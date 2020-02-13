Bir Madonna konseri ardından  

Bu ay başında Madonna’yı Lizbon’da nihayet izledim. Madame X turnesi kocaman soru işaretleri ile devam ederken, baştan sona izleyebilen şanslılardan olmak benim için bir nimetti.
Ayağındaki problem yüzünden sık sık bazı konserlerini iptal eden şarkıcının hangi konserine bu piyangonun çıkacağı belli olmuyor. Hal böyle olunca beni diğer Madonna hayranları gibi bir telaş almıştı. ‘Ya konser iptal olursa?’ sorusu kafamın içinde döne döne konser günü anca salona girip , yerime oturunca derin bir oh çektim. Sahneye her zamanki gibi ilan edilen saatte çıkmayan Madonna, konser boyunca ayağında bir problem yokmuş gibi baştan sona enerjik bir show sergiledi. Geçmiş konserlerine göre dansı bir iki tık gölgede kalsa da minicik bedeninden yaydığı enerji ile salondakileri avcunun içine almasını bildi.
Ağırlıklı olarak Madame X albümündeki şarkılara yer veren Madonna , aşırı autotune içeren canlı vokalleri ile bezdirse de aralarda söylediği akapella şarkılarla biraz nefes aldırdı. Stadyum ve arena konserlerinde izlemeye alışık olduğum kadını tiyatro sahnesinde daha farklı göreceğimi hayal ederken, o her zaman yaptığı gösterinin mikro versiyonunu sahneye taşımıştı. Bana kalırsa bir sandalyeye oturup çevresine topladığı müzisyenler ve efektsiz bir canlı vokalle karşımıza çıkması bu kadar hengameden daha değerli olurdu.
Konser bittiğinde karışık duygular içindeydim. 61 yaşında Madonna’yı izlemek bundan sonra kariyerinde ne yapacağını kestirmek imkansız olduğu için bu gösteri yanıma kardır diyerek gülümsedim. Madame X turnesi şimdi Londra’da. Son gösterileri Paris’te sergilenecek turne için bilet alma şansınız varsa kaçırmayın. Ama aklınızın bir kenarına bilet almanıza rağmen son dakika ertelenebileceği olasılığını not etmeyi unutmayın.
‘Düşerim’e düşülür
Sezen Aksu ve Seda Sayan birlikteliğinden her zaman güzel şarkılar çıkıyor. Zamanında ‘ Seven Üzülür’ ile diskografisine bir minik serçe şarkısı ekleyen Sayan , geçtiğimiz günlerde çıkardığı ‘ Düşerim ‘ şarkısı ile dinleyicisine yine güzel bir Sezen Aksu sürprizi yaptı.
Şarkının sözleri Seda Sayan’ın kendine has vokali ile çok iyi örtüşmüş. Parçanın sade ve modern düzenlemesi ise dikkatten kaçmayan bir başka unsur. Klipsiz bırakmaması gerektiğini düşündüğüm şarkının tadında süresi ve duygu yoğunluğu yüksek havası benim hoşuma gitti. Sezen Aksu ile yollarının daha sık kesişmesinin kendisine iyi geldiğini düşündüğüm Sayan’ın ‘ Düşerim’i son zamanlarda çıkardığı en iyi şarkı olmuş.
Yazık oldu
7 sene müzikal anlamda kendisinden haber alamadığımız Pınar Aylin yeniden aramızda. Önce ‘Aradığın Aşk Bende’ isimli şarkıyla sessizliğini bozan Aylin , şimdi içinde bulunduğumuz havalara fon müziği teşkil edecek, efkar gıdıklayan slow bir şarkıyla karşımıza çıkıyor.
‘ Yazık oldu’ isimli şarkı aslında bir cover. Orijinali “Ya Sidi” olan şarkının Türkçe sözleri Pınar Aylin’e, düzenlemesi ise Sadun Ersönmez’e ait. Şarkıyı ilk duyduğunda çok etkilendiğini söyleyen şarkıcı , 7 yıldan sonra bu hissi içinde yakalayınca bu kez bırakmamış ve yeniden şarkı yapma kararı almış. Pınar Aylin’in slow şarkıları ses rengine uygun melodilerle bir başka tınlar. Ben şarkıyı dinlediğimde 90’lı yıllardaki slow şarkılarının tadını aldım.
Şarkıyı “Aşk dilinde kor olup yananlara, bile bile inanıp da kananlara, aşktan ölüp kalbi tekrar atanlara, bitti derken küllerinden doğanlara” ithaf ettiğini söyleyen Pınar Aylin’in hız kesmeden yeni şarkılarını dinleyici ile buluşturması dileğiyle.
Bir Madonna konseri ardından
Bu ay başında Madonna’yı Lizbon’da nihayet izledim. Madame X turnesi kocaman soru işaretleri ile devam ederken, baştan sona izleyebilen şanslılardan olmak benim için bir nimetti.
Ayağındaki problem yüzünden sık sık bazı konserlerini iptal eden şarkıcının hangi konserine bu piyangonun çıkacağı belli olmuyor. Hal böyle olunca beni diğer Madonna hayranları gibi bir telaş almıştı. ‘Ya konser iptal olursa?’ sorusu kafamın içinde döne döne konser günü anca salona girip , yerime oturunca derin bir oh çektim. Sahneye her zamanki gibi ilan edilen saatte çıkmayan Madonna, konser boyunca ayağında bir problem yokmuş gibi baştan sona enerjik bir show sergiledi. Geçmiş konserlerine göre dansı bir iki tık gölgede kalsa da minicik bedeninden yaydığı enerji ile salondakileri avcunun içine almasını bildi.
Ağırlıklı olarak Madame X albümündeki şarkılara yer veren Madonna , aşırı autotune içeren canlı vokalleri ile bezdirse de aralarda söylediği akapella şarkılarla biraz nefes aldırdı. Stadyum ve arena konserlerinde izlemeye alışık olduğum kadını tiyatro sahnesinde daha farklı göreceğimi hayal ederken, o her zaman yaptığı gösterinin mikro versiyonunu sahneye taşımıştı. Bana kalırsa bir sandalyeye oturup çevresine topladığı müzisyenler ve efektsiz bir canlı vokalle karşımıza çıkması bu kadar hengameden daha değerli olurdu.
Konser bittiğinde karışık duygular içindeydim. 61 yaşında Madonna’yı izlemek bundan sonra kariyerinde ne yapacağını kestirmek imkansız olduğu için bu gösteri yanıma kardır diyerek gülümsedim. Madame X turnesi şimdi Londra’da. Son gösterileri Paris’te sergilenecek turne için bilet alma şansınız varsa kaçırmayın. Ama aklınızın bir kenarına bilet almanıza rağmen son dakika ertelenebileceği olasılığını not etmeyi unutmayın.
‘Düşerim’e düşülür
Sezen Aksu ve Seda Sayan birlikteliğinden her zaman güzel şarkılar çıkıyor. Zamanında ‘ Seven Üzülür’ ile diskografisine bir minik serçe şarkısı ekleyen Sayan , geçtiğimiz günlerde çıkardığı ‘ Düşerim ‘ şarkısı ile dinleyicisine yine güzel bir Sezen Aksu sürprizi yaptı.
Şarkının sözleri Seda Sayan’ın kendine has vokali ile çok iyi örtüşmüş. Parçanın sade ve modern düzenlemesi ise dikkatten kaçmayan bir başka unsur. Klipsiz bırakmaması gerektiğini düşündüğüm şarkının tadında süresi ve duygu yoğunluğu yüksek havası benim hoşuma gitti. Sezen Aksu ile yollarının daha sık kesişmesinin kendisine iyi geldiğini düşündüğüm Sayan’ın ‘ Düşerim’i son zamanlarda çıkardığı en iyi şarkı olmuş.
Yazık oldu
7 sene müzikal anlamda kendisinden haber alamadığımız Pınar Aylin yeniden aramızda. Önce ‘Aradığın Aşk Bende’ isimli şarkıyla sessizliğini bozan Aylin , şimdi içinde bulunduğumuz havalara fon müziği teşkil edecek, efkar gıdıklayan slow bir şarkıyla karşımıza çıkıyor.
‘ Yazık oldu’ isimli şarkı aslında bir cover. Orijinali “Ya Sidi” olan şarkının Türkçe sözleri Pınar Aylin’e, düzenlemesi ise Sadun Ersönmez’e ait. Şarkıyı ilk duyduğunda çok etkilendiğini söyleyen şarkıcı , 7 yıldan sonra bu hissi içinde yakalayınca bu kez bırakmamış ve yeniden şarkı yapma kararı almış. Pınar Aylin’in slow şarkıları ses rengine uygun melodilerle bir başka tınlar. Ben şarkıyı dinlediğimde 90’lı yıllardaki slow şarkılarının tadını aldım.
Şarkıyı “Aşk dilinde kor olup yananlara, bile bile inanıp da kananlara, aşktan ölüp kalbi tekrar atanlara, bitti derken küllerinden doğanlara” ithaf ettiğini söyleyen Pınar Aylin’in hız kesmeden yeni şarkılarını dinleyici ile buluşturması dileğiyle.