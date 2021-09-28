Bir Yalın konseri ardından

Sura İskenderli’nin yeni teklisi ‘Yok’ şu sıralar yükselişte olan şarkılardan. Parçanın sözlerinden oluşan video, Youtube trend listesindeki yerini haftalardır koruyor. Şarkının geniş kitlelere ulaşmasındaki önemli etkenlerden biri TikTok’da çekilen videolar. Oranın fenomenleri şarkıyı benimseyip bolca video paylaşınca, ‘Yok’ dalga dalga yayıldı.

Şarkıyı dinleyenlerin etkisinden çıkamayıp mütemadiyen ‘ Ee daha daha nasılsınız ?’ dediğine şahit oluyorum. İşin enteresan tarafı herkesin diline takılan bu bölüm şarkıda sadece 2 kez geçiyor. ‘Yok’un videosunun altına yazılan yorumlara bakılırsa bu durum dinleyiciyi pek bir üzmüş. ‘ Ee daha daha nasılsınız?’ kısmının şarkının ikinci bölümünde bir kere daha dönmesi yönünde yoğun istekler göze çarpıyor.

Belki ileride dinleyicinin sesine kulak verip şarkıyı yeni bir editle tekrar servis ederler. Sabırsız olanlar kendi versiyonlarını yapıp şarkıyı sosyal medya platformlarında paylaşmış bile. Sura İskenderli’nin ortaya bırakıp kenara çekildiği bu şarkı, şu sıralar bol promosyon ve şaşalı söylemlerle servis edilen şarkılardan daha çok etkileşim almışa benziyor. Buradan çıkan sonuç ise hangi şarkının tutacağı, pazarlamasının nasıl yapılırsa başarılı olacağı konusunda net bir formülün olmadığı.

Heyecan

Gökhan Türkmen, 7 albümünden “Heyecan” şarkısına çektiği video klip ile izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Albümlerine olduğu kadar onlara çektiği video kliplere de ekstra özen gösteren Türkmen, anlayacağınız yine farklılığını ortaya koyup ezber bozan bir videoyu müzikseverlerin beğenisine sunmuş.

Sözleri Mert Carim, müziği Gökhan Türkmen, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait olan ‘Heyecan’ şarkısının videosunda, şehirden uzaklaşmak isteyen bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Gökhan ile birlikte kurulan o dünya içinde seyahat ederken karşımıza çıkan görsel şölen fazlasıyla cezbediyor.

Kapadokya Ortahisar’da çekimleri Murat Joker tarafından yapılan video klipte, yaratılan dünyaya insan ışınlanmak istiyor. Uzay temalı çalışmada hem doğal güzellikleri hem de fütüristik öğeleri dijital efektlerle harmanlanmış bir şekilde izlerken hayal kurmak tamamen serbest.

Türkmen video için ‘Her şarkımızda olduğu gibi yeni ve evrensel ne yapabiliriz, üstüne ne koyabiliriz diye düşünerek en ufak ayrıntısına kadar dikkat ettik.’ demiş. Ben izlerken videoda kurulan dünyanın içine fena daldım. Merak edenler şimdi hemen gidip videoyu izlesin.

Ne eksik?