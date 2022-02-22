İlk olarak Murat Boz’un 2016 yılında çıkardığı ‘Janti’ albümünde yer alan ‘Gün Ağardı’ şarkısında dinlediğimiz Ebru Gündeş ile Murat Boz düeti hatırı sayılır başarı elde etmişti. Şık bir dille sevgiliye sitem eden şarkı, o dönem ayrılan çiftlerin kırık aşk hikayelerinde önemli bir yer teşkil etmişti.

Yıllar sonra Boz ve Gündeş’in müzikal birlikteliğinin yeni ürünü ‘Sonsuza Dek’ yine yeni başarılara imza atmaya gelmiş gözüküyor. İlk günde 1 milyon izlenmeyi çabucak geçmesi bunun en büyük kanıtı.

‘Gün Ağardı’nın aksine yeni şarkı ‘Sonsuz Dek’ buram buram aşk kokan, sevgiliyi bir ömür mutlu olmaya davet eden, pozitif enerjilerin havada uçuştuğu bir çalışma olmuş. Şarkının 2022 ve devamındaki yıllarda çiftlerin mutlu anlarına fon müziği teşkil edeceği şimdiden kesinleşmiş gözüküyor.

Murat Boz ve Ebru Gündeş’in vokal uyumu ilk çalışmalarında olduğu gibi yine dört dörtlük bir şekilde duyuluyor. Pesler ve tizler iki usta yorumcudan çıkınca vokallerin şarkı boyunca ahenkle dans etmesi kaçınılmaz bir sonuç. Gün sonunda eli yüzü düzgün, verdiği mesajla tebessüm uyandıran güzel bir aşk şarkısı karşımızda.

‘Sonsuza Dek’e Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekilen video klip, şarkının ruhunu olduğu gibi yansıtan duru bir çalışma olmuş. Sevgililer günü mesaj içerikli paylaşımlarınıza veya evlilik tekliflerinize gönül rahatlığı ile bu şarkıyı iliştirebilirsiniz.

Kısaca Simge

Simge ile ‘Sevmek Yüzünden’ şarkısı çıktığı zamanlar röportaj için buluştuğumuzda ileride çıkaracağı işlerin farklı olması için çok çalıştığını söylemişti. Kendini tekrar eden işlerden hoşlanmadığını belirten Simge, üretiminin hep bir önceki işinin ötesinde olması yönünde olduğunun altını çizmişti.

Yazıp çizen ve kurduğu önemli söz yazarı, besteci ve müzisyenlerden oluşan ekip ile beyin fırtınasını hiç dindirmeyen Simge, yeni çalışması ‘Kısaca’ ile yine farklılıklar barındıran, duygu yüklü, akustik tatları başka diyarlara götüren bir işle dinleyicisinin karşısına çıktı.

Sözleri Sibel Algan’a, müziği Simge , Aytaç Özgümüş, Okay Barış ve Sibel Algan’a düzenlemesi ise Aytaç Özgümüş ve Atıl Aksoy’a ait olan şarkı daha sadeleşmiş, duygusu filtresiz bir Simge’yi ortaya çıkarmış. İnsanın ruhunu okşayan düzenlemesi ile şarkı sizi yavaş yavaş etkisi altına alıveriyor.