Bir müzik albümü kolay oluşmuyor. Harcanan zaman , emek ve oluşum sürecindeki sancılar anlat anlat bitmez. Hem maddi hem manevi ciddi bir sürecin üreni olan bu albümlerin çıktıktan sonra tüketim süresi ise günümüz şartlarında en fazla 2 ay. Sonra dinleyici “yeni ne var?” soruları ile karşınıza çıkıyor.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
Sözleri Murat Güneş’e, bestesi Mohammed Denebi ve Paddy Dalton’a aranjesi ise Mohammed Denebi ‘ye ait olan ‘ Diğer yarın’ın dinler dinlemez sizi saran güzel bir enerjisi var.
‘Diğer yarın’ı bilenlerin sevinci video ile katmerlenirken , ilk defa dinleyenlerin yeni bir şarkı muamelesi gösterip bağırlarına seve seve bastığını gözlemledim. Her iki durumda karlı taraf Aynur Aydın oldu. Şarkıya tepkiler genel olarak gayet olumluydu.
Videoda makyaj yapmadan kamera karşısına geçtiğini söylenen Aynur, “Bu sefer gerçek Aynur’u görmenizi istedim” demiş. Valla Aynur zaten çıktığı ilk günden beri gerek dış görünüş gerek hal tavır olarak hep olduğu gibi gözüktüğü için büyük fark olacağını beklemek yersiz olur.
Aynur, Türkiye’ye ilk albümü ile geldiği zamanlar kendisiyle yaptığım röportajlarda hep abartıdan, uzak sade bir makyajla karşımıza çıkıyordu. Ben bu yüzden makyajlı ve makyajsız Aynur arasında büyük bir uçurum görmedim.
Yönetmenliğini Mert Akay’ın yaptığı video klip çalışması gayet güzel olmuş. Aynur’un kariyerinin başından beri şarkılarına çektiği video kliplere verdiği önem takdire şayan.
Yazsın Bana
‘Yazsın Bana’, İrem Derici'nin 2018 çıkışlı ikinci stüdyo albümü ‘Sabıka Kaydı'nda yer alan bir şarkıydı. Şarkının sözü Sinan Akçıl, müziği Zülfi Badalov, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.
Albüm çıktığında favorilerin en başında yer alan bir şarkıydı ‘ Yazsın bana’. Parçayı seven o kadar çoktu ki klipsiz youtube’da yer alan hali 11 milyona ulaşmıştı bile. Hal böyle olunca zaten en başından beri bu şarkı ile çıkış yapmak isteyen İrem, 2020 Ağustos ayında ‘Yazsın Bana’yı kliplendirmeye karar verdi.
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen enerjisi yüksek video geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Gerek giydiği kostümler gerekse gösterdiği performans ile şarkının hakkını fazlasıyla veren İrem, şimdilerde muradına ermenin keyfini sürüyor.
2018 çıkışlı bir şarkının yeni etkisi göstermesi onun bundan sonra her an eski bir şarkısını çekmeye hazır olmasına vesile olacak gibi duruyor.
Demem o ki eski albümlerde arka planda kalan şarkılara klip çekmek onların tekrar dikkat çekmesini sağlıyor ve azılı hayranlar dışındaki diğer dinleyicide yeni şarkı etkisi yaratıyor.
Acaba
Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkılar arasından seçtiklerini ‘Karya Kayıtları’ adı altında yeniden yorumlamaya başlamıştı.
İstanbul ile yaşadığı ilişkisine nokta koyup Gümüşlük’e yelken açan Mavi, Bodrum’da kurduğu yaşam ve kendisine kattıkları doğrultusunda bu kayıtları gerçekleştirmiş. Düzenlemelerden videolara tam bir Bodrum ürünü olan bu proje yeniden nefes bulan şarkılarının akustik yorumları ile gayet keyifli olmuş.
İlk olarak ‘Hiçedönük’ü tekrar yorumlayan Mavi, şimdi yine sözü ve müziği kendisine ait olan “Acaba”yı yeniden ziyaret etmek istemiş. Bu ziyaretler sonunda yeni projeler öncesi eski şarkılarla vedalaşıyor denilebilir. Acaba’nın düzenlemesi Berkant Çelen imzası taşıyor.
Gelelim şarkının etkileyici görsel sunumlarına. Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı klibin, görüntü yönetmenliğini müzisyen Gözde Öney, kurgusunu albümün davul kayıtlarını da çalmış olan müzisyen Okay Aynur üstlenmiş.
Ben videoya bayıldım. Mavi’nin şu ana kadar en etkileyici durduğu video klip diyebilirim. Gece çekimleri onu bir başka göstermiş. Yeni serüvenler ve şarkılar öncesi Mavi’nin eskilerle vedalaşmasına ‘Karya Kayıtları’ ile sizde tanıklık edin.
Bu sistem tutar
Bir müzik albümü kolay oluşmuyor. Harcanan zaman , emek ve oluşum sürecindeki sancılar anlat anlat bitmez. Hem maddi hem manevi ciddi bir sürecin üreni olan bu albümlerin çıktıktan sonra tüketim süresi ise günümüz şartlarında en fazla 2 ay. Sonra dinleyici “yeni ne var?” soruları ile karşınıza çıkıyor.
Kısaca artık kimse albüm yapmaya kolay kolay yanaşmıyor. Albümden 2-3 şarkıya çekilen video klipten sonra geride kalan şarkıların tarihin tozlu raflarındaki yerini alması kaçınılmaz oluyor.
Bu ay karşımıza çıkan iki örnek aslında o şarkılara şans tanımanın , yeniden dikkat çekmesini sağlamanın yararına parmak bastı diyebiliriz. Bana kalırsa bu sistem tutar. Şimdi çıkış tarihleri eski olmasına rağmen yeni çekilen videolarla tekrar vitrin önüne çıkan 2 şarkıya bir göz atalım.
Diğer yarın
Aynur Aydın 2016 yılında çıkardığı ikinci albümü ‘Emanet Beden’de yer alan ‘Diğer Yarın’ adlı parçaya klip çekti. Bu parçanın hayranları çoktu. O zamandan bu zamana şarkıya klip bekleyenlerin sesine kulak veren Aynur, geçtiğimiz günlerde videoyu müzikseverlerle buluşturdu.
Sözleri Murat Güneş’e, bestesi Mohammed Denebi ve Paddy Dalton’a aranjesi ise Mohammed Denebi ‘ye ait olan ‘ Diğer yarın’ın dinler dinlemez sizi saran güzel bir enerjisi var.
‘Diğer yarın’ı bilenlerin sevinci video ile katmerlenirken , ilk defa dinleyenlerin yeni bir şarkı muamelesi gösterip bağırlarına seve seve bastığını gözlemledim. Her iki durumda karlı taraf Aynur Aydın oldu. Şarkıya tepkiler genel olarak gayet olumluydu.
Videoda makyaj yapmadan kamera karşısına geçtiğini söylenen Aynur, “Bu sefer gerçek Aynur’u görmenizi istedim” demiş. Valla Aynur zaten çıktığı ilk günden beri gerek dış görünüş gerek hal tavır olarak hep olduğu gibi gözüktüğü için büyük fark olacağını beklemek yersiz olur.
Aynur, Türkiye’ye ilk albümü ile geldiği zamanlar kendisiyle yaptığım röportajlarda hep abartıdan, uzak sade bir makyajla karşımıza çıkıyordu. Ben bu yüzden makyajlı ve makyajsız Aynur arasında büyük bir uçurum görmedim.
Yönetmenliğini Mert Akay’ın yaptığı video klip çalışması gayet güzel olmuş. Aynur’un kariyerinin başından beri şarkılarına çektiği video kliplere verdiği önem takdire şayan.
Yazsın Bana
‘Yazsın Bana’, İrem Derici'nin 2018 çıkışlı ikinci stüdyo albümü ‘Sabıka Kaydı'nda yer alan bir şarkıydı. Şarkının sözü Sinan Akçıl, müziği Zülfi Badalov, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.
Albüm çıktığında favorilerin en başında yer alan bir şarkıydı ‘ Yazsın bana’. Parçayı seven o kadar çoktu ki klipsiz youtube’da yer alan hali 11 milyona ulaşmıştı bile. Hal böyle olunca zaten en başından beri bu şarkı ile çıkış yapmak isteyen İrem, 2020 Ağustos ayında ‘Yazsın Bana’yı kliplendirmeye karar verdi.
Murat Joker yönetmenliğinde çekilen enerjisi yüksek video geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Gerek giydiği kostümler gerekse gösterdiği performans ile şarkının hakkını fazlasıyla veren İrem, şimdilerde muradına ermenin keyfini sürüyor.
2018 çıkışlı bir şarkının yeni etkisi göstermesi onun bundan sonra her an eski bir şarkısını çekmeye hazır olmasına vesile olacak gibi duruyor.
Demem o ki eski albümlerde arka planda kalan şarkılara klip çekmek onların tekrar dikkat çekmesini sağlıyor ve azılı hayranlar dışındaki diğer dinleyicide yeni şarkı etkisi yaratıyor.
Acaba
Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkılar arasından seçtiklerini ‘Karya Kayıtları’ adı altında yeniden yorumlamaya başlamıştı.
İstanbul ile yaşadığı ilişkisine nokta koyup Gümüşlük’e yelken açan Mavi, Bodrum’da kurduğu yaşam ve kendisine kattıkları doğrultusunda bu kayıtları gerçekleştirmiş. Düzenlemelerden videolara tam bir Bodrum ürünü olan bu proje yeniden nefes bulan şarkılarının akustik yorumları ile gayet keyifli olmuş.
İlk olarak ‘Hiçedönük’ü tekrar yorumlayan Mavi, şimdi yine sözü ve müziği kendisine ait olan “Acaba”yı yeniden ziyaret etmek istemiş. Bu ziyaretler sonunda yeni projeler öncesi eski şarkılarla vedalaşıyor denilebilir. Acaba’nın düzenlemesi Berkant Çelen imzası taşıyor.
Gelelim şarkının etkileyici görsel sunumlarına. Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı klibin, görüntü yönetmenliğini müzisyen Gözde Öney, kurgusunu albümün davul kayıtlarını da çalmış olan müzisyen Okay Aynur üstlenmiş.
Ben videoya bayıldım. Mavi’nin şu ana kadar en etkileyici durduğu video klip diyebilirim. Gece çekimleri onu bir başka göstermiş. Yeni serüvenler ve şarkılar öncesi Mavi’nin eskilerle vedalaşmasına ‘Karya Kayıtları’ ile sizde tanıklık edin.