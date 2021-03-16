Çok Sevmekten

Serkan Balkan, Yücel Girgin ve Hasan Gözetlik’in kurduğu Sakiler grubunun 2021’e girerken attığı golü hepimiz biliyoruz. ‘Dünyadan Uzak’ isimli Pinhani grubuyla bildiğimiz şarkıya yaptıkları yorum dinleyen herkesi mest etmişti.

Hızla yayılan şarkının etkisi hiç azalmadı. Sosyal medyada ‘Dünyadan Uzak’ın fon müziği teşkil ettiği paylaşımlar hala devam etmekte. İçinde bulunduğumuz duruma öyle uyan bir şarkı seçmişler ki biz sustuk şarkı konuştu.

Sakiler şimdi arayı hiç açmadan ikinci teklisini dinleyenleri ile paylaştı. Derin bir of çektirecek yeni çalışmanın ismi ‘Adımız Ayyaş’ Yine dertlenip , uzaklara dalıp gideceğimiz bir şarkı ile arz-ı endam ediyorlar. Efkara biletimizi kesen ‘Adımız Ayyaş’ın sözleri Elif Nun’a, müziği Yücel Girgin’e düzenlemesi ise Sakiler grubunun kendisine ait.

Poyrazköy'de bir balıkçı teknesinde, denizde Emre Abi’nin yönetmenliğinde çekilen video klip ise şarkıyı dinlerken olmak istediğimiz yer ve mekanı yansıtmış. Sakiler tam gaz dinleyiciyi memnun etmeye devam ediyor.

Kendi Yolumuzda

Sözü ve müziği Zeynep Bastık, Serhat Şensesli, düzenlemesi yine Serhat Şensesli’ye ait olan ‘Kendi Yolumuzda’, azimle, yılmadan kendi yolunda ilerleyen cesur ve güçlü kadınların marşı olmaya gelmiş gibi.