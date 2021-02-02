Çok Mu Zor

Söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘ Seni Soruyorlar ‘ 3 dakika 11 saniye boyunca hem dans ettiriyor hem de severek ayrılanların duygularına tercüman oluyor. Şarkıyı kulaklıkla dinleyince Ersay’ın katman katman nakış gibi işlediği düzenlemesini keşfe çıkıyorsunuz. Retro disco tatlarının üzerine serpilmiş efkarlı yaylılar ve trompet ‘ Seni Soruyorlar’ın güzel detaylarından sadece birkaçı. Şarkı biten bir ilişkinin ardından gelen sorulara isyanı ve o durumun yarattığı bunalımı anlatıyor.
Ersay ‘Seni Soruyorlar’ için, ‘ Biten bir ilişkinin ardından cevaplanması en zor şeylerden biri; Eşin, dostun ve çevrendeki insanların ilişkinin neden bittiğine dair sorduğu sorularıdır. Bu sorunun cevabını henüz kendine bile verememişken ve ilişkiyi hatırlamaya dahi çekinirken; günlük bir sohbetin içinde, aniden karşımıza çıkan bu sorular hepimizin hayatında yaşadığı ve bir gün yaşayabileceği bir durum.’ demiş. Bana kalırsa Ersay, şarkıda bu durumu ‘Hay ağzına sağlık’ dedirten nokta atışı cümlelerle gayet güzel anlatmış.
Projenin prodüktörlüğünü Büşra Pekin ve Ersay Üner’in kendisi üstlenmiş. Şarkının video klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Elif Demiralp’i görüyoruz. O zaman Ersay’ın sıradaki şarkılarını beklerken ‘Seni Soruyorlar’ ile ısınma turlarına başlayalım.
Tabu
Gizem’in ‘Tabu’ şarkısı nihayet çıktı. Nihayet diyorum çünkü uzunca bir süredir Gizem’in heyecanını ve paylaşmak için ne kadar sabırsızlandığını yakından bilenlerdenim. Aslında bu projenin her şeyi hazırdı fakat kimsenin ajandasında olmayan pandemi ve devamındaki süreç tüm planları bozarak çıkışı geciktirdi. Geç olsun güç olmasın diyen Gizem, en nihayetinde ‘Tabu’yu müzikseverlerin beğenisine geçtiğimiz Cuma günü sundu.
2018’de çıkardığı “Çık Dışarıya Oynayalım” söz ve müziği kendisine , aranjesi ise Aytaç Özgümüş’e ait enerjisi gayet yüksek bir şarkıydı. Ardından yayınladığı tekliler ve ortak çalışmalarla müzikal yelpazesinden örnekleri sunmaya devam eden Damla, şimdi 2021 model şarkısı ‘Elim Kaydı’ ile rotayı pop , r&b semalarına doğru kırıyor.
‘Elim Kaydı’yı dinlerken 90’lardan 2000’lerin ortasına severek dinlediğim yabancı şarkıların tadını aldım. Özellikle düzenlemeyi yapan Orhun Sevindik’in bu hissiyattaki payı büyük. Melodisi, sözü ve enerjisi ile dinleyeni ikinci nakarat dönüşünde hemen kavrayan ‘Elim Kaydı’ benim pek hoşuma gitti.
Teoman Ve Piyano
Teoman’ın 1996 ile 2006 yılları arası yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlenip Teoman’ın vokali ile tekrar buluşarak geçtiğimiz Cuma piyasaya çıktı.
'Alayına' şarkısı dinler dinlemez nakaratıyla akılda kalıyor. Bir kere dinledikten sonra gün içinde söylemesi garanti dediğimiz parçalardan bir tanesi. Sözleri şu sıralar çok konuşuluyor. TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler yapan “Alayına”, bir nevi bu dünyaya meydan okuyor. Baştan söyleyeyim TikTok’un yabancısıysanız şarkıyı anlamak için bir kullanma kılavuzu şart. Olaylara vâkıf olunca dinlemesi daha keyifli oluyor.
Kürşat gördüğüm kadarıyla içinde bulunduğu TikTok dünyasına objektif eleştiri yapabilen, hoşuna gitmeyen noktaları açık açık söyleyen biri. Bu platformu kötü kullananlara karşı görüşlerini hiç esirgemiyor. Tiktok hem dünyada hem de ülkemizde çok rağbet gören bir platform. Şimdilerde oranın gücünü gören pop camiası akın akın buraya göç ediyor. Kaçı orada barınır ve platformun gerekliliklerini yerine getirir bunu zamanla göreceğiz. Kürşat’a gelecek olursak yükselen bir başarı grafiği var. Sevenleri gün geçtikçe artıyor.
Young Star
'Derdi Ne? ' isimli parçası ile listelerde başarı sağlayıp, sosyal medya platformlarındaki dinlenme rakamları ile dikkat çeken Samsunlu rapçi Sefo, 2020 yılında art arda çıkardığı teklilerle başarısını perçinlemiş genç bir isim. Bana göre Sefo’nun rapinin kendine has olması ve ‘Bu Sefo okuması!’ dedirten tarzı onu diğer isimler arasından sıyırıp farklı bir yere koyuyor.
Sefo şimdi yeni şarkısı 'Young Star' ile 2021 yılını selamlıyor. Şarkının söz ve müziğine de imza atan 22 yaşındaki rapçi, 'Young Star'ı kendisini yıldız hisseden herkes için yazdığını söylemiş. Hayallerinin peşinden koşup istediği başarıyı elde edenlerin ve ‘ Yapamazsın’ diyenlerin karşısına ‘ İşte buradayım’ diyerek eskisinden daha güçlü çıkanların marşı olmaya gelmiş “ Young Star “ şarkısı.
Benzer bir golü 2021’in ilk dakikalarında attı ve bir Sagopa Kajmer şarkısı olan ‘Vazgeçtim İnan’ı videosu ile birlikte dijital ortama saldı. Normal şartlarda kendisinden çıkardığı son maxi single’da yer alan ‘Güz Dönümü’ne klip beklenirken o rotayı bambaşka bir yere kırarak yine şaşırttı.
Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı ‘Sarkastik’ EP’sinde yer alan ‘Vazgeçtim İnan’ 2021’de İrem Derici yorumu ve Alper Atakan düzenlemesi ile karşımızda. Şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip ise İrem’in bana kalırsa şu zamana kadar çektiği en cool video klip.
Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.
Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.
Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.
Çek Vur
Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın ortaklığının ilk ürünü ‘’Rampapapam’’ı geçtiğimiz aylarda dinlemiştik. Oldukça ses getiren ve listelerde başarı gösteren bu çalışmanın ardından şimdi “Senin Yüzünden” adlı şarkı için tekrar bir araya gelen 3’lü yeni başarılara imza atacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz cuma günü çıkan ‘’Senin Yüzünden’’ şarkısının sözleri Buray ve Mertkan Erkan’a, müziği ise Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın’a ait. Rapçi Tepki şarkıya hem söz hem de melodi olarak ilham olmuş ve fikirler vermiş. Aşıksanız ve çıkmaza girdiyseniz geçmiş olsun bu şarkı tam size göre.
Yönetmenliğini Omid Saghafi’nin yaptığı video klibin sanat yönetmenliğini Tuğçe Akış üstlenmiş. Buray’ın klip sonrası vücudundaki boyaları çıkarması tam 45 dakika sürmüş. Klibin eğlenceli kamera arkası görüntüleri 1 hafta içinde yayında olacakmış.
Buray ve son zamanlarda isimlerini yaptıkları diğer başarılı işlerle sık sık duyduğumuz Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın işbirliğinin devamının gelmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ortaklığı bir 3’lü seri olarak düşünürsek diğer çalışmanın ne olacağını bekleyip göreceğiz.
‘ Senin Yüzünden’ , Gomma ve Wasp Entertainment ortaklığı ile tüm dijital mecralarda klip çalışması ile birlikte yerini aldı. Dinlemediyseniz hemen kulak verin.
Sokağın Sesi
Sokakta söyledikleri şarkılar ile sosyal medyada hatırı sayılır izlenme ve dinlenme sayısına imza atarak isimlerini duyuran ve daha sonra yaptıkları işlerle başarılarını devam ettiren Merve Uyanık ve Mehmet Baştürk, 'Sokağın Sesi ' isimli keyifli ve enteresan bir proje için bir araya gelmiş.
Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumlamak istemiş. Yani hem sevdiğimiz Mavi şarkılarının taze demlenmiş hallerini dinleyeceğiz hem de Bodrum’un havasını ciğerlerimize çekeceğiz.
Mavi, albümün haberini kendi sosyal medyasından “Vakti geldi. Vakti gelince şaşkınlığı da geldi biraz. O kadar içindeyim ki aylardır, zaten çoktan paylaşmışım gibi. Ki paylaşıyorum aslında, Bodrum’a geldiğimden beri yaşadığım her şeyi, büyüme sancılarını, huzuru, fotoğrafların filtrelerine takılıp hiç görülmeyen zorlukları. “Burası alır insanı yere çarpar” demişti bir arkadaşım, “doğası aman vermez, değişmek zorunda kalırsın.” Ben de değiştim, bana daha çok benzeyen biri oldum. Her gün bir zar daha soyundum. Kalanlara baktım sonra. Ne güzel şeyler biriktirmişim aslında. 6 tane “aferin kız sana” şarkısı seçtim aralarından. “ sözleri ile verdi. ‘ Karya Kayıtları ‘ onun için hem bir Bodrum günlüğü hem de geçmişten günümüze Mavi’nin yolculuğuna çakılan bir selam niteliği taşıyor.
Berkant Çelen’in düzenlemeleri ve gitarı eşliğinde söz ve müziği Mavi’ye ait olan şarkıların Bodrum havasını içine iyice çekmiş hallerini dinleyeceğiniz ‘Karya Kayıtları’nın ilk video klip çalışması ‘ Silmesinler İzlerimi ‘ şarkısına gelecek. Şarkının videosunu Mavi’nin kendisi yönetmiş. Sonucun iyi olduğuna hiç şüphem yok. Cuma günü dijital ortamlara zıplayıp albümü dinleyin.
Moawk’ın ‘Kush’u
Bu cuma çıkacak ve merakla beklediğim işlerden biri Moawk’ın yeni şarkısı “Kush”. Dolu Kadehi Ters Tut ikilisinden tanıdığımız Mürsel Oğulcan Ava, elektronik projesi Moawk’ın yeni single’ı “Kush”ın üretimini ve kayıtlarını Antalya, Kaş’ta gerçekleştirmiş. Parçanın
Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum. Minnettarım. Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim. Maddi meselelerin insana ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini anladığımdan beri o konudaki tüm kaygılarımı da yitirdim. Bir hedefim ya da ulaşmak istediğim bir yer yok. Bu bir tükenmişlik değil, tam tersi bir şey. Kendimi dingin akan bir nehire düşmüş bir yaprak gibi hissediyorum. Nehir nereye akarsa, nereye götürürse oraya gidiyorum. Ne beni nehire düşüren rüzgarla, ne beni dalından düşüren ağaçla, ne de üzerine düştüğüm nehirle bir derdim var. ’ mesajını paylaştı. Bu satırları okurken kendi hayatında yakaladığı huzuru hissettim.
Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian yeni yaşına aynı zamanda güzel bir proje albümüyle girdi. “Solmayan Şarkılar” isimli bu çalışmada Türk Sanat Müziği’nin sevilen 10 eserine yer veren Adrian, şarkıları kendi düzenlemesi ve yorumu ile birlikte dinleyicinin beğenisine sunmuş.
Albüm baştan sona yağ gibi akıp gidiyor. Cem Adrian şarkılara kendi yorumunu katarken eserlerin aslına sadık kalmaya özen göstermiş. Öyle nokta atışı şarkılar seçilmiş ki kendinizi her birine keyifle eşlik ederken buluyorsunuz. Düzenlemelerin sadeliği mevzuyu daha sıcak hale getirmiş. Bu tarz işlere ilk başta ön yargılı yaklaşırım ama Cem’in samimiyeti ve özeni işin her aşamasında hissediliyor. Kendisini dingin akan bir nehire düşmüş yaprak gibi hisseden Cem’in yolculuğunun bu durağından ben kendi adıma memnun olduğumu söyleyebilirim. ‘Solmayan Şarkılar’ arşivlik bir albüm olmuş.
Kanun Resitali Sezen Aksu Şarkıları
Aydın Kurtoğlu şu zamana kadar hep istediği, keyif aldığı şarkıları söyledi. Tür konusunda hiç sınırları olmadı. Vokalini şarkı ne isterse ona göre şekillendirebilmesi onun artısı. Şu zamana kadar çıkardığı işlerde hiç ıskalamayan Aydın, bu sefer ‘Şahsiyet’ ile tempoyu arttırıyor.
Yaylıların ahenkle dans ettiği , dozunda nağmelerle pop çizgisinden çıkmadan , kıvam gideriyle gayet güzel bir iş ortaya koyan Aydın’ın sonuçtan memnun olduğu ortada.
Dinler dinlemez kendini sevdiren , akılda kalıcı nakaratı ile ikinci dönüşte kolayca kana karışan ‘ Şahsiyet ‘, konserin en enerjik yerinde eller havada cümbür cemaat eşlik edilecek türden bir şarkı olmuş.
Aydın ile yaptığımız son röportajda bana yapmak istediği şeyin insanlara keyif vermek olduğunu söylemişti. “Yaptığım müzik ya tutmazsa diye bir kaygım olmadı hiç. Hep bu algıyla hareket ettim, çok şükür şarkılarım sevildi. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum.” diyen Aydın, belki bu yüzden sağlam ve emin adımlarla ilerliyor.
Demet Evgar’ı yıllar önce bir Multitap şarkısında dinlediğimde yorumunu ve ses rengini çok beğenmiştim. ‘Bu Şarkıyı Dinliyorsan’ isimli şarkıdaki performansından bu yana oynadığı müzikaller ve filmlerde seslendirdiği şarkıların ardından bu yıl ‘Nanay’ isimli yeni şarkısıyla rotayı tekrar şarkıcılığa kıran Demet Evgar’ın yola duayen müzik adamı Aykut Gürel prodüktörlüğünde devam etmesi bir başka sevindirici haber.
‘Nanay’ şarkısını seçme nedenini “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır.” sözleri ile açıklayan Evgar, tam da şu zamanda duruma gayet uygun bir şarkı seçmiş. Zamanımızın çoğunu evlerde geçirdiğimiz pandemi günlerinde kendimizi tanımak, biraz yalnız kalmak için bundan güzel fırsat olur mu?
Şarkının düzenlemesi Murat Acar’a ait. Parçaya çekilen renkli ve eğlenceli video klibin yönetmenliğini ise Yiğit Evgar yapmış. Demet Evgar’dan bir sonraki şarkısı esaslı bir slow olsa hiç fena olmaz. Umarım arayı fazla açmadan yeni şarkıları dinleyici ile paylaşır.
Bye Bye
Sevgili Ayla Çelik ile geçen sene ‘Daha Bi Aşık’ albümünün röportajı için buluştuğumuz günün sonunda laflarken bana ‘ Senin Hastan’ı dinletmişti. Parçayı duyar duymaz aklıma yeni şarkı arayışı içinde olan İrem geldi. Şarkıyı kafamda onun sesinden duyuyordum. İrem’e “Hemen Ayla’yı ara. Elindeki şarkı tam sana göre.” dedim. İrem şarkıyı dinler dinlemez vuruldu. Sözleri Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a ait olan şarkının ateş eden düzenlemesi ise Onur Özdemir’e ait. ‘Senin Hastan’ parçasının aynı zamanda Mustafa Ceceli’ye ait ve daha çok club müzik sevenler için bir versiyonu da mevcut.
Gelelim ‘ Güz Dönümü’ isimli diğer yeni şarkıya. Şarkının söz yazarı, bestecisi ve aranjörü Onur Özdemir ile gerçekleştirdiğimiz müzikal sohbetlerimizde Onur’un yeni yaptığı şarkıları gerek oluşum aşamasında gerekse fırından çıkar çıkmaz ilk dinleyen şanslı kesimden biriyim.
Yeni şarkıların dinlendiği, fikirlerinin havada uçuştuğu bir gün Onur bana ‘Güz Dönümü’nün demosunu dinlettiğinde yine İrem’in vokalini duydum ve şarkıyı dinlemesini istedim. İrem o zamanlar aynı sitede oturduğu için ışık hızıyla Onur’un evine gidip pilot okumasını gerçekleştirdi. Şarkının yapım aşamasında demlenen çaylarımız , eğlencesi bol sohbetlerimizle ‘Güz Dönümü’nün videosunun bile hayallerini kurmuştuk. Onur ile İrem’i bir hafta stüdyoya kapatsanız ortaya çok ilginç şarkılar çıkar. İkisinin bir araya gelince stüdyodaki hallerini görmeniz lazım.
Pop sularından ayrılmadan yenilikleri dozunda kucaklayıp sunan aranjeler ile dinlerken keyif veren şarkıları barındıran yeni İrem Derici çalışmasının video kliplerinin başarısını es geçmemek lazım. İlk olarak ‘Senin Hastan’a Murat Joker yönetmenliğinde çekilen video klip, şarkının ateşini fazlasıyla hissettirirken Görkem Öden’in stylingi ile ortaya alev alev bir İrem Derici çıkarıyor. Bir sonraki şarkı ‘Güz Dönümü’ için ilginç bir video klip geleceğinin teminatını şimdiden verebilirim.
2007 yılında kurulan Madrigal grubunun kurulduğu zamandan bu yana çoğalan sadık bir dinleyici kitlesi var. Son dönemde çıkardıkları ‘ Seni Dert Etmeler’ ve ‘ Kelebekler’ şarkıları ile hem müziklerini yenilediler hem de dinleyici kitlesine yeni sevenler kattılar. Şarkılarına ekledikleri yeni soslarla tadı başka işler yapan grubun şarkı sözleri sevilmelerindeki bir diğer önemli etken.
Vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Sanlı Akgün, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı’nın yer aldığı Madrigal’den şu an beklenen ise yeni bir albüm. Bahsettiğim sadık dinleyici yeni şarkılardan oluşan albüm çalışmasını dinlemek için sabırsızlanıyor. Bu yoğun isteği grubun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının altına yazılan mesajlardan görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bolca yeni şarkı yazma imkanına sahip olan Madrigal grubunun yine keyifli bir çalışma ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.
Kylie bizi diskoya götür
Kylie Minogue’un yeni albümü ‘Disco’yu heyecanla bekliyordum. Bir önceki çalışması ‘Golden’ ile country müzik hevesini yeterince alan Kylie rotayı tekrar en iyi bildiği dans müziğine çevirerek yeni albümü ‘Disco’yu dinleyenlerin beğenisine sundu.
Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı olan “İnandım” isimli şarkı adeta dara düşen , hevesi kırık insana destek olmaya gelmiş eski bir dost gibi.
Sıla ilk albümünün selam yazısında kurduğu cümlede "İçinde inandığın yola varacağına dair bir güç varsa, sakın vazgeçme. Çünkü bundan vazgeçmek kendinden vazgeçmektir." demiş. Yıllar sonra ‘İnandım’ şarkısında o inancın , pes etmemenin , üstüne üstüne gitmenin altını kırmızı kalemle tekrar çiziyor. Özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda , kara kara düşünülen depresyon kıyılarında şifa olmaya gelmiş Sıla’nın şarkısı.
Parçanın diğer güzel yanı düzenlemesine imza atan Ozan Bayraşa olmuş. Yapılan aranjeden etkilenmemek mümkün değil. Duygusal bir filmin en hararetli sahnesinin ortasında bulunmanızı sağlayan yaylılar ‘İnandım’ şarkısının düzenlemesinde başrolde. Ozan Bayraşa daha önce Sıla’nın ‘Mürekkep ‘ albümünde yer alan ‘Can Dostum’ ve ‘ Münferit ‘ isimli şarkıların düzenlemelerini yapmıştı. Bundan sonra çıkacak albüm çalışmasında tüm aranjeler Bayraşa’ya teslim edilirse işin lezzeti daha çok artar diye düşünüyorum. Şarkıya Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da çekilen klip ayrı bir güzel olmuş. Sıla’ya siyah beyaz videolar çok yakışıyor. Nice müzik dolu yıllara Sıla.
Boulevard
Berrin Keklikler ve Zen-G’nin ortak şarkısı geçtiğimiz hafta yeni çıkan işler arasında dijital ortamda en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sözleri Berrin Keklikler ve Zen-G’e, müziği ise yine Berrin Keklikler’in kendisine ait olan “Boulevard” isimli şarkının düzenlemesinde Can VS ve Oster’in ortak imzalarını görüyoruz.
Berrin Keklikler’in ismini son yıllarda çok duyar olduk. Miss Universe Turkey 2013 ödülünü alan ve aynı sene yurtdışında düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Keklikler’in müzik sevdası yıllar içinde daha ağır basmış.
“ Türkiye'deki şanslı şarkıcılardan biriyim. 2000 yılında başladığım müzik yolculuğunda, bazen, bazı kişilerin hiç tarzı olmayan müzikler yaptığımda bile beni silmediler. 'Hande'nin müzik aşkıdır. Tamam.' dediler. Hep kucaklandım ve merak edildim. Zaman çok çabuk geçiyor. Yaptıklarım birbirinin üstüne çıkıyor. Benim bütün albümlerim kariyerimin merdivenleri. “ bu sözler Hande ile 2012 yılında yaptığım bir röportajdan. Yıl 2020 ve müzik kariyerinin 20. yılını kutladığı ‘ Carpe Diem’ dinleyiciye o ilk günkü heyecanın fazlasını yaşatıyor. Hande’nin enerjisi müzik piyasasını canlandırmaya son hız devam ediyor.
Albüm uyumlu bir ekip çalışmasının ürünü. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini yapan Misha’nın dokunuşu ‘Carpe Diem’in bel kemiğini oluşturuyor. Dünyada trend olan müzik türlerinin Hande’nin müziği ile harmanını gayet güzel yapan Misha’ya kocaman bir alkış. Öte yandan kısa bir aradan sonra müzikal birlikteliklerine tekrar devam eden Berksan ile Hande’nin uyumu albümün en lezzetli sosunu oluşturuyor. Mete Özgencil , Devrim Karayel , Deeperise ve Fikri Karayel ise ‘Carpe Diem’de müzikal dokunuşları ile yer alan diğer önemli müzisyenler arasında yer alıyor.
Hande ile albüm çıktıktan sonra duygularını almak üzere konuştuğumda karşımda en sonunda albümünü paylaşmanın verdiği rahatlıkla mutluluktan uçan bir kadın vardı. “ Uykularım albümün çıkmasına günler kala kaçmaya başlamıştı. Heyecan vermek için müzik yapıyorum. Her şeyi göze alıp bu ortamda albümü çıkardım. Sonuçtan çok memnunum. Tanıdık tanımadık herkesten inanılmaz tebrikler alıyorum. Emeği geçen herkesi arayıp tebrik ediyorlar. Çok mutluyum” diyen Hande, şu sıralar başarısının keyfini çıkarmakla meşgul.
Albüm ile alakalı sizler için aldığım kısa notlara gelince; Hande’nin albümünde farklı sevdiği 2 şarkı var. ‘Aşk Sandım’ ve ‘Bulut’. Bu iki şarkıyı ayrı bir yere koyuyormuş. Merakla edilen ‘Carpe Diem’ albümünün 2. bölümü ne zaman çıkar? soruma “ Bence sürpriz bir zamanda çıkmalı. Tarih vermek doğru olmayabilir. 2021 diye tahmin ediyorum ama sürpriz yapabilirim. Kafalar karışsın. Heyecanı arttırayım biraz.” cevabını veren Hande’nin o zamana kadar ‘Carpe Diem’ albümü iyice bir sindirilsin. İyi ki varsın Hande. Bizi her şart ve koşulda heyecanlandırmayı başardığın için teşekkürler.
Aslında her şey bundan 7 yıl önce ikilinin beraber bir sahne projesi yapmak istemesi üzerine başlamış. Uzun yıllara dayanan dostlukları ve zengin diskografileri sayesinde keyifli bir konser serisine dönüşen ‘Akustik Şarkılar’ şimdi albüm formatında piyasada.
Benim albümde en hoşuma giden şey İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın ‘Akustik Hikayeler’in açılışında birbirlerinin şarkılarını seslendiriyor olması. Tertemiz bir kayıtla bu usta ikilinin şarkılarını dinlemek çok iyi geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde nostalji rüzgarları estirmek , uzaklara dalıp gitmek bu albüm ile gayet mümkün.
Damar
Mustafa Sandal’ın yeni şarkısının isminin ‘ Damar’ olduğunu duyduğumda aklıma ilk olarak ‘ Acaba arabesk mi okudu?’ sorusu geldi. Şarkıyı dinleyince cevabımı aldım.
90’lardan günümüze üretimi hiç durmayan, adından ve şarkılarından bahsettirmeyi her daim başaran isimlerden biri Mustafa Sandal. Güncel kalabilmek zor iş. Sandal, gayet akıllı kararlar ve düetlerle geçen yıllara inat her daim ismini müzikal arenada korudu.
Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Damar”ın düzenlemesini Erhan Bayrak üstlenmiş. Şarkı son yıllarda çıkan diğer Mustafa Sandal şarkıları gibi 90’ların ruhunu 2000’ler ile buluşturan bir köprü görevi görüyor.
90’ların çocuğuyuz. O yıllara ait şarkıcıların ve albümlerin enerjisi bir başkadır. Sandal’ın vokalini duyduğumda hep o yılların enerjisi yüklenir. Kıymetli tayfadandır bu yüzden.
Sözleri Ayla Çelik'e, bestesi Ayla Çelik ile Serdar Aslan'a ait olan ‘Ay Işığı’ isimli yeni şarkının düzenlemesinde Serkan Ölçer’i görüyoruz. Akdeniz havası aldığım şarkıyı dinlerken Ayla’nın vokali bu sefer bir başka dokundu.
Ayla anlattığı hikayeyi şarkının içine öyle güzel yerleştirip dinleyiciyi o atmosferin tam orta yerine bırakıyor ki , şarkı bittiğinde o adama gidip , ‘Üzme şu kızı! Bak seni ne özel seviyor.’ diyesi geliyor insanın.
Belli ki ‘ Ay Işığı’ Ayla için bir başka önem teşkil ediyor. Bunu şarkıyı bir an önce fazla beklemeden dinleyici ile paylaşmasından anlıyoruz.
‘Ay Işığı’nın video klip çalışması da göz alıcı olmuş. Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen video klipte Ayla Çelik bir başka güzel gözüküyor.
Makyajından kıyafetine yeni tarz ona çok yakışmış. Lara Sayılgan imzalı fotoğraflara ise ayrı bir alkış. Bakalım Ayla bize bu kış neler hazırlamış? Hem kendine hem de başka şarkıcılara verdiği şarkıları teker teker çıkınca dinleyeceğiz. Hele İrem Derici’ye verdiği bir şarkı var ki. Of diyorum.
Bir başka Ertunç
Ertunç, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Derin Uykum’ şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Ümit Kuzer’in imzası var.
‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.
8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.
Delale fırtınası
2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.
Malum içinde bulunduğumuz bu tatsız zamanlarda çoğu kişinin ajandası değişti. Planlanan şeyler zamanında gerçekleşmedi. Hande artık beklemeyip yeni albümü dinlemek için sabırsızlanan dinleyicisi ile paylaşmaya karar verdi. İçindeki enerjiyi daha fazla bastıramadı desem daha doğru olur. Bitmiş bir işi tüm dünyayı etkileyen nedenlerden dolayı aylarca bekletirken canının ne kadar yandığını tahmin edebilirsiniz.
Mutlu haberi geçtiğimiz hafta paylaşan Hande , o süre içerisinde hazırladığı görsel sürprizleri paylaşarak ortalığı kızıştırmaya başladı bile. Geçtiğimiz gün kendisi ile konuştum. Albümün nihayet dinleyici ile buluşacak olmasından dolayı çok mutlu. Hande’ye ‘ Bu ortamda insanları heyecanlandıracak melodilere sözlere ihtiyaç var ‘ dediğimde bana cevabı ‘ Merak etme. O iş bende! ‘ oldu. Bu albümü yaparken kurduğu hayalleri gerçekleştiriyor olmak onu fazlasıyla keyiflendiriyor. Geri sayım başladı. Farklı türlerin bir bütün içinde gayet güzel kaynaştığı yeni Hande Yener albümü ‘ Carpe Diem ‘ yakında bizlerle olacak.
Henüz Tanışmadık
Özgür Aras’ın 11. kitabı ‘ Henüz Tanışmadık ‘ raflardaki yerini aldı. Özgür 28 yıllık meslek hayatında sanat dünyasından bir çok önemli isimle çalıştı. Yaptığı prodüksiyonlar ve iletişim danışmanlığını yürüttüğü kişilerle konuşulan çalışmalara imza attı. Tüm bu işlerin yanında yazı serüveni de ara vermeden devam etti. Duygu yoğunluğu fazla bir insan olduğu için bunu yazarak aktarmayı seçen Özgür şimdi yeni kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisiyle ‘Henüz Tanışmadık’ hakkında minik bir söyleşi yaptım.
Çok Mu Zor
Yapım aşamasını yakından takip ettiğim, ilk duyduğum anda vurulduğum, sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait olan ‘Çok Mu Zor’ isimli şarkı Gülşah Kömür’ün sesinden dinleyici ile geçtiğimiz hafta buluştu.
Katıldığı bir ses yarışmasında birinci seçilen Gülşah Kömür’ün vokali ile ‘Çok Mu Zor’ şarkısı dinleyeni alıp götürüyor. Akıp giden melodiye lazım olan tertemiz vokal ihtiyacı Gülşah ile tamamlanmış diyebilirim. Müzik kariyerinin ilk teklisinde Onur ile çalışması bana kalırsa Gülşah için büyük bir şans. En nihayetinde ilk şarkı her zaman önem teşkil eder. Bunun usta bir elden çıkması isabet olmuş. Onur ile sosyal medyada şarkının çıktığı gün yaptığı canlı yayında gözlemlediğim kadarıyla Gülşah, işinin her detayıyla ilgilenen, disiplinli biri. ‘Çok Mu Zor’ şarkısının çıktığı bu müzikal yolculukta kendisine uğur getirmesi dileğiyle.
Begefendi
Berkcan Güven namı diğer BEGE’nin toplam on iki parçadan oluşan “BEGEFENDİ” isimli albümü geçtiğimiz cuma günü çıktı. Albüm öncesi haberci niteliğinde yayınlanan Harman, Nazar ve Eksi şarkılarının ses getirmesinin ardından gelecek yeni çalışmaların ne olacağı merakla beklenirken BEGEFENDİ albümü sürpriz bir şekilde geçen hafta dinleyici ile buluştu.
Çalışmalarının dört ay sürdüğü albümün ilk videosu BEGE’nin Emir Taha ile birlikte söylediği B.S.G’ye gelmiş. Mert Akay yönetmenliğinde çekilen video klip çok keyifli olmuş. Azılı bir Eurovision şarkı yarışması seveni iseniz videoyu tebessüm ederek izlemeniz garanti. Zeynep Bastık, Chaby, David ve Linçsquad tayfası şarkının videosuna misafir olarak renk katmış.
On iki parçadan oluşan albümün 9 şarkısı Justsayin’e, geri kalan üçü ise Bugy, DJ Artz ve Emir Taha’ya ait. Berkcan Güven (BEGE)’in LNCmusic etiketiyle çıkan “BEGEFENDİ” albümünün çekilmiş hazırda bekleyen videolarının hangi şarkılar olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bakalım o videolarda bizleri bekleyen enteresan sürprizler olacak mı?
Yarım Kalan
Bu haftanın tavsiyesi Erkin Arslan’ın seslendirdiği ‘Yarım Kalan’ isimli şarkı. Söz ve müziği Erkin Arslan’ın kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Sarp Özdemiroğlu’nun imzasını görüyoruz.
Autotune doğru vokalle buluştuğunda ve kıvam kullanıldığında dinlemesi çok keyifli oluyor. Erkin Arslan’ın bu şarkısında kullanılan autotune ‘Yarım Kalan’ın genel tarzını çok güzel tamamlamış.
Arslan, ‘Yarım Kalan’ için 'Hepimizin hayatında yarım kalan aşkların hikayesini anlatıyor. Denemekten korktuğumuz, güvenli alanımızı terk edemediğimiz için yaşayamadığımız aşkları ve aşkı beklemeyi anlatıyor. Son üç şarkımda herkese aşk dilemeye devam ediyorum.’ demiş. Son çıkardığı şarkılarında yaptığı bu aşk vurgusu umarım dinleyenlerin aklının bir köşesinde yer eder. Akıp giden zaman içinde otomatikleşen insanoğlunun aşktan biraz nasiplenmesi gerek.
Şarkının video klibi Olgu Baran yönetmenliğinde çekilmiş. Videodaki işaret dili anlatımı güzel bir incelik olmuş. Erkin Aslan bu durumu ‘Klipte empati ve saygı başrolde’ diyerek bence gayet güzel özetlemiş.
Clubhouse
Hafta sonu herkes davetiye avına çıktı. Kısa sürede dillerden düşmeyen Clubhouse uygulamasına giriş şu an için öyle kolay değil. Birinin sizi davet etmesi gerekiyor. Peki uygulamada neler oluyor? Açılan odalarda insanlar belirlenen konular üzerine fikir beyan ediyor. Ses tabanlı bir platform. Konuşmayı sevenler için kaçırılmaması gereken bir uygulama. 2 seçeneğin var. Ya sabahlara kadar konuşan insanları dinliyorsun ya da iştirak ediyorsun.
Meğer ne dolmuşuz arkadaş. Ne konuşası varmış insanların. Sanırsın yıllarca bir odaya kapatıp kimseyle görüştürülmemişiz. İlk hevesle herkes aşırı anlamlar yükledi bu aplikasyona. ‘Ay ne olur bozulmasın. Hep böyle kalsın. Pamuklara saralım’ kafasına geçenler çoğunluktaydı. Tüm bu temenniler suyunun çıkacağı gerçeğini değiştirmiyor. Nasıl ki ilk başlarda severek kullandığımız Instagram uygulaması şu an tam anlamıyla bir ticarethaneye döndü, Clubhouse’un aynı yolda daha hızlı ilerleyeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Şimdiden firmalar o platformu nasıl kullanırız telaşına çoktan düşmüş. İlk sponsorlu yayına bile şahit olduk.
Amacına uygun odaları bulursanız keyifle dinleyip, güzel şeyler öğrenebileceğiniz bir yer. Fotoğraflarınız değil söyleyecek sözünüz iş yapıyor burada.
Clubhouse’un müzik sektörüne içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yaratıcı fikirlerle fayda sağlayacağını düşünüyorum. Zaman içinde bu uygulamanın nasıl bir şekil alacağını birlikte göreceğiz.
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