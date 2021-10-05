Bir dokun bin aşk işit

Geçtiğimiz hafta sonu Yalın’ı ilk kez sahnede izleme fırsatı buldum. Şarkılarını ve müzik dünyası içindeki duruşunu çok sevmeme rağmen yıllardır kendisinin konserine bir türlü denk düşemedim. Sonunda şeytanın bacağını kırıp BKM yaz etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da 'Pazar Şarkıları' konseptiyle 6. kez sahne alacağını duyunca hemen bu etkinliği yapılacaklar listemin en başına yazdım.

Konser öncesi mekanı dolaşınca üniversite yıllarıma geri döndüm. Ortamın enerjisi, çevredeki oluşumlar güzel bir kampüs hissi verdi. Yeni sezonda orada yapılacak işleri duyunca epey heyecanlandım. Sahne vakti gelip çatınca Maximum Uniq Açıkhava’daki seyircinin coşkulu katılımıyla Yalın, şarkılarını art arda sıraladı. ‘Ah Be Kardeşim’ ile başlayan hit festivali ‘Kasma’ ile sona erdi. Yalın’ın her şarkısına aynı oranda gösterilen ilgi ve katılıma şapka çıkarttım. Tansiyon konser boyunca hiç düşmedi.

Yalın, şarkı aralarında seyirci ile hep iletişim halindeydi. Onun sahnedeki bu eğlenceli yönünü daha önce canlı izlemediğimden hiç bilmiyordum. Espriler, minik hikayeler ve kahkahalar havada uçuştu. Yalın, sahne hakimiyeti ve iletişiminin sıcaklığı ile seyirciyi söylediği şarkılar haricinde de avcunun içinde tutmayı başardı.

Son Seslenişim

Temmuz ayında yayınlanan ‘Sen Varsın Diye’ şarkıları ile dinleyicisinin hasretini sona erdiren Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 yılının baharında çıkaracağı yeni albümden ikinci şarkı “Son Seslenişim”i müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Şarkıyı dinledikten sonra yeni albümlerinin heyecanı iyice artmış oldu.

Şarkı çıktığı günden itibaren dinleyici tarafından hemen sevilip benimsendi. Bu sevgiyi listelerde hızla yükselmesinden ve YouTube trend videolarda günlerdir arz-ı endam etmesinden net bir şekilde görebiliyoruz.

Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkıyı ilk dinlediğimde Ayten Alpman slowlarını hatırladım. Yaşasaydı bu şarkıyı grupla birlikte seslendirse ne güzel olurdu diye düşünmeden edemedim. Bu düşüncemin üzerine Ayten Alpman’ın ‘Bu Sana Son Seslenişim’ isimli bir şarkısı olduğunu öğrenince yüzümde tatlı bir tebessüm oluştu.

Sanırım

Az eğlenmedik Altay’ın gece programlarında. Sahnede tüm enerjisini ortaya koyan, oraya gelen izleyiciye hayatının eğlencesini yaşatmaya yemin eden, şarkıcı kimliğinden önce başarılı bir sahne adamı Altay.