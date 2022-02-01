Buray yine yaptı yapacağını

Güliz Ayla’nın sürprizli müzikal yolculuğunu takip etmek çok keyifli. Her an farklı bir çalışma ile karşınıza çıkabilir. Beğendiği şeyleri müziğine adapte etmeyi ve dinleyicisini şaşırtmayı seviyor. Yeni şarkısı ‘Al Yorgun Kalbimi’ ile yine çalışmadığımız yerden bizi yakalayıp dans pistine davet ediyor.

Sözleri Güliz Ayla’ya, müziği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş’a ait şarkıya Ata Bornova ile Mehmet Mutlu’dan oluşan Alaca’nın yaptığı düzenleme ile cillop bir dans şarkısı karşımıza çıkaran Güliz, 70’ler ve günümüzden öğeleri müziğinde güzelce yoğurmuş.

2 yıl önce yazılan şarkının ilk hali aslında akustik ve temposu düşükmüş. Güliz’in yolu şarkının düzenlemesi yapan Alaca'yla kesişince şarkının hem nakaratı hem de temposu değişmiş. Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen ‘Al Yorgun Kalbimi’ şarkısının video klip çalışması parçanın ruhunu yansıtan rengarenk bir çalışma olmuş.

Aklımda Hep Sen

Mert Carim yeni şarkısı ‘Aklımda Hep Sen’ ile gönül telimizi titretip, derin bir ah çekmemize neden oluyor. Sözü ve müziği Mert Carim’in kendisine, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Gökhan Türkmen, Mert Carim ve Genco Arı birlikte üstlenmiş.

Şarkıyı dinler dinlemez anlatılan duyguların tam ortasında kendinizi buluyorsunuz. Söz melodi ve düzenlemenin dramasını iliklerinize kadar hissedip triplere girmek garanti. Herkesin az çok içine düştüğü açmazların, benzer duyguların düğmesine basan şarkıda Carim’in vokalindeki yoğun duygu direk karşı tarafa geçiyor.

Şarkının Akın Erdoğan yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasında Mert Carim oyuncu olmasının avantajını gayet güzel kullanarak, anlatılan hikayenin hakkını veriyor. Carim’e videoda Selin Red eşlik etmiş. İçinde bulunduğumuz melankolik havalarda dinleyince bir başka anlam kazanan şarkı dijital platformlarda sizi bekliyor.

Zamansız Yeni Türkü şarkıları

“Fırtına”, “Yeşilmişik”, “Karanfil”, “Yağmurun Elleri” ve “Olmasa Mektubun” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda yer eden Yeni Türkü grubunun en sevilen eserleri, farklı tarzlardaki 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanmış.