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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Alayı Yalan

22 Eylül 2020

Mela Bedel ‘Alayı Yalan’ şarkısını geçtiğimiz hafta çıkardı. Şarkının ve videosunun tanıtımlarını görünce nasıl bir iş geleceğini merak etmiştim. Mela Bedel yeni bir isim müzik dünyası için.

 

‘Alayı Yalan’ isminden anlaşılacağı üzere ayar veren bir şarkı. Mela’nın efkarlı vokali sizin şarkının hikayesine daha çok inanmanızı sağlıyor. Dile yapışır nakaratı ile ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan ‘Alayı Yalan’, gözlemlediğim kadarıyla dijital platformlarda yavaş yavaş dikkat çekmeye başladı bile.

 

8 yaşında piyano çalmaya başlayan, kendi söz ve müziğini yazan 24 yaşındaki müzik aşığı Mela’nın dinleyiciye anlatacağı çok hikaye var diye düşünüyorum. Dinlediği farklı türleri müziğine ve vokaline yansıtarak ortaya nasıl şarkılar çıkartacağını bekleyip göreceğiz.

 

Delale fırtınası

2008 yılında arkadaşı Asil ile ‘Tahribad-ı İsyan’ grubunu kuran Zen-G , bu grupla rap camiasında hatırı sayılır bir tanınırlık ve başarı elde etmiş.

 

Yurtdışı festivallerinde sahneler, başarılı albüm ve şarkılardan sonra 2019 yılında kendi solo kariyerine ‘Abis’ isimli şarkıyla başlayan Zen-G, hem solo şarkıları hem de eşlik ettiği diğer isimlerle çıkardığı ortak şarkılarla başarılı işlere imza attı.

 

Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı ‘Delale’yi çıkaran Zen-G’nin gerek işitsel gerekse görsel olarak ortaya çıkardığı işi çok beğendim. Zen-G’nin şarkı kadar video kliplerine önem vermesi önemli bir artı. Özellikle ‘Delale’ şarkısının video klip çalışmasının youtube kanalındaki 6 dil opsiyonlu alt yazı seçeneğine ayrı bir alkış.

 

Söz, müzik ve düzenlemesini Zen-G'nin Can Vs'yle beraber yaptığı 'Delale'nin film tadındaki video klip çalışmasının yönetmenliğini Said Ateş yapmış. Şarkının mastering’inde ise Kanye West, Adele gibi isimlerin şarkılarına imza atan Aaron Ahmad’ın imzası var. 

 

Gözlemlediğim kadarıyla Zen-G’yi ‘Delale’ şarkısı ile tanıyıp seven kitle artıyor. Şarkının trendlerde yer alması , sosyal platformlarda çekilen videolarda fon müziği olarak kullanılması şarkının kısa sürede amacına ulaştığının göstergesi.

 

 

Nerde o eski programlar

Dikkat ettiniz mi televizyonlarda müzik eğlence programları yok denecek kadar az. Şarkıcılar ve gruplar yeni çıkardıkları albüm ve şarkıları televizyonda tanıtacak program bulmakta zorlanıyor.

 

Tüm mevzu yavaş yavaş dijitale kayınca televizyona içerik üretme eskisi kadar çeşitlilik göstermemeye başladı. Ben gelenekçi tayfadanım. Çocukluğumda Cuma günleri ‘ Bir Başka Gece’ , Pazar günleri ise Cenk Koray’lı ‘Tele Pazar’ evimizin vazgeçilmeziydi. Bu programlar sadece müzik değil eğlenceye de kucak açan yapımlardı.

 

Keşke tekrar benzer formatlar çoğalsa. Çevremde benzer özlemleri ve istekleri olan oldukça fazla insan var. Eğitici öğretici bölümlerin yanı sıra müzik sektörüne tanıtım fırsatı sağlayan programlar eski geleneği yeni imkanlarla birleştirince ortaya keyifli işler çıkar diye düşünüyorum. Buradan yapımcılara ve kanal sahiplerine duyurulur.

 

 

Yeniden Hadise videosu

Hadise beğeni toplayan şarkısı ‘Küçük Bir Yol’un yeni video klip versiyonunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Bu tip aksiyonlara genelde ülkemiz müzik piyasasında çok rastlamıyoruz. Hadise yurtdışı piyasayı takip eden , oradaki promosyon tekniklerini kendi üzerinde uygulamayı seven çalışkan isimlerden.

 

Yurtdışı işlerde genelde şarkıcıların video kliplerinin birde ‘Director’s cut’ versiyonları çıkar. Bunlar yönetmenin kendi istediği , kafasında kurguladığı şekliyle farklı açıların ve sahnelerin yer aldığı versiyonlardır. Hadise benzer bir örneği şimdi kısa sürede çok sevilen şarkısı ‘ Küçük Bir Yol’un videosu için yapmış.

 

Bu sefer ‘Artist’s cut’ şeklinde karşımıza çıkan video yönetmenin mi yoksa Hadise’nin mi sevdiği şekilde sunulmuş emin değilim. ‘Artist’s cut’ denildiğine göre yüksek ihtimal Hadise’nin gözünden bir versiyon diye düşünüyorum. İzlemek isteyenler sosyal mecraları yoklayabilir.

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