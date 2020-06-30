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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Bomboş kalbine

30 Haziran 2020

Nağmeleri ile şarkılarda efkar katsayısını artırmada oldukça başarılı bir isim olan Güven Yüreyi, yeni şarkısı “Bomboş Kalbine”yi geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son çıkardığı şarkıların slow türde olmasından sonra yaz aylarında tempoyu biraz arttırmak isteyen Yüreyi , ‘Bomboş Kalbine’ ile hareketli yaz şarkıları arenasında yerini aldı.

Sözü, müziği ve aranjesi son dönemdeki şarkılarda sık sık ismine rastladığımız genç müzisyen Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı Yüreyi’ye gayet yakışmış. Bu ikilinin iş birliğinin uzun soluklu olmasından yanayım. İlerleyen zamanlarda daha farklı işler çıkabileceğini düşünüyorum. Bence kimyaları çok iyi tutmuş.

Video klip çalışması Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen ‘Bomboş Kalbine’ , Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayında.

 

Yazsın bana

İrem Derici ile geçen gün beraberdik. Elinin altında dinleyici ile buluşmayı bekleyen fazlaca yeni şarkı var. Hepsi güzel isimlerden ve hit olma potansiyeli  oldukça yüksek şarkılar.

Normal şartlarda bu şarkıların çıkışı için bir plan program yapılır. Söz konusu İrem Derici olunca ise her an her şey olabilir. Nitekim kendileri önümüzdeki günlerde yeni bir klip çekmeye karar verdi. 2018 yılında çıkan ‘Sabıka Kaydı’ isimli albümde yer alan Sinan Akçıl imzalı ‘ Yazsın Bana’ şarkısına çekilecek bu klip aslında İrem’in uzunca bir süredir aklındaydı.

Bu kararı ile ilgili ‘İçimde kaldı bu şarkı. ‘Sabıka Kaydı’ albümünün hit potansiyeli en yüksek hareketli şarkısıydı kesinlikle. Ve basiretim mi bağlandı ne oldu bilemiyorum, o dönem çekmedim gül gibi şarkıya klip. E madem bir geçiş dönemindeyiz, bu dönemi ‘Yazsın Bana’yla geçireyim. Hem tevekkeli değil, pandemi başladığından beri herkese “Birbirinize dm’den yürüyün” diyorum, e buyurun işte, ‘ “Yazsın bana, belki dönerim” ’ diyen Derici, hem şarkıya klip çekme nedenini açıkladı hem de mesajını evrene iletmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde klip toplantısı için yönetmen Murat Joker ile buluşan Derici, bakalım bizlerin karşısına bu klipte nasıl çıkacak.

 

Arabanı park et ve izle

Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin ilk arabalı konseri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Korona günlerinde eğlence dünyasının bu döneme uygun sunduğu çözümlerden biri olarak düzenlenen konser serisinin ilk gecesinde Kenan Doğulu sahne aldı.

İlk duyduğumda arabalı konser izleme fikri bana çok keyifli geldi. İzlediğimiz filmlerde bunun arabalı konser versiyonuna tanık olmuşluğumuz vardır.

Bu aktiviteyi başka bir tecrübe ve eğlence olarak ele alıp normal bir konser ile karşılaştırmamak lazım. Kenan Doğulu bu tecrübe ile alakalı interaktif konserlere alışkın bir şarkıcı olarak bu konserin farklı bir tecrübe olduğunu söylemiş. Konser sırasında kendi kendini sanki bir televizyon programında seyircisiz şarkı söyler gibi düşünmüş. Konserde alkışların yerini kornolar ve selektörler almış.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen arabalı konserde araçlar tek tek dezenfekte ediliyor. Seyircilerin ateşleri ölçülüp maske dağıtımı yapılıyor. Araçlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alandaki yerlerini aldıktan sonra konser keyfi başlıyor.

4 Temmuz Sertab Erener , 10 Temmuz Mabel Matiz , 11 Temmuz Büyük Ev Ablukada bekleyen diğer konserler. Bu arada açık hava arabalı konserlerinin yanında sinema günleri de oluyormuş. İlgilenenlere duyurulur.

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