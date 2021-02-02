Çok Mu Zor

Ersay Üner sürprizli müzisyenlerden. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Pandemi dönemi şarkılar yazmaya ara vermeden devam eden Üner, geçtiğimiz hafta bunlardan bir tanesini dinleyici ile paylaştı.

Söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘ Seni Soruyorlar ‘ 3 dakika 11 saniye boyunca hem dans ettiriyor hem de severek ayrılanların duygularına tercüman oluyor. Şarkıyı kulaklıkla dinleyince Ersay’ın katman katman nakış gibi işlediği düzenlemesini keşfe çıkıyorsunuz. Retro disco tatlarının üzerine serpilmiş efkarlı yaylılar ve trompet ‘ Seni Soruyorlar’ın güzel detaylarından sadece birkaçı. Şarkı biten bir ilişkinin ardından gelen sorulara isyanı ve o durumun yarattığı bunalımı anlatıyor.

Ersay ‘Seni Soruyorlar’ için, ‘ Biten bir ilişkinin ardından cevaplanması en zor şeylerden biri; Eşin, dostun ve çevrendeki insanların ilişkinin neden bittiğine dair sorduğu sorularıdır. Bu sorunun cevabını henüz kendine bile verememişken ve ilişkiyi hatırlamaya dahi çekinirken; günlük bir sohbetin içinde, aniden karşımıza çıkan bu sorular hepimizin hayatında yaşadığı ve bir gün yaşayabileceği bir durum.’ demiş. Bana kalırsa Ersay, şarkıda bu durumu ‘Hay ağzına sağlık’ dedirten nokta atışı cümlelerle gayet güzel anlatmış.

Projenin prodüktörlüğünü Büşra Pekin ve Ersay Üner’in kendisi üstlenmiş. Şarkının video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Elif Demiralp’i görüyoruz. O zaman Ersay’ın sıradaki şarkılarını beklerken ‘Seni Soruyorlar’ ile ısınma turlarına başlayalım.

Tabu

Gizem’in ‘Tabu’ şarkısı nihayet çıktı. Nihayet diyorum çünkü uzunca bir süredir Gizem’in heyecanını ve paylaşmak için ne kadar sabırsızlandığını yakından bilenlerdenim. Aslında bu projenin her şeyi hazırdı fakat kimsenin ajandasında olmayan pandemi ve devamındaki süreç tüm planları bozarak çıkışı geciktirdi. Geç olsun güç olmasın diyen Gizem, en nihayetinde ‘Tabu’yu müzikseverlerin beğenisine geçtiğimiz Cuma günü sundu.