yeri bu disiplini sayesinde sağlamlaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni şarkısı ‘Küçük bir yol’ ile bana kalırsa kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Daha güçlü , ne istediğini bilen , olgunluğun getirdiği sakinlik ile farklı bir enerji yayan Hadise var müzikseverlerin karşısında.
Devrim Karaoğlu’nun müzik ve düzenlemesini yaptığı, sözlerini Mete Özgencil ile birlikte yazdığı “Küçük Bir Yol” , Hadise’nin yeni döneminin ilk meyvesi olma özelliği taşıyor. Şarkının ruhu , düzenlemesi ve Hadise’nin vokali birbirini gayet güzel tamamlamış. Tüm taşlar yerine oturunca dinleyici tarafından gelen eleştiriler olumlu yönde olmuş.
Aynı zamanda üç şarkıdan oluşan yeni Hadise EP'sinin ilk teklisi olan 'Küçük Bir Yol', çıktığı andan itibaren kısa sürede büyük ilgi görürken milyonlarca beğeni alıp trend listesinde birinci sıraya yerleşmiş.
Hadise şarkının görsel tarafını her zamanki gibi sıkı tutmuş. Video klibinin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yapmış. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Veli Kuzlu üstlenmiş. Fotoğraflar ise Emre Ünal tarafından çekilmiş.
Slow şarkıların kendisine bir başka yakıştığını düşündüğüm Hadise’nin bu vesile ile geçmiş slow ve mid tempo şarkılarına bir göz gezdirin derim. Özellikle Onur Özdemir ve Alper Narman imzalı ‘Tokat’ şarkısı benim favorilerim arasında yer alır.
Uzun lafın kısası Hadise paket halinde gayet başarılı bir iş ile karşımızda. Bundan sonra gelecek şarkılar için heyecanlıyım. Bizi şaşırtacağı konusunda ise hiç şüphem yok.
Köfn ile dans edelim
Türkiye’de pop mu rap mi hengamesi içinde geri planda kalmış gibi dursa da üretimin son hız devam ettiği elektronik/dans türünde yıldızı parlayan, Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den kurulu KÖFN grubundan bahsetmek istiyorum sizlere.
Müzikal yolculuklarında daha önce "Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Çöllerinde" ve "Ben Seni Arayamam" isimli şarkıları ile dikkat çekip kendilerine güzel bir dinleyici edinen KÖFN grubunun ilerleyen zamanlarda dinleyici kitlesini genişletip daha çok seven kazanacağını düşünüyorum.
Elektronik müziğin akustik enstrümanlar ile buluştuğu, keyifli şarkılardan oluşan ve geçtiğimiz günlerde çıkan "Dans" ep’sinin tüm şarkıları KÖFN'e ait. Ben şarkıları dinlerken 90’lı yıllarda severek dinlediğim Deee-Lite grubunun tatlarını aldım ve bu beni çok mutlu etti.
"Yaptığımız şey tam olarak dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek." diyen grup dediklerini gayet güzel uygulamış. Hem yeni hem de bizden, uzak olmayan ve dinleyicinin kolay kabul edeceği türde bir çalışma olmuş. Dinlerken çok keyif aldığım yeni KÖFN ep’si ‘Dans’a ve grubun diğer çalışmalarına bir kulak verin.