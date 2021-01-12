Emir, “Ben Unutmayı Bilmem” isimli yeni single çalışmasını Sony Music etiketiyle geçtiğimiz hafta çıkarttı. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkının bestesi İlker Bayraktar, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.

Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.

Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.

Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.

Çek Vur